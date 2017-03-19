10 أفكار تجعل منزلك يبدو فخماً بميزانية قليلة

لو كانت لديك أي وصلات كهربائية ظاهرة في أي مكان في منزلك فلابد أن تجد لها أي طريقة لاخفائها حتى لو اقتضى الأمر أن تقوم بتكسير الحائط و دفنها فيه و إعادة طلائه و تشطيبه من جديد، لأن هذا الامر لا يمكن التساهل معه لو أردت أن يكون منزلك ذو لمسة فخمة و راقية .