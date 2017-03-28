6 تصليحات منزلية بسيطة يمكنك عملها بنفسك

منزلك هو أحد أكثر الأشياء التي يجب ان تتعامل معها بحرص سواء كان بيتك ملكك أو مؤجر فيجب أن تحافظ عليه وتعتني به بشكل جيد. هناك بعض التصليحات والتي قد لا تحتاج لمتخصصين بل يمكنك تصليحها بنفسك إذا كان لديك بعض المهارات البسيطة لتوفير الأموال والوقت. جهز صندوق الأدوات الخاص بك مع بعض الأشياء التي قد تحتاجها وتستخدمها من المطبخ لعمل مهام بسيطة مثل التي سنذكرها لك في موضوع اليوم. ولكن إحرص أولاً أن تبحث على الإنترنت على الطريقة السليمة لتصليح أي مشكلة لتفادي عمل أي أخطاء ولمعرفة مدى فاعلية تنفيذ هذه الأفكار بنفسك.
أشهر أنواع التسريبات تحدث غالباً تحت حوض المطبخ أو الحمام والذي يكون ناتج عن ماسورة متآكلة أو مشكلة في الوصلات والتي قد تكون تحتاج فقط للتأكد من غلقها بإحكام.
لتصليح هذه المشكلة يجب أولاً أن تغلق المياة تماماً من المحبس، مع وضع جردل تحت الحوض والتأكد من أن الصامولات مغلقة بإحكام. أما لو ظهر بعض التأكل في الماسورة فإحرص على تبديلها بخلعها وشراء بديل لها وتركيبه بنفس طريقة فكها.
نواجهه في كثير من الأحيان مشكلة وجود عفونة في الحوائط، الأرضيات أو الأسقف بفعل وجود رطوبة، ولكن هذه المشكلة حلها سهل باستخدام بعض المكونات من المطبخ مثل محلول الخل والذي يساهم في القضاء عليها بتركه لمدة ساعة ومسحه بقطعة قماش نظيفة بعد ذلك.
إذا وجدت أية فواصل سواء كانت بجانب النافذة، على عتبة الباب، بجانب حوض المطبخ أو الحمام أو بجوار حوض الإستحمام، أو مثل هذا المثال بين درجات السلالم فيمكنك سدها باستخدام مسدس السليكون لتجنب تسريب أي أتربة، أوساخ أو مياة في هذه الفراغات.
مفتاح صندوق الطرد يعد أحد الأشياء السهلة التصليح. فإذا لم يعمل المفتاح عند الضغط عليه يمكنك فتح الصندوق وإعادة توصيل المفتاح بالجزء المتصل بالصندوق، أحياناً يكون متصل بسلك أو سلسلة أو أي شئ آخر.فقط قم باعادة توصيله أو تركيب بديل له لو إحتاج تبديل والذي فقط قد يكلفك القليل من المال وسيتم تركيبه بمتنهى السهولة.
يمكنك استخدام محلول الخل وبيكربونات الصوديوم بمزج 1/3 كوب من كليهما سوياً وعن إحداث فوران قم بسكب المحلول في البالوعة. فهذا الفوران سيساهم في إزالة أية عوائق أو أوساخ قد تكون مترسبة في الماسورة. فقط اتركه يعمل لبضع ساعات ثم قم بغسله بالمياة الساخنة.
ربما تحدثنا من قبل عن أن السباكة أحد الأشياء التي يجب الإستعانة فيها بالمتخصصين ولكن الحقيقة أن تسريب المياة يكون سببه في أغلب الأحيان الصمام المتآكل والذي يسهل تغيره إذا قرأت أكثر عن تشريح الصنابير وأجزائها.