11 سر لجلب الحظ والسعادة إلى منزلك

دائماً ما كان هناك جدال إما إذا كان الحظ شئ يمكنك جلبه بنفسك من خلال تصرفاتك وأفكارك، أو أنه شئ تولد به. ولكن نحن في هوميفاي نؤمن أننا يمكننا ببعض الأفكار البسيطة والحيل جلب الطاقة الإيجابية وبالتالي الحظ والسعادة لمنزلك.

مثلاً باستخدام قواعد وأفكار الفينج شوي (وهو فن صيني يعتمد على فلسفة استخدام الفراغات بشكل صحيح للحصول على تأثير إيجابي على حياتك) والذي يؤثر على حياتك وعلى انسجامك وسعادتك وبالتالي يجعلك أسعد. فتعالى معنا لنعطيك بعض الحيل والأفكار والتي ستجعل منزلك مصدر للطاقة الإيجابية والحظ.