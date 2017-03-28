الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 تصميمات عملية وأنيقة للأحواض الزجاجية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
banheiro de menina, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello حمام Orange
Loading admin actions …

يمكن لحمام المنزل أن يكون ممثل جيد لأسلوب وشخصية أصحابه، لذلك لابد أن نكرس له بعض الوقت والجهد لنهتم بتفاصيل ديكوره، وفي هذا الموضوع سنتناول تزيين الحمام بالزجاج لمظهر حديث أنيق، نعرف أن القلق يلعب بك الآن بأن الزجاج مادة غير عملية بالمرة فكيف لنا نستخدمها في ديكور الحمام ؟. 

القي بقلقك جانبًا قبل أن تبدأ معنا هذه الرحلة لأن خبرائنا لا يستعصى عليهم شيء، الزجاج المستخدم في هذه الأفكارمتين ومقاومته للكسر تفوق الرخام والسراميك، دعنا نعرض لك 10 تصاميم لأحواض زجاجية رائعة.   

الرخام مع الزجاج

Desengaño, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos حمام
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

الحصول على مساحة كبيرة مضاءة جيدًا في الحمام هي مهمة صعبة إلا أنها ليست مستحيلة، اختيار اللون واستخدام الزجاج أصبح لا غنى عنه، الرخام، الأرضية، الجدران، الكونترتوب، والمرايا، كل شيء من هذه التفاصيل اتجه إلى الكلاسيكية.  

حوض بألوان زاهية

banheiro de menina, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello حمام Orange
arquiteta aclaene de mello

arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello

المادة الرئيسية للحوض هي الزجاج بألوان زاهية مثل باقي ديكورغرفة الحمام، الحوض على كونترتوب وهذا التصميم يضمن لنا سهولة تنظيف المنطقة أسفل الحوض دون القلق من تراكم الأوساخ والأتربة في المفاصل. 

الشفافية الكاملة

Sheen Lane, Bathroom BLA Architects حمام
BLA Architects

Sheen Lane, Bathroom

BLA Architects
BLA Architects
BLA Architects

تصميم جريء جدًا لحوض الحمام إلا أنه لم يخرج خارج حدود البساطة، الاعتماد على الجزء العمودي الزجاجي يكشف لك كل شيء كان مخفى عنك  في التصميمات التقليدية، الرهان هنا أن هذا يجعل المساحة مضيئة وآمن في نفس الوقت. 

لون رومانسي

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz حمام
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

حوض زجاجي باللون الأحمر الداكن عنوان للأناقة اختيار ذكي لغرفة الحمام مع باقي ألوان الديكور المحايدة. 

زجاج بلوري

PURO WHITE, Estanis Segura Arquitectura Estanis Segura Arquitectura حمام
Estanis Segura Arquitectura

Estanis Segura Arquitectura
Estanis Segura Arquitectura
Estanis Segura Arquitectura

إذا كان اختيارك تصميم هاديء وبسيط جدًا وتريد أن تضيف له لمسة مثيرة للاهتمام دون الانحراف عن هذا المسار الهاديء للحمام يمكنك الاستعانة بحوض زجاجي بلوري باللون الأبيض سينسجم مع باقي التصميم . 

البساطة

Reforma de vivienda en Leganés, Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras حمام
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

الرهان على استخدام الزجاج في الأحواض رهان رابح لأنه يضيف إلى تصميم حمامك أسلوب معين خاص به، لا حاجة لاستخدام قطع أثاث أو ديكور غريبة الأطوار لجعل الغرفة جذابة الحوض الزجاجي الشفاف سيجعل حمامك جذاب دون الحاجة لذلك.  

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الفخامة

Varios Endekora, Endekora Endekora حمام
Endekora

Varios Endekora

Endekora
Endekora
Endekora

إذا كانت ألوان ديكور الحمام محايدة يمكنك الاستعانة بهذا التصميم للحوض بلونه الزاهي سيبعد الملل والرتابة عن الديكور بالإضافة إلى أنه أنيق وفخم جدًا.

تقليدي لكنه أنيق

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES حمام
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

الفضاء يبدو تقليدي لكنه مليء بالحرفية والمهارة بخطوط منحنية ونغمات معدنية أنيقة .

أناقة ورقي

RIVIA, MILLENIUM ARCHITECTURE MILLENIUM ARCHITECTURE حمام
MILLENIUM ARCHITECTURE

MILLENIUM ARCHITECTURE
MILLENIUM ARCHITECTURE
MILLENIUM ARCHITECTURE

 التصميم الداخلي للمنازل ارتفع إلى درجة عالية من الأناقي والرقي وهذا الحوض خير مثال لذلك، مزيج من العناصر المنحنية والخطوط المستقيمة مُزجت مع بعضها البعض بشكل مُبدع. 

أسلوب وشخصية

Casa Luanda, Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Silvia Costa | Arquitectura de Interiores حمام
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

كما ذكرنا في موضوعات كثيرة أن المرايا تزيد من الفضاء المتاح لدينا كما نرى في هذا المثال، هذا التصميم اجتهد في كل قطعة حتى تبدو مميزة في المساحة، وهذا التضميم للحوض الزجاجي مع الكونترتوب مثال لذلك . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: كيف تختار جدار غرفة الاستحمام؟

10 غرف نوم تستقبل بها فصل الربيع!
هل تفضل الأحواض الزجاجية أم التقليدية؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً