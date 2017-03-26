15 تصميم لحمامات صغيرة بالخشب والحجارة

الحمام هو أحد الغرف الأساسية في المنزل، وأيضًا في الحياة اليويمة، في مرحلة من حياة كل منا، تمنينا الحصول على حمام كبير وواسع، حيث يمكننا الاسترخاء والحصول على وقتنا الخاص في هدوء والاستمتاع بالديكورات الفاخرة الأنيقة، إلا أن الاتجاهات المعمارية الجديدة، تقلص كثيرًا من حجم الحمام، حتى أنه أصبح أصغر المساحات داخل المنزل.

ولكن، حمام صغير ليس مرادفًا لحمام قبيح، فهناك العديد من الطرق لجعله يبدو أكبر، وأكثر راحة وأناقة، وأحد تلك الطرق هو اختيار المواد المناسبة لتزيين الجدران، دون الحاجة إلى إضافة المزيد من التفاصيل، وفي مقال اليوم، ندعوك لاكتشاف قدرة الخشب والحجارة على تحويل الحمامات الصغيرة إلى مساحات فريدة من الراحة والاسترخاء.