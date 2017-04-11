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8 قطع خشبية رائعة يمكنك عملها في غرفة المعيشة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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استخدام الخشب في المنزل من الأمور المحببة لدي عشاق التصميمات التي تميل للاقتباس من الطبيعة، و نحن ندرك في هوميفاي مدى حرصك على تحقيق أفضل استخدام ممكن للخشب في ديكور منزلك و تصميمه الداخلي لذا سنقدم لك في كتاب الأفكار هذا 8 تصميمات متنوعة لغرف معيشة كان استخدام الأخشاب فيها فارقاً بدرجة كبيرة و مؤثراً في الناحية الذوقية و العملية أيضاً ..

1- رفوف خشبية مضاءة

Apartamento Coqueiros, Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura غرفة المعيشة
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

تصميم هاديء مثل هذا يحتاج للمسة خشبية بها قليل من المساندة بواسطة الضوء المدفون بينها و بين الحائط، الخشب يصمم على هيئة رفوف و يتم تزويد كل رف فيهم بفروع النور القوية بنفس لون الجدار و هو ما سيجعلها تجربة مثيرة و حالمة لأقصى درجة

2- مكتبة تلفزيون

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بالطريقة التقليدية و المعتادة باستخدام مكتبة مصنوعة من الخشب حول التلفزيون بقوام كامل مستقل عن الحائط و مكونه من رفوف مفتوحة و خزانات مغلقة و يراعى فيها اللون السائد في الغرفة ، تلك الطريقة من أبسط الطرق نحو غرفة معيشة مميزة بأقل مجهود 

3- مكتبة بطريقة مبتكرة

Exuberance Butantã, Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

بطريقة تميل للإبداع يمكنك استغلال المساحة غير المستغلة في ظهر الكنب الخاص بغرفة معيشتك في تصميم خزانات مفتوحة او مغلقة من الخشب و ستوفر عليك مساحة كبيرة و ستستغل مساحة خلف الأنترية  في التزيين و التخزين كانت مهدرة تماماً

4- رف علوي

Apartamento Santo André, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores غرفة المعيشة خشب Multicolored
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

استخدم رفاً طولياً علوياً فوق التلفزيون يكون بمثابة مظلة صغيرة له و لجداره و مكتبته، من نفس اللون و نوع الخشب و يستخدم في التزيين و في التخزين أيضاً و لكن ينبغي ألا يتم اهمال نظافته باستمرار لأن الاتربة تعد هي العدو الأول لمثل تلك الاستخدامات الخشبية المرتفعة 

5- فواصل مكتبية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام فاصل كامل على هيئة مكتبة خشبية مفرغة تقع على حدود غرفتين و تفصل بينهما تعد من أكثر الاستخدامات الخشبية في غرفة المعيشة التي تحتاج لتنسيق شديد نظراً لتعدد الرفوف المفتوحة التي ستحتويها و بالتالي كثرة عدد الاكسسوارات المستخدمة فيها بشكل كبير ، لذا يجب عليك التركيز الشديد في كل قطعة اكسسوار سوف تستخدمها هنا 

6- رفوف صغيرة متطابقة

Apartamento Grand Raya, Camarina Studio Camarina Studio غرفة المعيشة
Camarina Studio

Camarina Studio
Camarina Studio
Camarina Studio

بطريقة مميزة يمكنك استخدام الرفوف بشكل ديكوري و فني عن طريق اختيار إحدى جوانب التلفزيون و تثبيت عدد من الرفوف المناسبة للارتفاع بين السقف و الأرضيات، و عادة ما تكون بين الأربعة و الخمسة رفوف بشكل متطابق و متساوي تماماً مما يسمح لك بتزيينها بعدد أقل من الإكسسوارات على عكس النموذج السابق

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7- جدار التلفزيون

Projeto residencial praia, LX Arquitetura LX Arquitetura غرفة المعيشة
LX Arquitetura

LX Arquitetura
LX Arquitetura
LX Arquitetura

يمكن استخدام الخشب في تخصيص جدار التلفزيون بالكامل بتصميم مميز عن باقي غرفة المعيشة عن طريق تغطية الحائط بأكمله و رفوفه بنوع واحد من الخشب ذو المشهد الطبيعي و بدرجة لمعان معقولة و يمكن أيضاً لزيادة العنصر الزخرفي فيه اضافة لمبة ليد في السقف لزيادة مستوى الإضاءة و تخصيص مستويات أكثر للتحكم في الضوء بالغرفة .

8- ركن خاص

Casa Duplex em condominio fechado, Lícia Cardoso e Rafaella Resende Lícia Cardoso e Rafaella Resende غرفة المعيشة
Lícia Cardoso e Rafaella Resende

Lícia Cardoso e Rafaella Resende
Lícia Cardoso e Rafaella Resende
Lícia Cardoso e Rafaella Resende

الخشب يمكنك الاعتماد عليه في تصميم ركن خاص بك مجهز برفوف و اماكن للتخزين لأنه يستخدم في كل تلك الأغراض على مستوى واحد من التميز بالإضافة لقلة تكلفته ، فلو استخدمت الرخام مثلاً في تصميم مثل هذا الركن سيكون تكلفته أضعاف ذلك و الأمر ينطبق على الصخور والأحجار و البورسلين أيضاً .

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