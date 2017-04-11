منزل ملهم صغير ولكن ملئ بالأفكار لبيتك!

تخطف غرفة المعيشة البصر من أول وهلة بضوئها المميز والأرضية الخضراء كمحاكاة لعناصر الطبيعة، مع اختيار أثاث مريح وأنيق في نفس الوقت بجانب العناية في اختيار الاكسسوارات الملائمة لنمط الغرفة كي تزينها بديكور مميز حقًا.

نلاحظ أيضًا العناية في توزيع واختيار الألوان بطريقة مريحة للعين ولا تشكل أي زحام في الغرفة رغم اختلاف عناصر الديكور.