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أفكار لمنزلك المثالي في هذا التصميم التركي

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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لتصميم منزلك بعض الضوابط التي تفوق استخدام الألوان و المكونات تنحصر في التنسيق و حسن استغلال المساحات المتوفرة لديك، فليس هناك قيمة لجهد كبير تبذله في اختيار الالوان و أنت تفتقد للتنظيم بين كل الغرف و الممرات و المساحات المتداخلة في حدود منزلك ، لذا اليوم سوف يقدم لنا هوميفاي افكاراً رائعة للتنسيق و الحفاظ على المساحة عن طريق نموذج لمشروع  لتنسيق و تصميم داخلي لمنزل يقع في اسطنبول التركية و من تصميم   HEBART MİMARLIK  .  إليكم التفاصيل 

المطبخ و السفرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

 طريقة تنسيق و توزيع الغرف في مسطح واحد دون أن تهدر إحداها مساحة الاخرى هي الفكرة الرئيسية هنا ، لاحظ التنسيق المبدئي في السفرة ثم فاصل عبارة عن بار بسطح رخامي لامع عاكس لجمال الضوء الذي يسود فوقه مع تكرار للفكرة في الجانب الآخر وصولاً للنافذة في نهاية المطاف دون اخلال بأي جزء بينهما و بالعكس تم تجميل تلك الفواصل ببيوت النور المحفورة في الانحناءات الطبيعية التي بها مثل الفراغات في الجدران و في أسفل سطح الجزيرة الرخامي بأضواء ذات لون فاتح جميل 

فواصل هندسية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة زينت بفواصل خشبية بخطوط مستقيمة متشابكة في جدار طلي باللون الأبيض الرائع ليكون بارزاً بين تفاصيل الغرفة المتعددة و يحاكي لون الاثاث بالكنب الدائري المستخدم فيها بتلك الوضعية ليتماشى مع المساحة الصغيرة التي تقع فيها، و تم ترك الجدران لجانب عملي يظهر لنا من خلال الفراغات و الفتحات التي استخدمت كخزانات و رفوف مفتوحة للكتب و البراويز بجوار الأحجار التي زخرفت منتصف الجدار و جعلت للتصميم قيمة كبرى و ثراء في التفاصيل

بشكل أوضح

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

من تلك الزاوية يظهر لنا التقسيم و حسن استغلال المساحة بين السفرة و المطبخ و غرفة المعيشة حيث لكل غرفة منهم مكاناً منفصل بالرغم من أنه لا يوجد فواصل سوى فاصل وحيد بالخطوط المستقيمة البيضاء ، و جزيرة المطبخ التي زينت المشهد بمظهرها اللامع

أثاث مناسب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الكنبة الدائرية تحتاج لمزيد من التأمل حيث استغلت كامل المساحة بشكل مميز مع ترك مساحة كبيرة خلفها لتكون ممراً مريحاً بين غرفة المعيشة و بين الشرفة الكبيرة التي تقع ورائها مباشرة

وحدة تصميم

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

توجد الفواصل البيضاء الخشبية المكونة من خطوط متداخلة في أكثر من مكان بجانب موقعها الذي شاهدناه في غرفة المعيشة حيث توجد في هيئة بوابات ثابتة في الممر و مدخل الغرفة الرئيسي و تكررت في أكثر من فاصل داخلي مما خلق حالة فريدة من التكامل و وحدة التصميم في المنزل بالكامل

حمام رسمي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام أكثر من رائع استخدم فيه نفس الأحجار التي استخدمت في غرفة المعيشة بالخارج حيث هناك تكامل واضح يسير عليه المصمم يظهر في كل التفاصيل المتكررة، و بالرجوع للحمام و تصميمه يمكنك ملاحظة استخدام الشكل البيضاوي للحوض مع الاعتماد على المرآة الكبيرة المضاءة من الخلف لتكبير مجال الرؤية الذي يوجد فيه عائق المساحة الصغيرة

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سلالم مثالية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

استخدمت الاضواء الشاعرية الهادئة في درجات السلالم الداخلية بطريقة مميزة، حيث تميزت باللون الفاتح لتوازن الأمور أكثر بالنسبة للدرجات التي تميل للون بني داكن و بالفعل خلقت حالة فريدة من التوازن لقرب لون ذلك الضوء عند انعكاسه مع لون الجدران

حمام علوي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في الطابق العلوي يوجد حمام آخر يتميز بالخروج عن صفة الرسمية و الوقار التي انتشرت بشدة في الحمام الرئيسي الذي زخرف بالأحجار في جدرانه ، و على العكس هنا استخدم السيراميك الاحمر و الابيض و بعض تطبيقات الاخشاب في تصميم إطارات جذابه و خزانات مفيدة من الناحية العملية أكثر من الجانب الجمالي

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