10 أفكار لتصميم منزلك بالحجر و الخشب

بلمسة طبيعية أكثر استخدمنا الرفوف الخشبية الخلابة في المطبخ المفتوح على الفضاء المكون لغرفة المعيشة الذي يتسم بشيء من الهدوء في ملمس الخشب الناعم في أثاثه و لونه الفاتح، و على العكس تماماً قمنا بإحداث صدمة في التصميم و إثراء في تفاصيله عن طريق استخدام أحجار خشنه المظهر بألوان متداخلة فيها بعض من لون الخشب الفاتح في تلك التفاصيل الغزيرة ، و هو ما خلق حالة فريدة من التكامل في كل المسطح و ليس المطبخ فقط