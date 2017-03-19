12 خطأ متكرر يرتكب في المنازل الصغيرة

عند تصميمك لمنزل صغير فلابد أن تراعي فيه بعض الضوابط التي من شأنها أن تبعد تماماً فكرة ضيق المساحة عن التصميم ، و أن تستغل كل متر متوفر في المنزل و في الغرف الداخلية و المساحات المتقاطعة لعمل شكل فني و عملي مميز في الوقت ذاته دون تفريط أو بهرجة زائدة ..
اليوم هوميفاي سوف يصحبنا لرحلة بين 12 تصميم مختلف لأخطاء نرتكبها باستمرار عند تصميمنا لمنازل صغيرة ينبغي علينا تداركها فوراً حتى نحقق أفضل نتيجة ممكنة لديكور منزلنا ..
من أبرز الاخطاء التي ترتكب باستمرار هي اهدار العديد من المساحات بين الغرف و بعضها بغرض التقريب بينهما و لكن ما تفعله في تلك الحالة هو التكدس دون ان تشعر، عليك الحفاظ على مسافة ثابتة و مريحة في الحركة بين كل غرفة حتى لا يكون هناك تكدس و ضيق بالمكان
عندما تصمم أثاث غرفة النوم في غرفة صغيرة حاول ألا يكون الأثاث أكبر من المساحة ، بمعنى حاول أن تشتري و تصمم السرير على مقاس الحائط تماماً و الدولاب كذلك و ياحبذا لو قمت بتصميم الدولاب والسرير في جانب واحد بحجم يساوي مساحة الحائط فأنت بتلك الخطة الذكية ستكون وفرت كامل الغرفة لأغراض متعددة أخرى .
لا تقوم بتصميم فواصل حاجبة للضوء بين الغرف المتداخلة في منزلك الصغير، لو كان لابد فيمكنك تصميم فواصل زجاجية شفافة أو ستائر بلاستيكية تحجز المسافة و لكن لا تحجب الضوء الضروري لمثل تلك المساحات الصغيرة
لو كان المنزل صغيراً لا تحاول أن تستخدم أكثر من مكون في تصميمه، و اتجه للهدوء في التفاصيل قدر الإمكان، فتصميمك لجدار من الطوب و آخر من الأسمنت و آخر من الخشب يشتت الانتباه و يرسل احساس الضيق مباشرة لنا جميعاً
التلفزيون موقعه لابد أن يكون عملياً لانه من الأشياء الأكثر استخداماً في المنزل، لا يمكن أن يكون في منتصف ممر أو مدخل و لكن اللائق أن يكون في زاوية أو حائط منعزل داخل غرفة المعيشة بعيداً عن المناطق الحيوية الاخرى
لو كنت لا تجد مكاناً للتخزين حاول أن تبدع و ليس أن تترك الفوضى في غرفتك، حاول أن تصمم خزانات في أسفل السرير و حوله و استغل المساحات الموجودة في الجدران لعمل رفوف و خزانات معلقة
الستائر فواصل جيدة و مفيدة للمساحات الصغيرة، فإنها لن تفصل المساحة بالمعنى الكامل و لكنها ستعطيك الإمكانية للتحكم في سيولة الغرف المتداخلة و فصلها كما تريد عند قدوم الضيوف مثلاً و عند مغادرتهم
الإبداع من أهم السمات التي تناسب المساحات الصغيرة و الخروج عن المألوف ايضاً ، حاول أن تستخدم ألواناً معبرة عن ذوقك و ابدع في تصميم الأثاث و السلم و كل المكونات و اجعل بينهم رابط مشترك مميز
من اكبر الاخطاء التي يقع فيها الكثيرون هي عدم استغلال الأضواء الطبيعية و البراح الذي تنشره في أي مساحة ، و كذلك اللون الابيض باعتباره اللون الأول الموصوف لمحاربة الضيق في أي تصميم
لو كان سريرك مرتفع قليلاً فلماذا لا نستغل ذلك الارتفاع الجميل عن الأرض في تصميم خزانات افقية حوله بما يناسب حاجتنا للتخزين سواء برفوف مفتوحة أو أدراج مغلقة .
من أجمل الافكار للتغلب على المساحة الضيقة هي استخدام أثاث قابل للطي يمكنك التحكم فيه تماماً عند فترات النوم ليصبح سرير و عند لحظات اليوم العادي و استقبال الضيوف ليكون بمثابة غرفة معيشة مرتبة و نظيفة