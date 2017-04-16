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10 طرق لخلق مساحة إضافية لحمامك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
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يعد الحمام هو واحد من الأماكن في المنزل التي نحن بحاجة إلى مساحة إضافية فيه، ونحن نسعى دائمًا لتمديده وتوفير مساحات تخزينية فيه سواء لوضع المناشف، أومنتجات التجميل والماكياج والاكسسوارات والأدوات بجميع أنواعها.. فهي تتراكم وتحتاج إلى مكان للتخزين.

ونحن نقدم لك هنا 10 حيل مذهلة لتحقيق هذا المساحة الإضافية وتحقيق الاستفادة القصوى من حمامك.

1. أثاث يصل للسقف

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

يمكنك الاتسفادة بالجدار الأمامي للحمام إلى أقصى درجة ممكنة عن طريق اختيار أثاث مميز يصل بالأرفف التخزينية إلى السقف كهذا الحمام، مما يوفر لك مساحة تخزينية رائعة في الحمام.

2. مكعبات هندسية

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

 استخدام مكعبات ملونة يمكن أن يكون وسيلة ممتعة للحصول على مساحة تخزينية مميزة. انها مثالية إذا كان لديك أيضًا أبعاد مختلفة في الحمام يمكن أن يعطى استخدامات متعددة، وبالتالي تخزين ملحقات الحمام الخاص بك. ووجود الألوان الزاهية يعطي نضارة وطاقة إلى الحمام.

3. طاولة متعددة الاستخدامات

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

 البعض يفضل وجود طاولة في الحمام بنصف الجدار، ونحن نعرض لك هذا التصميم المميز لطاولة خشبية بسيطة متعددة الاستخدامات، حيث يمكنك الاستفادة من المساحة أسفلها بوضع بعض السلال لتخزين الأشياء الخاصة بك، بالإضافة إلى الأدراج المغلقة، فتبدو مناسبة تمامًا للحمامات الضيقة.

4. الأسمنت المصقول

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS حمام
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

 تصميم حديث جدًا من الخرسانة المصقولة، ليصبح فرصة مثالية لتوفير مساحات تخزينية مع عدة فتحات مع الضوء لمزيد من الوضوح والدقة، وليخفف من صلابة الطبيعية.

5. رفوف على الجدار

Tool, Mamoli Rubinetteria Mamoli Rubinetteria حمام
Mamoli Rubinetteria

Mamoli Rubinetteria
Mamoli Rubinetteria
Mamoli Rubinetteria

استغلال الجدران لعمل الرفوف المحفورة داخله من شأنه أن يجعل كل شيء في متناول يديك، ويوفر مساحات تخزينية بسيطة لأدوات الحمام الصغيرة.

6. رفوف ورفوف

homify حمام
homify

homify
homify
homify

 أينما يمكنك ضع الرفوف، حتى لو كان من لوح خشبي بسيط، لأنه يمنحك فرص تخزينية رائعة لأدوات الحمام، ويبدو هذا الأمر سهلًا لأنك في الحمام ستجد الجدران المناسبة لخلق مساحات للرفوف وفيرة.

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7. مرآة الحائط

CASA MONTEBELLO, Vau Studio Vau Studio حمام
Vau Studio

Vau Studio
Vau Studio
Vau Studio

خدعة بصرية للحصول على مساحة إضافية ووضع المصارف الخاصة بك وراء مرآة الحائط، والحصول على انعكاس بصري لتوسيع حجم الغرفة.

8. العديد من الأدراج

JPB, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura حمام
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية ستحصل على حوض مزدوج يسمح باستخدام فردين في حمامك.كما أنها مريحة للاستفادة من المساحة المتوفرة لوضع عدد من الأدراج التي يمكن تقسيم ممتلكاتك فيها يمكنك ترك أجزاء تحت مفتوحة لوضع المناشف.

9. في الداخل والخارج

Proyecto CG, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA حمام
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

وفي كثير من الأحيان ننسى وضع رف في منطقة الدش، بالرغم من شرائنا للكثير من الملحقات التي تحتاج للتخزين وان تكون قريبة من أيدينا أثناء الاستحمام. لذلك فإنه من الأفضل عمل رفوف إضافية في منطقة الدش وتكون في مستوى الأيدي وقريبة من الأشخاص.

10. مرايا بوظيفة مزدوجة

Brooklyn Brownstone, SA-DA Architecture SA-DA Architecture حمام
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

قد تكون هناك خدعة أخرى لاستخدام المساحة بوضع المرايا وراء الزجاج وعمل رف آخر لتخزين المنتجات بطريقة خفية.

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