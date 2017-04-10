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8 أفكار عملية جداً لمطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop مطبخ
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الأفكار الخارجة عن نطاق المعتاد و التي تتمتع بالذكاء دائماً ما تجذب انتباهك، و لأننا في هوميفاي ندرك مدى حرصك على أن يكون مطبخك متألقاً مهما كانت مساحته، فإننا اليوم نقدم لكم باقة مميزة من الأفكار المبدعة لطرق التخزين و التي تساعدك على استغلال أكبر قدر من المساحة و الوصول بمطبخك لحالة فريدة من التنسيق والترتيب و التصميم المثالي الذي طالما تبحث عنه .

إليكم التفاصيل ..

1- درج الصيني

Foto-Shooting "Bruschetta", stratmann Individuelle Besteckeinsätze stratmann Individuelle Besteckeinsätze مطبخمخزن
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

من أجمل الأفكار استخدام أعمدة خشبية في داخل الأدراج التخزينية حتى تمكنك من وضع و تخزين أطباق الصيني بطريقة آمنة تماماً لا تخشى عليها من التكسر و السقوط و تمكنك من تخزين الكثير و الكثير من الأطباق بكل سهولة و بعيداً عن العيون

2- مطبخ في خزانة

Pop-up kitchen PIA - Web (KL458SIAAZ) Dizzconcept مطابخ صغيرة
Dizzconcept

Pop-up kitchen PIA – Web (KL458SIAAZ)

Dizzconcept
Dizzconcept
Dizzconcept

هل فكرت يوماً ان تمتلك مطبخاً متكامل بداخل دولاب، تلك الفكرة رائعة للمساحات الصغيرة، فكل شيء في المطبخ يكون بين ضلفتين من الخشب، و بداخلها تقسيم مبدع للخزانات و الرفوف التي يصمم إحداها ليكون مكاناً للحوض و الخزانات منها المفتوح و منها المغلق لتستوعب الاواني و الأكواب و الأدوات اللازمة في المطبخ بكل سهولة

3- بار مثالي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

جميعنا يعشق التصميمات المودرن و التي يكون من ضمنها و أساسياتها تصميم جزيرة أو بار في نهاية المطبخ ، و لكن قد تكون المساحة عائقاً أمام تنفيذ مثل ذلك الأمر، و لكن عن طريق تصميم لوح خشبي على شكل حرف L يستند للحائط و طرفه الىخر في الأرض ستوفر العديد من المساحة بشرط أن يكون البار أو السطح الخشبي مفرغاً من الأسفل حتى يستطيع استيعاب أكبر كمية من الكراسي دون تعقيد

4- رف مفصلي

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

رف خشبي مفصلي ضروري في مثل حالة مطبخك الصغير، حيث لا توجد مساحة كافية لتصميم سطح آخر بجوار الرئيسي الذي صممناه بالكاد، الرف المفصلي يصمم من الخشب و يثبت في مفاصل تقبل القفل والفتح بسهولة، و هو سهل التنظيف و عند غلقه لن تشعر أنه موجود

5- تعليقات رأسية

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® مطبخمخزن
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

التخزين بشكل رأسي يحفظ المساحة خصوصاً في المطبخ، و بالطبع فإن تلك الطريقة ستستخدم مع المخزونات خفيفة الحجم و التي يعتبر ايجاد مكان لها ليس بالامر الهين في مطبخ صغير، لذا يمكنك تصميم خزانة مفتوحة مقسمة و مثبت فيها مسامير للتعليق تسمح باستقبال المعالق و الاواني والسكاكين و أيضاً الهواتف المحولة لو أردت ذلك

6- مصفاة المعالق

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

مثل مصفاة الأطباق المعروفة يمكنك تصميم مصفاة ذكية للأواني و المعال قو السكاكين بشكل ذكي و تصميم فريد مصنوع من الاستانلس ستيل سهل التنظيف و لا يصدأ بالتأثر بالماء

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7- رفوف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الرفوف الطولية بعرض جدار مطبخك توفر عليك الكثير من المساحات التخزينية خصوصاً و أن ذلك الجزء الذي يقع أعلى الحوض قلما يستفاد منه

8- أوعية شفافة

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop مطبخ
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

الوعاء البلاستيكي او الزجاجي الذي يعتبر من اقل الاكسسوارات تكلفة في المطبخ يمكن أن يكون حلاً ناجحاً و طوق نجاه لتخزينك للفاكهة التي تحتار أين تخزنها في مطبخك و لا تصلح للمكوث في الثلاجة، من جهة أخرى الأواني الشفافةا لتي تستخدم لوضع الفاكهة فيها دائماً ما تكون مؤثرة في تصميم المطبخ بفضل اظهارها لألوان الفاكهة الخلابة بوضوح تام

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