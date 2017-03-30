5 مطابخ لابد من مشاهدتها قبل تغيير مطبخك

هل مللت من فوضى مطبخك؟ تريد تجديد الأثاث والألوان والجدران؟ لا تشعر بتناسق الكبائن مع نمط المطبخ والديكور؟ تحتاج لوحدات تخزين أكثر عملية تنظم فيها أدواتك وتحصل عليها بسهولة؟

احتمالات كثيرة نفكر فيها كل يوم عندما نرغب في تجديد تصميم مطبخنا، فالمطبخ من الأماكن الرئيسية داخل المنزل الذي نقضي فيه أوقات طويلة يوميًا ما يجعلك تشعر بمرور الوقت بالملل والروتين والرغبة في تجديد بعض الأثاث والأدوات به.

وعندما تقرر البدء في تجديد عليك أولًا تحديد ما يضايقك منه ما تود استبداله أو إضافته ، ومن ثم نبدأ خطة التجديد وما نحتاجه للحصول على ديكور وتصميم جديد مريح ومبتكر.