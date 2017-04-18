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10 صور 3D لغرف نوم مختلفة مع تفاصيل أنيقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos غرفة نوم
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إذا كنت تفكر في تجديد غرفة نومك، فإن مقال اليوم من هوميفاي، موجه لك، حيث اخترنا هذه المرة، 10 صور 3D، لغرف نوم رائعة، تناسب كافة الأذواق، وتلبي متطلبات أي شخص.

الألوان، المواد، توزيع الاثاث، الاكسسوارات.. نحن على يقين أن كل تفصيلة في تصاميم تلك الغرف سوف تنال إعجباك، وستلهمك لاختيار التصميم المناسب لمنزلك. شاهدها معنا!

1. الأثاث يتناسب مع أبعاد غرفة النوم

homify غرفة نوم خشب White
homify

homify
homify
homify

 تناسق الأثاث داخل غرفة النوم عامل أساسي للوصول إلى التصميم المثالي، خاصة وأنها تحتاج إلى عدد قليل من القطع الضرورية، لذا عليك مراعاة اختيار الأثاث بما يتناسب مع أبعادها، مع ترك مساحات من الفضاء لراحة العين والحركة، لاسيما في المساحات الصغيرة.

2. ديكورات مثيرة

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos غرفة نوم
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

يمكنك الحصول على غرفة نوم مع ديكورات درامية، من خلال طلاء الجدران بمثل تلك النغمة الداكنة والقوية، مع تصميم بعض المنافذ في الجدار لتصبح نقطة محورية، ثم يأتي دور الأضواء، في الأرضية، وعلى طاولة السرير، للوصول إلى تأثير مثير للاهتمام. بينما تحصل على اللمسة الفريدة من المكتبة الأرضية.

3. لمحبي الكلاسيكيات

Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt غرفة نوم
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

إن كنت من محبي الكلاسيكيات، فربما ستلهمك تلك الصورة لتصميم غرفة نومك المثالية، حيث سيطرة الألوان المحايدة، لتمنحك إشراقة أنيقة وعصرية، بينما يمنحك اللوح الأمامي للسرير، مع تلك الثريا المتدلية من السقف، الإحساس بالفخامة والرقي.

4. الجدران المسكوة

Room 1 homify غرفة نوم خشب Beige
homify

Room 1

homify
homify
homify

للحصول على غرفة مميزة، عليك الخروج عن دائرة التقليدية، في تزيين الجدران بالحجارة والأخشاب المتراصة، والبحث عن طريقة أكثر إبداعًا، مثل تلك الجدران المكسوة بخطوط رفيعة من الخشب، ويمكنك أيضًا الاستعانة بمادة البولي يوريثين، والتي تمنحك نظرة حقيقية كالمواد الأصيلة، ولكن بتكلفة أقل.

5. اللوح الأمامي للسرير

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo غرفة نوم
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

اللوح الأمامي للسرير، له أهمية كبيرة في تزيين غرفة النوم، بل إنه قطعة ديكورية يمكنها أن تصبح أكثر وظيفية مع بعض الأرفف لترتيب الكتب، أو الإطارات والتماثيل الصغيرة.

6. جدار لتقسيم بيئات

Warszawa / Praga, mieszkanie dwupoziomowe 62m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

إذا كانت غرفة نومك تضم مكتبًا للعمل أو الدراسة، يمكنك وضع جدار فاصل لإنشاء غرفتين في نفس المكان، مع الشعور بالخصوصية في كل منهما، بل استغل ذلك الجدار لتصميم بعض الأرفف واستخدامها كمكتبة لترتيب الكتب والأوراق.

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7. الجدية والراحة

Casa Satélite 1, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal غرفة نوم
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

إذا كنت من الشخصيات التي تفضل الطابع الجادي الفاخر، والأجواء المُريحة، فهذا هو التصميم المثالي لغرفة نومك. النغمات المتناقضة في الأبيض والأسود، والأثاث المُريح، القليل من التفاصيل، والأرضية الخشبية، والإضاءات الخفية في السقف.. مثالية وراقية!

8. مزيج من المواد

Recamara Industrial, Taller 03 Taller 03 غرفة نوم طوب Black
Taller 03

Taller 03
Taller 03
Taller 03

مزيج رائع بين الطوب الذي يمنحك اللمسة الريفية، والنغمات الرمادية والسوداء التي تأخذنا إلى النمط الصناعي، لنجد في النهاية تصميم لغرفة نوم شبابية، مع منضدة خشبية متصلة ببعض الأرفف من خلال مأسورة معدنية في تصميم مبتكر وفريد.

9. الألوان الداكنة

AVANT ARQ, AVANT ARQ AVANT ARQ غرفة نوم
AVANT ARQ

AVANT ARQ
AVANT ARQ
AVANT ARQ

اللون الأحمر في غرفة النوم، يمكنه أن يمنحك الكمال، إذا ما تم تطبيقه بالكميات الكافية، كما في هذا التصميم، حيث أن الألوان الأخرى في الغرفة ما هي عامل لتحقيق التوازن، وترك الفرصة لهذا اللون القوي بإضفاء لمسة رومانسية نابضة بالحياة على أجواء الغرفة.

10. التفاصيل الصغيرة

Proyecto Penthouse Bahía de Acapulco, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة نوم
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

إذا كنت تفضل إبقاء الغرفة أكثر واقعية ولكن غير مملة، عليك الاستعانة بالوسائد والمساند الملونة والمزرقشة، لتمنحك نظرة مختلفة وجديدة، وتُضفي بعض من التفاصيل على غرفتك البسيطة.

للتعرف على كيفية تصميم غرفة نوم مثالية، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 خطوات تساعدك في تصميم ديكورغرفة نومك

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