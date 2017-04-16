10 طرق لخلق مساحة إضافية لحمامك

استخدام مكعبات ملونة يمكن أن يكون وسيلة ممتعة للحصول على مساحة تخزينية مميزة. انها مثالية إذا كان لديك أيضًا أبعاد مختلفة في الحمام يمكن أن يعطى استخدامات متعددة، وبالتالي تخزين ملحقات الحمام الخاص بك. ووجود الألوان الزاهية يعطي نضارة وطاقة إلى الحمام.