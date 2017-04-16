8 تصاميم لغرفة نوم مريحة للأطفال

تأكد من أمن وسلامة جميع الأشياء والأثاث الذي تضعه في غرفة طفلك، صمم الغرفة من منظور رضيع يحبو وطفل قصير يجري ويتحرك هنا وهناك. هل مستويات السرير مناسبة لكل مرحلة من فترة تعلمه الوقوف والمشي وحتى انتقاله لسرير كبير عادي؟ هل الخزانات مثبتة في الحائط لحماية الطفل من السقوط بها عند تسلقه إياها؟ هل الكهرباء موضوعة في أماكن مرتفعة أم أنها في الأسفل فستحتاج لأقفال أمان لها؟ انظر إلى جميع أركان الغرفة وحدد ما تريد!