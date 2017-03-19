10 أفكار تجعل منزلك يبدو فخماً بميزانية قليلة

الأفكار المبدعة دائماً ما تكون قيمتها أعلى بكثير من تكلفتها المادية خصوصاً لو أحسننا طريقة تطبيقها واقتباسها، اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم افكاراً عالية القيمة و قليلة التكلفة المادية تصل إلى 10 ابداعات متنوعة فيمختلف غرف المنزل من شأنها أن تبهر كل ضيوفك و تجعلهم يتسائلون عن مدى الذوق الرفيع الذي يتسم به تصميم منزلك الأنيق ..
إليكم التفاصيل ..
عليك اختيار أماكن مؤثرة لوضع جلساتك الجماعية ، مثلاً الجانب المواجه للحديقة بجوار حوائط منزلك من الخارج، و تصميم تعريشة و مظلة فوقه يجعله أروع، كما أن تصميم الجلسة نفسها بمقاعد مريحة و واسعة يكون له عامل إضافي في زيادة فخامة الجلسة و تميزها
استخدم المرايا في الاماكن الضيقة و الممرات الداخلية في منزلك لأنها تزيل الكثير من الشعور بالضيق و تساعد على مضاعفة الشعور بالمساحة عن طريق عكسها للأبعاد بشكل رائع و تعد من أهم أساليب التغلب على ضيق المساحة و أقل الإكسسوارات في تكلفتها
لو كان الأثاث الخاص بك قد مضى عليه فترة طويلة عليك باستبداله بآخر حديث الطراز و من أكثر المناطق التي يظهر عليها القدم و الحاجة للتغيير هي السفرة و الأنترية في الريسبشن و المعيشة .
يمكنك انشاء غرفة اضافية بامكانيات بسيطة يكون هدفها تقليل التوتر و تغيير المود و تعطيك فرصة للاختلاء بنفسك من صخب الحياة اليومية و الخروج من الملل الناتج عن الروتين و التكرار
الواجهة الخارجي تضفي على المنزل شخصية مستقلة،لذا عليك استغلالها في أن ترسل رسالة للجميع بأن هذا المنزل يحتوي على البهجة و السعادة و الترحاب ، فالألوان الزاهية هي أسهل طريقة لتوصيل كل تلك المعاني فاحرص على اختيار الأنسب لمنزلك
لو كانت لديك أي وصلات كهربائية ظاهرة في أي مكان في منزلك فلابد أن تجد لها أي طريقة لاخفائها حتى لو اقتضى الأمر أن تقوم بتكسير الحائط و دفنها فيه و إعادة طلائه و تشطيبه من جديد، لأن هذا الامر لا يمكن التساهل معه لو أردت أن يكون منزلك ذو لمسة فخمة و راقية .
لو كان لديك نوافذ تظهر من خارج المنزل فحاول أن تهتم كثيراً بحلوقها و أطرها سواء بألوان معبرة أو بتنظيفها على الدوام ، فلا يوجد منزل فخم أبداً لا توجد فيه صفة النظافة دائمة في كل لحظاته .
لإضافة لمسة تألق على مطبخك بتكاليف قليلة للغاية يمكنك استخدام المقابض اللامعة المعدنية سواء بألوان الفضة أو الذهب أو النحاس وفق ما يتماشى مع تصميم المطبخ، هنا مثلاً تم استخدام المقابض الذهبية لتتماشى مع التصميم المائل للأصفر للمطبخ .
الجدران الملساء الناعمة ترسل الكثير من معاني التألق و الفخامة ، حاول أن تستخدم أضواء مساندة لتلك الجدران لتتألق بكل سهولة، و بتكاليف قليلة تنحصر في حسن اختيار الطلاء و درجة لمعانه و تركيب الأضواء المناسبة له و الإكسسوارات الرقيقة التي تنطق جماله .
المنازل الراقية دائماً ما تكون منظمة و مرتبة و ملابسك و احتياجاتك لابد أن تجد لها مكاناً معلوماً في المنزل يتسم بالترتيب الدقيق و التنسيق و النظافة على الدوام، يمكنك تصميم رفوف و خزانات مفتوحة أو مغلقة في غرفة نومك أو في غرفة الملابس الخاصة بك .