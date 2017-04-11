10 زخارف متنوعة لجدار حمامك ستجعله أجمل!

لتصميم حمام منزلك العديد من الأفكار التي تلقى قبولاً من الجميع و لكن التصميم المميز و المختلف قليل ما يتجه إليه لمخاوفهم من المخاطرة ، اليوم هوميفاي سوف يقدم إليكم العديد من الافكار السائدة و الغريبة و المبدعة في 10 أفكار متنوعة لطرق تصميم و زخرفة جدار الحمام الخاص بك بمراعاة مساحته و شخصيته المستقلة و المميزة في الديكور التي تطمح إليها و التي طالما حلمت بها ..
استخدام لمسة روستيك بواسطة الطوب المائل للأحمر الشاحب بشكل مميز في حمامك اللامع يعني الكثير ، أول شيء التوازن بين اللمعان و الخشونة و ثانيها دمج ابداعي و تنوع بين الابيض و لون الطوب المائل للدكانة و هو ما أحدث ثراءاً واضحاً في تصميم الحمام و جعله يبدو مليئاً بالتفاصيل بالرغم من ضآلة مساحته
الرخام دائماً عنوان الاناقة و التألق و الذوق الرفيع، يجمع بين اللمعان و بين الخطوط الطبيعية و العروق الخلابة التي تثري أي تصميم يتواجد فيه، استخدم الرخام في تصميم حمامك بشكل كامل سواء في الجدران أو الأرضيات كما يمكنك الاكتفاء ببعض اللمسات من الرخام سواء في رف الحوض أو في بعض الرفوف وفقاً للميزانية و لكن لاتحرم حمامك من تواجده
الخشب مستمر معنا في معظم الجدران التي توحي بالاناقة، لما لا و إنه المادة الأقل تكلفة و من بين الأجمل شكلاً و ذوقاً على الإطلاق، فيكفي شكله الرائع و سهولة تنظيفه و تقبله لأي طبقة طلاء و لاي درجة لمعان مما يمنحك تحكم كامل في تصميمه و استخدامه
ورق الحائط كيف يستخدم في الحمام المليء بالماء العدو الاول للورق و المؤدي لتمزقه بسهوله، الإجابة تكمن في تطور صناعة الورق المستخدم في تزيين الحوائط، حيث استحدث أكثر من نوع لا يتأثر بالماء ولا بالبخار و هو ما سوف يكون مثالياً لديك في الحمام لو أردت اضفاء طابع كلاسيكي مميز عليه
الصخور او الأحجار ذات مظهر رائع خصوصاً في الحمام، و كأنك في تصميم مهيب لأحد الكهوف ، تصميم مختلف و له محبيه دائماً و لكن هناك ضوابط لاستخدامه اهمها كبر مساحة الحمام و استخدام عوامل مساعدة على ظهوره بشكل لائق مثل المرايات الكبيرة و الأضواء القوية المسلطة عليه
تصميم ريفي لحمامك سيزيد من غنى و تفاصيل ديكور منزلك بالكامل و لا يؤثر على باقي التصميم لو كان ذو طراز مختلف، الحجر الرفيع المتباين في شكله و غير المنتظم في حوافه يعد من الاختيارات الطبيعية الرائعة التي تعلي من شان الحمام خصوصاً لو استخدمنا في الأرضيات مصابيح مناسبة لإظهار أوجه الجمال في هذه الاحجار
الرسوم الطبيعية دائماً ما تدعو للتأمل و الهدوء خصوصاً في حالة استخدام مشهد حالم في الجدران مثل الشلالات و النباتات ، و هي جدران يمكن تصميمها بواسطة السيراميك أو الرسوم الزيتية بالطلاء العادي ، و لكن يفضل السيراميك لثبات ألوانه و سهولة تنظيفه بالماء دون إزالة أي جزء من الرسم المطبوع عليها
استمراراً مع البورسلين و السيراميك ، عليك باستخدام السيراميك ذو النقشات العصرية لو أردت تصميماً مؤثراً لحمامك، الجدران التي يكون فيها السيراميك بتموجات لا يستطيع أي مكون آخر احداثها تكون مناسبة لتألق الحمام، لاحظ التموج الرائع في بلاط السيراميك حول الجدران و مدى تفاعله الرائع مع الضوء
الموزاييك متعدد المواهب و يساعدك على الآتي : 1- اثراء التصميم بأكثر من لون في حائط واحد 2- لمعان قوي 3- يمكنه تخصيص أي جدار مثل منطقة الاستحمام 4- يستخدم في الحوائط و الأرضيات 5- دائم التألق و قليل الاتساخ
في بعض الأحيان قد يكون أمامنا عوائق الميزانية تلوح في الافق، و في تلك الحالة لا تقلق فإن للخرسانة دون غطاء خارجي شكل جميل لو أحسنت استخدامه ، عليك باستخدام الخرسانة بطبقة رقيقة من الدهان الشفاف اللامع قليل التكاليف فوقها، مع استخدام أضواء قوية في الحمام و محاولة تصميم إحدى الجدران بالسيراميك لتكسر حيادية اللون الرمادي للاسمنت و سيكون الموقف جيداً في النهاية