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شقة صغيرة مليئة بالألوان المبهجة الدافئة

هنادى موسى هنادى موسى
Musterwohnung in Pastell , Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
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تعد الاستعانة بالمصممين المحترفين خطوة ضرورية عندما تنوي تجديد منزلك كي لا تخسر أموالًا كثيرة في تجديدات مكلفة قد تكون في غنى عنها.

يساعدك المصمم في اختيار بعض الأفكار التي تحول ديكور منزلك بالكامل بطرق اقتصادية مؤثرة مثل تغيير ألوان الجدران أو اضافة بعض الديكورات الجديدة أو طرق مختلفة لتجديد أثاث منزلك ونمط التصميم العام.

وكي نثبت لك أن التصميمات العصرية الأنيقة لا تحتاج لأموال طائلة، نعرض لك اليوم رحلة داخلية لتصميمات غرف منزل صغير تتمتع بالبساطة والأناقة العصرية.

غرفة معيشة بألوان الباستيل

Musterwohnung in Pastell , Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة المعيشة
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

تعطي لنا الصورة الأولى انطباع عام عن نمط المنزل وتوقع ستايل الغرف الأخرى بذلك التصميم الأنيق المبهج، فنمط غرفة المعيشة مستوحى من التصميمات الاسكندنافيه فيما يتعلق باختيار الديكورات والخامات وألوان الأثاث.

مع ملاحظة أن مزيج الألوان البيضاء للجدران مع ألوان الأرضية الخشبية ينتج لنا تصميم كلاسيكي خاصة مع تناغم باليت الألوان الأخرى المتوفر في الغرفة (الرمادي والأزرق).

نمط اسكندينافي ولمسات ريفية

Musterwohnung in Pastell , Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة السفرة
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

يمتد نمط المنزل الدافىء إلى منطقة العشاء تجمع بين روح الأثاث الريفي وهذا ما تمثله الطاولة الخشبية والكراسي المصممة بنمط عصري اسكندنافي، فالدمج بين تلك الأنماط المختلفة يزيد من تناغم التصميم خاصة مع لمسات تزيين الطاولة.

لدينا أيضًا وحدات إضاءة موزعة بطريقة تساعد على تقسيم المساحات المفتوحة بين الغرف، بجانب ما تقدمه الإضاءة أعلى الطاولة من إضاءة موجهة توفر رؤية واضحة أثناء تناول الطعام.

أهمية التفاصيل

Musterwohnung in Pastell , Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة السفرة
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

العناية في اختيار التفاصيل الصغيرة هو ما ينتج لنا تصميم فريد في النهاية متكامل بنمط موحد، فكما نلاحظ العناية في وحدة الألوان بين الستائر والكراسي ووحدات الإضاءة وكذلك اللوحة المعلقة على الجدار.

نلاحظ أيضًا اختيار سجاد بألوان دافئة يتماشي مع ألوان الأريكة والأثاث.

المطبخ

Musterwohnung in Pastell , Karin Armbrust Karin Armbrust مطبخ
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

يتمتع تصميم المطبخ بالبساطة والعملية فيحتوي على كل ماتحتاجيه بدون فوضى وازدحام، وهذا ما تقدمه الكبائن لك أماكن متعددة لتخزين وترتيب أدوات بطريقة منظمة وتصميم أنيق يمكنك بعد ذلك إضافة بعض الاكسسوارات البسيطة لتزين ديكور مطبخك خاصة عند العناية في اختيار ألوان ديكورات متناسقة مع ألوان المطبخ، ويتميز اللون الأبيض الرئيسي في ديكور المطبخ أنه يتيح لك العديد من الفرص لاختيار مختلف الديكورات من الوان أو خامات.

غرفة النوم

Musterwohnung in Pastell , Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

تتمتع غرفة النوم بتصميم هاديء يتميز بألوان دافئة وأثاث مريح كي توفر لك كل عناصر الاسترخاء.

الحمام

Musterwohnung in Pastell , Karin Armbrust Karin Armbrust حمام
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

صمم الحمام بنمط المنزل العام، فتم اختيار سيراميك بني يشبه أرضية المنزل الخشبية فلا يصبح هناك فجوة في تصميمات غرف المنزل، ويقع أثاث الحمام في مكان واحد كي يوفر لك مساحة حرة للحركة بسهولة داخل الحمام ويشعرك أيضًا باتساع المساحة.

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