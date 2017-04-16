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8 تصاميم لغرفة نوم مريحة للأطفال

ريم عوض ريم عوض
Kinderzimmer "Willi", taube Kinder- und Jugendmöbel taube Kinder- und Jugendmöbel غرفة الاطفال
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هل تريد أن تصمم غرفة نوم طفلك ولا تدري من أين تبدأ؟ في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من النصائح المقدمة من متخصصين في الديكور والتصميم لتحصل على غرفة مبهجة ورائعة وتبني ذكريات جميلة لطفلك من نعومة أظافره.

1- موقع الغرفة

Inspirationen für das Kinderzimmer, Mrs.Honeyfoot Mrs.Honeyfoot غرفة الاطفال
Mrs.Honeyfoot

Mrs.Honeyfoot
Mrs.Honeyfoot
Mrs.Honeyfoot

إذا كنت تملك اختيار موقع غرفة طفلك، فحاول أن تختار مكانها بجانب غرفة نومك الرئيسية حتى لا تحتاج للمشي لمسافة طويلة ليلًا عند استيقاظ الرضيع. تأكد أيضًا من اعتدال حرارة الغرفة وأن تحتوي على تهوية جيدة. أما بالنسبة لضوء الشمس الداخل من النافذة فتأكد من وجود ستائر حاجبة بالكامل لتساعد طفلك على النوم جيدًا أثناء قيلولة النهار.

2- دمج التصميمات

Villa S, BESPOKE GmbH // Interior Design & Production BESPOKE GmbH // Interior Design & Production غرفة الاطفال
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production

BESPOKE GmbH // Interior Design & Production
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production
BESPOKE GmbH // Interior Design & Production

هل تصميم بيتك كلاسيكي أو عصري أو ربما انتقائي؟ ادمج نمط غرفة طفلك ليعكس النمط العام المستخدم في باقي المنزل لتصميمات متكاملة بين الغرف، حتى لا تبدو الغرفة كأنها غير ملائمة وبعيدة عن ذوق باقي المنزل.

3- صمم الحائط بنفسك

6-Zimmer Musterwohnung im Gründerzeit-Altbau am Kurfürstendamm, staged homes staged homes غرفة الاطفال
staged homes

staged homes
staged homes
staged homes

ابحث على الإنترنت عن أفكار لتصميم رسومات مميزة لحائط غرفة طفلك، سيساعدك هذا في اختيار الألوان واختيار الفكرة الرئيسية التي يدور حولها تصميم الحوائط. هل ستصممه كسماء وغيمات أم في أعماق البحار أم ستعلق رسومات لشخصيات كارتونية؟

4- اختر ألوان دافئة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم الرضع يستحسن أن تكون بألوان هادئة ودافئة لمساعدته على النوم بعمق، يمكنك تغيير ذلك إلى ألوان مبهجة عندما يكبر قليلًا ولكن تأكد من عدم وجود الكثير من الألوان في الغرفة في تلك الفترة من حياته.

5- صممها ببساطة

homify غرف الرضع
homify

homify
homify
homify

قد تغريك الأكسسوارات الرائعة في محلات مستلزمات الأطفال وتريد أن تجمع كل ما ترى لتضعه في غرفة طفلك ولكن احذر أن تقوم بالمبالغة في الديكور. فكر في الأشياء المناسبة لطفلك وليست الأشياء الطفولية، هذه القاعدة ستساعدك كثيرًا.

6- الأمن والسلامة

Fenster zur Natur, Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt غرفة الاطفال
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

تأكد من أمن وسلامة جميع الأشياء والأثاث الذي تضعه في غرفة طفلك، صمم الغرفة من منظور رضيع يحبو وطفل قصير يجري ويتحرك هنا وهناك. هل مستويات السرير مناسبة لكل مرحلة من فترة تعلمه الوقوف والمشي وحتى انتقاله لسرير كبير عادي؟ هل الخزانات مثبتة في الحائط لحماية الطفل من السقوط بها عند تسلقه إياها؟ هل الكهرباء موضوعة في أماكن مرتفعة أم أنها في الأسفل فستحتاج لأقفال أمان لها؟ انظر إلى جميع أركان الغرفة وحدد ما تريد! 

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7- الأثاث أولًا

Kinderzimmer "Willi", taube Kinder- und Jugendmöbel taube Kinder- und Jugendmöbel غرفة الاطفال
taube Kinder- und Jugendmöbel

taube Kinder- und Jugendmöbel
taube Kinder- und Jugendmöbel
taube Kinder- und Jugendmöbel

اختر الأثاث وأهم الأشياء في الغرفة أولًا قبل البدأ في إضافة تفاصيل الديكور من ألوان الطلاء والمنسوجات وورق الحائط.

8- العملية والجمال

Zuckersüße Möbel für das Babyzimmer, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

اجمع بين العملية التصميم وجماله، اسأل نفسك بعض الأسئلة مثل ما المدة التي سيستخدم فيها طفلك تلك الأشياء المؤقتة كالسرير مثلا؟ هل هناك غرفة منفصلة للعب فستكون غرفته مخصصة للنوم فقط أم أنه سيلعب في نفس الغرفة؟ هل ستحتاج إلى مساحة كافية في المستقبل لإضافة مكتب أو خزانات أكبرعندما يكبر طفلك؟ ضع تلك  الأشياء في الحسبان عند تصميم الغرفة لتحصل على غرفة عملية.

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