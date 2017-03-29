8 غرف نوم مصرية بتصميمات عصرية

غرفة النوم عادة ما تحتضن قطع قليلة من الأثاث، السرير، والكمود أو منضدة صغيرة جانبية، وقد تحتوي على خزانة ملابس أو لا، نظرًا للاتجاهات الحديثة لتصميم غرفة منفصلة للملابس، ومع تلك القطع القليلة، تصبح التفاصيل أكثر أهمية، خاصة اللوح الأمامي للسرير، والجدار خلفه، لأنها النقطة الأبرز في الغرفة.

نأخذكم اليوم في هوميفاي، في جولة داخل أحدالأبراج السكنية بمحافظة الإسكندرية، للاطلاع على 8 تصميمات مُلهمة لغرف نوم بين الكلاسيكية الحديثة والعصرية الأنيقة، مع تفاصيل ديكورية مُلهمة، وتشطيبات مصرية ركزت على اللوح الأمامي والجدار الخلفي للسرير.

لا تفوتوا مشاهدتهم!