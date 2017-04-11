السقف الجصي: 10 تصميمات مبهرة

تتميز الأسقف المعلقة بوظائف وتأثيرات غير منتهية حيث يمكنك بناؤها في أي مكان بالمنزل، يمكنك استخدامها في إخفاء وحدات الإضاءة أو وحدات التسخين كما تعمل على تقليل ارتفاع الأسقف في الغرف وتقسيم الغرف المفتوحة أيضًا بدون تركيب جدران.
كذلك تعطي طول أكبر للممرات عند تصميمها داخل ممر وعند تزيينها تصبح عنصر ديكور مؤثر داخل الغرفة والكثير والكثير من الوظائف والاستخدامات تعكسها على المنزل.
وفي جولتنا اليوم نعرض لك 10 تصميمات مختلفة وملهمة للأسقف المعلقة تقوم بوظائف متعددة وتميز تصميم الغرف.
نبدأ جولتنا داخل منزل في مدينة فيينا يعتمد على تصميم السقف المعلق بكامل مساحة سقف الغرف، نعم يمكننا تصميم سقف معلق بكامل مساحة السقف أو جزء منه حسب رغبتنا وحسب التأثير المطلوب من تصميمه.
بالتأكيد نلجأ لفكرة الأسقف المعلقة لوظيفتها العملية ولكن ليس ذلك فقط، يمكننا تحويلها إلى مساحة فنية مليئة بالديكورات المدهشة مثلما نشاهد الآن في ذلك التصميم المزين بنقشات من فن القرن العشرين.
فتزيين السقف يعطي رونق وحيوية لغرفة المعيشة كما يساعد على تقسيم مساحات الغرف المفتوحة وتوفر جو ساحر ليلًا مع انعكاس الإضاءة عليها.
مثال آخر لدمج السقف المعلق مع مكتبة مصنوعة بالكامل من الجبس، فذلك التصميم خاص بمنزل مساحته 80 متر اختاره المالك ليناسب حاجته بتخصيص ركن للمكتبه يطل على غرفة المعيشة، مع تركيب إضاءة LED على السقف وبين رفوف المكتبة لتعطي المكان رونق خاص.
إن كنت تبحث عن مكان لتركيب وحدات التدفئة يصبح السقف المعلق حل مثالي لعدم إظهاره وكي تقسم توزيع وحدات الإضاءة في أركان الغرفة المختلفة بدون مشاكل في التصميم.
فنلاحظ في التصميم الآتي قمنا بتركيب وحدات التدفئة فوق الأبواب ولكن بطريقة خادعة لا تؤثر على تصميم الصالة.
يتمتع التصميم الآتي بسقف مبهر يحول الممر إلى ساحة متحف ويخدع البصر فتشعر أن الممر أطول من مساحته الحقيقية، كذلك تعمل إضاءة LED الموزعة على اعطاء السقف ارتفاع اكبر.
بالطبع اعتدنا على تصميمات السقف بطريقة طولية، ولكن ليست هذه الطريقة الوحيدة لتنفيذه يمكننا تصميمه على شكل منحنى أيضًا ويناسب ذلك النمط غرف المعيشة خاصة التي تتمتع بالمساحات المفتوحة.
يتسم المنزل الآتي بالتصميمات العصرية، لذا اخترنا تصميم للسقف يناسب روح المنزل، فنشاهد تباين في الألوان بين الجدران والباب مع طاولة العشاء البيضاء والكرسي تلك التفاصيل التي تصنع أناقة الديكور.
نجد أعلى طاولة العشاء المستطيلة سقف معلق يخفي وحدات الإضاءة ويعكس الأضواء بدرجات متفاوتة توفر لك جو هاديء وسحري أثناء تناول العشاء مع أصدقائك.
حل مبتكر لتصميم الأسقف المعلقة في غرفة المعيشة بتركيب ألواح خشبية متفرقه حولها، تلك الخدعة تفصل بين الغرف المفتوحة المختلفة ويمكنك تزينها بالأنوار الصغيرة لتعمل ديكور في الغرفة بتفاصيل بسيطة.
لا نستخدم الأسقف المعلقة في المنازل فقط! يمكننا تصميمها أيضًا في الأماكن التجارية ومكاتب العمل كما هو موضح في التصميم الآتي.
في مساحة 800 متر مقسمة لغرف مختلفة الوظائف يصل إليها الممر الطويل الآتي قمنا بتركيب سقف معلق بطوله مع توزيع الإضاءة عليه ليرشدك إلى الغرف المختلفة مع تزيين جدرانه برسومات فنية عصرية واعتماد اللون الأبيض كلون رئيسي في التصميم ليزيد من الشعور بمساحة المكان ويزيد من إضائته.
أخيرًا لدينا هنا غرفة معيشة مزينة بديكورات عصرية تمامًا مثلما نشاهد تصميم الباب الفني وطاولة العشاء والكراسي البيضاء الأنيقة التي يعلوها السقف المعلق على شكل مربع يتمتع بنقشات فنية تتدلى منه وحدات الإضاءة.