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9 أفكار لتنجيد أريكة غرفة المعيشة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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إذا كان لديك أريكة قديمة في حالة جيدة لا يجب أن تتخلص منها بل يمكنك الاستفادة منها ومن هيكلها مع إعادة استخدامها، ربما مع تنجيدها من جديد بقماش مختلف. فتجديد الأريكة هي عملة بسيطة ولكنها أيضاً عملية قد تتطلب بعض الابداع لتجديد غرفة المعيشة الخاصة بك. في مقال اليوم سنتناول أفكار رائعة من الأريكة المنجدة مع بعض التصاميم الرائعة من الأقمشة ذات الطرز والأنمطة المختلفة.

​1.قم باختيار أريكة قديمة لتجديدها

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في كل منزل هناك قطعة من الأثاث والتي لم تعد تقوم بوظبفتها المطلوبة وغالباً ما نقوم بالقائها. لكن هذه المرة سنقوم باستغلال الهيكل وتجديد مظهرها باستخدام قماش جديد.

​2.التنجيد بسهولة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تغير شكل الأريكة ليس بعملية صعبة بل على العكس. فيجب أولاً أن تنزع أجزاء القماش والحشو القديم لافساح الطريق لحشو جديد من الفوم أو الأسفنج للحصول على تصميم جديد.

​3.لا تخشى الجمع بين عدد من الأقمشة

House B Jozi, Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة المعيشة
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

لاحظ هذا التصميم الرائع من الباتشووك الملون والأنيق. فقد تم استخدام عدد من النقشات الملونة والمختلفة والتي تعطي أناقة ملحوظة.

​4.الكراسي القابلة للطي يمكن إعادة استخدامها

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعض الأثاث يفقد شكله الأصلى بالاستخدام المتكرر. فإذا رأيت شقوق أو تأكل في أثاثك القديم فلا تتردد في تجديد القماش. قم باستخدام قماش ذو تصميم ذو نقوش أنيقة أو بألوان مبهجة.

​5.تنجيد دافئ وأنيق

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تنجيد الأريكة بالقماش يتيح لك إختيارات لانهائية من قماش بنقشة الزهور، قماش منقط، مخطط، وغيره. فقم بالبحث عن النقشة التي تناسب منزلك وتعبر عن شخصيتك مع دراسة الأسعار في أكثر من متجر للحصول عل أفضل الإختيارات.

​6.اللون الأبيض

Sala de estar colorida, Estúdio HL - Arquitetura e Interiores Estúdio HL - Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Estúdio HL – Arquitetura e Interiores

Estúdio HL - Arquitetura e Interiores
Estúdio HL – Arquitetura e Interiores
Estúdio HL - Arquitetura e Interiores

اللون الأبيض هو أحد الإختيارات المميزة حيث يوفر جمال وإضاءة للفراغ. ومع ذلك فهو أحد أصعب الدرجات اللونية في العناية به، فهو سريع الاتساخ والتبقع. فإذا أردت استخدام اللون الأبيض فقم باستخدام الجلد بدلاً من القماش لمنع تراكم الأتربة وتجنب التبقع.

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​7.استخدم غطاء للأريكة

Decora Líder Brasília - Apartamento Urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

أحد الحلول المستخدمة بكثرة هي استخدام أغطية للأريكة وخاصة في بيت المصيف لتجنب تراكم الرمال والأوساخ. يمكنك  توفير أكثر من غطاء بألوان مختلفة وتغيرهم حسب الرغبة والمزاج. فهي ستمنع الملل كما ستحافظ على القماش الأصلى على حالته.

​8.مزج الجديد بالقديم

Penthouse Hacienda, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

مع استغلالك لهيكل الأريكة القديم وتغير القماش يمكنك وضع قطعة أثاث عتيقة مع تجديدها أيضاً ووضع لمسات حديثة عليها. لجعلها تتماشى مع الجو العام، باليتة الألوان وأن توضع في المكان الصحيح.

​9.مزج الألوان والنقوشات

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

في الغرفة الجديدة قم بمزج النقوشات والتصاميم والتي تعد وظيفة صعبة. فيجب مراعاة الألوان عند إختيار القماش والذي يجب أن يتماشى مع كل شئ في المنزل. إصطحب قطعة قماش معك للقيام باختبارمدى تماشيها مع باقي العناصر من ستائر، قطع أثاث أخرى وسجاد.

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