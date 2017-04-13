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8 منازل ريفية ستخطف أنفاسك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной منازل
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اذا كنت من محبي النمط الريفي فانت في جولة معنا اليوم داخل هذا المقال، مع تصميمات جذابة ومميزة جداً للمنازل ريفية بلمسات عصرية صممت وسط الطبيعة الخلابة بطريقة ممتعة جداً، دعونا نأخذ جولة لنتعرف على تصميم المنازل عن قرب.

1- منزل مبهج

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной منازل
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

انطلاقاً من مبدأ الألوان بهجة التصميم، قدم لنا هذا المصمم تصميمه المبهج لهذا المنزل من خلال اختياره للون الأورجواني الداكن ليكون لون المنزل وواجهته، لتشعر بالدفئ والحميمية بمجرد النظر إلى هذا المنزل، فاللون الأورجواني من الألوان التي تشع بهجة ودفئ فهو اختيار ذكي جداً، بالأضافة ألى استخدام  الخشب البلاط الجيرى  ليتناسق بشكل كبير مع اللون الأورجواني  للواجهة فتشعر وكأنك أمام تحفة فنية ريفية التصميم خاصةً مع وجود لمسات الطبيعة التي حاوطت المنزل بالكامل.

2-كوخ حديث

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna منازل
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

تنظر لهذا المنزل من بعيد تجد نفسك حائراً إذا كنت أمام منزل عصري بسيط من الواقع أم كوخ من الأحلام وتلك القصص الخيالية التي كنا نستمع إليها ونحن صغار، ولكنه في الحقيقة منزل من البساطة صمم، هذا المنزل صمم بالكامل من الخشب الطبيعي بطريقة بسيطة جداً وتقليدية أيضاً لكنها تثير أعجابك مع لمسات من الزجاج في تصميم نوافذ المنزل، خاصة الغابة المحيطة بهذا المنزل تعطي له أيضاً لمسة من الهدوء والاستجمام.

3- منزل ريفي بانوارمي

CASA H+F, Hernan Arriagada / Arq Hernan Arriagada / Arq منازل
Hernan Arriagada / Arq

Hernan Arriagada / Arq
Hernan Arriagada / Arq
Hernan Arriagada / Arq

أما هذا المنزل فتصميمه مميز ومختلف بعض الشئ، منزل خشبي بنوافذ بانورامية كبيرة من الزجاج،المنزل من طابقين مصمم وسط الطبيعة، فالأشجار والنباتات تحاوطه بشكل مبهج ومميز.

4-ريفي بلمسات عصرية

Casa Rústica en Ciudad Real, Canexel Canexel منازل
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

ثاني تصميم معنا هو تصميم لمنزل حيوي وجذاب وسط الطبيعة الخلابة، المنزل من طابقين ريفي التصميم ولكن بلمسات حديثة، فنجد انسجان المواد المعمارية المختلفة معاً في تصميم واحد من خشب أحجار وزجاج، بالأضافة إلى الطبيعة الخلابة، كل هذة العوامل جعلت من تصميم هذا المنزل تصميم مميز وأنيق يحتاج لقضاء بعض الأوقات السعيدة بداخله خاصةً مع وجود تلك الجلسة وسط الطبيعة.

5-منزل خشبي مميز

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

بداية جولتنا اليوم مع منزل أكثر من رائع، وأطلالة مميزة لمنزل ريفي خشبي من طابقين وسط الغابة تحيط به الجبال والطبيعة من كل الجهات، تم تصميم الواجهة بشكل مبتكر من خلال استخدام مواد طبيعية كالخشب والزجاج في النوافذ الواسعة، بالأضافة ألى الأستعانة بمساحة كبيرة من النباتات الخضراء في المدخل والواجهة ليشعرك بالسعادة والهدوء بمجرد دخولك المنزل.

6- خشب وحجر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

المزج بين الخشب والحجر واحد من أهم المدارس في الديكور التي اتجه المصممون لى تنفيذها في الفترة الأخيرة وانتشرت بصورة كبيرة كنوع من أنواع الخلط بين الطبيعة واستخدام العناصر العصرية ومزجها مع التصميم، هذا المنزل من طابقين، الطابق السفلي مصنوع من الطوب الحجرى والخشب معاً، أما الطابق العلوي فهو مصنوع من الطوب الحجري وتحاوطه أشجار الغابات.

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7-وسط الطبيعة

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon منازل
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

وهنا نحن امام منزل وسط الطبيعة مصمم من الخشب والطوب الحجري وسط أشجار الغابة، تحاوطخ سياج من الخشب بشكل جذاب ومميز جداً.

8- بساطة ودفئ

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 منازل
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

منزل ريفي بسيط وأنيق من الخشب والطوب الحجري باللون الأسود الداكن للمسة من العصرية والأناقة.

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