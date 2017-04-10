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10 أشياء يجب أن تجددها في غرفة نومك الان

Mohammed Awad Mohammed Awad
Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
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غرفة النوم مكان الراحة و الاسترخاء ، لابد أن تكون مهيأة بشكل كامل و تخلو من بعض الاشياء التي تعكر صفوها و قدرتها على إمدادنا بالراحة بشكل كامل، اليوم هوميفاي سوف يلقي الضوء نحو الأشياء التي لابد أن تتوفر في غرف نومنا و الاشياء التي قد يكون تواجدها في تلك الغرفة الحيوية أمر غير محبب و غير مرحب به على الإطلاق، 

إليكم التفاصيل ..

تجديد الوسائد و الحفاظ على نظافة المفروشات

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

يجب عليك أن تجعل غرفة نومك في كل الاوقات مرتبة و نظيفة، بها مقومات الراحة من الهواء المنعش و الفرش النظيف، حاول أن ترتيب غرفتك يومياً بعد الاستقياظ فمثل تلك النصائح البسيطة ستجعل من غرفتك شيء رائع

الأوراق و الصور يجب تخزينها

Gallery House on Richmond Park, Elemental Architecture Elemental Architecture غرفة نوم
Elemental Architecture

Gallery House on Richmond Park

Elemental Architecture
Elemental Architecture
Elemental Architecture

لو كان لديك أوراق و كتب بلا مكان في غرفة نومك مثل مكتبة أو خزانات بأدراج فلا تضعها هكذا على أي سطح و لكن قم باخراجها لاقرب مكان في منزلك يحتوي على مكتبة و خزانات مغلقة ، لأن غرفة النوم مكان للراحة وليس للمذاكرة و التعلم

لو كان لديك كتب فقم بتنسيقها

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects غرفة نوم
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

و لو كان لديك مكتبة في غرفة نومك قم بوضع الكتب فيها بطريقة جمالية و ليس حشو و فقط، ضع الكتب ذات الأحجام و الالوان المتشابهة في جوار بعضها و قم بالتنسيق بين الأحجام المختلفة في رفوف أخرى

ترتيب السرير

Limited, unlimited, Taipei Base Design Center Taipei Base Design Center غرفة نوم
Taipei Base Design Center

Limited, unlimited

Taipei Base Design Center
Taipei Base Design Center
Taipei Base Design Center

رتب السرير و حاول أن تقوم باختيار الفرش المثالي له و في كل مرة تقوم بتنظيف الفرش تذكر اختيار اللون المثالي و نسق الوسائد بشكل منتصب و و لا تدع أي شيء في غير مكانه الطبيعي 

سرير استثنائي

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

السرير لابد أن يكون مريحاً و مستوبعاً لتقلباتك أثناء النوم و تأملاتك ، ليس مجرد تصميم خشبي و مغطى بالمراتب، راعي كل شيء في سريرك من لون و حجم مناسب بما يليق مع غرفة نومك لأن السرير هو العامل الابرز في أي غرفة نوم من وجه نظر الديكور

تنسيق الكومودينو

Statement Headboards Graeme Fuller Design Ltd غرفة نوم
Graeme Fuller Design Ltd

Statement Headboards

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

سطح الكومودينو ليس مكان  للتخزين و لكن مكان للتجميل و ابراز العنصر الجمالي في الغرفة من إضاءة أباجورات و وضع براويز و صور ذكريات تخصك تساعدك على صفاء الذهني والراحة.

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سلة للملابس غير النظيفة

Disco laundry basket homify حماممخازن Brown woven basket,laundry basket,bathroom,colourful basket
homify

Disco laundry basket

homify
homify
homify

لو كنت تعتاد على فصل ملابسك التي تحتاج لغسيل خلف الأبواب و فوق الكراسي و الأثاث داخل غرفة النوم فامتنع عن ذلك فوراً و حاول أن تقتني سلة للملابس التي تحتاج لغسيل جميلة الشكل و بها لمسة مبهجة حتى تضيف للتصميم و لا تسلبه عنصر الترتيب و النظام

الحيوانات الأليفة بالخارج

Interior Dog Beds, Cloud 7 Finest Interiors for Dogs & Dog Lovers Cloud 7 Finest Interiors for Dogs & Dog Lovers غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cloud 7 Finest Interiors for Dogs &amp; Dog Lovers

Interior Dog Beds

Cloud 7 Finest Interiors for Dogs & Dog Lovers
Cloud 7 Finest Interiors for Dogs &amp; Dog Lovers
Cloud 7 Finest Interiors for Dogs & Dog Lovers

غرفة النوم ليست مكاناً للحيوانات الأليفة و ليست حديقة حيوان من الأثاث و ليست حديقة ، فإن حان وقت النوم نظف غرفتك من وبر الحيوانات و لا تجعلها معك في الغرفة فإن ذلك لن يجعلها نظيفة و مرتبة كما ترغب

المجلات مكانها المكتبة

bendix magazine rack toshi Berlin غرفة المعيشةمخزن
toshi Berlin

bendix magazine rack

toshi Berlin
toshi Berlin
toshi Berlin

المجلات التي تساعدك على الاسترخاء مكانها ليس الكومودينو او رف التسريحة و إنما مكانها الرفوف والمكتبات

التليفون المحمول بالخارج

iPhone Case - Map of London Holly Francesca مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات
Holly Francesca

iPhone Case – Map of London

Holly Francesca
Holly Francesca
Holly Francesca

لماذا دائماً تجعل هاتفك المحمول في  فترات النوم إلى جوارك، لنتعلم سوياً شيء فني و له ظلال صحية، لا تحاول أبداً أن يكون المحمول بجوارك و أنت نائم ، و لكن اجعل مكانه على الكونسول بالخارج أو بجوار مكتبة التلفزيون .

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غرفة نومك مكان الراحة

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