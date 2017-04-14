20 فكرة رائعة لجدران الطوب في منزلك

نحن نتحدث عن جدران الطوب، والذي يعتبر الآن أحد العناصر الزخرفية الحقيقية، التي لها تأثير كبير في جميع أنواع المساكن والكثير يستخدمها من مصممي الديكور الداخلي، وجدران الطوب في الواقع تسمح لك بخلق تأثيرات مختلفة اعتمادًا على الأذواق الشخصية والاحتياجات.. وفي الطراز الريفي استطعنا على سبيل المثال إلغاء الجص واسترداد الجدار الأصلي. إذا كنا نعيش في المدينة يمكن أن نركز على التطبيق العملي للطوب وطلاءه، وذلك في وحدات سهلة التركيب واقتصادية للغاية. أو، فإننا يمكن أن نغطي الجدران مع تأثير بلاط الطوب، مما يجعلها مثالية لبيئات مثل المطبخ أو الحمام.. ولذلك نقدم لك اليوم مجموعة من المقترحات الرائعة لتصميمات مختلفة من جدران الطوب ستود مثلها..