شقة مساحتها 60 م² بتصميم رائع ستريد مثلها

في هذه الصورة ندخل إلى المطبخ لننظر عن كثب على الخزانات وكيفية ترتيب الأجهزة. استغل المصمم المساحة الرأسية لإضافة خزانات توفيرًا للمساحة. سطح المطبخ من الخرسانة المطلية المعروفة بقوة تحملها والفرصة للاختيار بين ألوان عديدة تلائم ذوقك.

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