10 أفكار دافئة لديكورات الممرات ومداخل المنزل

في هوميفاي نهتم بكل صغيره و كبيره تتعلق بديكورات المنزل ، و نحن اليوم نسلط الضوء على مكان مهمل في الكثير من المنازل ولا يلقى عنايه مناسبه ، و هذا المكان هو ممرات ومداخل المنزل، فالممرات حلقة الوصل بين أجزاء المنزل و غرفه المختلفه والمدخل هو الانطباع الأول عن منزلك والانطباع الأول دائماُ يدوم، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 10أفكار دافئة لديكورات الممرات ومداخل المنزل.