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15 فكرة لنوافذ وأبواب زجاجية لبيت صحي مشرق!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Neo Classical Design For New Build Family Home, Marvin Windows and Doors UK Marvin Windows and Doors UK شبابيك
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حتى تجعل بيتك صحيًا مشرقًا لا تشوبه شائبة .. لا تتردد في الاستعانة باللمسات الزجاجية في النوافذ والأبواب بأي شكل وأي نوع ومع ذلك فإن الشفافة هي الخيار الأفضل لأنه يساعد على تخلل الشمس إلى أرجاء منزلك المختلفة من الداخل فيقضي على أية فيروسات أو أمراض أو حتى البكتريا التي قد تتكون في المناطق المظلمة فتكون العفن الفطري الذي يقوم بدوره في نشر العديد من الأمراض بين أفراد أسرتك علاوة على الإضرار بإطلالة بيتك.

من هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 15 تصميم لـ نوافذ وأبواب زجاجية تضمن لبيتك وأسرتك صحة معافاة دائمًا من أي مرض بفضل التهوية السليمة والإضاءة الطبيعية.. لنبدأ جولتنا الآن! 

1- نوافذ وأبواب زجاجية بنفس الألوان والتصميم يمرر كلاهما كم كبير من الضوء الطبيعي الذي يضمن لبيتك الدفء والصحة معًا

French doors The Wood Window Alliance شبابيك خشب Grey
The Wood Window Alliance

French doors

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

2- نوافذ زجاجية مائلة طرفها العلوي مثبت بالسقف أما الجزء الآخر السفلي فهو طائر مع الهواء الطلق!

Balcony Windows Architects Scotland Ltd شبابيك
Architects Scotland Ltd

Balcony Windows

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

3- أبواب جمعت بين أناقة الخشب ورقي الزجاج أنتجت منظر ساحر بفضل العنصرين تجمل إطلالة الساحة بروعة المنظر الأخضر الخارجي وضوء الشمس

Timber Windows Marvin Windows and Doors UK شبابيك
Marvin Windows and Doors UK

Timber Windows

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

4- نوافذ زجاجية كلاسيكية الخامة رائعة التصميم ليست فقط صحية وإنما هي أيضًا أنيقة وشاعرية

Feataure Windows Marvin Windows and Doors UK شبابيك
Marvin Windows and Doors UK

Feataure Windows

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

5- جدار زجاجي عريض وشفاف دوره هو دمجك مع العالم الخارجي وما فيه من خضرة تبهج الأنفس

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

6- نوافذ زجاجية قديمة الطراز بلمسات نحاسية تزين الدرج بشدة

Stair Windows Architects Scotland Ltd مساحات تجارية فنادق
Architects Scotland Ltd

Stair Windows

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

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7- أبواب زجاجية جرارة تدمج الداخل من سفرة ومطبخ مع الخارج حيث حديقة المنزل باحترافية وذكاء

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects غرفة السفرة
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

8- مع هذا التصميم.. استمتع بهواء نقي ومنظر خارجي خلاب وتهوية سليمة في آنٍ واحد

アトリエと緑のある家, STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） شبابيك
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

9- الغرفة والشرفة باتا كـ ساحة واحدة مشتركة بفضل الأبواب الزجاجية وشفافيتها المفرطة

VILAMOURA . INTERDESIGN, Interdesign Interiores Interdesign Interiores غرفة نومديكورات واكسسوارات
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

10- ابدأ يومك مع أروع جلسة بضوء النهار

Bedroom window. The Wood Window Alliance شبابيك خشب Grey
The Wood Window Alliance

Bedroom window.

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

11- مدخل مبهر والسبب: الأبواب الزجاجية وخاصية المرونة التي تتمتع بها

Bi-fold doors The Wood Window Alliance شبابيك خشب Grey
The Wood Window Alliance

Bi-fold doors

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

12- واجهة أجمل مع لمسات زجاجية ملونة

Clement EB24 steel windows homify شبابيك
homify

Clement EB24 steel windows

homify
homify
homify

13- هل هناك أروع من تناول الطعام في ساحة يغمرها ضوء الشمس؟

Proyecto iluminación, restauración de una casa rústica, OutSide Tech Light OutSide Tech Light غرفة السفرةإضاءة
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

14- لن تحتاج أكثر من ذلك للاسترخاء!! جلسة مريحة ومنظر مذهل ونقاء الرؤية

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

15- براح لا حدود له

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda غرفة المعيشة
Atelier Data Lda

Casa Varatojo

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

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