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8 تصليحات منزلية لا ينبغي عملها بدون خبرة… اتركها للمختصين

Marwa Hasan Marwa Hasan
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الكثير منا قد لا يفضل استشارة المختصين في حالة التصليحات المنزلية ويفضل تعلم بعض الحيل من الأنترنت ويصلحها بنفسه، حيث أن من الصعب الحصول على فنين أمناء كما أنك عندما تصلح أشياء حول منزلك فإنك تتعلم وتوفر الوقت والمال. ولكن هناك بعض التصليحات التي تحتاج مهارات خاصة وخبرة كبيرة مهما بدت سهلة وبسيطة.، وأحياناً عندما تجرب تصليحها فإنها تؤدي لإلحاق ضرر أو زيادة حجم المشكلة. 

نحن في هوميفاي ننصحك بأن تتبع ارشادات الأمان وأن تبحث عن عامل أو فني أمين وذو سمعة طيبه بدلاً من إلحاق الضرر بمنزلك وبأسرتك لا سيما تجنب أي مشكلات أو تعقيدات أكبر.

1.الكهرباء

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تعد الكهرباء من أخطر الأشياء حول المنزل، فإذا أرتكبت خطأ واحد فربما يسبب مشكلة أكبر قد تؤثر على سلامتك وعلى سلامة أسرتك. فلا تتعامل مع أسلاك كهربية وحدك ولكن اترك هذا للكهربائي فهو يعلم إحتياطات الأمن كما سيوفر عليك مشاكل كبيرة قد تحدث لك ولمنزلك.

2.تصليح الأجهزة الكهربائية

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هناك قاعدة أساسية عند التعامل وتصليح الأجهزة الكهربية، لا يوجد أفضل من يتعامل مع الأجهزة مثل مصنيعيها. فقم بصيانة الأجهزة أو تصليحها بالاستعانة بالدعم الخاص بالشركة المصنعة، ربما تكون هذه الخطوة أعلى في التكلفة ولكنه استثمار في محله.

3.تغير أو تركيب الأرضيات الخشبية

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يعد التعامل مع الأرضيات الخشبية بأنوعها من الباركية أو الألواح الخشبية أو المعدلة من أصعب المهام، حيث أنه يتم تركيبة بطرق مختلفة حسب ظروف منزلك المختلفة والتي يمكن أن تصنع فارق كبير في النهاية. 

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وبالتالي فإذا كنت تريد تغير أو تركيب الأرضيات الخشبية يجب أن تترك هذه المهمة للمختصين لاتباع أفضل الأساليب للحصول على نتيجة رائعة.

4.تغير أوتركيب السيراميك

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قد يبدو السيراميك سهل التغير أو التركيب ولكن يستطيع المختصين تغيره وتركيبه في وقت أقل وبطرق أسرع وأكثر فاعلية. ف

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فمثلاً التركيب يحتاج دقة متناهية ومقاسات منضبطة وأدوات خاصة، كما أن لديهم حنكة وخبرة كافية أن تجعلهم يستطيعوا مواجهة المشكلات التي قد تواجهم في أثناء التركيب.

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5.تسريب الأسقف

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أحد أكثر المشكلات شيوعاً هي تسريبات السقف  سواء كان مصدره جار علوي أو سقف وفي كل الأحوال فإن تصليح هذه المشكلة يحتاج لمتخصص للكشف عن المصدر ومعالجته بالإضافة لتصليح الأجزاء الفاسدة نتيجة لهذا التسريب.

6.العفونة الشديدة

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بالطبع يمكنك السيطرة على العفونة البسيطة في الحوائط باستخدام بعض منتجات التنظيف مثل الخل وبيكربونات الصوديوم ولكن هناك درجة من العفونة يجب أن يتولها المتخصصين فهي تكون متشعبة وذات جذور، وقد تؤدي لمشكلات صحية عند إزالتها بنفسك. أما المتخصيصين فسيتمكنوا من القضاء على مصدرها، ومنعها من الإنتشار ومعالجتها.

7.​السباكة

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تسليك مرحاض أو بالوعة هو شئ ولكن تركيب الوصلات أو الصنابير قد يكون شئ معقد لشخص غير متخصص وقد يسبب تدخلك في انسداد أو إحداث تسريب والذي قد يتسبب في إغرق بيتك وتخريب أثاثك. فالسباكة هي عملية معقدة وتحتاج متخصص يعرف كيفية التعامل مع الأنواع المختلفة ولحاماتها المناسبة والوصلات والصيانة.

8.​توصيلات الغاز

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قبل نقل أي جهاز كهربي يعتمد في تشغيلة على الغاز يجب أن تلجأ لفنين الغاز ليتبعوا إرشادات السلامة والأمان لتجنب حدوث أي تسربات للغاز قد تؤدي إلى حدوث تسمم أو إختناق أوأي حرائق لا قدر الله.

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