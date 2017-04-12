7 أفكار رائعة لتجديد مطبخك

هل تبحث عن طرق بسيطة لتجديد مطبخك؟ تناسب ميزانيتك وذوقك الخاص وتواكب الموضة وأحدث صيحات الديكور، اليوم سنقدم لك مجموعة أفكار وحلول عملية لتجعل مطبخك اجمل، حيث أن هوميفاي دائما ما تقدم لك كل ما هو حديث وكل ما يهمك، 7 أفكار رائعة ومميزة ستنال إعجابك وتفتح لك أبواب جديدة أثناء تصميم مطبخك..
فقط لوحة رائعة تصنع فارق في مطبخك، إن كنت تود تجديد شكل مطبخك دون تكلفة باهظة، فلوحة فنية كبيرة قادرة على تغيير المشهد كله، كما هو امامنا قام المصمم بإضافة لوحة حديثة بألوان جذابة متناسقة مع المطبخ وتلفت الأنظار وتضيف لمسة عصرية ..
قد نظن في أغلب الأحيان أن اللمسات الريفية لن تضيف أناقة او جمال، ولكن الواقع عكس ذلك تماما حيث استخدام بلاطات بلون الزمرد وأرفف من الخشب وأطباق من الخوص كل ذلك لمسات ريفية مميزة، أضافت للتصميم جمالا من نوع خاص له محبينه وعشاقه..
تجديد ألوان مطبخك واختيار ألوان زاهية ومحايدة مع أسطح للعمل جديدة لامعة وقوية، إطلالة جديدة لمطبخك دون ميزانية ضخة وستنبهر بالنتيجة رغم أن التغييرات صغيرة ولا تحتاج لمجهود كبير..
أضف لمطبخك أفكار جديدة للتخزين في كل ركن، فمثلا أرفف منظمة للزجاجات، وأماكن لسلال من الخوص، وأرفف عملية لأكواب الشاي، استخدام اكسسوارات خاصة تغير من حركة الأدراد وتجعلها أكثر عملية..
اختيار وحدات الإضاءة هي من اهم الخطوات في أي تصميم، فإذا قمت باختيار وحدات غير متناسبة مع التصميم أو ذوقك، لن تجد تناغم كبير بين عناصر التصميم، فالإضاءة مفتاح سحري لها تأثير على كل أركان التصميم، من الممكن إضافة وحدات من صنعك أو ذات لمسة يديوية..
الإضاءة الخفية او
غير المباشرة لها تأثير خاص ومميز، فقط اترك لمساتها في أركان مميزة لتلفت الأنظاروتضيف لون جديد وبارز للتصميم، وإضافة قيمة لأحد عناصر المطبخ كبار أنيق يتألق بخطوط إضاءة بلون جرئ..
الكلاسيكية نمط وطراز له عشاقه ومحبيه والباحثين عنه في كل غرف المنزل، حتى المطبخ ورغم اعتقادنا بصعوبة تنفيذ مطبخ كلاسيكي بالكامل، ولكن يأتي هذا النموج ليؤكد عكس ذلك، إضافة عناصر كلاسيكية إلى جانب الوحدات التخزينية ذات التفاصيل المميزة ولون عاجي أنيق وسطح عمل لامع يتمتع بصلاة وقوة وفخامة ولا أروع..
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