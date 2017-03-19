15 فكرة مميزة لسلالم منزلك الصغير

تصميم سلم في منزل صغير يعتبر مخاطرة كبيرة لأنه سوف يحتل الكثير من المساحة لغرض واحد فقط و هو الانتقال من طوابق المنزل صعوداً و هبوطاً و لكن هل يتأثر تصميم السلم بالمساحة المتوفرة في المنزل، الإجابة هي نعم بكل تأكيد، حيث سيقدم لنا هوميفاي طريقة مبدعة في تصميم السلالم الخاصة بالمنازل ذات المساحة الصغيرة وستجدونها مختلفة بقدر كبير عن الحرية التي تكون لدينا في حالة المنازل الواسعة ..

إليكم باقة مكونة من 15 تصميم لسلالم في منازل صغيرة على قدر عالي من العملية و الذوق الرفيع ..