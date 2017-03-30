5 مطابخ لابد من مشاهدتها قبل تغيير مطبخك

هل مللت من فوضى مطبخك؟ تريد تجديد الأثاث والألوان والجدران؟ لا تشعر بتناسق الكبائن مع نمط المطبخ والديكور؟ تحتاج لوحدات تخزين أكثر عملية تنظم فيها أدواتك وتحصل عليها بسهولة؟
احتمالات كثيرة نفكر فيها كل يوم عندما نرغب في تجديد تصميم مطبخنا، فالمطبخ من الأماكن الرئيسية داخل المنزل الذي نقضي فيه أوقات طويلة يوميًا ما يجعلك تشعر بمرور الوقت بالملل والروتين والرغبة في تجديد بعض الأثاث والأدوات به.
وعندما تقرر البدء في تجديد عليك أولًا تحديد ما يضايقك منه ما تود استبداله أو إضافته ، ومن ثم نبدأ خطة التجديد وما نحتاجه للحصول على ديكور وتصميم جديد مريح ومبتكر.
لا يوجد غرفة في منزلك مثل المطبخ، فهي المكان الذي يصنع لك الكثير من الذكريات الخاصة لذا احرص على اختيار تصميم يوافق ذوقك وديكور يشعرك بالطاقة والحيوية أثناء قضاء وقت طويل داخل المطبخ.
نعرض لك تصميم كولومبي 100% يناسب كل الأذواق والمنازل المختلفة ويتوافر منها تصميمات متنوعة في الخامات والألوان كي تختار ما يتوافق مع ذوقك.
فقبل أن تبدأ في تنفيذ تصميمك الجديد لابد أن تتأكد من أنه ما يوافق ذوقك وأنه يحقق النتيجة التي ترغب فيها لديكور مطبخك، ومن المهم أيضًا التأكد من أنه يتماشى مع نمط المنزل العام ويناسب الميزانية المخصصة للتجديد.
عندما يحين وقت تغيير المطبخ فأول ما يخطر على أذهاننا تحديد نمط التصميم الملائم للمنزل وهل يناسب التصميم الميزانية المخصصة له أم لا؟
لا تقلق من عدم إيجاد ما يناسب ميزانيتك فمهما كانت الميزانية يتوافر لدينا العديد من التصميمات المتنوعة التي تناسب كل الأذواق بخامات وديكورات إبداعية مميزة.
عند البدء في تزيين المساحات يمكننا تحديد مساحات محددة لتزيينها وترك المساحات الأخرى على حالها أو استخدام نمط محدد لتزيين المساحة بأكملها.
فكما نرى في التصميم الآتي قمنا بتزيين الجدران بسيراميك منقوش كي يكسر رتابة الألوان السادة للأثاث ويضفي حيوية على التصميم بصورة عامة.
التناغم بين تصميم المطبخ وتصميمات المنزل الأخرى هو ما يؤثر على اناقة تصميم منزلك بشكل عام، وكي تحقق تصميم عصري أنيق وعملي لا تحتاج لأدوات وأثاث كثير على العكس تمامًا فالبساطة هنا مفتاح التصميمات العصرية الأنيقة التي توفر لك الراحة والعملية.