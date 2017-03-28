شقة على طريقة القصور

غرفة معيشة واسعة صُممت بأسلوب بسيط جدّا، أريكة على شكل حرف L باللون البيج الفاتح مع نغمات خفيفة من اللون الأخضر تتماشى مع لون الجدران والأرضية، السجادة ذات اللون الداكن تخلق نوع من التناقض مع باقي ألوان الديكور الفاتحة .

عنصر آخر مُلفت للنظر في ديكور الغرفة وهو الجدار المُعلق عليه شاشة التليفزيون وتم تحديد هذه المساحة ببت نور داخل الجدار جعل الغرفة تبدو مذهلة وجذابة جدًا.