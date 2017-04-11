8 قطع خشبية رائعة يمكنك عملها في غرفة المعيشة

استخدام الخشب في المنزل من الأمور المحببة لدي عشاق التصميمات التي تميل للاقتباس من الطبيعة، و نحن ندرك في هوميفاي مدى حرصك على تحقيق أفضل استخدام ممكن للخشب في ديكور منزلك و تصميمه الداخلي لذا سنقدم لك في كتاب الأفكار هذا 8 تصميمات متنوعة لغرف معيشة كان استخدام الأخشاب فيها فارقاً بدرجة كبيرة و مؤثراً في الناحية الذوقية و العملية أيضاً ..
تصميم هاديء مثل هذا يحتاج للمسة خشبية بها قليل من المساندة بواسطة الضوء المدفون بينها و بين الحائط، الخشب يصمم على هيئة رفوف و يتم تزويد كل رف فيهم بفروع النور القوية بنفس لون الجدار و هو ما سيجعلها تجربة مثيرة و حالمة لأقصى درجة
بالطريقة التقليدية و المعتادة باستخدام مكتبة مصنوعة من الخشب حول التلفزيون بقوام كامل مستقل عن الحائط و مكونه من رفوف مفتوحة و خزانات مغلقة و يراعى فيها اللون السائد في الغرفة ، تلك الطريقة من أبسط الطرق نحو غرفة معيشة مميزة بأقل مجهود
بطريقة تميل للإبداع يمكنك استغلال المساحة غير المستغلة في ظهر الكنب الخاص بغرفة معيشتك في تصميم خزانات مفتوحة او مغلقة من الخشب و ستوفر عليك مساحة كبيرة و ستستغل مساحة خلف الأنترية في التزيين و التخزين كانت مهدرة تماماً
استخدم رفاً طولياً علوياً فوق التلفزيون يكون بمثابة مظلة صغيرة له و لجداره و مكتبته، من نفس اللون و نوع الخشب و يستخدم في التزيين و في التخزين أيضاً و لكن ينبغي ألا يتم اهمال نظافته باستمرار لأن الاتربة تعد هي العدو الأول لمثل تلك الاستخدامات الخشبية المرتفعة
استخدام فاصل كامل على هيئة مكتبة خشبية مفرغة تقع على حدود غرفتين و تفصل بينهما تعد من أكثر الاستخدامات الخشبية في غرفة المعيشة التي تحتاج لتنسيق شديد نظراً لتعدد الرفوف المفتوحة التي ستحتويها و بالتالي كثرة عدد الاكسسوارات المستخدمة فيها بشكل كبير ، لذا يجب عليك التركيز الشديد في كل قطعة اكسسوار سوف تستخدمها هنا
بطريقة مميزة يمكنك استخدام الرفوف بشكل ديكوري و فني عن طريق اختيار إحدى جوانب التلفزيون و تثبيت عدد من الرفوف المناسبة للارتفاع بين السقف و الأرضيات، و عادة ما تكون بين الأربعة و الخمسة رفوف بشكل متطابق و متساوي تماماً مما يسمح لك بتزيينها بعدد أقل من الإكسسوارات على عكس النموذج السابق
يمكن استخدام الخشب في تخصيص جدار التلفزيون بالكامل بتصميم مميز عن باقي غرفة المعيشة عن طريق تغطية الحائط بأكمله و رفوفه بنوع واحد من الخشب ذو المشهد الطبيعي و بدرجة لمعان معقولة و يمكن أيضاً لزيادة العنصر الزخرفي فيه اضافة لمبة ليد في السقف لزيادة مستوى الإضاءة و تخصيص مستويات أكثر للتحكم في الضوء بالغرفة .
الخشب يمكنك الاعتماد عليه في تصميم ركن خاص بك مجهز برفوف و اماكن للتخزين لأنه يستخدم في كل تلك الأغراض على مستوى واحد من التميز بالإضافة لقلة تكلفته ، فلو استخدمت الرخام مثلاً في تصميم مثل هذا الركن سيكون تكلفته أضعاف ذلك و الأمر ينطبق على الصخور والأحجار و البورسلين أيضاً .