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تصاميم مميزة وبسيطة لبيت النور وديكورات الجبس

منة اسماعيل منة اسماعيل
DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
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الأضاءة واحدة من أهم التفاصيل التي يجب أخذها في الاعتبار دائماً، فاستخدام الأضاءة بشكل جيد ومناسب لتصميم منزلك يكمل اللمسات الفنية، خاصةً ان هناك حيل عديدة في الأضاءة تستطيع بها خلق مساحات أضافية أو تسليط الضوء بطريقةً ما على أهم تفاصيل الديكور والأشياء التي تريد ان تبرزها في منزلك، وهناك أنواع عديدة وأفكار مختلفة من الأضاءة منها بيت النور والأضاءة المخفية داخل ديكورات الجبس، والتي سوف نتناولها اليوم في هذا المقال من خلا ل9 تصاميم مميزة وبسيطة لبيت النور وديكورات الجبس

1- بعض الأرفف من الجبس هي خياراً ذكياً لتخزين الأغراض، ويمكنك وضع بعض سبوتات لنشر لمسات من الأضاءة بطريقة مميزة لتضئ الديكورات بشكل جذاب.

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto غرفة المعيشة
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

2- بيت النور خلق جدار من الجبس المثبت عليه شاشة تليفزيون، ليندمج مع اضاءة التليفزيون ويضيف إطلالة مضيئة مميزة على غرفة المعيشة.

CASA T&, lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione غرفة المعيشة
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione

lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione

3- تصميم أخر لبيت النور من الجبس ولكن بطريقة أخرى مميزة من خلال عمل تصميمات مموجة من الجبس في السقف واضافة لها بعض لمبات الليد بطريقة جذابة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

4- تصميم مميز من خطوط وزوايا هندسية من الجبس في غرفة المعيشة دعمها المصمم بلمسة من الأضاءة من خلال لمبات الليد.

PROJEKT WNĘTRZA MIESZKANIA W HONG KONGU M1-28M INVADER APARTMENT, OneByNine OneByNine غرفة المعيشة
OneByNine

OneByNine
OneByNine
OneByNine

5- استخدام اخر لبيت النور من الجبي في سقف غرفة المعيشة مدعم أيضاُ باللمبات الليد.

CASA T&, lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione غرفة المعيشة
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione

lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione

6- في الجدار الخاص بشاشة التليفزيون أضاف المصمم له تفاصيل مميزة من خلال عمل أطار من الجبس يحاوطه سبوتات من الأضاءة، الجدار عملي وأنيق ومتعدد الأستخدامات فهو جذاب خلف شاشة التليفزيون وأضاف لمسة من الديكور الأنيق في غرفة المعيشة بجانب كونه عنصر مثالي للفصل

Квартира стилиста., Tutto design Tutto design غرفة المعيشة
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

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7-سقف زائف هو واحد من تلك العناصر التي يتم إجراؤها دائما في الديكورات الأسمنت في السقف، وبهذه الطريقة فإنه من الممكن الحصول على مساحة كافية لتثبيت الأضواء وافساح المجال الحيوي.

Квартира стилиста., Tutto design Tutto design غرفة الاطفال
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

8- وهذة طريقة أخرى لإنشاء السقف مزود بتأثيرات ضوئية لإعطاء لمسة مميزة إلى غرفة المعيشة.

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

9- الجمع بين فكرة إنشاء السقف مع خطوط منحنية يتخللها سبوتات من الأضاءة يخلق نتيجة مذهلة.

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة White
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

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