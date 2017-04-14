10 غرف نوم رائعة لمُحبي الكلاسيكية فقط

غرفة النوم راقية بمظهر كلاسيكي حديث، والإضاءات الجانبية على كل من الكمود والجدار، فضلًا عن اللمسات الذهبية في تصميم السرير المزدوج الأنيق، ومفروشاته الصفراء.

وقد استخدم أثاث أبيض بتصميمات بسيطة وناعمة، حيث خزانة الملابس وقد تزينت بمرآتين طوليتين، وفي الجهة المقابلة منضدة خشبية مع أرجل كلاسيكية وثلاث من الأدراج التخزينية مع الأرضية الباركيه الجميلة.