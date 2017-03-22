5 تصميمات لأرضيات سيراميك مذهلة

يبدو البلاط مادة بسيطة والبعض يُفضل الجرانيت والرخام عليها، البلاط يمكنه حقًا تغيير منزلك، ليس فقط لأن البلاط هو مادة مثالية لقوة التحمل والاستدامة لكن لها اختيارات مختلفة للخبراء يمكنك الاختيار فيما بينها لتغيير الشكل العام للفضاء لديك، اختار الأنماط، الألوان المحايدة والجريئة، بلاط صغير أو كبير كل شيء متاح لدينا.
مما لاشك فيه أن وضع البلاط في منزلك يجعله ساحر وذو شخصية، وهذا ما حدث للمطبخ، يعتبر المطبخ قلب المنزل ويستحق بعض الألوان والروح، لا يتحقق ذلك بسهولة بتثبيت بلاط ملون ومبدع فقط بل بميزانية مناسبة جدًا لك وهذا ما حدث باختيار هذا النوع من السيراميك.
نحن هنا في مساحة من المطبخ أمرهام أن نلاحظ ماهي المادة المصنوع منها بلاط هذه المنطقة، البلاط متين جدًا ولن يتلف ويسهل تنظيفه، فقط بلل قطعة قماش ونظفها.
في هذا التصميم نرى كيف يؤثر سيراميك الأرضية في شكل المطبخ بالكامل بأسلوبه الجميل والجريء، هو سهل التنظيف أيضًا فلا تحمل همّ أي شيء انسكب على الأرضية.
عندما نتحدث عن غرفة المكتب فأننا نتحدث عن أكثر مكان يمكن أن نملّ منه نقضي به ساعات نركز في عملنا أو واجبتنا بينما نريد أن نقضي هذه الساعات في رؤية برنامجنا المفضل على التليفزيون، لذا يجب أن نختار نمط ولون البلاط بشكل يجعلنا نركز في عملنا أو دراستنا وفي الحقيقة سيراميك الأرضية فعل ذلك بسهولة .
إذا كان لديك صالة ألعاب رياضية في منزلك فلا تنسى أن تختار سيراميك الارضية المناسب لك ولا يهم ما كمية الحلوى المتناثرة على البلاط المستطيل أو كم عدد المناشف المبللة على الأرض هذه الأرضية يمكنك تنظيفها في بضعة دقائق، ولا يحتفظ بالرطوبة أو الرائحة .
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