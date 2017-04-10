8 أفكار عملية جداً لمطبخك

الأفكار الخارجة عن نطاق المعتاد و التي تتمتع بالذكاء دائماً ما تجذب انتباهك، و لأننا في هوميفاي ندرك مدى حرصك على أن يكون مطبخك متألقاً مهما كانت مساحته، فإننا اليوم نقدم لكم باقة مميزة من الأفكار المبدعة لطرق التخزين و التي تساعدك على استغلال أكبر قدر من المساحة و الوصول بمطبخك لحالة فريدة من التنسيق والترتيب و التصميم المثالي الذي طالما تبحث عنه .
إليكم التفاصيل ..
من أجمل الأفكار استخدام أعمدة خشبية في داخل الأدراج التخزينية حتى تمكنك من وضع و تخزين أطباق الصيني بطريقة آمنة تماماً لا تخشى عليها من التكسر و السقوط و تمكنك من تخزين الكثير و الكثير من الأطباق بكل سهولة و بعيداً عن العيون
هل فكرت يوماً ان تمتلك مطبخاً متكامل بداخل دولاب، تلك الفكرة رائعة للمساحات الصغيرة، فكل شيء في المطبخ يكون بين ضلفتين من الخشب، و بداخلها تقسيم مبدع للخزانات و الرفوف التي يصمم إحداها ليكون مكاناً للحوض و الخزانات منها المفتوح و منها المغلق لتستوعب الاواني و الأكواب و الأدوات اللازمة في المطبخ بكل سهولة
جميعنا يعشق التصميمات المودرن و التي يكون من ضمنها و أساسياتها تصميم جزيرة أو بار في نهاية المطبخ ، و لكن قد تكون المساحة عائقاً أمام تنفيذ مثل ذلك الأمر، و لكن عن طريق تصميم لوح خشبي على شكل حرف L يستند للحائط و طرفه الىخر في الأرض ستوفر العديد من المساحة بشرط أن يكون البار أو السطح الخشبي مفرغاً من الأسفل حتى يستطيع استيعاب أكبر كمية من الكراسي دون تعقيد
رف خشبي مفصلي ضروري في مثل حالة مطبخك الصغير، حيث لا توجد مساحة كافية لتصميم سطح آخر بجوار الرئيسي الذي صممناه بالكاد، الرف المفصلي يصمم من الخشب و يثبت في مفاصل تقبل القفل والفتح بسهولة، و هو سهل التنظيف و عند غلقه لن تشعر أنه موجود
التخزين بشكل رأسي يحفظ المساحة خصوصاً في المطبخ، و بالطبع فإن تلك الطريقة ستستخدم مع المخزونات خفيفة الحجم و التي يعتبر ايجاد مكان لها ليس بالامر الهين في مطبخ صغير، لذا يمكنك تصميم خزانة مفتوحة مقسمة و مثبت فيها مسامير للتعليق تسمح باستقبال المعالق و الاواني والسكاكين و أيضاً الهواتف المحولة لو أردت ذلك
مثل مصفاة الأطباق المعروفة يمكنك تصميم مصفاة ذكية للأواني و المعال قو السكاكين بشكل ذكي و تصميم فريد مصنوع من الاستانلس ستيل سهل التنظيف و لا يصدأ بالتأثر بالماء
الرفوف الطولية بعرض جدار مطبخك توفر عليك الكثير من المساحات التخزينية خصوصاً و أن ذلك الجزء الذي يقع أعلى الحوض قلما يستفاد منه
الوعاء البلاستيكي او الزجاجي الذي يعتبر من اقل الاكسسوارات تكلفة في المطبخ يمكن أن يكون حلاً ناجحاً و طوق نجاه لتخزينك للفاكهة التي تحتار أين تخزنها في مطبخك و لا تصلح للمكوث في الثلاجة، من جهة أخرى الأواني الشفافةا لتي تستخدم لوضع الفاكهة فيها دائماً ما تكون مؤثرة في تصميم المطبخ بفضل اظهارها لألوان الفاكهة الخلابة بوضوح تام