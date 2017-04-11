السقف الجصي: 10 تصميمات مبهرة

تتميز الأسقف المعلقة بوظائف وتأثيرات غير منتهية حيث يمكنك بناؤها في أي مكان بالمنزل، يمكنك استخدامها في إخفاء وحدات الإضاءة أو وحدات التسخين كما تعمل على تقليل ارتفاع الأسقف في الغرف وتقسيم الغرف المفتوحة أيضًا بدون تركيب جدران.

كذلك تعطي طول أكبر للممرات عند تصميمها داخل ممر وعند تزيينها تصبح عنصر ديكور مؤثر داخل الغرفة والكثير والكثير من الوظائف والاستخدامات تعكسها على المنزل.

وفي جولتنا اليوم نعرض لك 10 تصميمات مختلفة وملهمة للأسقف المعلقة تقوم بوظائف متعددة وتميز تصميم الغرف.