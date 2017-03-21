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15 مطبخ حديث بتصميم U تُلهمك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مطبخ
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جولتنا اليوم بين 15 مطبخ عصري بتصميم U جميعهم يشتركوا في عنصر المساحة المعقولة التي تناسب طبيعة هذا التصميم. تختلف الخامات والألوان والتصميمات التي سنرصدها هنا في هذه الجولة الخاطفة والتي بالتأكيد ستكون مفيدة للمقبلين على الزواج أو المقبلين على تجديد منازلهم حيث ستشكل مصدرًا لإلهامهم.. دعونا من هذا الحديث لنبدأ معًا الآن!  

1- مطبخ حديث مع لمسة كلاسيكية

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen مطبخ
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

مطبخ عصري بخامة الخشب تميزه لمسة كلاسيكية ساحرة تستشعرها في تصميم الوحدات التخزينية المثبتة على ارتفاع عالي يقترب إلى السقف. يغلف الوحدات جميعها سطح أبيض اللون أملس يكون هو الآخر حرف U كتصميم المطبخ.

2- أبيض X أسود وإضاءة ساحرة

Cocina La Rioja, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

تصميم آخر على شكل حرف U هادئ المعالم وبإطلالة قمة في الرقي يميزه التقاء المتناقضين اللونين الأبيض والأسود ويزيد إطلالته سحرًا عنصر الإضاءة الصفراء التي عززت أيضًا بدورها الشعور بالدفء. 

3- واسع وأنيق بأسطح رخامية فاخرة

homify مطبخ خشب نقي Brown
homify

homify
homify
homify

سر جمال هذا المطبخ عاملان أساسيان توجا إطلالته أولهما يكمن في اتساع نطاقه أي مساحته التي تساعد مستخدميه على التحرك بمرونة وعملية بين أرجاءه المختلفة أثناء القيام بأعمال المنزل اليومية من إعداد طعام وغسل الصحون وتنظيف جدرانه وأرضياته… إلخ.

وثانيهما الأسطح الرخامية البيضاء بتعرجاتها وعروقها الرمادية المذهلة التي تكسي كافة الوحدات التخزينية وتلمع في الظلام تمامًا كأرضية المطبخ البورسلين المشرقة! 

4- التهوية والإضاءة الطبيعية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ آخر بتصميم U ولكنه أبسط ما يكون أبرز ما يميزه عنصر التهوية السليمة وسحر الإضاءة الطبيعية النابعان من تواجد نافذة زجاجية عريضة تحتل قاعدة حرف الـ U والتي تمتعه بإطلالة رائعة لساحة خضراء خلابة.

5- تصميم U في ثوب جديد

Cocinas, Exdema Antares C.A Exdema Antares C.A مطبخ
Exdema Antares C.A

Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A

تصميم هذا المطبخ غريب ومدهش ومع ذلك هو في النهاية يشكل حرف U ولكنه يطل علينا في ثوبٍ جديد. يتمتع تصميم المطبخ بإنحناء ومرونة تجعله غير مألوفًا علينا وتميزه في الوقت ذاته. 

6- الأبيض يحتل المطبخ بالكامل

Small U Shaped Kitchen Elan Kitchens مطبخ White modern kitchen,small kitchens,kitchen space,white kitchen,contemporary kitchen,kitchen diner,modern apartment,u shape kitchens,white kitchen
Elan Kitchens

Small U Shaped Kitchen

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

إشراقة تسيطر على هذا المطبخ بفضل اللون الأبيض الذي يحتل كل تفصيلة من تفاصيله مهما كانت صغيرة به من الجدران للخزانات للبار وحتى مائدة السفرة! اختيار الأبيض في المطابخ له مزاياه وعيوبه أيضًا، فعن الأولى هي أنه يعزز الشعور بالبراح والسعة وكذلك يمده بالضوء والإشراقة، أما عن الثانية فهو قد يكون غير مفضل لأن هذه البقعة من المنزل تحديدًا عادة ما تكون عرضة للاتساخ.

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7- عصرية تعشقها

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS مطبخ جرانيت Black
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

تصميم هذا المطبخ يتمتع بالعديد من اللمسات العصرية التي تعشقها، على رأسها تصميم الوحدات السفلية فقط من خامة خشب رائعة ومتينة وتصميم النوافذ الخشبية أيضًا التي تزيد الشعور بالدفء داخل هذا المطبخ وأخيرًا الرخام الأسود وما يضيفه من أناقة ما بعدها أناقة. 

8- موزاييك وتفاصيل متناهية الصغر

Interior designs, Allied Interiors Allied Interiors مطبخ
Allied Interiors

Allied Interiors
Allied Interiors
Allied Interiors

تفاصيل متناهية الصغر تُكَوّن جدار كامل بخلفية الوحدات العلوية للمطبخ.. إنه الموزاييك وسحره والذي عادة لا يستخدم على هذا النطاق الواسع إلا أن المصمم هنا أصر على أن يكون هو السمة المميزة لهذا المطبخ خصوصًا في ظل اختياره لوحدات تخزينية هادئة المعالم مما حقق توازن بمظهر المطبخ النهائي. 

9- لعبة شطرنج

RESIDENCE AT VILE PARLE (E), Dhruva Samal & Associates Dhruva Samal & Associates مطبخ
Dhruva Samal &amp; Associates

Dhruva Samal & Associates
Dhruva Samal &amp; Associates
Dhruva Samal & Associates

مطبخ صغير بسيط التصميم جدرانه مستوحاة من لعبة الشطرنج ولكنها بألوان الأبيض والأخضر الداكن والأحمر الداكن أيضًا. الوحدات التخزينية تصنع شكل حرف U باحترافية بإحدى أطرافه يضاف ثلاثة مقاعد تجمع بين خامتي الجلد والخشب باللون الأخضر الداكن تمامًا كالجدران. 

10- مطبخ فندقي

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

مطبخ فندقي يتألق بالعديد من اللمسات العصرية المذهلة على رأسها وحدات الإضاءة العديدة المتدلية من السقف والمقاعد الفضية التي تحتضن مائدة الجزيرة المربعة.

11- وحدات مختبئة!

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ أنسجة طبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

نلاحظ أن هذا المطبخ ليس به أية وحدات تخزينية علوية ولا حتى أرفف خشبية لتستوعب أغراضه! إلى أن تفاجئنا وحدات تخزينية مختبئة أسفل الهيكل الجرانيتي المصمم لشكل U والمغلفة بضلف جرارة بزجاج مصنفر يحجب رؤية ما بداخلها.

12- تصميم U بزوايا مرنة!

RESIDENCIA SAVOTINO, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio مطبخ
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

تصميم آخر على حرف U ولكن زواياه ليست حادة بزاوية 90 درجة ولكنها مرنة بإنحناءات تجعله مميزًا ومختلفًا عن غيره من التصميمات. 

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13- تصميم فريد

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

تصميم آخر لمطبخ يجمع بين الحسّين العصري والكلاسيكي في آنٍ واحد بلمسات ديكورية هادئة أبرزها تلك الإكسسوارات والتحف التي تزين الجهة العلوية من الخزانات!

14- ألوان مبهجة

residencia Chapultepec, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ خشب معالج Amber/Gold
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

مطبخ مبهج بفضل عاملين هامين أولهما عامل اللون والذي تجسد في اختيار خبير التصميم لدرجة البرتقالي الفاتح بإشراقته ودفئه حيث غلف خزانات المطبخ بالكامل وثانيهما النوافذ الزجاجية الشفافة والتي نجحت في دمج المطبخ مع المنظر الطبيعي الساحر الخارجي للمنزل.

15- لمسة صفراء

Cozinha MA, Ao Cubo Arquitetura e Interiores Ao Cubo Arquitetura e Interiores مطبخ سيراميك Yellow
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

لمسة صفراء بسيطة لكنها تكسر حدة هدوء الألوان المحايدة المستخدمة في المطبخ من الوحدات التخزينية والأرضيات وذلك الجدران.

شقة جميلة كـ باليتة الألوان

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