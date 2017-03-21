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شقة مساحتها 60 م² بتصميم رائع ستريد مثلها

ريم عوض ريم عوض
APPARTAMENTO PER DUE, MBRstudio Architetti MBRstudio Architetti غرفة المعيشة
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مساحة منزلك صغيرة؟ لا توجد مشكلة! في هذا المقال نقدم لكم منزل مساحته 60 متر مربع ولا ينقصه في تصميمه شيء.

مساحة مفتوحة

APPARTAMENTO PER DUE, MBRstudio Architetti MBRstudio Architetti غرفة السفرة
MBRstudio Architetti

MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti

كما هو واضح أن الصالة مساحة مفتوحة مقسمة بين المطبخ وغرفة المعيشة، فكان إضافة بار أمر مهم للعمل كفاصل بين المساحتين ويعمل كسطح إضافي في المطبخ لزيادة مساحته الصغيرة.ويمكن استخدامه كطاولة طعام أيضًا. استغل المصمم المساحة فوق البار الممتدة للسقف لإضافة رفوف عملت كمكتبة.

المطبخ قبل المنزل

APPARTAMENTO PER DUE, MBRstudio Architetti MBRstudio Architetti مطبخ
MBRstudio Architetti

MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti

في هذه الصورة ندخل إلى المطبخ لننظر عن كثب على الخزانات وكيفية ترتيب الأجهزة. استغل المصمم المساحة الرأسية لإضافة خزانات توفيرًا للمساحة. سطح المطبخ من الخرسانة المطلية المعروفة بقوة تحملها والفرصة للاختيار بين ألوان عديدة تلائم ذوقك.

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غرفة معيشة زرقاء

APPARTAMENTO PER DUE, MBRstudio Architetti MBRstudio Architetti غرفة المعيشة
MBRstudio Architetti

MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti

الإضاءة عنصر مهم من عناصر الديكور ففي هذا التصميم الخزانات الزرقاء في المكتبة سلط عليها الضوء بحيث تباين اللون كأنه لون داكن وآخر فاتح. الكنب أيضًا باللون الأزرق ليتلاءما معًا. 

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مطبخ بجانب المدخل

APPARTAMENTO PER DUE, MBRstudio Architetti MBRstudio Architetti مطبخ
MBRstudio Architetti

MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti

هذه الصورة تبين منظور آخر للمطبخ حيث يظهر كدخل المنزل الخلفي الذي يعطيك الفرصة لفتحه وإقامة حفلات شواء فيكون المطبخ قريب من الحدث.

الحمام

APPARTAMENTO PER DUE, MBRstudio Architetti MBRstudio Architetti حمام
MBRstudio Architetti

MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti
MBRstudio Architetti

من الشائع عدم استخدام الخشب في الحمام ظنًا من الناس أن الخشب سيفسد بسبب الرطوبة، ولكن على العكس هناك خشب مخصص لذلك ومع معالجته بالطريقة الصحيحة يصبح اختيار رائع وأنيق للغاية.

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