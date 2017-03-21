افرش بيتك كالمحترفين: 15 سر عليك معرفتهم

اختيار المخدات لتكون بنفس لون الكنبة ستجعلهم يبدون مملين وكأنهم شيء واحد ممتزج ببعضه البعض، ولكن مع قليل من التباين يعكس التصميم جرأة أكبر وحيوية.
السرير العالي يجعل الغرفة تبدو أكبر خاصة مع علو ظهر السرير أيضًا. اعتمد على الخداع البصري خاصة إذا كانت مساحات منزلك صغيرة لتصميم أفضل.
بمناسبة الحديث عن كيفية جعل الغرف تبدو أكبر، الطلاء الفاتح للحوائط يجعل الغرف تبدو أوسع. اللون الأبيض كلاسيكي وأشهرهم ولكن يمكنك الاختيار من بين الكثير من الألوان المحايدة الهادئة.
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من قال أن الشقة الستوديو تقلل من فرصة حصولك على تصميم وديكور رائع؟ بل هي تحدٍ مذهل لك لتستخدم كل الأدوات المبدعة والموفةر للمساحة كالأبواب الجرارة وفتح المساحات على بعضها البعض.
من الشائع استخدام مشّايات الحمام المغطاة بالبلاستيك من الأسفل للتعامل مع المياة. ولكن لماذا لا تضع سجادة عادية تضيف أناقة للحمام وتزيلها عندما تبتل الأرض؟
لا تهمل ديكور الطرقات، فاهتمامك بها يشارك في الانطباع الأول الذي يأخذه زائريك عن ديكور منزلك. الطلاء وورق الحائط الداكن من أفضل ما يمكنك إضافته للطرقة.
إضافة أباجورات لكومود غرفة النوم من الأشياء المهمة جدًا حيث توفّر أكثر من مستوى للإضاءة في غرفة النوم ويمكنك غلق النور الأساسي واستخدامها لضوء أكثر خفوتًا وحميمية.
السجاد المزركش والأشكال الهندسية من أكثر أنواع السجاد شيوعًا ولكن فكّر في إضافة سجادة سادة بلون محايد وسترى كيف جعلت الغرفة تبدو أوسع.
لا تقم بتطبيق غطاء الكنبة ومفارش الخزانات بطريقة مرتبة، قم بإسدالها بشكل غير منظم لتصميم أكثر حيوية.
تعليق مرآة أمام الباب ستجعل المكان يبدو غير متناسق وسترى نفسك عند الخروج من الباب في كل مرة، بدلًا من ذلك علّقها أمام حائط لتضيف بعدًا جديدًا وتوسّع من المساحة.
إذا كان لديك بعض الأركان الفارغة لا تذهب مباشرة لحل التقليدي وهو وضع كاولة جانبية غير مستخدمة. بدلًا من ذلك فكّر في إضافة بعض النباتات التي تضفي انتعاشًا على التصميم.
استخدم أبواب مطوية للفصل بين الغرف أو كباب للبلكونة أو التراس لتشعرك بكبر المساحة وتبدو كأنها غير موجودة عند فتحها لتدمج المساحتين معًا.
قد تكون مشغول جدًا في الاهتمام بالإضاءة في جميع أنحاء المنزل وتنسى أن دولابك يحتاج لإضاءة من الداخل أيضًا! ستعرف حتمًا الفرق عندما تساعدك الإضاءة على الوصول لأغراضك وملابسك بشكل أسرع وترى كيف ساعدتك على ترتيب الدولاب بشكل أفضل.
الكثير من الناس يحلمون باقتناء أثاث باللون الأبيض في غرفة المعيشة على وجه الخصوص ولكنهم يخافون من القدرة على الحفاظ على نظافته. اختر مادة قوية ويمكن تنظيفها بسهولة كالجلد مثلا.
آخر نصيحة مشهورة جدًا ولا تنتهي موضتها وهي إضافة مرآة للغرف لتجعلها تبدو أكبرمن حجمها الحقيقي. أفضل مكان لإضافة المرآة هو الطرقات ومدخل المنزل والصالة.