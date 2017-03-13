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10 أفكار دافئة لديكورات الممرات ومداخل المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
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في هوميفاي نهتم بكل صغيره و كبيره تتعلق بديكورات المنزل ، و نحن اليوم نسلط الضوء على مكان مهمل في الكثير من المنازل ولا يلقى عنايه مناسبه ، و هذا المكان هو ممرات  ومداخل المنزل، فالممرات حلقة الوصل بين أجزاء المنزل و غرفه المختلفه والمدخل هو الانطباع الأول عن منزلك والانطباع الأول دائماُ يدوم، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك  10أفكار دافئة لديكورات الممرات ومداخل المنزل.

1- مدخل مفعم بالبساطة

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

البداية هنا مع تصميم هذا المدخل المميز والذي جاء مفعماً بالبساطة، فاستعان المصمم بالألوان الحيادية الهادئة فنرى اللون البيج الهادئ يهيمن على تصميم المدخل مع بعض التفاصيل المميزة من الديكور كهذة المرآه والطاولة الرخامية الأنيقة التي زينت بديكورات بسيطة وأنيقة، وبالطبع لا يمكننا أن نغفل دور الأضاءة التي أضاءت ما يكقي من جمال في هذا المدخل كما نرى.

2- مدخل مميز

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

أما هذا المدخل وتصميمه فكان مميزاً جداً، فنرى البلاط الملون في البداية الذي أعطى بهجة واختلاف واضح فور دخولك للمنزل، مع وجود تلك الأريكة الخشبية التي خلقت شعوراً بالراحة والترحيب مع تفاصيل الديكور البسيطة والنباتات التي أكملت التصميم المميز للمدخل.

3- للخشب جمال أخر

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit الممر والمدخل
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

للخشب دائماً جمال ورنق دافئ وهذا ما اهتم به المصمم في هذا المدخل فنرى الخشب مسيطر على تصميم الأرضيات وبعض تفاصيل، وجود أريكة بسيطة عند المدخل دعم الشعور بالراحة عند المدخل أيضاً مع تفاصيل الأضاءة وتلك المرآة خلف جدار مصمم من الطوب الحجري وهذا الدولاب العملي لبسيط لتخزين الأغراض بداخله والأحذية.

4- لمسات بسيطة مميزة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

بعض الحيل البسيطة يمكنها أن تعطيك هدوء وجمال مختلف في تصميم المدخل الخاص بك، فهنا كما نرى أضاف المصمم تفاصيل من الخشب فترى هذا الرف وتلك الشماعة البسيطة النى سمحت بتخزين الأغراض ووضع لمسات من الديكور على الرف وفي الأسفل تلك  الجلسة البسيطة من الخشب مزودة بأدراج من الخوص.

5- ممر مبهج

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

اثقال أي تصميم دائماً يأتي من ذكاء اختيار الألوان التي تزيين هذا التصميم وخاصةً الألوان المبهجة والصريحة كالأحمر والأصفر والبرتقالي، وهنا استعان المصمم باللون الأحمر الصريح في تصميم هذ المدخل ليضيف دفئ وأناقة بالأضافة إلى تلك اللمسات المميزة من اللون الأبيض الحيادي واللمسة الخشبية في الأرضيات.

6- أضاءة وأناقة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

تصميم هذا المدخل هو نموذج للجاذبية والأناقة فنرى هنا ذكاء استغلال المصمم للتفاصيل التي استعان بها، بداية من اللون الأبيض الحيادي الذي غمر المدخل مع الأضاءة الجذابة وتفاصيل الديكور البسيطة، رقيق وأنيق أليس كذلك؟

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7- لمسة من الشفافية

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

الزجاج من اللمسات التي تضيف شفافية وأناقة في التصميم، طاولة صغيرة مستديرة من الزجاج في مدخل المنزل مزينة ببعض المزهريات هي اختيار مثالي جداً للمسة بسيطة من الشفافية في مدخل منزلك.

8- منطقة استراتيجية

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

المنطقة اسفل الدرج هي دائماً منطقة استراتيجية، وهنا قام المصمم باستغلالها بطريقة أكثر من رائعة عند مدخل المنزل بأضافة تلك الأرفف التي استعان بها في تخزين الكتب بداحلها بطريقة مميزة جداً.

9- ممر بتصميم مثالي

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

تصميم هذا الممر مثالياً جداً من اختيار ألوان وأثاث وتفاصيل من الديكور البسيطة التي زينت الممر.

10- أناقة مفرطة

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

وأخيراً هذا التصميم الملئ بالأناقة المفرطة من ديكورات وتفاصيل أضاءة خلقت جواً من الدفئ في تصميم هذا الممر.

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