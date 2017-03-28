8 تصليحات منزلية لا ينبغي عملها بدون خبرة… اتركها للمختصين

الكثير منا قد لا يفضل استشارة المختصين في حالة التصليحات المنزلية ويفضل تعلم بعض الحيل من الأنترنت ويصلحها بنفسه، حيث أن من الصعب الحصول على فنين أمناء كما أنك عندما تصلح أشياء حول منزلك فإنك تتعلم وتوفر الوقت والمال. ولكن هناك بعض التصليحات التي تحتاج مهارات خاصة وخبرة كبيرة مهما بدت سهلة وبسيطة.، وأحياناً عندما تجرب تصليحها فإنها تؤدي لإلحاق ضرر أو زيادة حجم المشكلة.

نحن في هوميفاي ننصحك بأن تتبع ارشادات الأمان وأن تبحث عن عامل أو فني أمين وذو سمعة طيبه بدلاً من إلحاق الضرر بمنزلك وبأسرتك لا سيما تجنب أي مشكلات أو تعقيدات أكبر.