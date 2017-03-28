10 تصميمات عملية وأنيقة للأحواض الزجاجية

يمكن لحمام المنزل أن يكون ممثل جيد لأسلوب وشخصية أصحابه، لذلك لابد أن نكرس له بعض الوقت والجهد لنهتم بتفاصيل ديكوره، وفي هذا الموضوع سنتناول تزيين الحمام بالزجاج لمظهر حديث أنيق، نعرف أن القلق يلعب بك الآن بأن الزجاج مادة غير عملية بالمرة فكيف لنا نستخدمها في ديكور الحمام ؟.

القي بقلقك جانبًا قبل أن تبدأ معنا هذه الرحلة لأن خبرائنا لا يستعصى عليهم شيء، الزجاج المستخدم في هذه الأفكارمتين ومقاومته للكسر تفوق الرخام والسراميك، دعنا نعرض لك 10 تصاميم لأحواض زجاجية رائعة.