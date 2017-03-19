12 خطأ متكرر يرتكب في المنازل الصغيرة

عند تصميمك لمنزل صغير فلابد أن تراعي فيه بعض الضوابط التي من شأنها أن تبعد تماماً فكرة ضيق المساحة عن التصميم ، و أن تستغل كل متر متوفر في المنزل و في الغرف الداخلية و المساحات المتقاطعة لعمل شكل فني و عملي مميز في الوقت ذاته دون تفريط أو بهرجة زائدة ..

اليوم هوميفاي سوف يصحبنا لرحلة بين 12 تصميم مختلف لأخطاء نرتكبها باستمرار عند تصميمنا لمنازل صغيرة ينبغي علينا تداركها فوراً حتى نحقق أفضل نتيجة ممكنة لديكور منزلنا ..