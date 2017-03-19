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15 فكرة مميزة لسلالم منزلك الصغير

Mohammed Awad Mohammed Awad
Residence For Captain Nikhil Kanetkar and Ashwini Kanetkar, Navmiti Designs Navmiti Designs الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تصميم سلم في منزل  صغير يعتبر مخاطرة كبيرة لأنه سوف يحتل الكثير من المساحة لغرض واحد فقط و هو الانتقال من طوابق المنزل صعوداً و هبوطاً و لكن هل يتأثر تصميم السلم بالمساحة المتوفرة في المنزل، الإجابة هي نعم بكل تأكيد، حيث سيقدم لنا هوميفاي طريقة مبدعة في تصميم السلالم الخاصة بالمنازل ذات المساحة الصغيرة وستجدونها مختلفة بقدر كبير عن الحرية التي تكون لدينا في حالة المنازل الواسعة ..

إليكم باقة مكونة من 15 تصميم لسلالم في منازل صغيرة على قدر عالي من العملية و الذوق الرفيع ..

1- ركن أبيض

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

صمم السلم بلون أبيض من الخارج و حقق له التوازن بلون أسود داكن في درجاته الداخلية ، بحيث تحقق وحدة التصميم بالنسبة للجدران المحيطة و السلم و في الوقت ذاته تجعل السلم ذو تصميم مميز و ملفت دون جرح النسق العام للغرفة

2- المساحة الضيقة للغاية

De Vere Gardens, Viewport Studio Viewport Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Viewport Studio

De Vere Gardens

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

في حالة وجود مساحة ضيقة للغاية في تصميم المنزل و خصصتها للسلم فإن الخشب يمكن أن يكون استخداماً رائعاً لأي مساحة للدرج يمكن تنفيذها ، و لو قمت باستخدام الضوء مسلطاً على تلك الدرجات الخشبية فسيكون شكلها جذاب لدرجة كبيرة و تجعلك تركز مع جمالها دون أن تفكر في مساحتها الصغيرة .

3- تسلق ممتع

Kayak staircase , Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب White
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

مثل نسق تصميم السلالم من اقتباسات قديمة يمكنك تصميم سلم السفن القديمة في منزلك الصغير لاعتماده على نسق واحد مستقيم دون دورانات أو انحناءات يمكن أن تستهلك الكثير من المساحة 

4- تخزين

Studio Apartments, Urban Shaastra Urban Shaastra الممر والمدخل
Urban Shaastra

Urban Shaastra
Urban Shaastra
Urban Shaastra

من الأفكار الذكية للغاية استغلال الجانب الخارجي للسلم في عمل خزانات مفتوحة و مغلقة يمكن أن تزيد من نسق النظام و الترتيب في المنزل و تغنيك عن الكثير من الفوضى المتوقع حدوثها لو كنت لا تمتلك مكاناً لتخزن فيه كل تلك الأغراض

5- درج بتطبيقات الترفية

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 غرفة المعيشةمخزن خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

يمكنك ان تصمم سلم جانبه الخارجي يعتبر جدار ترفيهي متكامل لو كان يطل على غرفة المعيشة حيث يمكنك تصميم مكان للتلفزيون و استغلال التصميم الخشبي له في عمل رفوف و خزانات بمنتهى السهولة في كامل مساحته 

6- سلم باستراحة

Stone Courtyard House, Ansari Architects Ansari Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

في بعض التصميمات المعتادة يمكننا ان نصمم مساحة للاستراحة بين الدورين و نعاملها مثل الممر أو المدخل بحيث نزيد فيها الاضاءة و نستخدم كونسول جذاب و بعض اكسسوار النبات 

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7- منحنيات هندسية

Dr varia residence, Tameer studio Tameer studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tameer studio

Tameer studio
Tameer studio
Tameer studio

بعض التفاصيل الهندسية الخارجة عن المعتاد قد تكون مفيدة في تصميم منزلك ذو المساحة الصغيرة، لذا فاحرص أن يكون تصميم السلم متشبعاً بالإبداع و لو كان لديك مساحة تكفي للانحناءات فقم بها دون تردد فهي من جماليات السلالم دون شك

8- قسمين خشبيين

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

تصميم السلم من شقين مستقيمين يضمن لك توفير كبير للمساحة خصوصاً لو كانت المسافة بين الطابقين عالية و مرتفعة، فطريقة تصميم السلم في تلك الحالة ستجمع بين الجمال المتمثل في نوعية الدرج و بين العملية التي تنحصر في طول و جمع القطعتين المستقيمتين للسلم في نسق واحد متصل

9- معالجة عدم وجود ضوء

Residence For Captain Nikhil Kanetkar and Ashwini Kanetkar, Navmiti Designs Navmiti Designs الممر الحديث، المدخل و الدرج
Navmiti Designs

Navmiti Designs
Navmiti Designs
Navmiti Designs

لو كان السلم معتماً، فعليك ادخال عنصر الضوء القوي في كل التفاصيل الموجودة في السلم و ليس هناك أحلى من استخدام الضوء المدفون أسفل درجات السلم بألوان مميزة مما يجعل طريق السلم كله أشبه بالنجوم و يجعل المحيط المعتم مضاءاً بالتبعية 

10 -حلزوني

Navgati, BETWEENLINES BETWEENLINES ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج حديد
BETWEENLINES

BETWEENLINES
BETWEENLINES
BETWEENLINES

التصميم الحلزوني مثير و جذاب خصوصاً بالشكل المعدني المعتاد للدرابزين الملفوف حوله، يمكنك تصميم مثل هذا السلم في المساحات الخارجية من المنزل لأن الدوران في حد ذاته يستهلك الكثير من المساحة

11- قصير

Bottle House, BETWEENLINES BETWEENLINES الممر والمدخل
BETWEENLINES

BETWEENLINES
BETWEENLINES
BETWEENLINES

السلم لو كان قصيراً و المسافة قريبة بين الطابقين فإن أسلم الحلول لتصميمه هي استخدام سلم خشبي ذو ألوان هادئة و محايدة بشكل مستقيم بين أقرب نقطتين بين الطابق الارضي و الآخر العلوي

12- منحني

Generator House, DCOOP ARCHITECTS DCOOP ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
DCOOP ARCHITECTS

DCOOP ARCHITECTS
DCOOP ARCHITECTS
DCOOP ARCHITECTS

التصميمات المنحنية رائعة في المساحات المتوسطة ، حاول أن يكون التصميم معبراً عن تصميم المنزل بشكل عام، لاحظ مثلاً لون و شكل المعدن المستخدم في تصميم السلم و قارنها بالأعمدة المستخدمة في الحائط لوناً و شكلاً

13- متعدد الوظائف

ESCALIER +++, Thibaut Defrance - Cabestan Thibaut Defrance - Cabestan سلالم وأروقة سلالم
Thibaut Defrance – Cabestan

Thibaut Defrance - Cabestan
Thibaut Defrance – Cabestan
Thibaut Defrance - Cabestan

السلم متعدد الوظائف من أبسط الحلول و أكثرها عصرية التي يمكن تطبيقها في منزلك الراقي، لاحظ كيفية دمج المكتبة أسفل السلم و كيفية انتقال السلم من الاعلى للاسفل بشكل هاديء و كيفية تصميم الرفوف من نفس نوع الدرج ، كلها أفكار تصلح للاقتباس الفوري

14- بدون سور

Hallway interior design Lena Lobiv Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lena Lobiv Interior Design

Hallway interior design

Lena Lobiv Interior Design
Lena Lobiv Interior Design
Lena Lobiv Interior Design

في بعض الأحيان قد يكون استخدام السلم بدون أي أسوار من الضروريات ، تخيل هنا لو استخدمنا سور – درابزين – في الجهة اليسري ، سيكون الممر قد قضي عليه تماماً

15- مساحة حرة

Duplex Graça, Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui سلالم وأروقة سلالم
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui

Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui

المساحات الحرة التي يعد السلم دخيلاً عليها لابد ألا يكون فاصلاً في الرؤية ولا في المساحة بين غرفها المتداخلة، لاحظ تصميم السلم بدرجات مفرغة و نوع خشب المتصل بين الأثاث و بين درجات السلم، باختصار لابد ان يكون السلم في تلك الحالة من ابسط ما يمكن و من نفس روح و ألوان الغرفة .

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