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شقة على طريقة القصور

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SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة السفرة
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نحن هنا في مدينة من أكثر مدن تركيا ازدحامًا لذا هذا المشروع خُصص لأولئك الذين يريدون التخلص من الحالة المزاجية الناتجة عن الإزعاج وزحمة المدينة، في هذا المشروع صمم فيه الخبراء شقة على طريقة القصور، دعونا نبدأ جولتنا في هذه الشقة الجميلة.  

صالون على شكل حرف L

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

غرفة معيشة واسعة صُممت بأسلوب بسيط جدّا، أريكة على شكل حرف L باللون البيج الفاتح مع نغمات خفيفة من اللون الأخضر تتماشى مع لون الجدران والأرضية، السجادة ذات اللون الداكن تخلق نوع من التناقض مع باقي ألوان الديكور الفاتحة . 

عنصر آخر مُلفت للنظر في ديكور الغرفة وهو الجدار المُعلق عليه شاشة التليفزيون وتم تحديد هذه المساحة ببت نور داخل الجدار جعل الغرفة تبدو مذهلة وجذابة جدًا. 

غرفة طعام أنيقة

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة السفرة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

كما نرى غرفة الطعام مسيطر عليها الألوان الفاتحة منفصلة عن القاعة التي تجاورها بفاصل معدني أبيض منحوت بشكل بديع، النجفة المنسدلة من السقف فوق طاولة الطام تضفي لمسة كلاسيكية على ديكور الغرفة، طاولة طعام كبيرة بجانب البوفيه منحوتة بطريقة رائعة، المرآة فوق البوفيه اعطت شعوربعمق المساحة، الكراسي من ألوان الباستيل والستائر اضافت لمسة رقيقة للديكور .    

المطبخ مشرق وحديث

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

غرفة المعيشة والطعام كانت على الطراز الكلاسيكي إلا ان الأمر اختلف هنا في المطبخ صُمم بخطوط حديثة جدًا في الديكور، الأرضية لامعة وملفتة للانتباه، خزائن المطبخ ممتدة على الجانبين بألوانها المختلفة على اليمين الخزانات من خشب الأبنوس، أما عن طاول الطعام فزودت بكراسي معدنية بفرش أخضر فاتح يلائم ألوان الديكور المحايدة  

غرفة الشباب

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

هذه الشقة مثالية جدًا لسكن عائلة كاملة بها، وهنا نحن في غرفة الشباب وهي فكرة ذكية جدًا ومفيدة للغاية فهي غرفة نوم ومكتب في نفس الوقت، كما نرى سرير كبير أمام النافذة ومكتبة كبيرة على الجانب الأيسر و خزانة ملابس ومكتب عملي على الجانب الأيمن، في النهاية هي غرفة متكاملة ومثالية للشباب . 

غرفة نوم واسعة

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

نحن نرى استمرار الكلاسيكية من غرفة الطعام مرورًا بالمعيشة حتى وصلت في النهاية إلى غرفة النوم، الغرفة مزودة بحمام خاص بها حتى لا تضطر للخروج منها إذا قلقت في المساء واردت أن تقضي حاجتك، الأثاث من الخشب الأبيض المنحوت بعناية ودقة لضمان نوم هاديء. 

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