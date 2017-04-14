10 غرف نوم رائعة لمُحبي الكلاسيكية فقط

ربما تنتشر التصميمات المودرن بكثيرة بين تفاصيل الديكور.. إلا ان اللمسة الكلاسيكية تظل صاحبة القوة والأناقة لمُحبي العودة إلى التفاصيل القديمة، ولا نعني بذلك الانحصار في الغرف البُنية التقليدية، ولكن يمكن لـ اللمسات الكلاسيكية أن تتألق بروعتها في غرف نوم ملونة وجميلة، وذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة مختاره من غرف النوم الجميلة التي تحمل طابع كلاسكي مميز.
غرفة أنيقة لا مثيل لها تجمع بين الأبيض المشرق والوردي البسيط في تنسيق رائع على النمط الكلاسكي، والذي يظهر في شكل إطار السرير الحديدي مع الستائر الشيفون البسيطة، ولنجفة البيضاء المعلقة في الجزء الثاني من الغرفة لتصميم جلسة مكتبية صغيرة.
هذه الغرفة اعتمدت على وحدتي إضاءة على جانبي السرير بسلاسل طويلة تتدلى قرب السرير، بقطع كريستالية لامعة وجميلة لإبراز ديكورها، هذا بالإضافة إلى بساطة التصميم وقطة أثاث أنيقة
شيزلونج للاسترخاء.
يبدو الأبيض أكثر الألوان انتشارًا بين تصميمات الغرف الكلاسكية، فقد اعتمدت عليه بشكل كبير لزيادة مساحة الغرف وإشراقة أكثر بالمكان.. وفي هذا التصميم نرى كيف تم انتقاء الأثاث على النمط الكلاسيكي كالسرير والدولاب، وطاولتين السرير بمقابض ذهبية مع النجفة الذهبية الجميلة.
يرتبط اللون الذهبي بالكلاسكية ارتباطًا وثيقًا، لذلك كانت اللمسات الكلاسيكية على الإطار بظهر السرير هي الشيء الذي يرسم النمط الكلاسيكي في الغرفة، ذلك إلى جانب اللمسات الذهبية بوحدات الإضاءة الجانبية على السرير ومقابض الدولاب والباب.
الأخشاب على الأرضية وفي تكوين السرير، والخوص لصندوق تخزيني جميل والورد الجفف للمسات ديكورية مميزة.. كل هذا يجتمع ليصنع لمسات كلاسكية مميزة في هذه الغرفة، بالتأكيد الاّن ستود مثلها.
بنغمات هندسية رائعة رسمت الجدار الخلفي لظهر السرير تألقت اللمسة الكلاسكية الجميلة في هذه الغرفة، وكانت الستائر الحريرية التي تُحيط بالسرير إضافة رائعة لأناقة المكان.. وبالتأكيد لا ننسى النقوش الكلاسيكية التي رسمت على الجدران لمظهر ملوكي مميز.
غرفة النوم راقية بمظهر كلاسيكي حديث، والإضاءات الجانبية على كل من الكمود والجدار، فضلًا عن اللمسات الذهبية في تصميم السرير المزدوج الأنيق، ومفروشاته الصفراء.
وقد استخدم أثاث أبيض بتصميمات بسيطة وناعمة، حيث خزانة الملابس وقد تزينت بمرآتين طوليتين، وفي الجهة المقابلة منضدة خشبية مع أرجل كلاسيكية وثلاث من الأدراج التخزينية مع الأرضية الباركيه الجميلة.
هذا التصميم لغرفة فسيحة قسمت بطريقة رائعة حيث تجمع بين جانب للنوم وركن لتصميم جلسة صغيرة رائعة، وتتوافق النقوش الكلاسكية لظهر السرير وأرجله مع تلك الموجودة بالأريكة والكرسي لصنع اللمسات الكلاسكية الأنيقة في هذه الغرفة، إلى جانب ألوانها الرائعة.
ولا ننسى الاتحاد الرائع بين الخشب والخرسانة في تشكيل السقف بطريقة رائعة.
تتألق هذه الغرفة بألوانها الناعمة.. ويبدو كل شيء فيها كلاسيكي التصميم بداية من المفروشات وإطار السرير مع السجادة والسقف والستائر، فهي بالتأكيد بسيطة ومُريحة.
إذا كنت تبحث عن تفاصيل مُريحة وألوان مُهدئة لأعصابك ف أنت أمام التصميم الصحيح.. فقد استخدمت هذه الغرفة نغمات اللون البيج الجميلة لأناقة الغرفة من مفروشات وأثاث ودهانات.. إضافة إلى ذلك فإن ظهر السرير يتألق بنقوشه الكلاسكية الملوكي الرائعة.
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