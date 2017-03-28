6 تصليحات منزلية بسيطة يمكنك عملها بنفسك

أشهر أنواع التسريبات تحدث غالباً تحت حوض المطبخ أو الحمام والذي يكون ناتج عن ماسورة متآكلة أو مشكلة في الوصلات والتي قد تكون تحتاج فقط للتأكد من غلقها بإحكام.

لتصليح هذه المشكلة يجب أولاً أن تغلق المياة تماماً من المحبس، مع وضع جردل تحت الحوض والتأكد من أن الصامولات مغلقة بإحكام. أما لو ظهر بعض التأكل في الماسورة فإحرص على تبديلها بخلعها وشراء بديل لها وتركيبه بنفس طريقة فكها.