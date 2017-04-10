10 أشياء يجب أن تجددها في غرفة نومك الان

غرفة النوم مكان الراحة و الاسترخاء ، لابد أن تكون مهيأة بشكل كامل و تخلو من بعض الاشياء التي تعكر صفوها و قدرتها على إمدادنا بالراحة بشكل كامل، اليوم هوميفاي سوف يلقي الضوء نحو الأشياء التي لابد أن تتوفر في غرف نومنا و الاشياء التي قد يكون تواجدها في تلك الغرفة الحيوية أمر غير محبب و غير مرحب به على الإطلاق،
إليكم التفاصيل ..
يجب عليك أن تجعل غرفة نومك في كل الاوقات مرتبة و نظيفة، بها مقومات الراحة من الهواء المنعش و الفرش النظيف، حاول أن ترتيب غرفتك يومياً بعد الاستقياظ فمثل تلك النصائح البسيطة ستجعل من غرفتك شيء رائع
لو كان لديك أوراق و كتب بلا مكان في غرفة نومك مثل مكتبة أو خزانات بأدراج فلا تضعها هكذا على أي سطح و لكن قم باخراجها لاقرب مكان في منزلك يحتوي على مكتبة و خزانات مغلقة ، لأن غرفة النوم مكان للراحة وليس للمذاكرة و التعلم
و لو كان لديك مكتبة في غرفة نومك قم بوضع الكتب فيها بطريقة جمالية و ليس حشو و فقط، ضع الكتب ذات الأحجام و الالوان المتشابهة في جوار بعضها و قم بالتنسيق بين الأحجام المختلفة في رفوف أخرى
رتب السرير و حاول أن تقوم باختيار الفرش المثالي له و في كل مرة تقوم بتنظيف الفرش تذكر اختيار اللون المثالي و نسق الوسائد بشكل منتصب و و لا تدع أي شيء في غير مكانه الطبيعي
السرير لابد أن يكون مريحاً و مستوبعاً لتقلباتك أثناء النوم و تأملاتك ، ليس مجرد تصميم خشبي و مغطى بالمراتب، راعي كل شيء في سريرك من لون و حجم مناسب بما يليق مع غرفة نومك لأن السرير هو العامل الابرز في أي غرفة نوم من وجه نظر الديكور
سطح الكومودينو ليس مكان للتخزين و لكن مكان للتجميل و ابراز العنصر الجمالي في الغرفة من إضاءة أباجورات و وضع براويز و صور ذكريات تخصك تساعدك على صفاء الذهني والراحة.
لو كنت تعتاد على فصل ملابسك التي تحتاج لغسيل خلف الأبواب و فوق الكراسي و الأثاث داخل غرفة النوم فامتنع عن ذلك فوراً و حاول أن تقتني سلة للملابس التي تحتاج لغسيل جميلة الشكل و بها لمسة مبهجة حتى تضيف للتصميم و لا تسلبه عنصر الترتيب و النظام
غرفة النوم ليست مكاناً للحيوانات الأليفة و ليست حديقة حيوان من الأثاث و ليست حديقة ، فإن حان وقت النوم نظف غرفتك من وبر الحيوانات و لا تجعلها معك في الغرفة فإن ذلك لن يجعلها نظيفة و مرتبة كما ترغب
المجلات التي تساعدك على الاسترخاء مكانها ليس الكومودينو او رف التسريحة و إنما مكانها الرفوف والمكتبات
لماذا دائماً تجعل هاتفك المحمول في فترات النوم إلى جوارك، لنتعلم سوياً شيء فني و له ظلال صحية، لا تحاول أبداً أن يكون المحمول بجوارك و أنت نائم ، و لكن اجعل مكانه على الكونسول بالخارج أو بجوار مكتبة التلفزيون .