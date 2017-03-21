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افرش بيتك كالمحترفين: 15 سر عليك معرفتهم

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة نوم White
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1- تباين بين المخدات والكنبة

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

اختيار المخدات لتكون بنفس لون الكنبة ستجعلهم يبدون مملين وكأنهم شيء واحد ممتزج ببعضه البعض، ولكن مع قليل من التباين يعكس التصميم جرأة أكبر وحيوية.

2- السرير العالي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

السرير العالي يجعل الغرفة تبدو أكبر خاصة مع علو ظهر السرير أيضًا. اعتمد على الخداع البصري خاصة إذا كانت مساحات منزلك صغيرة لتصميم أفضل.

3- الحوائط الفاتحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بمناسبة الحديث عن كيفية جعل الغرف تبدو أكبر، الطلاء الفاتح للحوائط يجعل الغرف تبدو أوسع. اللون الأبيض كلاسيكي وأشهرهم ولكن يمكنك الاختيار من بين الكثير من الألوان المحايدة الهادئة.

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4- المنزل الستوديو

Modern Studio Apartment in London homify غرفة نوم White studio,apartment,modern,bedroom,bed,ensuite
homify

Modern Studio Apartment in London

homify
homify
homify

من قال أن الشقة الستوديو تقلل من فرصة حصولك على تصميم وديكور رائع؟ بل هي تحدٍ مذهل لك لتستخدم كل الأدوات المبدعة والموفةر للمساحة كالأبواب الجرارة وفتح المساحات على بعضها البعض.

5- سجاد في الحمام

Beautiful Classic Bathroom homify حمام Beige bathroom,bath,classic,freestanding bathtub,ensuite,traditional,bathroom furniture
homify

Beautiful Classic Bathroom

homify
homify
homify

من الشائع استخدام مشّايات الحمام المغطاة بالبلاستيك من الأسفل للتعامل مع المياة. ولكن لماذا لا تضع سجادة عادية تضيف أناقة للحمام وتزيلها عندما تبتل الأرض؟

6- اجعل الطُرقة أكثر إثارة

A Dashing Dazzler, Design Intervention Design Intervention الممر الحديث، المدخل و الدرج Green
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

لا تهمل ديكور الطرقات، فاهتمامك بها يشارك في الانطباع الأول الذي يأخذه زائريك عن ديكور منزلك. الطلاء وورق الحائط الداكن من أفضل ما يمكنك إضافته للطرقة.

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7- أباجورات غرفة النوم

homify غرفة نوم bedroom,lighting,interior design,holiday home
homify

homify
homify
homify

إضافة أباجورات لكومود غرفة النوم من الأشياء المهمة جدًا حيث توفّر أكثر من مستوى للإضاءة في غرفة النوم ويمكنك غلق النور الأساسي واستخدامها لضوء أكثر خفوتًا وحميمية.

8- سجاد بألوان محايدة

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen Timothy James Interiors غرفة المعيشة خشب Grey herringbonewoodfloor,parquetfloor,livingroom,rug,fireplace,yellowkitchen,whitekitchen,nottinghhill
Timothy James Interiors

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen

Timothy James Interiors
Timothy James Interiors
Timothy James Interiors

السجاد المزركش والأشكال الهندسية من أكثر أنواع السجاد شيوعًا ولكن فكّر في إضافة سجادة سادة بلون محايد وسترى كيف جعلت الغرفة تبدو أوسع.

9- عدم تطبيق الأغطية

Evelena Emerald Green Throw The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Evelena Emerald Green Throw

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

لا تقم بتطبيق غطاء الكنبة ومفارش الخزانات بطريقة مرتبة، قم بإسدالها بشكل غير منظم لتصميم أكثر حيوية.

10- لا تضع مرآة أمام الباب

EMERALD IQ Furniture غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver bathroom mirror
IQ Furniture

EMERALD

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

تعليق مرآة أمام الباب ستجعل المكان يبدو غير متناسق وسترى نفسك عند الخروج من الباب في كل مرة، بدلًا من ذلك علّقها أمام حائط لتضيف بعدًا جديدًا وتوسّع من المساحة.

11- أضف نباتات للمساحات الفارغة

Monstera Magnifica & Monstera Fugiens Tim van de Weerd فن تشكيليقطع فنية آخرى
Tim van de Weerd

Monstera Magnifica & Monstera Fugiens

Tim van de Weerd
Tim van de Weerd
Tim van de Weerd

إذا كان لديك بعض الأركان الفارغة لا تذهب مباشرة لحل التقليدي وهو وضع كاولة جانبية غير مستخدمة. بدلًا من ذلك فكّر في إضافة بعض النباتات التي تضفي انتعاشًا على التصميم.

12- أبواب مطوية

Kitchen Development with Bi Folding Doors homify شبابيك
homify

Kitchen Development with Bi Folding Doors

homify
homify
homify

استخدم أبواب مطوية للفصل بين الغرف أو كباب للبلكونة أو التراس لتشعرك بكبر المساحة وتبدو كأنها غير موجودة عند فتحها لتدمج المساحتين معًا.

13- إضاءة الدولاب

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design غرفة نوم
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

قد تكون مشغول جدًا في الاهتمام بالإضاءة في جميع أنحاء المنزل وتنسى أن دولابك يحتاج لإضاءة من الداخل أيضًا! ستعرف حتمًا الفرق عندما تساعدك الإضاءة على الوصول لأغراضك وملابسك بشكل أسرع وترى كيف ساعدتك على ترتيب الدولاب بشكل أفضل.

14- حلم الأثاث الأبيض

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ غرفة المعيشة
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

الكثير من الناس يحلمون باقتناء أثاث باللون الأبيض في غرفة المعيشة على وجه الخصوص ولكنهم يخافون من القدرة على الحفاظ على نظافته. اختر مادة قوية ويمكن تنظيفها بسهولة كالجلد مثلا.

15- المرآة تزيد من المساحة

STUDIO 900 SHOWROOM, STUDIO 900 DESIGN STUDIO 900 DESIGN مساحات تجارية حديد مكاتب ومحلات
STUDIO 900 DESIGN

STUDIO 900 DESIGN
STUDIO 900 DESIGN
STUDIO 900 DESIGN

آخر نصيحة مشهورة جدًا ولا تنتهي موضتها وهي إضافة مرآة للغرف لتجعلها تبدو أكبرمن حجمها الحقيقي. أفضل مكان لإضافة المرآة هو الطرقات ومدخل المنزل والصالة.

السجاجيد: 18 تصميم مبهر
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