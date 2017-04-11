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السقف الجصي: 10 تصميمات مبهرة

هنادى موسى هنادى موسى
CASA MNC, Tramas Tramas غرفة المعيشة
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تتميز الأسقف المعلقة بوظائف وتأثيرات غير منتهية حيث يمكنك بناؤها في أي مكان بالمنزل، يمكنك استخدامها في إخفاء وحدات الإضاءة أو وحدات التسخين كما تعمل على تقليل ارتفاع الأسقف في الغرف وتقسيم الغرف المفتوحة أيضًا بدون تركيب جدران.

كذلك تعطي طول أكبر للممرات عند تصميمها داخل ممر وعند تزيينها تصبح عنصر ديكور مؤثر داخل الغرفة والكثير والكثير من الوظائف والاستخدامات تعكسها على المنزل.

وفي جولتنا اليوم نعرض لك 10 تصميمات مختلفة وملهمة للأسقف المعلقة تقوم بوظائف متعددة وتميز تصميم الغرف.

1- سقف كامل أم لا

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

نبدأ جولتنا داخل منزل في مدينة فيينا يعتمد على تصميم السقف المعلق بكامل مساحة سقف الغرف، نعم يمكننا تصميم سقف معلق بكامل مساحة السقف أو جزء منه حسب رغبتنا وحسب التأثير المطلوب من تصميمه.

2- استخدامه في الديكور

GRM | Progetto di interni in un edificio Liberty, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

بالتأكيد نلجأ لفكرة الأسقف المعلقة لوظيفتها العملية ولكن ليس ذلك فقط، يمكننا تحويلها إلى مساحة فنية مليئة بالديكورات المدهشة مثلما نشاهد الآن في ذلك التصميم المزين بنقشات من فن القرن العشرين.

فتزيين السقف يعطي رونق وحيوية لغرفة المعيشة كما يساعد على تقسيم مساحات الغرف المفتوحة وتوفر جو ساحر ليلًا مع انعكاس الإضاءة عليها.

3- تكامله مع الأثاث

Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch الممر الحديث، المدخل و الدرج
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

مثال آخر لدمج السقف المعلق مع مكتبة مصنوعة بالكامل من الجبس، فذلك التصميم خاص بمنزل مساحته 80 متر اختاره المالك ليناسب حاجته بتخصيص ركن للمكتبه يطل على غرفة المعيشة، مع تركيب إضاءة LED على السقف وبين رفوف المكتبة لتعطي المكان رونق خاص.

4- إخفاء وحدات التدفئة

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti غرفة نومإضاءة
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

إن كنت تبحث عن مكان لتركيب وحدات التدفئة يصبح السقف المعلق حل مثالي لعدم إظهاره  وكي تقسم توزيع وحدات الإضاءة في أركان الغرفة المختلفة بدون مشاكل في التصميم.

فنلاحظ في التصميم الآتي قمنا بتركيب وحدات التدفئة فوق الأبواب ولكن بطريقة خادعة لا تؤثر على تصميم الصالة.

5- تصميمه في الممرات

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يتمتع التصميم الآتي بسقف مبهر يحول الممر إلى ساحة متحف ويخدع البصر فتشعر أن الممر أطول من مساحته الحقيقية، كذلك تعمل إضاءة LED الموزعة على اعطاء السقف ارتفاع اكبر.

6- تصميم منحنى

CASA MNC, Tramas Tramas غرفة المعيشة
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

بالطبع اعتدنا على تصميمات السقف بطريقة طولية، ولكن ليست هذه الطريقة الوحيدة لتنفيذه يمكننا تصميمه على شكل منحنى أيضًا ويناسب ذلك النمط غرف المعيشة خاصة التي تتمتع بالمساحات المفتوحة.

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7- تصميم عصري

Appartamento_V, LMarchitects LMarchitects غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
LMarchitects

LMarchitects
LMarchitects
LMarchitects

يتسم المنزل الآتي بالتصميمات العصرية، لذا اخترنا تصميم للسقف يناسب روح المنزل، فنشاهد تباين في الألوان بين الجدران والباب مع طاولة العشاء البيضاء والكرسي تلك التفاصيل التي تصنع أناقة الديكور.

نجد أعلى طاولة العشاء المستطيلة سقف معلق يخفي وحدات الإضاءة ويعكس الأضواء بدرجات متفاوتة توفر لك جو هاديء وسحري أثناء تناول العشاء مع أصدقائك.

8- فصل الغرف المختلفة

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة خشب
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

حل مبتكر لتصميم الأسقف المعلقة في غرفة المعيشة بتركيب ألواح خشبية متفرقه حولها، تلك الخدعة تفصل بين الغرف المفتوحة المختلفة ويمكنك تزينها بالأنوار الصغيرة لتعمل ديكور في الغرفة بتفاصيل بسيطة.

9- استخدامه خارج المنزل

Showroom Bergmann Wien, Foschi & Nolletti Architetti Foschi & Nolletti Architetti مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Foschi &amp; Nolletti Architetti

Foschi & Nolletti Architetti
Foschi &amp; Nolletti Architetti
Foschi & Nolletti Architetti

لا نستخدم الأسقف المعلقة في المنازل فقط! يمكننا تصميمها أيضًا في الأماكن التجارية ومكاتب العمل كما هو موضح في التصميم الآتي.

في مساحة 800 متر مقسمة لغرف مختلفة الوظائف يصل إليها الممر الطويل الآتي قمنا بتركيب سقف معلق بطوله مع توزيع الإضاءة عليه ليرشدك إلى الغرف المختلفة مع تزيين جدرانه برسومات فنية عصرية واعتماد اللون الأبيض كلون رئيسي في التصميم ليزيد من الشعور بمساحة المكان ويزيد من إضائته.

10- تصميم فني

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أخيرًا لدينا هنا غرفة معيشة مزينة بديكورات عصرية تمامًا مثلما نشاهد تصميم الباب الفني وطاولة العشاء والكراسي البيضاء الأنيقة التي يعلوها السقف المعلق على شكل مربع يتمتع بنقشات فنية تتدلى منه وحدات الإضاءة.

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