7 أفكار رائعة لتجديد مطبخك

اختيار وحدات الإضاءة هي من اهم الخطوات في أي تصميم، فإذا قمت باختيار وحدات غير متناسبة مع التصميم أو ذوقك، لن تجد تناغم كبير بين عناصر التصميم، فالإضاءة مفتاح سحري لها تأثير على كل أركان التصميم، من الممكن إضافة وحدات من صنعك أو ذات لمسة يديوية..