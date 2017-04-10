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11 سر لجلب الحظ والسعادة إلى منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
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دائماً ما كان هناك جدال إما إذا كان الحظ شئ يمكنك جلبه بنفسك من خلال تصرفاتك وأفكارك، أو أنه شئ تولد به. ولكن نحن في هوميفاي نؤمن أننا يمكننا ببعض الأفكار البسيطة والحيل جلب الطاقة الإيجابية وبالتالي الحظ والسعادة لمنزلك.

مثلاً باستخدام قواعد وأفكار الفينج شوي (وهو فن صيني يعتمد على فلسفة استخدام الفراغات بشكل صحيح للحصول على تأثير إيجابي على حياتك) والذي يؤثر على حياتك وعلى انسجامك وسعادتك وبالتالي يجعلك أسعد. فتعالى معنا لنعطيك بعض الحيل والأفكار والتي ستجعل منزلك مصدر للطاقة الإيجابية والحظ.

​1.لا تترك ركن غير مستغل

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لجلب الحظ لمنزلك فإن مبادئ الفنج شوي تنصحك بأن تستغل كل ركن من أركان المنزل. فركن للعب الأطفال وركن للقراءة، وركن للتخزين، بحيث تكون الأركان كلها مستغلة وتكون مكان لمشاركة العائلة الفرحة والأوقات الطيبة.

​2.توزيع الأثاث بشكل جيد

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

كما نرى في هذا التصميم فإن توزيع الأثاث بحيث يتجانس مع بعضه ويتيح حرية الحركة مع الحرص على إختيار ألوان مريحة أيضاً له عامل كبير على الراحة.

​3.عناصر الحظ السعيد

Afrika-Feeling, K&L Wall Art K&L Wall Art جدران وأرضياتديكورات الجدران
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

الفيلة هي أحد الحيوانات المربوطة في بعض الثقافات بالحظ السعيد، الحكمة والقوة. مثلها مثل حدوة الحصان، القطط الصغيرة أو ورق الشجر، ففي الفينج شوى ينصح بوضع ملصقات، تماثيل أو اكسسوارات من هذه العناصر. يمكنك ايضاً وضع أي عناصر يمكن أن تلهمك وتشعرك بالسعادة.

​4.تجنب الألوان الداكنة والإضاءة الفقيرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

لجلب السعادة والحظ السعيد يجب أن تتجنب الألوان الداكنة على الحوائط، الأثاث والستائر. لكن يفضل اختيار ألوان فاتحة مثل الأبيض أو البيج، الأصفر أو البرتقالي.  إذا كان لديك غرف داكنة فيمكنك تغير بعض التفاصيل الصغيرة مثل الاكسسوارات والزينات، الوسائد أو الصور بالألوان  الأفتح. وإذا كان متاح فقم بفتح الستائر والشبابيك لادخال الإضاءة الطبيعية فهي تجعل كل التفاصيل تظهر بشكل مختلف.

​5.الحد من الفوضى

ANTES Y DESPUÉS - Proyectos Personalizados, Muebles del angel Muebles del angel
Muebles del angel

Muebles del angel
Muebles del angel
Muebles del angel

من المهم أن تبقى منزلك خالي من أي فوضى ومن أي أتربة. فيجب عليك أن ترتبه من حين لآخر وأن تلقي بالأشياء المكسورة والتي لا حاجة لها فالمنازل بدون الفوضى تتيح الفرصة للطاقة بالتحرك بسهولة. فإحرص على ترتيب منزلك مرتين اسبوعياً لأفضل النتائج.

​6.استخدم النباتات والروائح الجميلة

KOKEDAMAS, ZoeDecco ZoeDecco تصميم مساحات داخلية
ZoeDecco

ZoeDecco
ZoeDecco
ZoeDecco

أحد النباتات المشهورة بجلب الطاقة الإيجابية هو البامبو فهو ذو شكل جميل ويبعث على السلام النفسي. ولكن أي نوع من أنواع النباتات يمكنه أن يضيف رونق وطاقة إيجابية للغرف.

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​7.مدخل نظيف

Puerta de entrada de hierro forjado, Del Hierro Design Del Hierro Design شبابيك و أبوابأبواب حديد
Del Hierro Design

Del Hierro Design
Del Hierro Design
Del Hierro Design

مدخل المنزل هو أحد أهم البقع والتي يجب الاهتمام بها حيث يدخل منها الطاقة. فيجب أن يكون الباب في حالة جيدة، مطلي بشكل جيد واكسسواراته ثابتة ولا يصدر أي صوت مزعج. أما بالنسبة للمدخل فيجب أن يكون واضح بلا أي معوقات سواء كان أثاث كبير أو نباتات، أو أحذية.

​8.زهور أو فاكهة طازجة

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle Eco German Kitchens مطبخ MDF White Nobilia,Focus door,Gloss Ivory Laquer,stainless steel handle,U shaped kitchen,Breeze Ashen Light Quartzforms worktops,Neff oven,Neff combi microwave,Neff gas hob,Blanco silgranite sink,Blanco tap,floor to ceiling cabinets
Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

وجود زهور أو فاكهة طبيعية في منزلك تضيف لمسة ملونة وحية على غرف المنزل والتي تعطي إنطباع رائع للصحة والسعادة وبالتالي تزيد من الطاقة الإيجابية للمنزل.

​9.غلق باب الحمام

Baño LQ, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

ينصح الفينج شوى بغلق باب الحمام بالإضافة لغطاء المرحاض لتجنب هروب الطاقة الإيجابية من خلالهم.

​10.استخدم ألوان صريحة وزاهية

Diseño de interiores: imagen corporativa, interiorismo y arquitectura comercial. Especialidad: COLORES. Identidad visual corporativa, Interiores DECO Interiores DECO مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات مواد مُصنعة Multicolored
Interiores DECO

Interiores DECO
Interiores DECO
Interiores DECO

الألوان الصريحة لها أثر ساحر، فهي تبعث على السعادة. طبقاً للفينج شوي فهناك بعض الألوان التي ينصح بها لطلاء الأبواب مثل الأزرق عندما يكون مواجهاً للشمال، الأحمر أو البرتقالي عندما يكون مواجهاً للشرق، بني أو أخضر إذا كان مواجهاً للغرب.

​11.تغير الطاقة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

إذا كانت غرفة منزلك مساحة ميتة أو ذات طاقة ضعيفة مثل غرفة النوم إذا كان الزوجين يواجهان مشكلة، فقم بتغير الطاقة في الغرفة باستخدام المرايا المواجهة للحائط وليس باب أو شباك، لتحسين العلاقات وجذب الحب والسعادة والصحة.

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