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15 فكرة لجدران حجرية تجعل منزلك مبهر

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
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يمكنك الحصول على لمسة حديثة جدًا في الديكور الداخلي لمنزلك من خلال الحجر الأبيض، لرؤية العديد من الأمثلة الجميلة في المجلات، برنامج تليفزيوني، أو في مشاريع خبرائنا، الحجر مادة طبيعية مصقولة جدًا تقرر أنت إلى أي مدى هو جيد من خلال قوامه، شكله، وألوانه، ولذلك نقدم لكم 15 أمثلة من الحجر المختلفة في غرف مختلفة من القاعة حتى الحمام، دعنا نعرض عليك هذه الأمثلة .      

1- جدار حجر للتقسيم

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

فكرة جميلة جدًا لتقسيم المساحات باستخدام جدار حجري به فتحات تسمح لك برؤية الحجرة الأخرى، اللون محايد يليق بالأثاث كله وباقي أجزاء الديكور في المنزل.  

2- في المطبخ

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY مطبخ
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

كما نرى هنا المساحة مفتوحة على بعضها البعض من غرفة المعيشة والطعام إلى المطبخ، واستخدمت الجدران الحجرية في كافة المساحة حتى يكون الديكور موحد والجدران بلون محايد إلى حد ما حتي يليق بباقي تفاصيل الديكور، لا يمكن إغفال جمال وتميز أرضية المطبخ إلا أن سر جمال هذا المساحة هو الجدران الحجرية . 

3- حجر أبيض

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn غرفة المعيشة
Mandalin Dizayn

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

جدار حجري بسيط باللون الأبيض يتناسب مع كافة أجزاء الديكور الهاديء من الكرسي الأحمر والأرضية الخشبية، الإضاءة انارت الغرفة بشكل جيد وابرزت جمال الحجر . 

4- طراز حديث جدًا

PH Altozano, VODO Arquitectos VODO Arquitectos غرفة السفرة
VODO Arquitectos

VODO Arquitectos
VODO Arquitectos
VODO Arquitectos

الجدار الحجري هنا ليس من كمليات ديكور هذه المساحة بل أنه شيء مستقل بذاته، يمكنك الإشادة بجمال الأثاث الحديث وألوانه أو الزجاج وجلد الكراسي لكن لا يمكنك إغفال الجدران الحجرية . 

5- جدار حجري بلمسة ريفية

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina غرفة المعيشة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

غرفة معيشة في الزاوية حديثة جدًا بجدار حجري من اللون البيج يليق بالأريكة البيضاء ولكن أكثر ما يميز هذا الجدار أنه اعطى لمسة ريفية إلى المساحة. 

6- وضع الحجر

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الحجر منحوت بطريقة معينة مما يجعلها فريدة من نوعها، الديكور والإضاءة اجتهدوا ليبرزوا الرسومات الهندسية لهذا الحجر وظلاله .  

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7- كتل كبيرة وإضاءة جيدة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

جدار حجري مزدوج الارتفاع من كتل حجرية كبيرة يبدو رائعًا جدًا مع الطلاء، الإضاءة مع السقف الزجاجي الثابت لن يكون وحده مثير للاهتمام بدون هذا الجدار .  

8- الجزء الخلفي من السرير

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

أسلوب مختلف للوح الأمامي لغرفة النوم من الجدار الحجري المزود ببعض الأرفف الخشبية البسيطة .

9- حديث وريفي في نفس الوقت

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA حمام
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

مجموعة ممتازة من المواد المختلفة في هذا الحمام، الجدار الحجري مع الحوض وغرفة الاستحمام الزجاجية بالإضافة إلى الألوان والظلال التي خلقتها الإضاءة الداخلية في السقف كل هذا المزيج جعل الحمام يبدو رائعًا. 

10- دائرة الضوء مع الحجر

Villa Dekorasyonu A'dan Z'ye , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ حمام
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

من المثير للاهتمام أن ترى كيف تم تصميم هذا الحوض والمرحاض، الأرضية الخشبية ملائمة للجدار الحجري الغير مطلي ويتجلى اللون الأسود في ديكور الحمام . 

11- تصميم بتفاصيل مختلفة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

تفاصيل هذا التصميم مختلفة فهو جدار من الكتل الحجرية متحدة مع بعضها البعض بطريقة تجعل بعضها بارز والآخر مستوي هذا التصميم سيضيف كثيرًا إلى منزلك . 

12- حجر متقطع

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

تصميم بسيط للغاية للجدار الحجري بما في ذلك الدرج والأثاث، الجدار من الحجر الغير مصقول، الغرفة كبيرة جدًا ومفتوحة على الخارج من خلال مجموعة من النوافذ الكبيرة .  

13- عند مدخل المنزل

Conca, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO الممر الحديث، المدخل و الدرج
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

التفاصيل الموجودة في هذا المدخل تشير إلى أنه مٌشطب بشكل جيد، باب كبير من اللون الأحمر يُعرف لنا هذا الفضاء من المنزل، الجدار الحجر يستند على أرضية بها حجر صغير وكأننا على شاطيء نهر. 

14- جدار منحني جريء

REMODELACION Y DISEÑO DE INTERIORES DE CASA HABITACION, HUIXQUILUCAN., Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

هذا الجدار عبارة عن تكتلات حجرية مختلفة الملمس والشكل بشكل منحني . 

15- جدار حجري مقسم

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

هذا الجداريفصل بين القاعة والغرفة، ألوانه محايدة وغير لامعة تتناقض مع الأرضية اللامعة، بيئة حديثة جدًا لن يكملها سوى الماء تحت الدرج. 

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