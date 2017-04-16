10 طرق لخلق مساحة إضافية لحمامك

يعد الحمام هو واحد من الأماكن في المنزل التي نحن بحاجة إلى مساحة إضافية فيه، ونحن نسعى دائمًا لتمديده وتوفير مساحات تخزينية فيه سواء لوضع المناشف، أومنتجات التجميل والماكياج والاكسسوارات والأدوات بجميع أنواعها.. فهي تتراكم وتحتاج إلى مكان للتخزين.
ونحن نقدم لك هنا 10 حيل مذهلة لتحقيق هذا المساحة الإضافية وتحقيق الاستفادة القصوى من حمامك.
يمكنك الاتسفادة بالجدار الأمامي للحمام إلى أقصى درجة ممكنة عن طريق اختيار أثاث مميز يصل بالأرفف التخزينية إلى السقف كهذا الحمام، مما يوفر لك مساحة تخزينية رائعة في الحمام.
استخدام مكعبات ملونة يمكن أن يكون وسيلة ممتعة للحصول على مساحة تخزينية مميزة. انها مثالية إذا كان لديك أيضًا أبعاد مختلفة في الحمام يمكن أن يعطى استخدامات متعددة، وبالتالي تخزين ملحقات الحمام الخاص بك. ووجود الألوان الزاهية يعطي نضارة وطاقة إلى الحمام.
البعض يفضل وجود طاولة في الحمام بنصف الجدار، ونحن نعرض لك هذا التصميم المميز لطاولة خشبية بسيطة متعددة الاستخدامات، حيث يمكنك الاستفادة من المساحة أسفلها بوضع بعض السلال لتخزين الأشياء الخاصة بك، بالإضافة إلى الأدراج المغلقة، فتبدو مناسبة تمامًا للحمامات الضيقة.
تصميم حديث جدًا من الخرسانة المصقولة، ليصبح فرصة مثالية لتوفير مساحات تخزينية مع عدة فتحات مع الضوء لمزيد من الوضوح والدقة، وليخفف من صلابة الطبيعية.
استغلال الجدران لعمل الرفوف المحفورة داخله من شأنه أن يجعل كل شيء في متناول يديك، ويوفر مساحات تخزينية بسيطة لأدوات الحمام الصغيرة.
أينما يمكنك ضع الرفوف، حتى لو كان من لوح خشبي بسيط، لأنه يمنحك فرص تخزينية رائعة لأدوات الحمام، ويبدو هذا الأمر سهلًا لأنك في الحمام ستجد الجدران المناسبة لخلق مساحات للرفوف وفيرة.
خدعة بصرية للحصول على مساحة إضافية ووضع المصارف الخاصة بك وراء مرآة الحائط، والحصول على انعكاس بصري لتوسيع حجم الغرفة.
إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية ستحصل على حوض مزدوج يسمح باستخدام فردين في حمامك.كما أنها مريحة للاستفادة من المساحة المتوفرة لوضع عدد من الأدراج التي يمكن تقسيم ممتلكاتك فيها يمكنك ترك أجزاء تحت مفتوحة لوضع المناشف.
وفي كثير من الأحيان ننسى وضع رف في منطقة الدش، بالرغم من شرائنا للكثير من الملحقات التي تحتاج للتخزين وان تكون قريبة من أيدينا أثناء الاستحمام. لذلك فإنه من الأفضل عمل رفوف إضافية في منطقة الدش وتكون في مستوى الأيدي وقريبة من الأشخاص.
قد تكون هناك خدعة أخرى لاستخدام المساحة بوضع المرايا وراء الزجاج وعمل رف آخر لتخزين المنتجات بطريقة خفية.
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