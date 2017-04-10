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10 أفكار لتصميم منزلك بالحجر و الخشب

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Box, Arqbox Arqbox منازل بوص/ بامبو Wood effect
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استخدام الخشب و الحجارة من أكثر الاقتباسات الطبيعية عصرية و حداثة التي يقبل عليها الجميع خصوصاً في تصميمات الجدران الداخلية للمنازل  و بعض التطبيقات الخارجية مثل الحدائق المفتوحة و الممرات، إليكم 10 أفكار مميزة يقدمها لنا هوميفاي عبر كتاب الأفكار هذا لكيفية استخدام الخشب و الحجارة بطريقة صحيحة في ديكور منزلك سواء الداخلي او الخارجي بشرح مبسط و نماذج أكثر من رائعة ..

1- خشب في السقف و بعض الحجارة في الجدران

Terraza, Arkimel Arkimel بلكونة أو شرفة
Arkimel

Arkimel
Arkimel
Arkimel

في هذا النموذج استخدمنا الخشب في السقف و بعض من الجدران و البعض الآخر قمنا بزخرفته بالحجر ذو اللون الداكن المتباين تماماً مع لون الخشب، و هو ما يضيف توازن على التصميم و يجعل من شكل الغرفة مثالي لأقصى درجة خصوصاً مع استخدام الضوء الطبيعي بشكل قوي في الغرفة و الحفاظ دائماً على نظافة و لمعان الخشب في السقف و الجدران

2- الحجارة مسيطرة

Quote 引景, CJ INTERIOR 長景國際設計 CJ INTERIOR 長景國際設計 غرفة نوم
CJ INTERIOR 長景國際設計

CJ INTERIOR 長景國際設計
CJ INTERIOR 長景國際設計
CJ INTERIOR 長景國際設計

هنا كان العكس تماماً حيث قمنا باستخدام الأحجار على نطاق أوسع من النموذج السابق و جعلناها السائدة في جدران الغرفة مع استخدام الخشب كاكسسوار فاصل تمويهي بين الغرفة و الغرف المجاورة عن طريق استخدام الاعمدة الخشبي المصنفرة و المجهزة بلون واحد و بحجم واحد بشكل متوازي لتكون في موضعين في نهاية الجدار و بدايته و في المنتصف يتألق الحجر بشكل مهيب زاده جمالاً تسليط الضوء عليه من الأعلى لإبراز نقشاته و طبيعيته

3- مطبخ مفتوح

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بلمسة طبيعية أكثر استخدمنا الرفوف الخشبية الخلابة في المطبخ المفتوح على الفضاء المكون لغرفة المعيشة الذي يتسم بشيء من الهدوء في ملمس الخشب الناعم في أثاثه و لونه الفاتح، و على العكس تماماً قمنا بإحداث صدمة في التصميم و إثراء في تفاصيله عن طريق استخدام أحجار خشنه المظهر بألوان متداخلة فيها بعض من لون الخشب الفاتح في تلك التفاصيل الغزيرة ، و هو ما خلق حالة فريدة من التكامل في كل المسطح و ليس المطبخ فقط

4- في الممر

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

في مثل هذا الممر الضيق لا يمكن أن نزيد في التفاصيل الخاصة به أكثر من اللازم حتى لا نرسل شعوراً إضافياً بضيق المساحة ، لذا قمنا باستخدام الأحجار ذات الشكل الناعم و مع لمعان قادم من الأضواء و المرآة في وسط الممر استخدمنا الخشب الصافي اللامع في نهاية المطاف في باب رائع في تصميمه و متماشي تماماً مع صفة النعومة الكاملة في الممر و تفاصيله

5- في الواجهة الخشب يتألق

Casa Box, Arqbox Arqbox منازل بوص/ بامبو Wood effect
Arqbox

Arqbox
Arqbox
Arqbox

الحجر والخشب من المواد الطبيعية التي تتفاعل للغاية مع الواجهات الخارجية التي يحيط بها مناظر طبيعية خلابة و فضاء واسع، الخشب في هذا النموذج استخدم في كامل الواجهة ليعطي اشراقاً دائماً على مدار النهار و لمسة دافئة مميزة في الليل و الأحجار استخدمت كإطار أرضي لتزيين المدخل المؤدي للمنزل بطريقة أكثر من رائعة حملت فيها التباين المطلوب في المظهر الطبيعي للحجر و تم تتويج سائر المشهد الرائع بالنبات الطبيعي و كاننا استخدمنا كل المواد الطبيعية في الطبيعة الساحرة في واجهة منزلنا

6- ممرات مفتوحة أيضاً

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

من التطبيقات الداخلية لاستخدام الحجر و الخشب تكمن في الممرات المكشوفة و الحدائق الصغيرة و الشرفات، حيث يمكننا أن نصمم أرضية من الحصى الملون و محاطة بالنبات الطبيعي و يغلف التصميم قطع خشبية بين الفاتح و الغامق على الجدران

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7- لمسة طبيعية

Projeto SWT, Daniel Nunes Paisagismo Daniel Nunes Paisagismo حديقة
Daniel Nunes Paisagismo

Daniel Nunes Paisagismo
Daniel Nunes Paisagismo
Daniel Nunes Paisagismo

الحجر الطبيعي الأبيض ذو الشكل الجبلي المميز يعتبر من أقصر الطرق التي تجلب تصميماً طبيعياً ذو نكهة مميزة لمنزلك، خصوصاً في حالة تفاعله مع ضوء الشمس الطبيعي بفضل لونه الفاتح و خطوطه المتعرجة الموضحة لكل لبنة فيه و تفاصيلها لتي لا تنتهي ، في تلك الحالة يمكنك استخدام الخشب كمصاطب في الأرضيات و اقتباس فني من الطراز الريفي الذي يلهم الكثيرين

8- جلسات بالحديقة

Progetto Giardino, Federico Vota design Federico Vota design حديقة
Federico Vota design

Federico Vota design
Federico Vota design
Federico Vota design

في الهواء الطلق و الحدائق المفتوحة يتسع المجال ليكون أكثر تقبلاص لاستخدام تشكيلات و تطبيقات متنوعة من الخشب و الحجر و تجمع بينهما في تصميم واحد، الخشب في أعمدة المظليات و التعريشات و الاحجار في الأسوار و التقسيمات النباتية بالاسفل كمحاكاة للطبيعة الساحرة في جوار الانهار الطبيعية و الغابات الصخرية

9- جداريات

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

استمراراً مع الهواء الطلق، يمكنك تصميم جدار رئيسي في حديقتك يجمع بين جمال الخشب و روعة الحجر في اقتباس لتصميم الروستيك بشكل أكثر عصرية و يزينه الضوء من كل الجهات سواء ليلاً بواسطة مصابيح الليد المبهرة و الموزعة بشكل متكامل على أساسات الجدار أو في النهار بشكل كامل بالتفاعل مع قوة ضوء الشمس المبهج

10- استخدامات معتادة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

في المطبخ الامور أكثر حساسية لأي عنصر دخيل على التصميم و لكن الخشب والأحجار من العناصر التي تتماشى مع أي طراز و خطوط منتهجة في التصميم ، لاحظ كيفية دمج الأحجار في البار الخارجي للمطبخ و مدى جماله و تماشيه مع لون الجدران و الضوء الفاتح و بالمقابل استخدمنا الاخشاب بلون داكن و لمعة قوية لموازنة تلك الالوان الفاتحة في تلك المساحة الصغيرة

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