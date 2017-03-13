10 أفكار دافئة لديكورات الممرات ومداخل المنزل

في هوميفاي نهتم بكل صغيره و كبيره تتعلق بديكورات المنزل ، و نحن اليوم نسلط الضوء على مكان مهمل في الكثير من المنازل ولا يلقى عنايه مناسبه ، و هذا المكان هو ممرات ومداخل المنزل، فالممرات حلقة الوصل بين أجزاء المنزل و غرفه المختلفه والمدخل هو الانطباع الأول عن منزلك والانطباع الأول دائماُ يدوم، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 10أفكار دافئة لديكورات الممرات ومداخل المنزل.
البداية هنا مع تصميم هذا المدخل المميز والذي جاء مفعماً بالبساطة، فاستعان المصمم بالألوان الحيادية الهادئة فنرى اللون البيج الهادئ يهيمن على تصميم المدخل مع بعض التفاصيل المميزة من الديكور كهذة المرآه والطاولة الرخامية الأنيقة التي زينت بديكورات بسيطة وأنيقة، وبالطبع لا يمكننا أن نغفل دور الأضاءة التي أضاءت ما يكقي من جمال في هذا المدخل كما نرى.
أما هذا المدخل وتصميمه فكان مميزاً جداً، فنرى البلاط الملون في البداية الذي أعطى بهجة واختلاف واضح فور دخولك للمنزل، مع وجود تلك الأريكة الخشبية التي خلقت شعوراً بالراحة والترحيب مع تفاصيل الديكور البسيطة والنباتات التي أكملت التصميم المميز للمدخل.
للخشب دائماً جمال ورنق دافئ وهذا ما اهتم به المصمم في هذا المدخل فنرى الخشب مسيطر على تصميم الأرضيات وبعض تفاصيل، وجود أريكة بسيطة عند المدخل دعم الشعور بالراحة عند المدخل أيضاً مع تفاصيل الأضاءة وتلك المرآة خلف جدار مصمم من الطوب الحجري وهذا الدولاب العملي لبسيط لتخزين الأغراض بداخله والأحذية.
بعض الحيل البسيطة يمكنها أن تعطيك هدوء وجمال مختلف في تصميم المدخل الخاص بك، فهنا كما نرى أضاف المصمم تفاصيل من الخشب فترى هذا الرف وتلك الشماعة البسيطة النى سمحت بتخزين الأغراض ووضع لمسات من الديكور على الرف وفي الأسفل تلك الجلسة البسيطة من الخشب مزودة بأدراج من الخوص.
اثقال أي تصميم دائماً يأتي من ذكاء اختيار الألوان التي تزيين هذا التصميم وخاصةً الألوان المبهجة والصريحة كالأحمر والأصفر والبرتقالي، وهنا استعان المصمم باللون الأحمر الصريح في تصميم هذ المدخل ليضيف دفئ وأناقة بالأضافة إلى تلك اللمسات المميزة من اللون الأبيض الحيادي واللمسة الخشبية في الأرضيات.
تصميم هذا المدخل هو نموذج للجاذبية والأناقة فنرى هنا ذكاء استغلال المصمم للتفاصيل التي استعان بها، بداية من اللون الأبيض الحيادي الذي غمر المدخل مع الأضاءة الجذابة وتفاصيل الديكور البسيطة، رقيق وأنيق أليس كذلك؟
الزجاج من اللمسات التي تضيف شفافية وأناقة في التصميم، طاولة صغيرة مستديرة من الزجاج في مدخل المنزل مزينة ببعض المزهريات هي اختيار مثالي جداً للمسة بسيطة من الشفافية في مدخل منزلك.
المنطقة اسفل الدرج هي دائماً منطقة استراتيجية، وهنا قام المصمم باستغلالها بطريقة أكثر من رائعة عند مدخل المنزل بأضافة تلك الأرفف التي استعان بها في تخزين الكتب بداحلها بطريقة مميزة جداً.
تصميم هذا الممر مثالياً جداً من اختيار ألوان وأثاث وتفاصيل من الديكور البسيطة التي زينت الممر.
وأخيراً هذا التصميم الملئ بالأناقة المفرطة من ديكورات وتفاصيل أضاءة خلقت جواً من الدفئ في تصميم هذا الممر.
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