11 سر لجلب الحظ والسعادة إلى منزلك

دائماً ما كان هناك جدال إما إذا كان الحظ شئ يمكنك جلبه بنفسك من خلال تصرفاتك وأفكارك، أو أنه شئ تولد به. ولكن نحن في هوميفاي نؤمن أننا يمكننا ببعض الأفكار البسيطة والحيل جلب الطاقة الإيجابية وبالتالي الحظ والسعادة لمنزلك.
مثلاً باستخدام قواعد وأفكار الفينج شوي (وهو فن صيني يعتمد على فلسفة استخدام الفراغات بشكل صحيح للحصول على تأثير إيجابي على حياتك) والذي يؤثر على حياتك وعلى انسجامك وسعادتك وبالتالي يجعلك أسعد. فتعالى معنا لنعطيك بعض الحيل والأفكار والتي ستجعل منزلك مصدر للطاقة الإيجابية والحظ.
لجلب الحظ لمنزلك فإن مبادئ الفنج شوي تنصحك بأن تستغل كل ركن من أركان المنزل. فركن للعب الأطفال وركن للقراءة، وركن للتخزين، بحيث تكون الأركان كلها مستغلة وتكون مكان لمشاركة العائلة الفرحة والأوقات الطيبة.
كما نرى في هذا التصميم فإن توزيع الأثاث بحيث يتجانس مع بعضه ويتيح حرية الحركة مع الحرص على إختيار ألوان مريحة أيضاً له عامل كبير على الراحة.
الفيلة هي أحد الحيوانات المربوطة في بعض الثقافات بالحظ السعيد، الحكمة والقوة. مثلها مثل حدوة الحصان، القطط الصغيرة أو ورق الشجر، ففي الفينج شوى ينصح بوضع ملصقات، تماثيل أو اكسسوارات من هذه العناصر. يمكنك ايضاً وضع أي عناصر يمكن أن تلهمك وتشعرك بالسعادة.
لجلب السعادة والحظ السعيد يجب أن تتجنب الألوان الداكنة على الحوائط، الأثاث والستائر. لكن يفضل اختيار ألوان فاتحة مثل الأبيض أو البيج، الأصفر أو البرتقالي. إذا كان لديك غرف داكنة فيمكنك تغير بعض التفاصيل الصغيرة مثل الاكسسوارات والزينات، الوسائد أو الصور بالألوان الأفتح. وإذا كان متاح فقم بفتح الستائر والشبابيك لادخال الإضاءة الطبيعية فهي تجعل كل التفاصيل تظهر بشكل مختلف.
من المهم أن تبقى منزلك خالي من أي فوضى ومن أي أتربة. فيجب عليك أن ترتبه من حين لآخر وأن تلقي بالأشياء المكسورة والتي لا حاجة لها فالمنازل بدون الفوضى تتيح الفرصة للطاقة بالتحرك بسهولة. فإحرص على ترتيب منزلك مرتين اسبوعياً لأفضل النتائج.
أحد النباتات المشهورة بجلب الطاقة الإيجابية هو البامبو فهو ذو شكل جميل ويبعث على السلام النفسي. ولكن أي نوع من أنواع النباتات يمكنه أن يضيف رونق وطاقة إيجابية للغرف.
مدخل المنزل هو أحد أهم البقع والتي يجب الاهتمام بها حيث يدخل منها الطاقة. فيجب أن يكون الباب في حالة جيدة، مطلي بشكل جيد واكسسواراته ثابتة ولا يصدر أي صوت مزعج. أما بالنسبة للمدخل فيجب أن يكون واضح بلا أي معوقات سواء كان أثاث كبير أو نباتات، أو أحذية.
وجود زهور أو فاكهة طبيعية في منزلك تضيف لمسة ملونة وحية على غرف المنزل والتي تعطي إنطباع رائع للصحة والسعادة وبالتالي تزيد من الطاقة الإيجابية للمنزل.
ينصح الفينج شوى بغلق باب الحمام بالإضافة لغطاء المرحاض لتجنب هروب الطاقة الإيجابية من خلالهم.
الألوان الصريحة لها أثر ساحر، فهي تبعث على السعادة. طبقاً للفينج شوي فهناك بعض الألوان التي ينصح بها لطلاء الأبواب مثل الأزرق عندما يكون مواجهاً للشمال، الأحمر أو البرتقالي عندما يكون مواجهاً للشرق، بني أو أخضر إذا كان مواجهاً للغرب.
إذا كانت غرفة منزلك مساحة ميتة أو ذات طاقة ضعيفة مثل غرفة النوم إذا كان الزوجين يواجهان مشكلة، فقم بتغير الطاقة في الغرفة باستخدام المرايا المواجهة للحائط وليس باب أو شباك، لتحسين العلاقات وجذب الحب والسعادة والصحة.