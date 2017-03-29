4 غرف معيشة بتشطيبات مصرية فاخرة

نأخذكم اليوم في هوميفاي، في جولة بين 4 غرف معيشة مصرية، في أحد الأبراج السكنية بمحافظة الإسكندرية، حيث التشطيبات الفاخرة، والجدران المكسوة بالحجارة والرخام، والأسقف المزينة بالأضواء، وقطع الأثاث المنتقاة بعناية بين الكلاسيكية والعصرية، في مساحات كبيرة من الأناقة المصرية.
شاهدهم معنا واستمد إلهامك لتصميم غرفة معيشتك!
في مساحة مفتوحة، اجتمعت غرفتي المعيشة والسفرة، في أجواء كلاسيكية فاخرة، غلفتها الأضواء الموزعة بدقة، لتبرز جمال تلك المساحة، حيث غرفة المعيشة مع أثاث خشبي بتفاصيل كلاسيكية في الأرجل والقطع المزينة لظهر الأريكة والكرسي.
تزينت الغرفة بالتجاليد الخشب، والفيوتك، والكابتونية، وورق الحائط، وكأنها مساحة من الإطارات الفنية، وقد برز جمالها بفض الإضاءات على جانبي الأريكة، والوحدات المستديرة الصغيرة، المثبتة في السقف.
في الجزء الأخر من غرفة المعيشة، وضعت طاولة الطعام الخشبية، مع لون بني مائل إلى الحمرة، والتفت حولها الكراسي ذات الظهور المفرغة، بينما نرى في نهاية المساحة، مكتبة وتلفاز مع بعض الكراسي، لتتحل تلك المساحة إلى ثلاث غرف مدمجة في غرفة واحدة، وقد تم تقسيم المساحات بصريا من خلال التبديل في ألوان الجدران.
جدار حجري مع إطار معدني وإضاءات خفية في الزوايا الجانبية، ونغمة الأزرق الداكن في الجدار الأخر، والأريكة الكبيرة الممتدة على شكل حرف L، وأيضًا السجاد الأسود مع الخطوط الحمراء الصارخة، والأطر المزينة للجدران… كلها تفصيل تصنع من تلك الغرفة مساحة عصرية مع بالتة ألوان راقية.
من الزاوية الأخرى، نرى مكتبة التلفاز بتصميمها الفريد، والأرفف أعلى وأسفل الشاشة المسطحة، وإلى جانبها باب مع مقبض معدني ضخم، ثم الجزء الأبيض من الجدار، وقد تزين بمرآة رسم إطارها على الجدار في لمسة فنية رائعة، وقد استند إلى الجدار مقعدين صغيرين بنغمة زرقاء فاتحة، تلتقي مع الجدار خلف الأريكة، وأيضًا إلى جانب مكتبة التلفاز.
تصميم السقف، الذي يبدو وكأنه لوحة خشبية، ووحدة الإضاءة المتدلية منه، يؤكدان على النمط العصري لتصميم غرفة المعيشة تلك.
مساحة كبيرة قسمت إلى غرفة سفرة، وغرفتي معيشة، إحداهما اتخذت اللون الكريمي، في مجموعة كراسي شكلت دائرة مغلقة، لتبادل حديث حميمي دافئ، بينما تكونت الثانية من 3 كراسي باللون الأحمر الصارخ، مع أريكة ثنائية بلون أصفر داكن، وقد شكلوا جميعًا نصف دائرة مفتوحة.
ورق الحائط المزين للجدار في نهاية المساحة الكبيرة، واللوحة الرخامية داخل الجدار الخشبي، والثريا الذهبية المتدلية من السقف المزين ببيوت النور تزيد من ترف تصميم غرفة المعيشة التي جسدت الكلاسيكية المصرية في الأحمر والذهبي.
مرة أخرى، غرفة معيشة مصرية كلاسيكية فاخرة، مع نغمات من الكريمي والذهبي، واثاث خشبي كلاسيكي عتيق، وجدران مزينة بورق الجدران، والإطارات، وسقف امتلأ بوحدات الإضاءة الصغيرة وكأنها سجادة من النجوم.
استغلت المساحة الكبيرة لتصميم أكثر من بيئة معيشية، حيث غرفة السفرة والنيش، والصالون الخشبي في هذا الجانب.
في الجانب الأخر من الغرفة، صمم جزء لمشاهدة التلفاز، وجزء أخر لاستقبال الضيوف، وفي النهاية بضعة كراسي أخرى مع منضدة، لمزيد من الخيارات المتاحة لاستقبال الأصدقاء وأفراد العائلة، مع استمرار اللونين الكريمي والذهبي، وورق الحائط المزرقش، مع قطع سجاد تحدد أبعاد كل مساحة.
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