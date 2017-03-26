10 أفكار لمدخل منزل أنيق وجميل

مدخل المنزل أو الشقة، هو الصورة التي تمثلك أمام زائريك، وبالتالي فإن زخرفته وديكوراته هي أمر ضروري، ويجب أن تفكر في تفاصيله من قطع ديكور، وإكسسوارات، وأثاث، أو حتى نباتات، للترحيب بأفراد العائلة والأصدقاء. إذا كنت تعيش في شقة، سيكون من الصعب تغيير الجزء الخارجي من الباب، لأنه يجب الحفاظ على نفس النمط السائد في المبنى، من أجل المظهر العام، أما إذا كنت تستطيع ذلك، فإن تغيير الباب فقط سيجعل من تصميم منزلك متميز وفريد من نوعه.
في هذا المقال، سنقدم لك 10 أفكار، لتجديد الأجواء في مدخل منزلك، وإكسابه طابعًا شخصيًا. فقط اختر من بينها ما يناسب إمكانياتك وذوق منزلك!
الخشب يتمتع بالدفء في مظهره، ويمكنه وحده أن يرضيك بمظهره الطبيعي، ونغماته البنية الأنيقة، كما في هذا التصميم، حيث الباب الكبير، الذي يعطي شعورًا بالرحابة، خاصة مع الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، مع مرآة كبيرة، ومنضدة خشبية تحوي 3 أدراج، وأيضًا رف يمكن استغلاله لعرض قطع الديكور، فيما استغل سطحها لوضع بعض الزهور لترحيب حار.
إذا كانت لديك مساحة صغيرة في مدخل شقتك، لا تشعر بالتقيد، يمكنك تزيين تلك المساحة الصغيرة مع بعض التفاصيل التي تجعل منها مساحة مريحة مع مظهر خاص ممتاز. فقط تأمل هذا المدخل الصغير، كيف تحول إلى لوحة أنيقة مع مرآة، وكرسي لشخص واحد، فضلًا عن المصابيح، وبالتة الألوان المحايدة الهادئة، التي تتحدث عن داخل المنزل.
إذا كانت لديك مسافة بين أعمدة المدخل، يمكنك تكثيف هذا الشعور من العمق، وتغطية هذه المساحة من خلال الخشب الداكن، مع الخلفية البيضاء، لإبراز الجدار، وما يتم وضعه من قطع أثاث، كالمنضدة البيضاء في هذا التصميم، التي تعرض مجموعة من المقتنيات الفريدة والصور العائلية.
مع مثل هذا المدخل الضيق، والزاوية الصغيرة، يمكنك اللجوء إلى اللون الرمادي الفضي، لإطلالة فاخرة، وتسليط الضوء على الكوة في الجدار، التي أضيئت مع نغمة ذهبية، تتحدث عن الكثير من الترف، مع قطع الديكور الفريدة التي تزينها، كما استغلت تلك المساحة الصغيرة لتصميم 3 أدارج من أجل التخزين وترك الفضاء نظيفًا مرتبًا.
إذا أردت أن يعكس مدخلك اللون المفضل لديك، يمكنك جعل الديكورات تعزز تلك المساحة، كما في هذا التصميم، حيث لون إطا المرآة وإطارات الصور واللوحات، مع أرفف خشبية ملونة، لتحويل هذا المدخل إلى مساحة ديكورية ممتعة، بعد اجتياز الباب الداكن. وضعت أيضًا منضدة صغيرة عند المدخل، مع ألوان مختلفة تناسب الأجواء، إلى جانب قيامها بدور وظيفي، لوضع مفاتيح المنزل أو السيارة، والمحفظة، والبريد أيضًا.
ليس بالضرورة أن تتخذ مساحة المدخل لونًا واحدًا، في هذا المثال، نرى معكم أنه يمكن استخدام اللون الأبيض على أحد الجدران، بينما يتزين الجدارين الأخرين، مع ألوان تتناسب مع السجادة ذات النمط الهندسي الملون، لتحصل في النهاية على مدخل أنيق مع تصميم حديث، خاصة مع مثل تلك الخزانة ذات الأبواب الشفافة.
الرخام في ظلال وألوان مختلفة، هو اختيار مترف وفاخر لهذا المدخل، نغمات رمادية على الأرض، بينما يشكل الأبيض والأسود لوحة رخامية ثمينة، لتزيين الكوة في الجدار، مع إضاءات لإبراز هذا الجمال، مع لمسة أكثر رفاهية في الثريا الكريستالية التي تتلألأ في السقف لتقود الطريق إلى داخل غرفة المعيشة.
على الطراز الحديث، ولكن مع تباين قوي، وجدار أسود، أمامه أريكة بلون وردي صارخ، ترك لمسة من البهجة، دعمتها تلك الشماعة الفريدة التي زينت الحائط كانت الشماعات لوضع المفاتيح، أو سترة الشتاء الخاصة بك، والتي تشكل مع تفصيلها تصميم مختلف على اللون الأسود في الجدار.
إذا كانت لديك مساحة كبيرة في مدخل المنزل، يمكنك وضع كرسيين كحل مثالي، كما في هذا التصميم، لجعلها ممتعة ومريحة، حيث يمكنك استقبال زيارة سريعة إلى منزلك، مع طاولة صغيرة بينهما، والمصباح والوسائد المتناقضة مع منسوجات الكرسيين، لتزين هذه البيئة بلمسة لونية رائعة، فضلًا عن بعض النباتات التي تُضفي شخصية فريدة على المدخل.
أحد أسباب أناقة هذا المدخل، هي اللمسة الريفية، مع الأثاث والاكسسوارات القليلة، حيث التباين في المواد والخامات ولكن مع نفس لوحة الألوان. تصميم بسيط جدًا مع الكثير من الحرف، يبدو رائع خاصة عندما تكون تلك التفاصيل تحدد أسلوب بقية منزلك.
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