4 غرف معيشة بتشطيبات مصرية فاخرة

في مساحة مفتوحة، اجتمعت غرفتي المعيشة والسفرة، في أجواء كلاسيكية فاخرة، غلفتها الأضواء الموزعة بدقة، لتبرز جمال تلك المساحة، حيث غرفة المعيشة مع أثاث خشبي بتفاصيل كلاسيكية في الأرجل والقطع المزينة لظهر الأريكة والكرسي.

تزينت الغرفة بالتجاليد الخشب، والفيوتك، والكابتونية، وورق الحائط، وكأنها مساحة من الإطارات الفنية، وقد برز جمالها بفض الإضاءات على جانبي الأريكة، والوحدات المستديرة الصغيرة، المثبتة في السقف.