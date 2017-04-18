8 خزانات صغيرة عليك عمل مثلها

اعتدنا على التفكير في الخزانة كغرفة خاصة أو مجموعة من الخزانات، التي تحتوي على الملابس والأحذية والأكسسوارات. مع الكثير من الأفكار الإبداعية لاستغلال كل شبر وتوفير الحد الأقصى من مساحات التخزين، في أمتار قليلة.

وكلننا في هوميفاي، بحثنا عن حلول أخرى، تقدم ميزتي التزيين والوظيفية، وتناس المساحات الصغيرة التي لا تسمح بتصميم غرفة ملابس، أو حتى خزانات متعددة، ووجدنا 8 تصميمات صغيرة، ولكنها تقدم مفهوم مثير ومختلف للخزانات، وسوف تذهلك بجمالها البسيط ووظيفيتها العالية. شاهدهم معنا!