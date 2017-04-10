10 أفكار لتصميم منزلك بالحجر و الخشب

استخدام الخشب و الحجارة من أكثر الاقتباسات الطبيعية عصرية و حداثة التي يقبل عليها الجميع خصوصاً في تصميمات الجدران الداخلية للمنازل و بعض التطبيقات الخارجية مثل الحدائق المفتوحة و الممرات، إليكم 10 أفكار مميزة يقدمها لنا هوميفاي عبر كتاب الأفكار هذا لكيفية استخدام الخشب و الحجارة بطريقة صحيحة في ديكور منزلك سواء الداخلي او الخارجي بشرح مبسط و نماذج أكثر من رائعة ..
في هذا النموذج استخدمنا الخشب في السقف و بعض من الجدران و البعض الآخر قمنا بزخرفته بالحجر ذو اللون الداكن المتباين تماماً مع لون الخشب، و هو ما يضيف توازن على التصميم و يجعل من شكل الغرفة مثالي لأقصى درجة خصوصاً مع استخدام الضوء الطبيعي بشكل قوي في الغرفة و الحفاظ دائماً على نظافة و لمعان الخشب في السقف و الجدران
هنا كان العكس تماماً حيث قمنا باستخدام الأحجار على نطاق أوسع من النموذج السابق و جعلناها السائدة في جدران الغرفة مع استخدام الخشب كاكسسوار فاصل تمويهي بين الغرفة و الغرف المجاورة عن طريق استخدام الاعمدة الخشبي المصنفرة و المجهزة بلون واحد و بحجم واحد بشكل متوازي لتكون في موضعين في نهاية الجدار و بدايته و في المنتصف يتألق الحجر بشكل مهيب زاده جمالاً تسليط الضوء عليه من الأعلى لإبراز نقشاته و طبيعيته
بلمسة طبيعية أكثر استخدمنا الرفوف الخشبية الخلابة في المطبخ المفتوح على الفضاء المكون لغرفة المعيشة الذي يتسم بشيء من الهدوء في ملمس الخشب الناعم في أثاثه و لونه الفاتح، و على العكس تماماً قمنا بإحداث صدمة في التصميم و إثراء في تفاصيله عن طريق استخدام أحجار خشنه المظهر بألوان متداخلة فيها بعض من لون الخشب الفاتح في تلك التفاصيل الغزيرة ، و هو ما خلق حالة فريدة من التكامل في كل المسطح و ليس المطبخ فقط
في مثل هذا الممر الضيق لا يمكن أن نزيد في التفاصيل الخاصة به أكثر من اللازم حتى لا نرسل شعوراً إضافياً بضيق المساحة ، لذا قمنا باستخدام الأحجار ذات الشكل الناعم و مع لمعان قادم من الأضواء و المرآة في وسط الممر استخدمنا الخشب الصافي اللامع في نهاية المطاف في باب رائع في تصميمه و متماشي تماماً مع صفة النعومة الكاملة في الممر و تفاصيله
الحجر والخشب من المواد الطبيعية التي تتفاعل للغاية مع الواجهات الخارجية التي يحيط بها مناظر طبيعية خلابة و فضاء واسع، الخشب في هذا النموذج استخدم في كامل الواجهة ليعطي اشراقاً دائماً على مدار النهار و لمسة دافئة مميزة في الليل و الأحجار استخدمت كإطار أرضي لتزيين المدخل المؤدي للمنزل بطريقة أكثر من رائعة حملت فيها التباين المطلوب في المظهر الطبيعي للحجر و تم تتويج سائر المشهد الرائع بالنبات الطبيعي و كاننا استخدمنا كل المواد الطبيعية في الطبيعة الساحرة في واجهة منزلنا
من التطبيقات الداخلية لاستخدام الحجر و الخشب تكمن في الممرات المكشوفة و الحدائق الصغيرة و الشرفات، حيث يمكننا أن نصمم أرضية من الحصى الملون و محاطة بالنبات الطبيعي و يغلف التصميم قطع خشبية بين الفاتح و الغامق على الجدران
الحجر الطبيعي الأبيض ذو الشكل الجبلي المميز يعتبر من أقصر الطرق التي تجلب تصميماً طبيعياً ذو نكهة مميزة لمنزلك، خصوصاً في حالة تفاعله مع ضوء الشمس الطبيعي بفضل لونه الفاتح و خطوطه المتعرجة الموضحة لكل لبنة فيه و تفاصيلها لتي لا تنتهي ، في تلك الحالة يمكنك استخدام الخشب كمصاطب في الأرضيات و اقتباس فني من الطراز الريفي الذي يلهم الكثيرين
في الهواء الطلق و الحدائق المفتوحة يتسع المجال ليكون أكثر تقبلاص لاستخدام تشكيلات و تطبيقات متنوعة من الخشب و الحجر و تجمع بينهما في تصميم واحد، الخشب في أعمدة المظليات و التعريشات و الاحجار في الأسوار و التقسيمات النباتية بالاسفل كمحاكاة للطبيعة الساحرة في جوار الانهار الطبيعية و الغابات الصخرية
استمراراً مع الهواء الطلق، يمكنك تصميم جدار رئيسي في حديقتك يجمع بين جمال الخشب و روعة الحجر في اقتباس لتصميم الروستيك بشكل أكثر عصرية و يزينه الضوء من كل الجهات سواء ليلاً بواسطة مصابيح الليد المبهرة و الموزعة بشكل متكامل على أساسات الجدار أو في النهار بشكل كامل بالتفاعل مع قوة ضوء الشمس المبهج
في المطبخ الامور أكثر حساسية لأي عنصر دخيل على التصميم و لكن الخشب والأحجار من العناصر التي تتماشى مع أي طراز و خطوط منتهجة في التصميم ، لاحظ كيفية دمج الأحجار في البار الخارجي للمطبخ و مدى جماله و تماشيه مع لون الجدران و الضوء الفاتح و بالمقابل استخدمنا الاخشاب بلون داكن و لمعة قوية لموازنة تلك الالوان الفاتحة في تلك المساحة الصغيرة