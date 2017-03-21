15 مطبخ حديث بتصميم U تُلهمك!

جولتنا اليوم بين 15 مطبخ عصري بتصميم U جميعهم يشتركوا في عنصر المساحة المعقولة التي تناسب طبيعة هذا التصميم. تختلف الخامات والألوان والتصميمات التي سنرصدها هنا في هذه الجولة الخاطفة والتي بالتأكيد ستكون مفيدة للمقبلين على الزواج أو المقبلين على تجديد منازلهم حيث ستشكل مصدرًا لإلهامهم.. دعونا من هذا الحديث لنبدأ معًا الآن!
مطبخ عصري بخامة الخشب تميزه لمسة كلاسيكية ساحرة تستشعرها في تصميم الوحدات التخزينية المثبتة على ارتفاع عالي يقترب إلى السقف. يغلف الوحدات جميعها سطح أبيض اللون أملس يكون هو الآخر حرف U كتصميم المطبخ.
تصميم آخر على شكل حرف U هادئ المعالم وبإطلالة قمة في الرقي يميزه التقاء المتناقضين اللونين الأبيض والأسود ويزيد إطلالته سحرًا عنصر الإضاءة الصفراء التي عززت أيضًا بدورها الشعور بالدفء.
سر جمال هذا المطبخ عاملان أساسيان توجا إطلالته أولهما يكمن في اتساع نطاقه أي مساحته التي تساعد مستخدميه على التحرك بمرونة وعملية بين أرجاءه المختلفة أثناء القيام بأعمال المنزل اليومية من إعداد طعام وغسل الصحون وتنظيف جدرانه وأرضياته… إلخ.
وثانيهما الأسطح الرخامية البيضاء بتعرجاتها وعروقها الرمادية المذهلة التي تكسي كافة الوحدات التخزينية وتلمع في الظلام تمامًا كأرضية المطبخ البورسلين المشرقة!
مطبخ آخر بتصميم U ولكنه أبسط ما يكون أبرز ما يميزه عنصر التهوية السليمة وسحر الإضاءة الطبيعية النابعان من تواجد نافذة زجاجية عريضة تحتل قاعدة حرف الـ U والتي تمتعه بإطلالة رائعة لساحة خضراء خلابة.
تصميم هذا المطبخ غريب ومدهش ومع ذلك هو في النهاية يشكل حرف U ولكنه يطل علينا في ثوبٍ جديد. يتمتع تصميم المطبخ بإنحناء ومرونة تجعله غير مألوفًا علينا وتميزه في الوقت ذاته.
إشراقة تسيطر على هذا المطبخ بفضل اللون الأبيض الذي يحتل كل تفصيلة من تفاصيله مهما كانت صغيرة به من الجدران للخزانات للبار وحتى مائدة السفرة! اختيار الأبيض في المطابخ له مزاياه وعيوبه أيضًا، فعن الأولى هي أنه يعزز الشعور بالبراح والسعة وكذلك يمده بالضوء والإشراقة، أما عن الثانية فهو قد يكون غير مفضل لأن هذه البقعة من المنزل تحديدًا عادة ما تكون عرضة للاتساخ.
تصميم هذا المطبخ يتمتع بالعديد من اللمسات العصرية التي تعشقها، على رأسها تصميم الوحدات السفلية فقط من خامة خشب رائعة ومتينة وتصميم النوافذ الخشبية أيضًا التي تزيد الشعور بالدفء داخل هذا المطبخ وأخيرًا الرخام الأسود وما يضيفه من أناقة ما بعدها أناقة.
تفاصيل متناهية الصغر تُكَوّن جدار كامل بخلفية الوحدات العلوية للمطبخ.. إنه الموزاييك وسحره والذي عادة لا يستخدم على هذا النطاق الواسع إلا أن المصمم هنا أصر على أن يكون هو السمة المميزة لهذا المطبخ خصوصًا في ظل اختياره لوحدات تخزينية هادئة المعالم مما حقق توازن بمظهر المطبخ النهائي.
مطبخ صغير بسيط التصميم جدرانه مستوحاة من لعبة
الشطرنج ولكنها بألوان الأبيض والأخضر الداكن والأحمر الداكن أيضًا. الوحدات التخزينية تصنع شكل حرف U باحترافية بإحدى أطرافه يضاف ثلاثة مقاعد تجمع بين خامتي الجلد والخشب باللون الأخضر الداكن تمامًا كالجدران.
مطبخ فندقي يتألق بالعديد من اللمسات العصرية المذهلة على رأسها وحدات الإضاءة العديدة المتدلية من السقف والمقاعد الفضية التي تحتضن مائدة الجزيرة المربعة.
نلاحظ أن هذا المطبخ ليس به أية وحدات تخزينية علوية ولا حتى أرفف خشبية لتستوعب أغراضه! إلى أن تفاجئنا وحدات تخزينية مختبئة أسفل الهيكل الجرانيتي المصمم لشكل U والمغلفة بضلف جرارة بزجاج مصنفر يحجب رؤية ما بداخلها.
تصميم آخر على حرف U ولكن زواياه ليست حادة بزاوية 90 درجة ولكنها مرنة بإنحناءات تجعله مميزًا ومختلفًا عن غيره من التصميمات.
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تصميم آخر لمطبخ يجمع بين الحسّين العصري والكلاسيكي في آنٍ واحد بلمسات ديكورية هادئة أبرزها تلك الإكسسوارات والتحف التي تزين الجهة العلوية من الخزانات!
مطبخ مبهج بفضل عاملين هامين أولهما عامل اللون والذي تجسد في اختيار خبير التصميم لدرجة البرتقالي الفاتح بإشراقته ودفئه حيث غلف خزانات المطبخ بالكامل وثانيهما النوافذ الزجاجية الشفافة والتي نجحت في دمج المطبخ مع المنظر الطبيعي الساحر الخارجي للمنزل.
لمسة صفراء بسيطة لكنها تكسر حدة هدوء الألوان المحايدة المستخدمة في المطبخ من الوحدات التخزينية والأرضيات وذلك الجدران.