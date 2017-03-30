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5 مطابخ لابد من مشاهدتها قبل تغيير مطبخك

هنادى موسى هنادى موسى
homify مطبخ
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هل مللت من فوضى مطبخك؟ تريد تجديد الأثاث والألوان والجدران؟ لا تشعر بتناسق الكبائن مع نمط المطبخ والديكور؟ تحتاج لوحدات تخزين أكثر عملية تنظم فيها أدواتك وتحصل عليها بسهولة؟

احتمالات كثيرة نفكر فيها كل يوم عندما نرغب في تجديد تصميم مطبخنا، فالمطبخ من الأماكن الرئيسية داخل المنزل الذي نقضي فيه أوقات طويلة يوميًا ما يجعلك تشعر بمرور الوقت بالملل والروتين والرغبة في تجديد بعض الأثاث والأدوات به.

وعندما تقرر البدء في تجديد عليك أولًا تحديد ما يضايقك منه ما تود استبداله أو إضافته ، ومن ثم نبدأ خطة التجديد وما نحتاجه للحصول على ديكور وتصميم جديد مريح ومبتكر.

1- مطبخ عصري للأذواق المختلفة

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

لا يوجد غرفة في منزلك مثل المطبخ، فهي المكان الذي يصنع لك الكثير من الذكريات الخاصة لذا احرص على اختيار تصميم يوافق ذوقك وديكور يشعرك بالطاقة والحيوية أثناء قضاء وقت طويل داخل المطبخ.

2- مجموعة جميلة من تصميمات المطابخ الكولومبية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نعرض لك تصميم كولومبي 100% يناسب كل الأذواق والمنازل المختلفة ويتوافر منها تصميمات متنوعة في الخامات والألوان كي تختار ما يتوافق مع ذوقك.

فقبل أن تبدأ في تنفيذ تصميمك الجديد لابد أن تتأكد من أنه ما يوافق ذوقك وأنه يحقق النتيجة التي ترغب فيها لديكور مطبخك، ومن المهم أيضًا التأكد من أنه يتماشى مع نمط المنزل العام ويناسب الميزانية المخصصة للتجديد.

3- مطابخ لابد أن تراها قبل التجديد

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

عندما يحين وقت تغيير المطبخ فأول ما  يخطر على أذهاننا تحديد نمط التصميم الملائم للمنزل وهل يناسب التصميم الميزانية المخصصة له أم لا؟ 

لا تقلق من عدم إيجاد ما يناسب ميزانيتك فمهما كانت الميزانية يتوافر لدينا العديد من التصميمات المتنوعة التي تناسب كل الأذواق بخامات وديكورات إبداعية مميزة.

لمحات فنية

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

عند البدء في تزيين المساحات يمكننا تحديد مساحات محددة لتزيينها وترك المساحات الأخرى على حالها أو استخدام نمط محدد لتزيين المساحة بأكملها.

فكما نرى في التصميم الآتي قمنا بتزيين الجدران بسيراميك منقوش كي يكسر رتابة الألوان السادة للأثاث ويضفي حيوية على التصميم بصورة عامة.

مطابخ عصرية ومينيمال

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التناغم بين تصميم المطبخ وتصميمات المنزل الأخرى هو ما يؤثر على اناقة تصميم منزلك بشكل عام، وكي تحقق تصميم عصري أنيق وعملي لا تحتاج لأدوات وأثاث كثير على العكس تمامًا فالبساطة هنا مفتاح التصميمات العصرية الأنيقة التي توفر لك الراحة والعملية.

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