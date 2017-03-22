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5 تصميمات لأرضيات سيراميك مذهلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
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يبدو البلاط مادة بسيطة والبعض يُفضل الجرانيت والرخام عليها، البلاط يمكنه حقًا تغيير منزلك، ليس فقط لأن البلاط هو مادة مثالية لقوة التحمل والاستدامة لكن لها اختيارات مختلفة للخبراء يمكنك الاختيار فيما بينها لتغيير الشكل العام للفضاء لديك، اختار الأنماط، الألوان المحايدة والجريئة، بلاط صغير أو كبير كل شيء متاح لدينا.

1- الشخصية

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

مما لاشك فيه أن وضع البلاط في منزلك يجعله ساحر وذو شخصية، وهذا ما حدث للمطبخ، يعتبر المطبخ قلب المنزل ويستحق بعض الألوان والروح، لا يتحقق ذلك بسهولة بتثبيت بلاط ملون ومبدع فقط بل بميزانية مناسبة جدًا لك وهذا ما حدث باختيار هذا النوع من السيراميك. 

2- الراحة

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

نحن هنا في مساحة من المطبخ أمرهام أن نلاحظ ماهي المادة المصنوع منها بلاط هذه المنطقة، البلاط متين جدًا ولن يتلف ويسهل تنظيفه، فقط بلل قطعة قماش ونظفها. 

3- الأرضية

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

في هذا التصميم نرى كيف يؤثر سيراميك الأرضية في شكل المطبخ بالكامل بأسلوبه الجميل والجريء، هو سهل التنظيف أيضًا فلا تحمل همّ أي شيء انسكب على الأرضية. 

4- المكتب

Rhombus Wall / Floor Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مكتب عمل أو دراسة
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

عندما نتحدث عن غرفة المكتب فأننا نتحدث عن أكثر مكان يمكن أن نملّ منه نقضي به ساعات نركز في عملنا أو واجبتنا بينما نريد أن نقضي هذه الساعات في رؤية برنامجنا المفضل على التليفزيون، لذا يجب أن نختار نمط ولون البلاط بشكل يجعلنا نركز في عملنا أو دراستنا وفي الحقيقة سيراميك الأرضية فعل ذلك بسهولة . 

5- صالة ألعاب رياضية

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx صالة الرياضة
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

إذا كان لديك صالة ألعاب رياضية في منزلك فلا تنسى أن تختار سيراميك الارضية المناسب لك  ولا يهم ما كمية الحلوى المتناثرة على البلاط المستطيل أو كم عدد المناشف المبللة على الأرض هذه الأرضية يمكنك تنظيفها في بضعة دقائق، ولا يحتفظ بالرطوبة أو الرائحة . 

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