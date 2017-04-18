الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 خزانات صغيرة عليك عمل مثلها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرف نوم صغيرة
Loading admin actions …

اعتدنا على التفكير في الخزانة كغرفة خاصة أو مجموعة من الخزانات، التي تحتوي على الملابس والأحذية والأكسسوارات. مع الكثير من الأفكار الإبداعية لاستغلال كل شبر وتوفير الحد الأقصى من مساحات التخزين، في أمتار قليلة.

وكلننا في هوميفاي، بحثنا عن حلول أخرى، تقدم ميزتي التزيين والوظيفية، وتناس المساحات الصغيرة التي لا تسمح بتصميم غرفة ملابس، أو حتى خزانات متعددة، ووجدنا 8 تصميمات صغيرة، ولكنها تقدم مفهوم مثير ومختلف للخزانات، وسوف تذهلك بجمالها البسيط ووظيفيتها العالية. شاهدهم معنا!

1. خزانة صغيرة للزاوية

Chantilly White Double Wardrobe The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Chantilly White Double Wardrobe

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

الخزانة الصغيرة، قد تنطوي على أسلوب رجعي بعض الشيء، ولكنها مازالت قادرة على تقديم مساحة تخزينية أنيقة مع مصباح جانبي، وقطعة من السجاد المزينة للبلاطات الجميلة.

2. في العلية

28m2, Croisle Architecture Croisle Architecture غرفة الملابس
Croisle Architecture

Croisle Architecture
Croisle Architecture
Croisle Architecture

28 متر مربع لوضع كل شيء في مكانه حتى خزانة الملابس! من المؤكد أن هذا التصميم ينطوي على الكثير من البراعة والذكاء، لتنظيم كل شيء واستغلال العلية كمساحة مثالية لتخزين الملابس والاكسسوارات والأحذية، مع كل التفاصيل: الستائر، والقضبان لتعليق الملابس، والأدراج، ووحدات الإضاءة.. كل شيء مثالي!

3. صغيرة ولكن مذهلة

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرف نوم صغيرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في كثير من الأحيان التصميمات الصغيرة تُظهر شخصية قوية، كما في غرفة نوم هذه الشقة الصناعية الحديثة، حيث نجد مساحة مخصصة للخزانة، تحددها شرائح خشبية، كما تفصل بينها وبين الغرفة، في حين أن المشهد داخل الخزانة، يبدو كالحلم!

4. واضحة وسهلة الوصول

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تصميم خزانة مع رؤية واضحة للملابس هي بالطبع فكرة عظيمة، خاصة مع إضفاء بعض المرح على الغرفة، وتحسين المساحة المتاحة، من خلال بعض قطع الديكور كالإطار المزين للجدار، والكرسي الصغير، والمرآة المستندة إلى الجدار للانتقاء والتأنق.

5. خلف الستار

Casa al cedro, RCFZERO RCFZERO غرفة المعيشة
RCFZERO

RCFZERO
RCFZERO
RCFZERO

يمكن استخدام ستارة لتقسيم المساحات بين الغرفة وخزانة الملابس، دون وجود فاصل حقيقي يشغل أي مساحة إضافية، فضلًا عن قيامها بدور جمالي يزين كل من الخزانة وزاوية الغرفة.

6. فكرة لتوفير المساحة

Mini Loft, Arch. Silvana Citterio Arch. Silvana Citterio غرفة الملابس
Arch. Silvana Citterio

Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio

خزانة خفية رائعة لتوفير المساحة، ووظيفية لتخزين الملابس أسفل السرير، حيث الباب الخفي الذي يوصلك إلى غرفة الملابس، وقد ضمت كل شيء مرتب ومنظم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تصميم خاص

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

تصميم الخزائن والأثاث حسب الطلب، في الحقيقة هو الأنسب لتوفير المساحات وخاصة الصغيرة منها، مثل تلك الخزانة البيضاء الصغيرة، والتي تشكل تكاملًا أنيقًا مع المساحة المحيطة، والأضواء المثبتة في السقف، فيما تشكل الأرفف الخشبية الجانبية حيلة رائعة لتخزين الحقائب وصناديق الاكسسوارات.

8. جزء من الأثاث

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin غرفة الملابسخزانات وادراج خشب Red
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

بجانب الخزانة الصغيرة، وضعت قطعة خشبية، للقيام بدور الشماعات، ولكنها في نفس الوقت تؤدي وظيفة ديكورية، تمنح الغرفة طابع خاص وأجواء فريدة، بينما هي في الحقيقة فكرة بسيطة للغاية.

لمزيد من التصميمات الأنيقة والمميزة لخزانة الملابس، تفضل بقراءة المقال التالي، 12 غرفة ملابس ستحب أن تمتلكها بمنزلك

14 باب خارجي بأفكار جديدة لواجهات أنيقة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً