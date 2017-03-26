15 تصميم لحمامات صغيرة بالخشب والحجارة

الحمام هو أحد الغرف الأساسية في المنزل، وأيضًا في الحياة اليويمة، في مرحلة من حياة كل منا، تمنينا الحصول على حمام كبير وواسع، حيث يمكننا الاسترخاء والحصول على وقتنا الخاص في هدوء والاستمتاع بالديكورات الفاخرة الأنيقة، إلا أن الاتجاهات المعمارية الجديدة، تقلص كثيرًا من حجم الحمام، حتى أنه أصبح أصغر المساحات داخل المنزل.
ولكن، حمام صغير ليس مرادفًا لحمام قبيح، فهناك العديد من الطرق لجعله يبدو أكبر، وأكثر راحة وأناقة، وأحد تلك الطرق هو اختيار المواد المناسبة لتزيين الجدران، دون الحاجة إلى إضافة المزيد من التفاصيل، وفي مقال اليوم، ندعوك لاكتشاف قدرة الخشب والحجارة على تحويل الحمامات الصغيرة إلى مساحات فريدة من الراحة والاسترخاء.
الميزة الرئيسية لأحجار هي قدرتها على إعطاء إطلالة جديدة للمساحات. كل ما تحتاج إليه لبدء يومك هو لاسترخاء في حمام يتمتع بدفئ الأخشاب وأناقة الأحجار.
ميزة أخرى للخشب والحجر، هي أنهم ينقلون الطبيعة إلى داخل حمامك، في جذع وكل صخرة، مع تصميم فريد لكل قطعة يكاد يكون من المستحيل تكرار، لذلك يمكنك الثقة أن حمامك سيكون مختلفًا بالتأكيد عن أي حمام أخر دون بذل الكثير من الجهد.
كل من الحجر والخشب يمكن العثور عليهما في نغمات فاتحة وداكنة، مما يسمح لك استخدامها لتحديد الألوان الأساسية مع خلفيات من الألوان المحايدة أو المتناقضة، لإضافة التفاصيل مع نغمات أقوى.
ظلال واضحة من الخشب، مثل الصنوبر، والرماد أو البتولا، وتلك الأحجار مثل حجر النهر، والوردي المحجر، لتساعدك على تسليط الضوء على أفضل الأماكن، وجعلها أعذب.
وجود الخشب عادة ما يكون قوي جدًا، لذلك لا تحتاج إلى إضافة المزيد من التفاصيل على الجدران، أو الأثاث الخاص، لجعلها تبدو جذابة، بل سيكون كافيا مع بعض التفاصيل الصغيرة لفضاء أكثر دفئًا.
يتحدان مع كل شيء لا يهم إذا كنت قد اخترت نمط ريفي، أو حديث، أو نوع المواد التي تريد إضافتها إلى حمامك، فالخشب والحجر متعددان في الأشكال والألوان، ويمكن أن يتحدا مع كل شيء.
كما ذكر أعلاه، هذه المواد لها قوام وأنماط فريدة من نوعها، ولكن بالإضافة إلى إضفائها لمسات خاصة على الحمام، فإنها أيضًا تساعدنا على تحديد مجالاته دون إضافة الجدران أو أية عناصر اضافية.
يتميز الطراز الريفي بنسبة كبيرة بكابينة الاستحمام، مع المواد الطبيعية والخفيفة، في محاولة لإعادة إنتاج أجواء الريف في المكان، لذا، إذا كنت ترغب في تصميم الحمام مع هذا النمط، فإن الخشب والحجر هما أفضل خيار للمواد.
خفة التصميم لا تُشير إلى وزن العناصر، ولكن إلى الوزن البصري الذي يتسبب فيه. التصميم الكثيف جدًا يجعلك تشعر وكأنك محاصر ومضغوط داخل مكان صغير، في حين أن التصاميم الخفيفة تمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء، كما هو الحال في تصميم هذه الصورة، حيث الكثير من العناصر ولكن لا يزال من الجميل رؤيته والشعور بالبراح في فضائه.
الخشب يمكن أيضًا أن يكون من المواد الأنيقة، مع الرمل المناسب ومواد لاصقة جيدة، لترك الأسطح ملساء تمامًا. الحجر هنا سيكون كافيًا لاستخدامه في النغمات الباردة. ولإعطاء لمسة نهائية، لا تنسى أن تمنح الحمام الإضاءة الكافية.
الأمر الذي يجب أن أخذه بعين الاعتبار عند تصميم الحمام، هو عوامل الرطوبة التي سوف تتعرض لها المواد. ومع ذلك، هناك الآن إمكانية اختيار الطلاء الاصطناعية الذي يمنحك نتيجة تبدو مشابهة للمواد الطبيعية، ولكن أكثر مقاومة وسهلة التركيب.
إذا كانت لديك مساحة صغيرة، فإنك تحتاج إلى تحقيق الاستفادة القصوى من كل شبر، بما في ذلك كل سم من السقف. لذلك، يمكنك استخدام الألواح الخشبية لتزيين سقف حمامك، دون الحاجة لاحتلال أي جزء من الفضاء، وفي الوقت ذاته تحقيق مظهر ريفي ومريحة جدا.
ميزة أخرى لهذه المواد هي أنها قوي جدًا واقتصادية، سهل الحصول عليها وحتى الحفاظ عليها أكثر سهولة، بحيث أنه يمكن توظيفها كبلاطات للجدران، أو أسطح منضدة.
ألواح الحجر هي واحدة من المواد الأكثر استخداماً، لأنها تمنحنا مظهر أنيق، مع خطوط وألوان رائعة، وبأسعار في متناول الجميع، بالإضافة إلى ميزة أنه يمكن إضافتها إلى أي مكان. وإذا كنت تريد أن تقنع نفسك بهذا، نترك لك هذا التصميم الرائع لتأمله.
وأخيرًا، نعرض لكم نموذج آخر لما يمكن تحقيقه من دمج الخشب والحجر ، مع ترك الأسطح ملساء تقريبًا، لجعل حمامك يبدو أنيقًا جداً وجميلًا، بل وأيضًا بمظهر جديد ومميز. يبدو الأمر كما لو كان لديه القليل من كل شيء، وأنه ليس بحاجة إلى أي شيء أخر سوى استمتاعكم بالاسترخاء فيه!
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