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20 فكرة رائعة لجدران الطوب في منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
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نحن نتحدث عن جدران الطوب، والذي يعتبر الآن أحد العناصر الزخرفية الحقيقية، التي لها تأثير كبير في جميع أنواع المساكن والكثير يستخدمها من مصممي الديكور الداخلي، وجدران الطوب في الواقع تسمح لك بخلق تأثيرات مختلفة اعتمادًا على الأذواق الشخصية والاحتياجات.. وفي الطراز الريفي استطعنا على سبيل المثال إلغاء الجص واسترداد الجدار الأصلي. إذا كنا نعيش في المدينة يمكن أن نركز على التطبيق العملي للطوب وطلاءه، وذلك في وحدات سهلة التركيب واقتصادية للغاية. أو، فإننا يمكن أن نغطي الجدران مع تأثير بلاط الطوب، مما يجعلها مثالية لبيئات مثل المطبخ أو الحمام.. ولذلك نقدم لك اليوم مجموعة من المقترحات الرائعة لتصميمات مختلفة من جدران الطوب ستود مثلها..

1. جدارن مثالية لأجواء أنيقة جدًا بدرجات لونية من الطوب اللبن

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

2. في غرفة النوم يصبح مظهر جدار الطوب والمناظر الطبيعية خلاب أكثر جربه!

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

3. جدار الطوب قد يساعد في تحويل المنزل إلى بيئة متطورة مع الأذواق الراقية الحديثة

Master Bedroom TG Studio حمام
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

4. جدار من الطوب يستخدم كعنصر زخرفي جميل

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

5. جدران من الطوب مثالية لخلق طابع ريفي للمطبخ

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd مطبخ
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

6. مع الملحقات المناسبة فإن جدار الطوب مثالي لخلق جو أنيق على الطراز الاستعماري

Boston Light Grey Console Table and TV Unit The Cotswold Company غرفة المعيشة
The Cotswold Company

Boston Light Grey Console Table and TV Unit

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

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7. تأثير كبير لمزيج من جدارن الطوب وغيرها من المواد

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

8. عندما يصبح جدار الطوب رمزًا للديكور في غرف نوم الأطفال

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat غرفة الاطفال
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

9. جنبا إلى جنب مع الخشب.. وجدار الطوب هو عنصر أساسي في التصميم

Home Staging Projekt bewohntes Landhaus bei Pinneberg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging غرفة المعيشة
wohnhelden Home Staging

wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging

10. جدار من الطوب في ظلال مختلفة لخلق بيئات رائعة

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

11. مربعات البلاط التي تحاكي جدران الطوب في المطبخ

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

12. جدارن الطوب يمكن استخدامها في بيئات على الطراز الحديث أو النمط التبسيطي

White matt kitchen​ design LWK London Kitchens مطبخ
LWK London Kitchens

White matt kitchen​ design

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

13. مطلية باللون الأبيض.. يمكن لجدار الطوب تصبح بديلًا في الطلاء الكلاسيكي لبلاط الحمام

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

14. جدار الطوب هو دائمًا الحل الأمثل لخلق إقامة دافئة وودية

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

15. جدار الطوب يصبح أكثر جمالًا إذا زين مع الرسوم التوضيحية المبهجة

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International غرفة نوم
BN International

BN International
BN International
BN International

16. يساعد جدار الطوب على جعل الجو في الصالة حديث ويبدو أكثر دفئًا

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli, Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. غرفة المعيشة
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

17. تأثير لوحات الطوب تضيف لمسة رائعة وتنشر نمط الاسكندنافية

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

18. جدار من الطوب مثالي لخلق تأثير ارتفاع رائع للجدران

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen مطبخ
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

19. لماذا لا تصنع محاكاة من تأثير الطوب على مرأى من طلاء الجدران؟

Dormitorios y Armarios, Baixmoduls Baixmoduls غرفة نوم
Baixmoduls

Baixmoduls
Baixmoduls
Baixmoduls

20. ماذا تقول عن هذا الجدار .. أليس رائعًا؟

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لمزيد من تصميمات الجدران الرائعة يقدم لك هوميفاي 16 فكرة لتزيين جدران منزلك بالحجارة

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