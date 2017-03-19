15 فكرة مميزة لسلالم منزلك الصغير

تصميم سلم في منزل صغير يعتبر مخاطرة كبيرة لأنه سوف يحتل الكثير من المساحة لغرض واحد فقط و هو الانتقال من طوابق المنزل صعوداً و هبوطاً و لكن هل يتأثر تصميم السلم بالمساحة المتوفرة في المنزل، الإجابة هي نعم بكل تأكيد، حيث سيقدم لنا هوميفاي طريقة مبدعة في تصميم السلالم الخاصة بالمنازل ذات المساحة الصغيرة وستجدونها مختلفة بقدر كبير عن الحرية التي تكون لدينا في حالة المنازل الواسعة ..
إليكم باقة مكونة من 15 تصميم لسلالم في منازل صغيرة على قدر عالي من العملية و الذوق الرفيع ..
صمم السلم بلون أبيض من الخارج و حقق له التوازن بلون أسود داكن في درجاته الداخلية ، بحيث تحقق وحدة التصميم بالنسبة للجدران المحيطة و السلم و في الوقت ذاته تجعل السلم ذو تصميم مميز و ملفت دون جرح النسق العام للغرفة
في حالة وجود مساحة ضيقة للغاية في تصميم المنزل و خصصتها للسلم فإن الخشب يمكن أن يكون استخداماً رائعاً لأي مساحة للدرج يمكن تنفيذها ، و لو قمت باستخدام الضوء مسلطاً على تلك الدرجات الخشبية فسيكون شكلها جذاب لدرجة كبيرة و تجعلك تركز مع جمالها دون أن تفكر في مساحتها الصغيرة .
مثل نسق تصميم السلالم من اقتباسات قديمة يمكنك تصميم سلم السفن القديمة في منزلك الصغير لاعتماده على نسق واحد مستقيم دون دورانات أو انحناءات يمكن أن تستهلك الكثير من المساحة
من الأفكار الذكية للغاية استغلال الجانب الخارجي للسلم في عمل خزانات مفتوحة و مغلقة يمكن أن تزيد من نسق النظام و الترتيب في المنزل و تغنيك عن الكثير من الفوضى المتوقع حدوثها لو كنت لا تمتلك مكاناً لتخزن فيه كل تلك الأغراض
يمكنك ان تصمم سلم جانبه الخارجي يعتبر جدار ترفيهي متكامل لو كان يطل على غرفة المعيشة حيث يمكنك تصميم مكان للتلفزيون و استغلال التصميم الخشبي له في عمل رفوف و خزانات بمنتهى السهولة في كامل مساحته
في بعض التصميمات المعتادة يمكننا ان نصمم مساحة للاستراحة بين الدورين و نعاملها مثل الممر أو المدخل بحيث نزيد فيها الاضاءة و نستخدم كونسول جذاب و بعض اكسسوار النبات
بعض التفاصيل الهندسية الخارجة عن المعتاد قد تكون مفيدة في تصميم منزلك ذو المساحة الصغيرة، لذا فاحرص أن يكون تصميم السلم متشبعاً بالإبداع و لو كان لديك مساحة تكفي للانحناءات فقم بها دون تردد فهي من جماليات السلالم دون شك
تصميم السلم من شقين مستقيمين يضمن لك توفير كبير للمساحة خصوصاً لو كانت المسافة بين الطابقين عالية و مرتفعة، فطريقة تصميم السلم في تلك الحالة ستجمع بين الجمال المتمثل في نوعية الدرج و بين العملية التي تنحصر في طول و جمع القطعتين المستقيمتين للسلم في نسق واحد متصل
لو كان السلم معتماً، فعليك ادخال عنصر الضوء القوي في كل التفاصيل الموجودة في السلم و ليس هناك أحلى من استخدام الضوء المدفون أسفل درجات السلم بألوان مميزة مما يجعل طريق السلم كله أشبه بالنجوم و يجعل المحيط المعتم مضاءاً بالتبعية
التصميم الحلزوني مثير و جذاب خصوصاً بالشكل المعدني المعتاد للدرابزين الملفوف حوله، يمكنك تصميم مثل هذا السلم في المساحات الخارجية من المنزل لأن الدوران في حد ذاته يستهلك الكثير من المساحة
السلم لو كان قصيراً و المسافة قريبة بين الطابقين فإن أسلم الحلول لتصميمه هي استخدام سلم خشبي ذو ألوان هادئة و محايدة بشكل مستقيم بين أقرب نقطتين بين الطابق الارضي و الآخر العلوي
التصميمات المنحنية رائعة في المساحات المتوسطة ، حاول أن يكون التصميم معبراً عن تصميم المنزل بشكل عام، لاحظ مثلاً لون و شكل المعدن المستخدم في تصميم السلم و قارنها بالأعمدة المستخدمة في الحائط لوناً و شكلاً
السلم متعدد الوظائف من أبسط الحلول و أكثرها عصرية التي يمكن تطبيقها في منزلك الراقي، لاحظ كيفية دمج المكتبة أسفل السلم و كيفية انتقال السلم من الاعلى للاسفل بشكل هاديء و كيفية تصميم الرفوف من نفس نوع الدرج ، كلها أفكار تصلح للاقتباس الفوري
في بعض الأحيان قد يكون استخدام السلم بدون أي أسوار من الضروريات ، تخيل هنا لو استخدمنا سور – درابزين – في الجهة اليسري ، سيكون الممر قد قضي عليه تماماً
المساحات الحرة التي يعد السلم دخيلاً عليها لابد ألا يكون فاصلاً في الرؤية ولا في المساحة بين غرفها المتداخلة، لاحظ تصميم السلم بدرجات مفرغة و نوع خشب المتصل بين الأثاث و بين درجات السلم، باختصار لابد ان يكون السلم في تلك الحالة من ابسط ما يمكن و من نفس روح و ألوان الغرفة .