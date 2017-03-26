الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 تصميم لحمامات صغيرة بالخشب والحجارة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Loading admin actions …

الحمام هو أحد الغرف الأساسية في المنزل، وأيضًا في الحياة اليويمة، في مرحلة من حياة كل منا، تمنينا الحصول على حمام كبير وواسع، حيث يمكننا الاسترخاء والحصول على وقتنا الخاص في هدوء والاستمتاع بالديكورات الفاخرة الأنيقة، إلا أن الاتجاهات المعمارية الجديدة، تقلص كثيرًا من حجم الحمام، حتى أنه أصبح أصغر المساحات داخل المنزل.

ولكن، حمام صغير ليس مرادفًا لحمام قبيح، فهناك العديد من الطرق لجعله يبدو أكبر، وأكثر راحة وأناقة، وأحد تلك الطرق هو اختيار المواد المناسبة لتزيين الجدران، دون الحاجة إلى إضافة المزيد من التفاصيل، وفي مقال اليوم، ندعوك لاكتشاف قدرة الخشب والحجارة على تحويل الحمامات الصغيرة إلى مساحات فريدة من الراحة والاسترخاء.

1. مساحة صغيرة مُشرقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الميزة الرئيسية لأحجار هي قدرتها على إعطاء إطلالة جديدة للمساحات. كل ما تحتاج إليه لبدء يومك هو لاسترخاء في حمام يتمتع بدفئ الأخشاب وأناقة الأحجار.

2. تصميم طبيعي

residencia, bello diseño! bello diseño! حمام
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

ميزة أخرى للخشب والحجر، هي أنهم ينقلون الطبيعة إلى داخل حمامك، في جذع وكل صخرة، مع تصميم فريد لكل قطعة يكاد يكون من المستحيل تكرار، لذلك يمكنك الثقة أن حمامك سيكون مختلفًا بالتأكيد عن أي حمام أخر دون بذل الكثير من الجهد.

3. أناقة بسيطة

residencia, bello diseño! bello diseño! حمام
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

كل من الحجر والخشب يمكن العثور عليهما في نغمات فاتحة وداكنة، مما يسمح لك استخدامها لتحديد الألوان الأساسية مع خلفيات من الألوان المحايدة أو المتناقضة، لإضافة التفاصيل مع نغمات أقوى.

4. الكثير من الضوء

residencia, bello diseño! bello diseño! حمام
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

ظلال واضحة من الخشب، مثل الصنوبر، والرماد أو البتولا، وتلك الأحجار مثل حجر النهر، والوردي المحجر، لتساعدك على تسليط الضوء على أفضل الأماكن، وجعلها أعذب.

5. تصميم خاص

residencia, bello diseño! bello diseño! حمام
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

وجود الخشب عادة ما يكون قوي جدًا، لذلك لا تحتاج إلى إضافة المزيد من التفاصيل على الجدران، أو الأثاث الخاص، لجعلها تبدو جذابة، بل سيكون كافيا مع بعض التفاصيل الصغيرة لفضاء أكثر دفئًا.

6. الأخشاب والحجر

residencia, bello diseño! bello diseño! حمام
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

يتحدان مع كل شيء لا يهم إذا كنت قد اخترت نمط ريفي، أو حديث، أو نوع المواد التي تريد إضافتها إلى حمامك، فالخشب والحجر متعددان في الأشكال والألوان، ويمكن أن يتحدا مع كل شيء.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. القوام والأنماط

Cosy bathroom Hart Design and Construction حمام
Hart Design and Construction

Cosy bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

كما ذكر أعلاه، هذه المواد لها قوام وأنماط فريدة من نوعها، ولكن بالإضافة إلى إضفائها لمسات خاصة على الحمام، فإنها أيضًا تساعدنا على تحديد مجالاته دون إضافة الجدران أو أية عناصر اضافية.

8. نمط ريفي

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat حمام
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

يتميز الطراز الريفي بنسبة كبيرة بكابينة الاستحمام، مع المواد الطبيعية والخفيفة، في محاولة لإعادة إنتاج أجواء الريف في المكان، لذا، إذا كنت ترغب في تصميم الحمام مع هذا النمط، فإن الخشب والحجر هما أفضل خيار للمواد.

9. تصاميم خفيفة الوزن

Casa JC - Cond. Retiro do Chalé, CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES حمام
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

خفة التصميم لا تُشير إلى وزن العناصر، ولكن إلى الوزن البصري الذي يتسبب فيه. التصميم الكثيف جدًا يجعلك تشعر وكأنك محاصر ومضغوط داخل مكان صغير، في حين أن التصاميم الخفيفة تمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء، كما هو الحال في تصميم هذه الصورة، حيث الكثير من العناصر ولكن لا يزال من الجميل رؤيته والشعور بالبراح في فضائه.

10. تصميم ذكي

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

الخشب يمكن أيضًا أن يكون من المواد الأنيقة، مع الرمل المناسب ومواد لاصقة جيدة، لترك الأسطح ملساء تمامًا. الحجر هنا سيكون كافيًا لاستخدامه في النغمات الباردة. ولإعطاء لمسة نهائية، لا تنسى أن تمنح الحمام الإضاءة الكافية.

11. الطلاء الاصطناعية

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الأمر الذي يجب أن أخذه بعين الاعتبار عند تصميم الحمام، هو عوامل الرطوبة التي سوف تتعرض لها المواد. ومع ذلك، هناك الآن إمكانية اختيار الطلاء الاصطناعية الذي يمنحك نتيجة تبدو مشابهة للمواد الطبيعية، ولكن أكثر مقاومة وسهلة التركيب.

12. ألواح خشبية

TAQ, Espais Duals Espais Duals حمام
Espais Duals

Espais Duals
Espais Duals
Espais Duals

إذا كانت لديك مساحة صغيرة، فإنك تحتاج إلى تحقيق الاستفادة القصوى من كل شبر، بما في ذلك كل سم من السقف. لذلك، يمكنك استخدام الألواح الخشبية لتزيين سقف حمامك، دون الحاجة لاحتلال أي جزء من الفضاء، وفي الوقت ذاته تحقيق مظهر ريفي ومريحة جدا.

13. الأسطح والجدران

Restauración de masia guardando la esencia de los años, Puigdesens fusteria interiorisme Puigdesens fusteria interiorisme حمام
Puigdesens fusteria interiorisme

Puigdesens fusteria interiorisme
Puigdesens fusteria interiorisme
Puigdesens fusteria interiorisme

ميزة أخرى لهذه المواد هي أنها قوي جدًا واقتصادية، سهل الحصول عليها وحتى الحفاظ عليها أكثر سهولة، بحيث أنه يمكن توظيفها كبلاطات للجدران، أو أسطح منضدة.

14. ألواح الحجر

Gäste-WC, Boddenberg Boddenberg حمام
Boddenberg

Boddenberg
Boddenberg
Boddenberg

ألواح الحجر هي واحدة من المواد الأكثر استخداماً، لأنها تمنحنا مظهر أنيق، مع خطوط وألوان رائعة، وبأسعار في متناول الجميع، بالإضافة إلى ميزة أنه يمكن إضافتها إلى أي مكان. وإذا كنت تريد أن تقنع نفسك بهذا، نترك لك هذا التصميم الرائع لتأمله.

15. الأسطح الملساء

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

وأخيرًا، نعرض لكم نموذج آخر لما يمكن تحقيقه من دمج الخشب والحجر ، مع ترك الأسطح ملساء تقريبًا، لجعل حمامك يبدو أنيقًا جداً وجميلًا، بل وأيضًا بمظهر جديد ومميز. يبدو الأمر كما لو كان لديه القليل من كل شيء، وأنه ليس بحاجة إلى أي شيء أخر سوى استمتاعكم بالاسترخاء فيه!

إذا كان حمامك صغيرًا فسوف تود الاطلاع على هذا المقال، 10 حلول ذكية لزيادة مساحة حمامك الصغير

10 أفكار لمدخل منزل أنيق وجميل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً