9 أفكار لتنجيد أريكة غرفة المعيشة

إذا كان لديك أريكة قديمة في حالة جيدة لا يجب أن تتخلص منها بل يمكنك الاستفادة منها ومن هيكلها مع إعادة استخدامها، ربما مع تنجيدها من جديد بقماش مختلف. فتجديد الأريكة هي عملة بسيطة ولكنها أيضاً عملية قد تتطلب بعض الابداع لتجديد غرفة المعيشة الخاصة بك. في مقال اليوم سنتناول أفكار رائعة من الأريكة المنجدة مع بعض التصاميم الرائعة من الأقمشة ذات الطرز والأنمطة المختلفة.