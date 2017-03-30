شقة صغيرة مليئة بالألوان المبهجة الدافئة

تعد الاستعانة بالمصممين المحترفين خطوة ضرورية عندما تنوي تجديد منزلك كي لا تخسر أموالًا كثيرة في تجديدات مكلفة قد تكون في غنى عنها.
يساعدك المصمم في اختيار بعض الأفكار التي تحول ديكور منزلك بالكامل بطرق اقتصادية مؤثرة مثل تغيير ألوان الجدران أو اضافة بعض الديكورات الجديدة أو طرق مختلفة لتجديد أثاث منزلك ونمط التصميم العام.
وكي نثبت لك أن التصميمات العصرية الأنيقة لا تحتاج لأموال طائلة، نعرض لك اليوم رحلة داخلية لتصميمات غرف منزل صغير تتمتع بالبساطة والأناقة العصرية.
تعطي لنا الصورة الأولى انطباع عام عن نمط المنزل وتوقع ستايل الغرف الأخرى بذلك التصميم الأنيق المبهج، فنمط غرفة المعيشة مستوحى من التصميمات الاسكندنافيه فيما يتعلق باختيار الديكورات والخامات وألوان الأثاث.
مع ملاحظة أن مزيج الألوان البيضاء للجدران مع ألوان الأرضية الخشبية ينتج لنا تصميم كلاسيكي خاصة مع تناغم باليت الألوان الأخرى المتوفر في الغرفة (الرمادي والأزرق).
يمتد نمط المنزل الدافىء إلى منطقة العشاء تجمع بين روح الأثاث الريفي وهذا ما تمثله الطاولة الخشبية والكراسي المصممة بنمط عصري اسكندنافي، فالدمج بين تلك الأنماط المختلفة يزيد من تناغم التصميم خاصة مع لمسات تزيين الطاولة.
لدينا أيضًا وحدات إضاءة موزعة بطريقة تساعد على تقسيم المساحات المفتوحة بين الغرف، بجانب ما تقدمه الإضاءة أعلى الطاولة من إضاءة موجهة توفر رؤية واضحة أثناء تناول الطعام.
العناية في اختيار التفاصيل الصغيرة هو ما ينتج لنا تصميم فريد في النهاية متكامل بنمط موحد، فكما نلاحظ العناية في وحدة الألوان بين الستائر والكراسي ووحدات الإضاءة وكذلك اللوحة المعلقة على الجدار.
نلاحظ أيضًا اختيار سجاد بألوان دافئة يتماشي مع ألوان الأريكة والأثاث.
يتمتع تصميم المطبخ بالبساطة والعملية فيحتوي على كل ماتحتاجيه بدون فوضى وازدحام، وهذا ما تقدمه الكبائن لك أماكن متعددة لتخزين وترتيب أدوات بطريقة منظمة وتصميم أنيق يمكنك بعد ذلك إضافة بعض الاكسسوارات البسيطة لتزين ديكور مطبخك خاصة عند العناية في اختيار ألوان ديكورات متناسقة مع ألوان المطبخ، ويتميز اللون الأبيض الرئيسي في ديكور المطبخ أنه يتيح لك العديد من الفرص لاختيار مختلف الديكورات من الوان أو خامات.
تتمتع غرفة النوم بتصميم هاديء يتميز بألوان دافئة وأثاث مريح كي توفر لك كل عناصر الاسترخاء.
صمم الحمام بنمط المنزل العام، فتم اختيار سيراميك بني يشبه أرضية المنزل الخشبية فلا يصبح هناك فجوة في تصميمات غرف المنزل، ويقع أثاث الحمام في مكان واحد كي يوفر لك مساحة حرة للحركة بسهولة داخل الحمام ويشعرك أيضًا باتساع المساحة.