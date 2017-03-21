افرش بيتك كالمحترفين: 15 سر عليك معرفتهم

تعليق مرآة أمام الباب ستجعل المكان يبدو غير متناسق وسترى نفسك عند الخروج من الباب في كل مرة، بدلًا من ذلك علّقها أمام حائط لتضيف بعدًا جديدًا وتوسّع من المساحة.