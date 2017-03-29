8 غرف نوم مصرية بتصميمات عصرية

غرفة النوم عادة ما تحتضن قطع قليلة من الأثاث، السرير، والكمود أو منضدة صغيرة جانبية، وقد تحتوي على خزانة ملابس أو لا، نظرًا للاتجاهات الحديثة لتصميم غرفة منفصلة للملابس، ومع تلك القطع القليلة، تصبح التفاصيل أكثر أهمية، خاصة اللوح الأمامي للسرير، والجدار خلفه، لأنها النقطة الأبرز في الغرفة.
نأخذكم اليوم في هوميفاي، في جولة داخل أحدالأبراج السكنية بمحافظة الإسكندرية، للاطلاع على 8 تصميمات مُلهمة لغرف نوم بين الكلاسيكية الحديثة والعصرية الأنيقة، مع تفاصيل ديكورية مُلهمة، وتشطيبات مصرية ركزت على اللوح الأمامي والجدار الخلفي للسرير.
لا تفوتوا مشاهدتهم!
تصميم مودرن، مع أرضيات باركية HDF ألماني، وأخشاب بلون بني داكن، فيما اتخذت الجدران نغمة بين البيج والأصفر، تمثل تناقضَا أنيقًا مع البني الداكن لقطع الأثاث التي تُضفي طابعًا كلاسيكيًا بعض الشيء خاصة مع قطعة السجاد أمام السرير.
اللوح الأمامي للسرير صمم داخل الجدار، حيث الكوة المكسوة بالأخشاب، مع إضاءات خفية في أعلاها، وإضاءاتان جانبيتان على الكمود، فيما تزين الجدار فوق رأس السرير بإطار مذهب يُضفي لمسة فاخرة على أجواء الغرفة.
دفء الأخشاب، ونعومة النغمات البيج مع الأرضيات الباركيه، تمنح تلك الغرفة أجواء ساحرة وأناقة عصرية لا تقاوم. اللوح الأمامي للسرير بلونه البني الداكن والمنضدة الجانبية، شكلوا نقيضًا أنيقَا مع لون طلاء الجدران.
التجاليد الشخبية في الجدار، والأرفف المعلقة، مع الإضاءات الصغيرة، وحطوط الإضاءة في السقف، كلها تفاصيل تزيد من أناقة وتميز تلك الغرفة.
مرة أخرى، التصميم العصري، مع الدهانات البيج، والتجاليد الخشب، وأيضًا الأرضيات الباركية HDF، بالإضافة إلى الجيبسنبورد، شكلوا جميعًا مزيج أنيق لغرفة نوم مُريحة وهادئة، خاصة مع الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية.
الجدار الخلفي للسرير تزين بمربعات متناقضة لونيًا، لجذب الأنظار، وهو ما تم تطبيقه أيضًا في المفروشات المتناقضة للسرير. أما عن الشيزلونج الأبيض في نهاية الغرفة، فموقعه بجانب النافذة يُشكل فرصة رائعة للاسرتخاء والإبحار في صفحات أحد الكتب المفضلة.
اللوح الأمامي للسرير في هذا الغرفة، يبدو أنيقًا بشكل مثالي، يجعله مركز التصميم، حيث امتداد الأخشاب السوداء إلى السقف لتشكل إطارًا لبيوت النور، وتصنع تناقضًا لونيًا رائعًا مع السقف الأبيض اللامع.
النغمات الرمادية والبيضاء مع الكرسيين الأسوديين، والإشراقة الطبيعية المتسللة من النافذة الزجاجية، يمنحون الغرفة أجواء فاخرة ومُريحة في الوقت ذاته.
أناقة النغمات الذهبية الفاخرة لا تقاوم، خاصة مع ورق حائط بمثل تلك الجودة والجمال، لإضفاء أجواء باريسية رومانسية على غرفة نوم مصرية. تفاصيل الغرفة بالكامل تبدو فاخرة وأنيقة، بدءًا من تصميم السرير المزدوج غير المبالغ فيه، وقطعة السجاد أسفله، وحتى الستائر والكرسيين مع المنضدة الصغيرة.
تلك الغرفة أشبه بقطعة فنية، حيث الكلاسيكية الحديثة، والنغمات الذهبية مع البيج والبني، في تدرج لوني رائع، وإشراقة طبيعية قوية، تمنحها طابع مُريح وفاخر.
اللوح الأمامي للسرير مكسو بالتنجيد الجلد بلون كريمي، ويُشبه التاج في تصميمه، فيما يُشكل تناغمًا رائعًا مع الخلفية البنية المزينة بأوارق ذهبية، وإضاءات جانبية صغيرة لأجواء رومانسية ساحرة.
النغمات البنية تُشكل تناغمًا رائعًا مع الكريمي وأفتح درجات الوردي، بينما زينت التجاليد الخشب الجدران الخلفية للسرير، كما تصنع تناسقًا تامًا مع الستائر التي تمتعت بإضاءات مثبتة في السقف أعلاها. تصميم السرير والكمود على جانبيه، بسيط بشكل مُريح.
في هذا النموذج الـ 3D، لتصميم غرفة نوم مصرية على النمط العصري، نجد أن الجدار الخلفي قد تزين بكسوة خشبية، مع أرفف جانبية معلقة، لترتيب وعرض قطع الديكور وربما بعض الكتب المفضلة، فيما تزين باقي الجدار بـ3 لوحات تبرز الذوق الفني لأصحاب المنزل وتفضيلاتهم الشخصية.
تصميم السرير بسيط، من الأخشاب البنية، التي شكلت مزيجًا دافئًا مع الأرضيات الباركيه، والكسوة الخشبية للجدار. فيما وضع كرسيان مُريحان بنغمة صفراء أقرب إلى البيج، إلى جانب النافذة الزجاجية، للاستمتاع بحديث حميمي قبل الخلود إلى النوم.
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