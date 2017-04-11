الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل ملهم صغير ولكن ملئ بالأفكار لبيتك!

هنادى موسى هنادى موسى
homify مطبخ
Loading admin actions …

العصرية والأناقة  والراحة هي سمات تلخص تصميم المنزل الذي نعرضه اليوم في هوميفاي من تركيا، فانضموا إلينا في جولتنا لنشاهد معًا كيف تصمم منزل صغير بديكورات مميزة وعملية ملهمة للاستفادة من المساحة الصغيرة المتاحة على أكمل وجه.

غرفة معيشة مريحة ودافئة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تخطف غرفة المعيشة البصر من أول وهلة بضوئها المميز والأرضية الخضراء كمحاكاة لعناصر الطبيعة، مع اختيار أثاث مريح وأنيق في نفس الوقت بجانب العناية في اختيار الاكسسوارات الملائمة لنمط الغرفة كي تزينها بديكور مميز حقًا.

نلاحظ أيضًا العناية في توزيع واختيار الألوان بطريقة مريحة للعين ولا تشكل أي زحام في الغرفة  رغم اختلاف عناصر الديكور.

مطبخ مفتوح على النمط الأمريكي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بدلًا من العمل في مطبخ ضيق ومساحة صغيرة اختار تصميم مطبخ مفتوح يسهل عليك أداء مهام العمل والحركة، ويسهل عليك التواصل مع أفراد أسرتك أو ضيوفك أثناء إعداد الطعام خاصة مع وجود طاولة لتناول الطعام في نفس المكان وتكمل وحدة التصميم خاصة مع اختيارها بنفس الألوان والخامات، فمعظم المنازل العصرية تعتمد فكرة المطابخ المفتوحة في تصميمها.

ونلاحظ تركيب أرضية خشبية في الغرفتين لتملأ المكان بالدفء والحياة.

ديكور جدران يزيد من عمق الأرضية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكن لديكورات الجدران تغيير تصميم غرفة المعيشة بشكل كلي، لذا تعد حل مثالي عندما تود تغيير ديكور غرفتك بإجراء بعض التجديدات عليها كي تحصل على طلة جديدة لمنزلك.

يمكنك تغيير ألوان الجدران أو تركيب إضاءة فيها أو اختيار ورق حائط ذو نقشات مميزة، وفي حال اعتمادك للغرف المفتوحة يمكنك تصميم جدران خشبية فاصلة بين الغرف تعمل كديدكور أيضًا.

وحدات إضاءة أنيقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تحتاج المطابخ المزودة بركن العشاء لنظام إضاءة متكامل يحقق الوظائف المختلفة للغرفتين، وكذلك تمتد اهمية الإضاءة من أجل تحقيق الراحة والاسترخاء في غرفة المعيشة أيضًا.

ويعد اختيار وحدات إضاءة أنيقة من ضمن عناصر الاكسسوارات التي تميز ديكور منزلك ويراعى تناسقها مع الأرضية ونمط الأثاث وألوان.

التحكم في الخصوصية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نلاحظ تصميم جدار زجاجي كامل ليملأ المكان بالإنارة ال تركيب طبيعية وكي تتمتع ببعض الخصوصية يمكنك تركيب ستائر خشبية تتحكم في مقدار المساحة المتاحة للرؤية وعبور الضوء.

ممر صغير

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

عبر ممر صغير يجاور غرفة المعيشة نصل إلى الحمام

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

حمام عصري عملي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

رغم المساحة المحدودة المخصصة للحمام لدينا هنا حمام أنيق وعملي تمامًا مزود بإضاءة هادئة خلف المرآة، وكي لا يزدحم المكان نحرص على بساطته وتركيب الأثاث الضروري فقط مع تصميم وحدات تخزين أسفل الحوض لترتيب وتنظيم أدوات الحمام.

منطقة الاستحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لدينا أيضًا داخل الحمام منطقة استحمام صغيرة بأبواب زجاجية كي تحافظ على نظافة الحمام ومن ثم نلاحظ عملية التصميم وتوفير كل الوظائف في مساحة صغيرة للغاية بمنتهى النظام والتناسق.

اقرأ أيضًا: 8 صور لمنزل عائلي صغير سيلهمك

9 أفكار لتنجيد أريكة غرفة المعيشة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً