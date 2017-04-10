8 أفكار عملية جداً لمطبخك

جميعنا يعشق التصميمات المودرن و التي يكون من ضمنها و أساسياتها تصميم جزيرة أو بار في نهاية المطبخ ، و لكن قد تكون المساحة عائقاً أمام تنفيذ مثل ذلك الأمر، و لكن عن طريق تصميم لوح خشبي على شكل حرف L يستند للحائط و طرفه الىخر في الأرض ستوفر العديد من المساحة بشرط أن يكون البار أو السطح الخشبي مفرغاً من الأسفل حتى يستطيع استيعاب أكبر كمية من الكراسي دون تعقيد