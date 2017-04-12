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7 أفكار رائعة لتجديد مطبخك

آية منير آية منير
Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası مطبخ
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هل تبحث عن طرق بسيطة لتجديد مطبخك؟ تناسب ميزانيتك وذوقك الخاص وتواكب الموضة وأحدث صيحات الديكور، اليوم سنقدم لك مجموعة أفكار وحلول عملية لتجعل مطبخك اجمل، حيث أن هوميفاي دائما ما تقدم لك كل ما هو حديث وكل ما يهمك، 7 أفكار رائعة ومميزة ستنال إعجابك وتفتح لك أبواب جديدة أثناء تصميم مطبخك..

1. لوحات فنية..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

فقط لوحة رائعة تصنع فارق في مطبخك، إن كنت تود تجديد شكل مطبخك دون تكلفة باهظة، فلوحة فنية كبيرة قادرة على تغيير المشهد كله، كما هو امامنا قام المصمم بإضافة لوحة حديثة بألوان جذابة متناسقة مع المطبخ وتلفت الأنظار وتضيف لمسة عصرية ..

2. لمسة ريفية..

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası مطبخ
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

قد نظن في أغلب الأحيان أن اللمسات الريفية لن تضيف أناقة او جمال، ولكن الواقع عكس ذلك تماما حيث استخدام بلاطات بلون الزمرد وأرفف من الخشب وأطباق من الخوص كل ذلك لمسات ريفية مميزة، أضافت للتصميم جمالا من نوع خاص له محبينه وعشاقه..

3. ألوان محايدة..

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

تجديد ألوان مطبخك واختيار ألوان زاهية ومحايدة مع أسطح للعمل جديدة لامعة وقوية، إطلالة جديدة لمطبخك دون ميزانية ضخة وستنبهر بالنتيجة رغم أن التغييرات صغيرة ولا تحتاج لمجهود كبير..

4. أفكار جديدة..

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory, Hehku Hehku مطبخ Beige
Hehku

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory

Hehku
Hehku
Hehku

أضف لمطبخك أفكار جديدة للتخزين في كل ركن، فمثلا أرفف منظمة للزجاجات، وأماكن لسلال من الخوص، وأرفف عملية لأكواب الشاي، استخدام اكسسوارات خاصة تغير من حركة الأدراد وتجعلها أكثر عملية..

5. وحدات إضاءة..

Country house , Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture مطبخ خشب Beige
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

اختيار وحدات الإضاءة هي من اهم الخطوات في أي تصميم، فإذا قمت باختيار وحدات غير متناسبة مع التصميم أو ذوقك، لن تجد تناغم كبير بين عناصر التصميم، فالإضاءة مفتاح سحري لها تأثير على كل أركان التصميم، من الممكن إضافة وحدات من صنعك أو ذات لمسة يديوية..

6. أضواء خفية..

kitchen Progressive Design London مطبخ
Progressive Design London

kitchen

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

الإضاءة الخفية او غير المباشرة  لها تأثير خاص ومميز، فقط اترك لمساتها في أركان مميزة لتلفت الأنظاروتضيف لون جديد وبارز للتصميم، وإضافة قيمة لأحد عناصر المطبخ كبار أنيق يتألق بخطوط إضاءة بلون جرئ..

7. الكلاسيكية وجمالها..

NG PALACE, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office مطبخ خشب Beige
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

الكلاسيكية نمط وطراز له عشاقه ومحبيه والباحثين عنه في كل غرف المنزل، حتى المطبخ ورغم اعتقادنا بصعوبة تنفيذ مطبخ كلاسيكي بالكامل، ولكن يأتي هذا النموج ليؤكد عكس ذلك، إضافة عناصر كلاسيكية إلى جانب الوحدات التخزينية ذات التفاصيل المميزة ولون عاجي أنيق وسطح عمل لامع يتمتع بصلاة وقوة وفخامة ولا أروع..

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