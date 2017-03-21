شقة مساحتها 60 م² بتصميم رائع ستريد مثلها

مساحة منزلك صغيرة؟ لا توجد مشكلة! في هذا المقال نقدم لكم منزل مساحته 60 متر مربع ولا ينقصه في تصميمه شيء.
كما هو واضح أن الصالة مساحة مفتوحة مقسمة بين المطبخ وغرفة المعيشة، فكان إضافة بار أمر مهم للعمل كفاصل بين المساحتين ويعمل كسطح إضافي في المطبخ لزيادة مساحته الصغيرة.ويمكن استخدامه كطاولة طعام أيضًا. استغل المصمم المساحة فوق البار الممتدة للسقف لإضافة رفوف عملت كمكتبة.
في هذه الصورة ندخل إلى المطبخ لننظر عن كثب على الخزانات وكيفية ترتيب الأجهزة. استغل المصمم المساحة الرأسية لإضافة خزانات توفيرًا للمساحة. سطح المطبخ من الخرسانة المطلية المعروفة بقوة تحملها والفرصة للاختيار بين ألوان عديدة تلائم ذوقك.
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الإضاءة عنصر مهم من عناصر الديكور ففي هذا التصميم الخزانات الزرقاء في المكتبة سلط عليها الضوء بحيث تباين اللون كأنه لون داكن وآخر فاتح. الكنب أيضًا باللون الأزرق ليتلاءما معًا.
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هذه الصورة تبين منظور آخر للمطبخ حيث يظهر كدخل المنزل الخلفي الذي يعطيك الفرصة لفتحه وإقامة حفلات شواء فيكون المطبخ قريب من الحدث.
من الشائع عدم استخدام الخشب في الحمام ظنًا من الناس أن الخشب سيفسد بسبب الرطوبة، ولكن على العكس هناك خشب مخصص لذلك ومع معالجته بالطريقة الصحيحة يصبح اختيار رائع وأنيق للغاية.
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