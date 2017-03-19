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10 أفكار تجعل منزلك يبدو فخماً بميزانية قليلة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
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الأفكار المبدعة دائماً ما تكون قيمتها أعلى بكثير من تكلفتها المادية خصوصاً لو أحسننا طريقة تطبيقها واقتباسها، اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم افكاراً عالية القيمة و قليلة التكلفة المادية تصل إلى 10 ابداعات متنوعة فيمختلف غرف المنزل من شأنها أن تبهر كل ضيوفك و تجعلهم يتسائلون عن مدى الذوق الرفيع الذي يتسم به تصميم منزلك الأنيق ..

إليكم التفاصيل ..

الجلسات في أماكن مؤثرة

Porche de madera a un agua en color teka, Ático y Jardín Ático y Jardín حديقة
Ático y Jardín

Ático y Jardín
Ático y Jardín
Ático y Jardín

عليك اختيار أماكن مؤثرة لوضع جلساتك الجماعية ، مثلاً الجانب المواجه للحديقة بجوار حوائط منزلك من الخارج، و تصميم تعريشة و مظلة فوقه يجعله أروع، كما أن تصميم الجلسة نفسها بمقاعد مريحة و واسعة يكون له عامل إضافي في زيادة فخامة الجلسة و تميزها 

المرايا لتوسيع المناطق الضيقة

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

استخدم المرايا في الاماكن الضيقة و الممرات الداخلية في منزلك لأنها تزيل الكثير من الشعور بالضيق و تساعد على مضاعفة الشعور بالمساحة عن طريق عكسها للأبعاد بشكل رائع و تعد من أهم  أساليب التغلب على ضيق المساحة و أقل الإكسسوارات في تكلفتها 

تبديل القديم بالجديد

Dining Table with enamel lamp shades homify غرفة السفرة
homify

Dining Table with enamel lamp shades

homify
homify
homify

لو كان الأثاث الخاص بك قد مضى عليه فترة طويلة عليك باستبداله بآخر حديث الطراز و من أكثر المناطق التي يظهر عليها القدم و الحاجة للتغيير هي السفرة و الأنترية في الريسبشن و المعيشة .

غرفة اضافية ممكنة

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi غرفة نوم
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

يمكنك انشاء غرفة اضافية بامكانيات بسيطة يكون هدفها تقليل التوتر و تغيير المود و تعطيك فرصة للاختلاء بنفسك من صخب الحياة اليومية و الخروج من الملل الناتج عن الروتين و التكرار

واجهة من الالوان الزاهية

Antes y después: Rehabilitacion de Vivienda en Portugal, a2g.arquitectura a2g.arquitectura
a2g.arquitectura

a2g.arquitectura
a2g.arquitectura
a2g.arquitectura

الواجهة الخارجي تضفي على المنزل شخصية مستقلة،لذا عليك استغلالها في أن ترسل رسالة للجميع بأن هذا المنزل يحتوي على البهجة و السعادة و الترحاب ، فالألوان الزاهية هي أسهل طريقة لتوصيل كل تلك المعاني فاحرص على اختيار الأنسب لمنزلك 

حان وقت اخفاء التوصيلات الكهربية

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

لو كانت لديك أي وصلات كهربائية ظاهرة في أي مكان في منزلك فلابد أن تجد لها أي طريقة لاخفائها حتى لو اقتضى الأمر أن تقوم بتكسير الحائط و دفنها فيه و إعادة طلائه و تشطيبه من جديد، لأن هذا الامر لا يمكن التساهل معه لو أردت أن يكون منزلك ذو لمسة فخمة و راقية .

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لا تهمل اطار النوافذ

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited منازل
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

لو كان لديك نوافذ تظهر من خارج المنزل فحاول أن تهتم كثيراً بحلوقها و أطرها سواء بألوان معبرة أو بتنظيفها على الدوام ، فلا يوجد منزل فخم أبداً لا توجد فيه صفة النظافة دائمة في كل لحظاته .

مقابض لامعة للخزانات

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA مطبخ
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

لإضافة لمسة تألق على مطبخك بتكاليف قليلة للغاية يمكنك استخدام المقابض اللامعة المعدنية سواء بألوان الفضة أو الذهب أو النحاس وفق ما يتماشى مع تصميم المطبخ، هنا مثلاً تم استخدام المقابض الذهبية لتتماشى مع التصميم المائل للأصفر للمطبخ .

جدران ناعمة

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

الجدران الملساء الناعمة ترسل الكثير من معاني التألق و الفخامة ، حاول أن تستخدم أضواء مساندة لتلك الجدران لتتألق بكل سهولة، و بتكاليف قليلة تنحصر في حسن اختيار الطلاء و درجة لمعانه و تركيب الأضواء المناسبة له و الإكسسوارات الرقيقة التي تنطق جماله .

مكان مخصص للخزائن

Armario de puertas correderas, Logos Kallmar Logos Kallmar غرفة نومخزانة الملابس
Logos Kallmar

Logos Kallmar
Logos Kallmar
Logos Kallmar

المنازل الراقية دائماً ما تكون منظمة و مرتبة و ملابسك و احتياجاتك لابد أن تجد لها مكاناً معلوماً في المنزل يتسم بالترتيب الدقيق و التنسيق و النظافة على الدوام، يمكنك تصميم رفوف و خزانات مفتوحة أو مغلقة في غرفة نومك أو في غرفة الملابس الخاصة بك .

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