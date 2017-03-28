15 فكرة لجدران حجرية تجعل منزلك مبهر

يمكنك الحصول على لمسة حديثة جدًا في الديكور الداخلي لمنزلك من خلال الحجر الأبيض، لرؤية العديد من الأمثلة الجميلة في المجلات، برنامج تليفزيوني، أو في مشاريع خبرائنا، الحجر مادة طبيعية مصقولة جدًا تقرر أنت إلى أي مدى هو جيد من خلال قوامه، شكله، وألوانه، ولذلك نقدم لكم 15 أمثلة من الحجر المختلفة في غرف مختلفة من القاعة حتى الحمام، دعنا نعرض عليك هذه الأمثلة .
فكرة جميلة جدًا لتقسيم المساحات باستخدام جدار حجري به فتحات تسمح لك برؤية الحجرة الأخرى، اللون محايد يليق بالأثاث كله وباقي أجزاء الديكور في المنزل.
كما نرى هنا المساحة مفتوحة على بعضها البعض من غرفة المعيشة والطعام إلى المطبخ، واستخدمت الجدران الحجرية في كافة المساحة حتى يكون الديكور موحد والجدران بلون محايد إلى حد ما حتي يليق بباقي تفاصيل الديكور، لا يمكن إغفال جمال وتميز أرضية المطبخ إلا أن سر جمال هذا المساحة هو الجدران الحجرية .
جدار حجري بسيط باللون الأبيض يتناسب مع كافة أجزاء الديكور الهاديء من الكرسي الأحمر والأرضية الخشبية، الإضاءة انارت الغرفة بشكل جيد وابرزت جمال الحجر .
الجدار الحجري هنا ليس من كمليات ديكور هذه المساحة بل أنه شيء مستقل بذاته، يمكنك الإشادة بجمال الأثاث الحديث وألوانه أو الزجاج وجلد الكراسي لكن لا يمكنك إغفال الجدران الحجرية .
غرفة معيشة في الزاوية حديثة جدًا بجدار حجري من اللون البيج يليق بالأريكة البيضاء ولكن أكثر ما يميز هذا الجدار أنه اعطى لمسة ريفية إلى المساحة.
الحجر منحوت بطريقة معينة مما يجعلها فريدة من نوعها، الديكور والإضاءة اجتهدوا ليبرزوا الرسومات الهندسية لهذا الحجر وظلاله .
جدار حجري مزدوج الارتفاع من كتل حجرية كبيرة يبدو رائعًا جدًا مع الطلاء، الإضاءة مع السقف الزجاجي الثابت لن يكون وحده مثير للاهتمام بدون هذا الجدار .
أسلوب مختلف للوح الأمامي لغرفة النوم من الجدار الحجري المزود ببعض الأرفف الخشبية البسيطة .
مجموعة ممتازة من المواد المختلفة في هذا الحمام، الجدار الحجري مع الحوض وغرفة الاستحمام الزجاجية بالإضافة إلى الألوان والظلال التي خلقتها الإضاءة الداخلية في السقف كل هذا المزيج جعل الحمام يبدو رائعًا.
من المثير للاهتمام أن ترى كيف تم تصميم هذا الحوض والمرحاض، الأرضية الخشبية ملائمة للجدار الحجري الغير مطلي ويتجلى اللون الأسود في ديكور الحمام .
تفاصيل هذا التصميم مختلفة فهو جدار من الكتل الحجرية متحدة مع بعضها البعض بطريقة تجعل بعضها بارز والآخر مستوي هذا التصميم سيضيف كثيرًا إلى منزلك .
تصميم بسيط للغاية للجدار الحجري بما في ذلك الدرج والأثاث، الجدار من الحجر الغير مصقول، الغرفة كبيرة جدًا ومفتوحة على الخارج من خلال مجموعة من النوافذ الكبيرة .
التفاصيل الموجودة في هذا المدخل تشير إلى أنه مٌشطب بشكل جيد، باب كبير من اللون الأحمر يُعرف لنا هذا الفضاء من المنزل، الجدار الحجر يستند على أرضية بها حجر صغير وكأننا على شاطيء نهر.
هذا الجدار عبارة عن تكتلات حجرية مختلفة الملمس والشكل بشكل منحني .
هذا الجداريفصل بين القاعة والغرفة، ألوانه محايدة وغير لامعة تتناقض مع الأرضية اللامعة، بيئة حديثة جدًا لن يكملها سوى الماء تحت الدرج.
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