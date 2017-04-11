منزل ملهم صغير ولكن ملئ بالأفكار لبيتك!

العصرية والأناقة والراحة هي سمات تلخص تصميم المنزل الذي نعرضه اليوم في هوميفاي من تركيا، فانضموا إلينا في جولتنا لنشاهد معًا كيف تصمم منزل صغير بديكورات مميزة وعملية ملهمة للاستفادة من المساحة الصغيرة المتاحة على أكمل وجه.
تخطف غرفة المعيشة البصر من أول وهلة بضوئها المميز والأرضية الخضراء كمحاكاة لعناصر الطبيعة، مع اختيار أثاث مريح وأنيق في نفس الوقت بجانب العناية في اختيار الاكسسوارات الملائمة لنمط الغرفة كي تزينها بديكور مميز حقًا.
نلاحظ أيضًا العناية في توزيع واختيار الألوان بطريقة مريحة للعين ولا تشكل أي زحام في الغرفة رغم اختلاف عناصر الديكور.
بدلًا من العمل في مطبخ ضيق ومساحة صغيرة اختار تصميم مطبخ مفتوح يسهل عليك أداء مهام العمل والحركة، ويسهل عليك التواصل مع أفراد أسرتك أو ضيوفك أثناء إعداد الطعام خاصة مع وجود طاولة لتناول الطعام في نفس المكان وتكمل وحدة التصميم خاصة مع اختيارها بنفس الألوان والخامات، فمعظم المنازل العصرية تعتمد فكرة المطابخ المفتوحة في تصميمها.
ونلاحظ تركيب أرضية خشبية في الغرفتين لتملأ المكان بالدفء والحياة.
يمكن لديكورات الجدران تغيير تصميم غرفة المعيشة بشكل كلي، لذا تعد حل مثالي عندما تود تغيير ديكور غرفتك بإجراء بعض التجديدات عليها كي تحصل على طلة جديدة لمنزلك.
يمكنك تغيير ألوان الجدران أو تركيب إضاءة فيها أو اختيار ورق حائط ذو نقشات مميزة، وفي حال اعتمادك للغرف المفتوحة يمكنك تصميم جدران خشبية فاصلة بين الغرف تعمل كديدكور أيضًا.
تحتاج المطابخ المزودة بركن العشاء لنظام إضاءة متكامل يحقق الوظائف المختلفة للغرفتين، وكذلك تمتد اهمية الإضاءة من أجل تحقيق الراحة والاسترخاء في غرفة المعيشة أيضًا.
ويعد اختيار وحدات إضاءة أنيقة من ضمن عناصر الاكسسوارات التي تميز ديكور منزلك ويراعى تناسقها مع الأرضية ونمط الأثاث وألوان.
نلاحظ تصميم جدار زجاجي كامل ليملأ المكان بالإنارة ال تركيب طبيعية وكي تتمتع ببعض الخصوصية يمكنك تركيب ستائر خشبية تتحكم في مقدار المساحة المتاحة للرؤية وعبور الضوء.
رغم المساحة المحدودة المخصصة للحمام لدينا هنا حمام أنيق وعملي تمامًا مزود بإضاءة هادئة خلف المرآة، وكي لا يزدحم المكان نحرص على بساطته وتركيب الأثاث الضروري فقط مع تصميم وحدات تخزين أسفل الحوض لترتيب وتنظيم أدوات الحمام.
لدينا أيضًا داخل الحمام منطقة استحمام صغيرة بأبواب زجاجية كي تحافظ على نظافة الحمام ومن ثم نلاحظ عملية التصميم وتوفير كل الوظائف في مساحة صغيرة للغاية بمنتهى النظام والتناسق.