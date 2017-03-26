10 أفكار لمدخل منزل أنيق وجميل

مدخل المنزل أو الشقة، هو الصورة التي تمثلك أمام زائريك، وبالتالي فإن زخرفته وديكوراته هي أمر ضروري، ويجب أن تفكر في تفاصيله من قطع ديكور، وإكسسوارات، وأثاث، أو حتى نباتات، للترحيب بأفراد العائلة والأصدقاء. إذا كنت تعيش في شقة، سيكون من الصعب تغيير الجزء الخارجي من الباب، لأنه يجب الحفاظ على نفس النمط السائد في المبنى، من أجل المظهر العام، أما إذا كنت تستطيع ذلك، فإن تغيير الباب فقط سيجعل من تصميم منزلك متميز وفريد من نوعه.

في هذا المقال، سنقدم لك 10 أفكار، لتجديد الأجواء في مدخل منزلك، وإكسابه طابعًا شخصيًا. فقط اختر من بينها ما يناسب إمكانياتك وذوق منزلك!