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10 غرف نوم رائعة لمُحبي الكلاسيكية فقط

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
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ربما تنتشر التصميمات المودرن بكثيرة بين تفاصيل الديكور.. إلا ان اللمسة الكلاسيكية تظل صاحبة القوة والأناقة لمُحبي العودة إلى التفاصيل القديمة، ولا نعني بذلك الانحصار في الغرف البُنية التقليدية، ولكن يمكن لـ اللمسات الكلاسيكية أن تتألق بروعتها في غرف نوم ملونة وجميلة، وذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة مختاره من غرف النوم الجميلة التي تحمل طابع كلاسكي مميز.

1. بساطة الوردي

large apartment in classic style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

غرفة أنيقة لا مثيل لها تجمع بين الأبيض المشرق والوردي البسيط في تنسيق رائع على النمط الكلاسكي، والذي يظهر في شكل إطار السرير الحديدي مع الستائر الشيفون البسيطة، ولنجفة البيضاء المعلقة في الجزء الثاني من الغرفة لتصميم جلسة مكتبية صغيرة.

2. وحدات الإضاءة الجانبية

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة نوم
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

هذه الغرفة اعتمدت على وحدتي إضاءة على جانبي السرير بسلاسل طويلة تتدلى قرب السرير، بقطع كريستالية لامعة وجميلة لإبراز ديكورها، هذا بالإضافة إلى بساطة التصميم وقطة أثاث أنيقة شيزلونج للاسترخاء.

3. ناصعة البياض

Сохраняя традиции, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' غرفة نوم
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

يبدو الأبيض أكثر الألوان انتشارًا بين تصميمات الغرف الكلاسكية، فقد اعتمدت عليه بشكل كبير لزيادة مساحة الغرف وإشراقة أكثر بالمكان.. وفي هذا التصميم نرى كيف تم انتقاء الأثاث على النمط الكلاسيكي كالسرير والدولاب، وطاولتين السرير بمقابض ذهبية مع النجفة الذهبية الجميلة.

4. لمسات ذهبية رائعة

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

يرتبط اللون الذهبي بالكلاسكية ارتباطًا وثيقًا، لذلك كانت اللمسات الكلاسيكية على الإطار بظهر السرير هي الشيء الذي يرسم النمط الكلاسيكي في الغرفة، ذلك إلى جانب اللمسات الذهبية بوحدات الإضاءة الجانبية على السرير ومقابض الدولاب والباب.

5. الأخشاب والخوص والورد المجفف

Parisian style Pixers غرفة نوم Beige dots,wall mural,wallpaper
Pixers

Parisian style

Pixers
Pixers
Pixers

الأخشاب على الأرضية وفي تكوين السرير، والخوص لصندوق تخزيني جميل والورد الجفف للمسات ديكورية مميزة.. كل هذا يجتمع ليصنع لمسات كلاسكية مميزة في هذه الغرفة، بالتأكيد الاّن ستود مثلها.

6. الجدار المبطن ونقوش الجدران

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

بنغمات هندسية رائعة رسمت الجدار الخلفي لظهر السرير تألقت اللمسة الكلاسكية الجميلة في هذه الغرفة، وكانت الستائر الحريرية التي تُحيط بالسرير إضافة رائعة لأناقة المكان.. وبالتأكيد لا ننسى النقوش الكلاسيكية التي رسمت على الجدران لمظهر ملوكي مميز.

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7. مظهر كلاسيكي حديث

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة النوم راقية بمظهر كلاسيكي حديث، والإضاءات الجانبية على كل من الكمود والجدار، فضلًا عن اللمسات الذهبية في تصميم السرير المزدوج الأنيق، ومفروشاته الصفراء.

وقد استخدم أثاث أبيض بتصميمات بسيطة وناعمة، حيث خزانة الملابس وقد تزينت بمرآتين طوليتين، وفي الجهة المقابلة منضدة خشبية مع أرجل كلاسيكية وثلاث من الأدراج التخزينية مع الأرضية الباركيه الجميلة.

8. اتساع وأناقة

Residence at Lajpat Nagar Jalandhar (Bantu Sabhawal), SPACE RACE ARCHITECTS SPACE RACE ARCHITECTS غرفة نوم
SPACE RACE ARCHITECTS

SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS

هذا التصميم لغرفة فسيحة قسمت بطريقة رائعة حيث تجمع بين جانب للنوم وركن لتصميم جلسة صغيرة رائعة، وتتوافق النقوش الكلاسكية لظهر السرير وأرجله مع تلك الموجودة بالأريكة والكرسي لصنع اللمسات الكلاسكية الأنيقة في هذه الغرفة، إلى جانب ألوانها الرائعة.

ولا ننسى الاتحاد الرائع بين الخشب والخرسانة في تشكيل السقف بطريقة رائعة.

9. كل شيء كلاسيكي

COL SANDAGO, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON غرفة نوم
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

تتألق هذه الغرفة بألوانها الناعمة.. ويبدو كل شيء فيها كلاسيكي التصميم بداية من المفروشات وإطار السرير مع السجادة والسقف والستائر، فهي بالتأكيد بسيطة ومُريحة.

10. نغمات البيج الجميلة

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design غرفة نوم
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

إذا كنت تبحث عن تفاصيل مُريحة وألوان مُهدئة لأعصابك ف أنت أمام التصميم الصحيح.. فقد استخدمت هذه الغرفة نغمات اللون البيج الجميلة لأناقة الغرفة من مفروشات وأثاث ودهانات.. إضافة إلى ذلك فإن ظهر السرير يتألق بنقوشه الكلاسكية الملوكي الرائعة.

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