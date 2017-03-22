5 تصميمات لأرضيات سيراميك مذهلة

عندما نتحدث عن غرفة المكتب فأننا نتحدث عن أكثر مكان يمكن أن نملّ منه نقضي به ساعات نركز في عملنا أو واجبتنا بينما نريد أن نقضي هذه الساعات في رؤية برنامجنا المفضل على التليفزيون، لذا يجب أن نختار نمط ولون البلاط بشكل يجعلنا نركز في عملنا أو دراستنا وفي الحقيقة سيراميك الأرضية فعل ذلك بسهولة .