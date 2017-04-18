8 خزانات صغيرة عليك عمل مثلها

اعتدنا على التفكير في الخزانة كغرفة خاصة أو مجموعة من الخزانات، التي تحتوي على الملابس والأحذية والأكسسوارات. مع الكثير من الأفكار الإبداعية لاستغلال كل شبر وتوفير الحد الأقصى من مساحات التخزين، في أمتار قليلة.
وكلننا في هوميفاي، بحثنا عن حلول أخرى، تقدم ميزتي التزيين والوظيفية، وتناس المساحات الصغيرة التي لا تسمح بتصميم غرفة ملابس، أو حتى خزانات متعددة، ووجدنا 8 تصميمات صغيرة، ولكنها تقدم مفهوم مثير ومختلف للخزانات، وسوف تذهلك بجمالها البسيط ووظيفيتها العالية. شاهدهم معنا!
الخزانة الصغيرة، قد تنطوي على أسلوب رجعي بعض الشيء، ولكنها مازالت قادرة على تقديم مساحة تخزينية أنيقة مع مصباح جانبي، وقطعة من السجاد المزينة للبلاطات الجميلة.
28 متر مربع لوضع كل شيء في مكانه حتى خزانة الملابس! من المؤكد أن هذا التصميم ينطوي على الكثير من البراعة والذكاء، لتنظيم كل شيء واستغلال العلية كمساحة مثالية لتخزين الملابس والاكسسوارات والأحذية، مع كل التفاصيل: الستائر، والقضبان لتعليق الملابس، والأدراج، ووحدات الإضاءة.. كل شيء مثالي!
في كثير من الأحيان التصميمات الصغيرة تُظهر شخصية قوية، كما في غرفة نوم هذه الشقة الصناعية الحديثة، حيث نجد مساحة مخصصة للخزانة، تحددها شرائح خشبية، كما تفصل بينها وبين الغرفة، في حين أن المشهد داخل الخزانة، يبدو كالحلم!
تصميم خزانة مع رؤية واضحة للملابس هي بالطبع فكرة عظيمة، خاصة مع إضفاء بعض المرح على الغرفة، وتحسين المساحة المتاحة، من خلال بعض قطع الديكور كالإطار المزين للجدار، والكرسي الصغير، والمرآة المستندة إلى الجدار للانتقاء والتأنق.
يمكن استخدام ستارة لتقسيم المساحات بين الغرفة وخزانة الملابس، دون وجود فاصل حقيقي يشغل أي مساحة إضافية، فضلًا عن قيامها بدور جمالي يزين كل من الخزانة وزاوية الغرفة.
خزانة خفية رائعة لتوفير المساحة، ووظيفية لتخزين الملابس أسفل السرير، حيث الباب الخفي الذي يوصلك إلى غرفة الملابس، وقد ضمت كل شيء مرتب ومنظم.
تصميم الخزائن والأثاث حسب الطلب، في الحقيقة هو الأنسب لتوفير المساحات وخاصة الصغيرة منها، مثل تلك الخزانة البيضاء الصغيرة، والتي تشكل تكاملًا أنيقًا مع المساحة المحيطة، والأضواء المثبتة في السقف، فيما تشكل الأرفف الخشبية الجانبية حيلة رائعة لتخزين الحقائب وصناديق الاكسسوارات.
بجانب الخزانة الصغيرة، وضعت قطعة خشبية، للقيام بدور الشماعات، ولكنها في نفس الوقت تؤدي وظيفة ديكورية، تمنح الغرفة طابع خاص وأجواء فريدة، بينما هي في الحقيقة فكرة بسيطة للغاية.
لمزيد من التصميمات الأنيقة والمميزة لخزانة الملابس، تفضل بقراءة المقال التالي، 12 غرفة ملابس ستحب أن تمتلكها بمنزلك