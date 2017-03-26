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10 أفكار لمدخل منزل أنيق وجميل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل المنزل أو الشقة، هو الصورة التي تمثلك أمام زائريك، وبالتالي فإن زخرفته وديكوراته هي أمر ضروري، ويجب أن تفكر في تفاصيله من قطع ديكور، وإكسسوارات، وأثاث، أو حتى نباتات، للترحيب بأفراد العائلة والأصدقاء. إذا كنت تعيش في شقة، سيكون من الصعب تغيير الجزء الخارجي من الباب، لأنه يجب الحفاظ على نفس النمط السائد في المبنى، من أجل المظهر العام، أما إذا كنت تستطيع ذلك، فإن تغيير الباب فقط سيجعل من تصميم منزلك متميز وفريد من نوعه.

في هذا المقال، سنقدم لك 10 أفكار، لتجديد الأجواء في مدخل منزلك، وإكسابه طابعًا شخصيًا. فقط اختر من بينها ما يناسب إمكانياتك وذوق منزلك!

1. كل شيء من الخشب

RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

الخشب يتمتع بالدفء في مظهره، ويمكنه وحده أن يرضيك بمظهره الطبيعي، ونغماته البنية الأنيقة، كما في هذا التصميم، حيث الباب الكبير، الذي يعطي شعورًا بالرحابة، خاصة مع الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، مع مرآة كبيرة، ومنضدة خشبية تحوي 3 أدراج، وأيضًا رف يمكن استغلاله لعرض قطع الديكور، فيما استغل سطحها لوضع بعض الزهور لترحيب حار.

2. ماذا تفعل في المساحة الصغيرة؟

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

إذا كانت لديك مساحة صغيرة في مدخل شقتك، لا تشعر بالتقيد، يمكنك تزيين تلك المساحة الصغيرة مع بعض التفاصيل التي تجعل منها مساحة مريحة مع مظهر خاص ممتاز. فقط تأمل هذا المدخل الصغير، كيف تحول إلى لوحة أنيقة مع مرآة، وكرسي لشخص واحد، فضلًا عن المصابيح، وبالتة الألوان المحايدة الهادئة، التي تتحدث عن داخل المنزل.

3. تكثيف الشعور بالعمق

Projeto VR 01, HAUS HAUS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HAUS

HAUS
HAUS
HAUS

إذا كانت لديك مسافة بين أعمدة المدخل، يمكنك تكثيف هذا الشعور من العمق، وتغطية هذه المساحة من خلال الخشب الداكن، مع الخلفية البيضاء، لإبراز الجدار، وما يتم وضعه من قطع أثاث، كالمنضدة البيضاء في هذا التصميم، التي تعرض مجموعة من المقتنيات الفريدة والصور العائلية.

4. الترف الكلاسيكي

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani الممر الحديث، المدخل و الدرج Black
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

مع مثل هذا المدخل الضيق، والزاوية الصغيرة، يمكنك اللجوء إلى اللون الرمادي الفضي، لإطلالة فاخرة، وتسليط الضوء على الكوة في الجدار، التي أضيئت مع نغمة ذهبية، تتحدث عن الكثير من الترف، مع قطع الديكور الفريدة التي تزينها، كما استغلت تلك المساحة الصغيرة لتصميم 3 أدارج من أجل التخزين وترك الفضاء نظيفًا مرتبًا.

5. اللون يمكنه صنع الفارق

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

إذا أردت أن يعكس مدخلك اللون المفضل لديك، يمكنك جعل الديكورات تعزز تلك المساحة، كما في هذا التصميم، حيث لون إطا المرآة وإطارات الصور واللوحات، مع أرفف خشبية ملونة، لتحويل هذا المدخل إلى مساحة ديكورية ممتعة، بعد اجتياز الباب الداكن. وضعت أيضًا منضدة صغيرة عند المدخل، مع ألوان مختلفة تناسب الأجواء، إلى جانب قيامها بدور وظيفي، لوضع مفاتيح المنزل أو السيارة، والمحفظة، والبريد أيضًا.

6. تصميم حديث

Современный интерьер с яркими акцентами, Олег Елфимычев Олег Елфимычев الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج Green
Олег Елфимычев

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

ليس بالضرورة أن تتخذ مساحة المدخل لونًا واحدًا، في هذا المثال، نرى معكم أنه يمكن استخدام اللون الأبيض على أحد الجدران، بينما يتزين الجدارين الأخرين، مع ألوان تتناسب مع السجادة ذات النمط الهندسي الملون، لتحصل في النهاية على مدخل أنيق مع تصميم حديث، خاصة مع مثل تلك الخزانة ذات الأبواب الشفافة.

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7. مدخل فاخر وأنيق

Apartamento Palazzo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الرخام في ظلال وألوان مختلفة، هو اختيار مترف وفاخر لهذا المدخل، نغمات رمادية على الأرض، بينما يشكل الأبيض والأسود لوحة رخامية ثمينة، لتزيين الكوة في الجدار، مع إضاءات لإبراز هذا الجمال، مع لمسة أكثر رفاهية في الثريا الكريستالية التي تتلألأ في السقف لتقود الطريق إلى داخل غرفة المعيشة.

8. مدخل بأناقة الأسود

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

على الطراز الحديث، ولكن مع تباين قوي، وجدار أسود، أمامه أريكة بلون وردي صارخ، ترك لمسة من البهجة، دعمتها تلك الشماعة الفريدة التي زينت الحائط كانت الشماعات لوضع المفاتيح، أو سترة الشتاء الخاصة بك، والتي تشكل مع تفصيلها تصميم مختلف على اللون الأسود في الجدار.

9. إذا كانت المساحة كبيرة فكرسيين هما الحل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Turquoise
homify

homify
homify
homify

إذا كانت لديك مساحة كبيرة في مدخل المنزل، يمكنك وضع كرسيين كحل مثالي، كما في هذا التصميم، لجعلها ممتعة ومريحة، حيث يمكنك استقبال زيارة سريعة إلى منزلك، مع طاولة صغيرة بينهما، والمصباح والوسائد المتناقضة مع منسوجات الكرسيين، لتزين هذه البيئة بلمسة لونية رائعة، فضلًا عن بعض النباتات التي تُضفي شخصية فريدة على المدخل.

10. مدخل بسيط مع طابع شخصي

Espacios ARCA, Marmoles ARCA Marmoles ARCA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Marmoles ARCA

Marmoles ARCA
Marmoles ARCA
Marmoles ARCA

أحد أسباب أناقة هذا المدخل، هي اللمسة الريفية، مع الأثاث والاكسسوارات القليلة، حيث التباين في المواد والخامات ولكن مع نفس لوحة الألوان. تصميم بسيط جدًا مع الكثير من الحرف، يبدو رائع خاصة عندما تكون تلك التفاصيل تحدد أسلوب بقية منزلك.

لمزيد من الأفكار الديكورية المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 20 فكرة لدهانات مختلفة لمنزلك ستجعله مميزًا

تصميمات رائعة لأروقة منزلك

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