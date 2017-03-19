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12 خطأ متكرر يرتكب في المنازل الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
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عند تصميمك لمنزل صغير فلابد أن تراعي فيه بعض الضوابط التي من شأنها أن تبعد تماماً فكرة ضيق المساحة عن التصميم ، و أن تستغل كل متر متوفر في المنزل و في الغرف الداخلية و المساحات المتقاطعة لعمل شكل فني و عملي مميز في الوقت ذاته دون تفريط أو بهرجة زائدة ..

اليوم هوميفاي سوف يصحبنا لرحلة بين 12 تصميم مختلف لأخطاء نرتكبها باستمرار عند تصميمنا لمنازل صغيرة ينبغي علينا تداركها فوراً حتى نحقق أفضل نتيجة ممكنة لديكور منزلنا ..

1- اهدار المسافات بين المساحات المتداخلة

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

من أبرز الاخطاء التي ترتكب باستمرار هي اهدار العديد من المساحات بين الغرف و بعضها بغرض التقريب بينهما و لكن ما تفعله في تلك الحالة هو التكدس دون ان تشعر، عليك الحفاظ على مسافة ثابتة و مريحة في الحركة بين كل غرفة حتى لا يكون هناك تكدس و ضيق بالمكان

2- أثاث غير مناسب للمساحة

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

عندما تصمم أثاث غرفة النوم في غرفة صغيرة حاول ألا يكون الأثاث أكبر من المساحة ، بمعنى حاول أن تشتري و تصمم السرير على مقاس الحائط تماماً و الدولاب كذلك و ياحبذا لو قمت بتصميم الدولاب والسرير في جانب واحد بحجم يساوي مساحة الحائط فأنت بتلك الخطة الذكية ستكون وفرت كامل الغرفة لأغراض متعددة أخرى .

3- حجب الضوء بين الفواصل

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لا تقوم بتصميم فواصل حاجبة للضوء بين الغرف المتداخلة في منزلك الصغير، لو كان لابد فيمكنك تصميم فواصل زجاجية شفافة أو ستائر بلاستيكية تحجز المسافة و لكن لا تحجب الضوء الضروري لمثل تلك المساحات الصغيرة

4- تداخل غير متناسق للمواد

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto منازل
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

لو كان المنزل صغيراً لا تحاول أن تستخدم أكثر من مكون في تصميمه، و اتجه للهدوء في التفاصيل قدر الإمكان، فتصميمك لجدار من الطوب و آخر من الأسمنت و آخر من الخشب يشتت الانتباه و يرسل احساس الضيق مباشرة لنا جميعاً

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5- سوء اختيار مكان التلفزيون

homify
homify

homify
homify
homify

التلفزيون موقعه لابد أن يكون عملياً لانه من الأشياء الأكثر استخداماً في المنزل، لا يمكن أن يكون في منتصف ممر أو مدخل و لكن اللائق أن يكون في زاوية أو حائط منعزل داخل غرفة المعيشة بعيداً عن المناطق الحيوية الاخرى

6- لا تجد مكاناً للتخزين

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

لو كنت لا تجد مكاناً للتخزين حاول أن تبدع و ليس أن تترك الفوضى في غرفتك، حاول أن تصمم خزانات في أسفل السرير و حوله و استغل المساحات الموجودة في الجدران لعمل رفوف و خزانات معلقة 

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7- لماذا لا تستخدم الستائر للتقسيم

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages غرفة المعيشة
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

الستائر فواصل جيدة و مفيدة للمساحات الصغيرة، فإنها لن تفصل المساحة بالمعنى الكامل و لكنها ستعطيك الإمكانية للتحكم في سيولة الغرف المتداخلة و فصلها كما تريد عند قدوم الضيوف مثلاً و عند مغادرتهم

8- لماذا لا تستخدم ابداعك

Misty Haven Villa, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts الممر الحديث، المدخل و الدرج
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

الإبداع من أهم السمات التي تناسب المساحات الصغيرة و الخروج عن المألوف ايضاً ، حاول أن تستخدم ألواناً معبرة عن ذوقك و ابدع في تصميم الأثاث و السلم و كل المكونات و اجعل بينهم رابط مشترك مميز

9- لا تستفيد من الضوء الطبيعي و اللون الابيض

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من اكبر الاخطاء التي يقع فيها الكثيرون هي عدم استغلال الأضواء الطبيعية و البراح الذي تنشره في أي مساحة ، و كذلك اللون الابيض باعتباره اللون الأول الموصوف لمحاربة الضيق في أي تصميم 

10- اهدار الارتفاعات

The house which grows up with kids, AIDAHO Inc. AIDAHO Inc. غرفة نوم
AIDAHO Inc.

AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.

لو كان سريرك مرتفع قليلاً فلماذا لا نستغل ذلك الارتفاع الجميل عن الأرض في تصميم خزانات افقية حوله بما يناسب حاجتنا للتخزين سواء برفوف مفتوحة أو أدراج مغلقة .

11- لماذا لا تستخدم أثاث يقبل الطي

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

من أجمل الافكار للتغلب على المساحة الضيقة هي استخدام أثاث قابل للطي يمكنك التحكم فيه تماماً عند فترات النوم ليصبح سرير و عند لحظات اليوم العادي و استقبال الضيوف ليكون بمثابة غرفة معيشة مرتبة و نظيفة 

12- كل شيء يتناغم مع المساحة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

في منزلك الصغير لا تحاول أبداً أن تصمم جزئية اكبر من نسق الجزئيات الأخرى سواء في الحجم او في اللون أو في المكونات، لاحظ في هذا النموذج كل شيء صغير السلم و المطبخ و الأدوات الصحية… تكامل بديع

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