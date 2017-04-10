9 أفكار لتنجيد أريكة غرفة المعيشة

إذا كان لديك أريكة قديمة في حالة جيدة لا يجب أن تتخلص منها بل يمكنك الاستفادة منها ومن هيكلها مع إعادة استخدامها، ربما مع تنجيدها من جديد بقماش مختلف. فتجديد الأريكة هي عملة بسيطة ولكنها أيضاً عملية قد تتطلب بعض الابداع لتجديد غرفة المعيشة الخاصة بك. في مقال اليوم سنتناول أفكار رائعة من الأريكة المنجدة مع بعض التصاميم الرائعة من الأقمشة ذات الطرز والأنمطة المختلفة.
في كل منزل هناك قطعة من الأثاث والتي لم تعد تقوم بوظبفتها المطلوبة وغالباً ما نقوم بالقائها. لكن هذه المرة سنقوم باستغلال الهيكل وتجديد مظهرها باستخدام قماش جديد.
تغير شكل الأريكة ليس بعملية صعبة بل على العكس. فيجب أولاً أن تنزع أجزاء القماش والحشو القديم لافساح الطريق لحشو جديد من الفوم أو الأسفنج للحصول على تصميم جديد.
لاحظ هذا التصميم الرائع من الباتشووك الملون والأنيق. فقد تم استخدام عدد من النقشات الملونة والمختلفة والتي تعطي أناقة ملحوظة.
بعض الأثاث يفقد شكله الأصلى بالاستخدام المتكرر. فإذا رأيت شقوق أو تأكل في أثاثك القديم فلا تتردد في تجديد القماش. قم باستخدام قماش ذو تصميم ذو نقوش أنيقة أو بألوان مبهجة.
تنجيد الأريكة بالقماش يتيح لك إختيارات لانهائية من قماش بنقشة الزهور، قماش منقط، مخطط، وغيره. فقم بالبحث عن النقشة التي تناسب منزلك وتعبر عن شخصيتك مع دراسة الأسعار في أكثر من متجر للحصول عل أفضل الإختيارات.
اللون الأبيض هو أحد الإختيارات المميزة حيث يوفر جمال وإضاءة للفراغ. ومع ذلك فهو أحد أصعب الدرجات اللونية في العناية به، فهو سريع الاتساخ والتبقع. فإذا أردت استخدام اللون الأبيض فقم باستخدام الجلد بدلاً من القماش لمنع تراكم الأتربة وتجنب التبقع.
أحد الحلول المستخدمة بكثرة هي استخدام أغطية للأريكة وخاصة في بيت المصيف لتجنب تراكم الرمال والأوساخ. يمكنك توفير أكثر من غطاء بألوان مختلفة وتغيرهم حسب الرغبة والمزاج. فهي ستمنع الملل كما ستحافظ على القماش الأصلى على حالته.
مع استغلالك لهيكل الأريكة القديم وتغير القماش يمكنك وضع قطعة أثاث عتيقة مع تجديدها أيضاً ووضع لمسات حديثة عليها. لجعلها تتماشى مع الجو العام، باليتة الألوان وأن توضع في المكان الصحيح.
في الغرفة الجديدة قم بمزج النقوشات والتصاميم والتي تعد وظيفة صعبة. فيجب مراعاة الألوان عند إختيار القماش والذي يجب أن يتماشى مع كل شئ في المنزل. إصطحب قطعة قماش معك للقيام باختبارمدى تماشيها مع باقي العناصر من ستائر، قطع أثاث أخرى وسجاد.
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