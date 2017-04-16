8 تصاميم لغرفة نوم مريحة للأطفال

هل تريد أن تصمم غرفة نوم طفلك ولا تدري من أين تبدأ؟ في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من النصائح المقدمة من متخصصين في الديكور والتصميم لتحصل على غرفة مبهجة ورائعة وتبني ذكريات جميلة لطفلك من نعومة أظافره.
إذا كنت تملك اختيار موقع غرفة طفلك، فحاول أن تختار مكانها بجانب غرفة نومك الرئيسية حتى لا تحتاج للمشي لمسافة طويلة ليلًا عند استيقاظ الرضيع. تأكد أيضًا من اعتدال حرارة الغرفة وأن تحتوي على تهوية جيدة. أما بالنسبة لضوء الشمس الداخل من النافذة فتأكد من وجود ستائر حاجبة بالكامل لتساعد طفلك على النوم جيدًا أثناء قيلولة النهار.
هل تصميم بيتك كلاسيكي أو عصري أو ربما انتقائي؟ ادمج نمط غرفة طفلك ليعكس النمط العام المستخدم في باقي المنزل لتصميمات متكاملة بين الغرف، حتى لا تبدو الغرفة كأنها غير ملائمة وبعيدة عن ذوق باقي المنزل.
ابحث على الإنترنت عن أفكار لتصميم رسومات مميزة لحائط غرفة طفلك، سيساعدك هذا في اختيار الألوان واختيار الفكرة الرئيسية التي يدور حولها تصميم الحوائط. هل ستصممه كسماء وغيمات أم في أعماق البحار أم ستعلق رسومات لشخصيات كارتونية؟
غرفة نوم الرضع يستحسن أن تكون بألوان هادئة ودافئة لمساعدته على النوم بعمق، يمكنك تغيير ذلك إلى ألوان مبهجة عندما يكبر قليلًا ولكن تأكد من عدم وجود الكثير من الألوان في الغرفة في تلك الفترة من حياته.
قد تغريك الأكسسوارات الرائعة في محلات مستلزمات الأطفال وتريد أن تجمع كل ما ترى لتضعه في غرفة طفلك ولكن احذر أن تقوم بالمبالغة في الديكور. فكر في الأشياء المناسبة لطفلك وليست الأشياء الطفولية، هذه القاعدة ستساعدك كثيرًا.
تأكد من أمن وسلامة جميع الأشياء والأثاث الذي تضعه في غرفة طفلك، صمم الغرفة من منظور رضيع يحبو وطفل قصير يجري ويتحرك هنا وهناك. هل مستويات السرير مناسبة لكل مرحلة من فترة تعلمه الوقوف والمشي وحتى انتقاله لسرير كبير عادي؟ هل الخزانات مثبتة في الحائط لحماية الطفل من السقوط بها عند تسلقه إياها؟ هل الكهرباء موضوعة في أماكن مرتفعة أم أنها في الأسفل فستحتاج لأقفال أمان لها؟ انظر إلى جميع أركان الغرفة وحدد ما تريد!
اختر الأثاث وأهم الأشياء في الغرفة أولًا قبل البدأ في إضافة تفاصيل الديكور من ألوان الطلاء والمنسوجات وورق الحائط.
اجمع بين العملية التصميم وجماله، اسأل نفسك بعض الأسئلة مثل ما المدة التي سيستخدم فيها طفلك تلك الأشياء المؤقتة كالسرير مثلا؟ هل هناك غرفة منفصلة للعب فستكون غرفته مخصصة للنوم فقط أم أنه سيلعب في نفس الغرفة؟ هل ستحتاج إلى مساحة كافية في المستقبل لإضافة مكتب أو خزانات أكبرعندما يكبر طفلك؟ ضع تلك الأشياء في الحسبان عند تصميم الغرفة لتحصل على غرفة عملية.
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