الأضاءة واحدة من أهم التفاصيل التي يجب أخذها في الاعتبار دائماً، فاستخدام الأضاءة بشكل جيد ومناسب لتصميم منزلك يكمل اللمسات الفنية، خاصةً ان هناك حيل عديدة في الأضاءة تستطيع بها خلق مساحات أضافية أو تسليط الضوء بطريقةً ما على أهم تفاصيل الديكور والأشياء التي تريد ان تبرزها في منزلك، وهناك أنواع عديدة وأفكار مختلفة من الأضاءة منها بيت النور والأضاءة المخفية داخل ديكورات الجبس، والتي سوف نتناولها اليوم في هذا المقال من خلا ل9 تصاميم مميزة وبسيطة لبيت النور وديكورات الجبس