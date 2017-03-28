10 تصميمات عملية وأنيقة للأحواض الزجاجية

يمكن لحمام المنزل أن يكون ممثل جيد لأسلوب وشخصية أصحابه، لذلك لابد أن نكرس له بعض الوقت والجهد لنهتم بتفاصيل ديكوره، وفي هذا الموضوع سنتناول تزيين الحمام بالزجاج لمظهر حديث أنيق، نعرف أن القلق يلعب بك الآن بأن الزجاج مادة غير عملية بالمرة فكيف لنا نستخدمها في ديكور الحمام ؟.
القي بقلقك جانبًا قبل أن تبدأ معنا هذه الرحلة لأن خبرائنا لا يستعصى عليهم شيء، الزجاج المستخدم في هذه الأفكارمتين ومقاومته للكسر تفوق الرخام والسراميك، دعنا نعرض لك 10 تصاميم لأحواض زجاجية رائعة.
الحصول على مساحة كبيرة مضاءة جيدًا في الحمام هي مهمة صعبة إلا أنها ليست مستحيلة، اختيار اللون واستخدام الزجاج أصبح لا غنى عنه، الرخام، الأرضية، الجدران، الكونترتوب، والمرايا، كل شيء من هذه التفاصيل اتجه إلى الكلاسيكية.
المادة الرئيسية للحوض هي الزجاج بألوان زاهية مثل باقي ديكورغرفة الحمام، الحوض على كونترتوب وهذا التصميم يضمن لنا سهولة تنظيف المنطقة أسفل الحوض دون القلق من تراكم الأوساخ والأتربة في المفاصل.
تصميم جريء جدًا لحوض الحمام إلا أنه لم يخرج خارج حدود البساطة، الاعتماد على الجزء العمودي الزجاجي يكشف لك كل شيء كان مخفى عنك في التصميمات التقليدية، الرهان هنا أن هذا يجعل المساحة مضيئة وآمن في نفس الوقت.
حوض زجاجي باللون الأحمر الداكن عنوان للأناقة اختيار ذكي لغرفة الحمام مع باقي ألوان الديكور المحايدة.
إذا كان اختيارك تصميم هاديء وبسيط جدًا وتريد أن تضيف له لمسة مثيرة للاهتمام دون الانحراف عن هذا المسار الهاديء للحمام يمكنك الاستعانة بحوض زجاجي بلوري باللون الأبيض سينسجم مع باقي التصميم .
الرهان على استخدام الزجاج في الأحواض رهان رابح لأنه يضيف إلى تصميم حمامك أسلوب معين خاص به، لا حاجة لاستخدام قطع أثاث أو ديكور غريبة الأطوار لجعل الغرفة جذابة الحوض الزجاجي الشفاف سيجعل حمامك جذاب دون الحاجة لذلك.
إذا كانت ألوان ديكور الحمام محايدة يمكنك الاستعانة بهذا التصميم للحوض بلونه الزاهي سيبعد الملل والرتابة عن الديكور بالإضافة إلى أنه أنيق وفخم جدًا.
الفضاء يبدو تقليدي لكنه مليء بالحرفية والمهارة بخطوط منحنية ونغمات معدنية أنيقة .
التصميم الداخلي للمنازل ارتفع إلى درجة عالية من الأناقي والرقي وهذا الحوض خير مثال لذلك، مزيج من العناصر المنحنية والخطوط المستقيمة مُزجت مع بعضها البعض بشكل مُبدع.
كما ذكرنا في موضوعات كثيرة أن المرايا تزيد من الفضاء المتاح لدينا كما نرى في هذا المثال، هذا التصميم اجتهد في كل قطعة حتى تبدو مميزة في المساحة، وهذا التضميم للحوض الزجاجي مع الكونترتوب مثال لذلك .
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