15 مطبخ حديث بتصميم U تُلهمك!

سر جمال هذا المطبخ عاملان أساسيان توجا إطلالته أولهما يكمن في اتساع نطاقه أي مساحته التي تساعد مستخدميه على التحرك بمرونة وعملية بين أرجاءه المختلفة أثناء القيام بأعمال المنزل اليومية من إعداد طعام وغسل الصحون وتنظيف جدرانه وأرضياته… إلخ.

وثانيهما الأسطح الرخامية البيضاء بتعرجاتها وعروقها الرمادية المذهلة التي تكسي كافة الوحدات التخزينية وتلمع في الظلام تمامًا كأرضية المطبخ البورسلين المشرقة!