أفكار لمنزلك المثالي في هذا التصميم التركي

طريقة تنسيق و توزيع الغرف في مسطح واحد دون أن تهدر إحداها مساحة الاخرى هي الفكرة الرئيسية هنا ، لاحظ التنسيق المبدئي في السفرة ثم فاصل عبارة عن بار بسطح رخامي لامع عاكس لجمال الضوء الذي يسود فوقه مع تكرار للفكرة في الجانب الآخر وصولاً للنافذة في نهاية المطاف دون اخلال بأي جزء بينهما و بالعكس تم تجميل تلك الفواصل ببيوت النور المحفورة في الانحناءات الطبيعية التي بها مثل الفراغات في الجدران و في أسفل سطح الجزيرة الرخامي بأضواء ذات لون فاتح جميل