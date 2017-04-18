11 مطبخ بجزيرة مثالية للمساحات الصغيرة

مطبخ تحب النظر إليه ليس فقط لروعة ألوانه وإنما أيضًا لعملية تصميمه التي تتمتع بذكاء مفرط يتجسد في مائدة الجزيرة وشكلها الفريد حيث تتضمن من الجهة الخارجية المطلة على المجال الحيوي للمنزل أرفف مفتوحة بها نخبة من الأسبتة بخامة الخوص يتم فيها تخزين العديد من الأغراض ورغم ذلك لا تضر بإطلالة المطبخ بل على النقيض تزيده تميزًا!
هنا استغل خبير التصميم المساحة المحيطة بالمطبخ من الخارج وكونها خالية من الإكسسوارات والأثاث ليجعل من هيكل المطبخ الخرساني الخارجي -والذي يشكل شبه جزيرة- مكتبًا عمليًا من خلال رف خشبي بسيط تم تثبيته بذلك الجدار الملون.
تصميم عصري في هيئة مائدة الجزيرة ولكنه في حقيقة الأمر طاولة خشبية بلون بني داكن ملتحم مع الوحدات التخزينية وتكمل حرف U يحتضنها من الخارج مقاعد عالية بلا مساند.
مطبخ بتصميم L الطرف الصغير منه يُكَوِن مائدة سفرة سطحها من الخشب باللون البني الداكن حيث استعاض المصمم به عن الرخام مما يجعل المطبخ أكثر عصرية.
رف أنيق الطرف الأيسر منه مثبت بالجدار والآخر مثبت بالأرضية ملمسه ناعم وسطحه لامع كوحدات المطبخ تمامًا هو في هيئة مائدة جزيرة صغيرة ولكنه يقوم بدور مائدة السفرة فقط ينقصه مقاعد من الجهتين. اختيار لون الأرضية الداكن كان موفقًا بشدة فهو الذي أظهر ملامح المطبخ بخزاناته المتعددة بيضاء اللون.
تصميم فريد من نوعه تجد فيه البار أشبه بتصميم مائدة الجزيرة التي تضم بداخلها موقد كهربي وتمنح المطبخ مساحة إضافية لإعداد الطعام وربما تناوله أيضًا في حال إن لم تكن السفرة قريبة بهذا الشكل من المطبخ.
مطبخ مبهج أساس تألقه مائدة الجزيرة المصممة بشكل وظيفي وجمالي في الوقت ذاته، فهي من الجهة الخارجية القريبة من المجال الحيوي للمنزل تحولت لمكتبة تضم نخبة كبيرة من الكتب بألوانها الزاهية وأسبتة من الخوص أكملت جمال الإطلالة.
مطبخ بتصميم L وحداته التخزينية على خط واحد مستقيم يكملها عند النهاية مائدة من نفس السطحر الرخامي تصنع سفرة بسيطة تتحلى بالأناقة يحيط بها أربعة كراسي بخامة الجلد والمعدن معًا.
مائدة جزيرة ببار مائل خشبي يصطف أمامه كراسي بلون العسل وأرجل فضية براقة وثابتة.
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مائدة بتصميم L تستحوذ على النصف الأيسر من المطبخ في الوقت الذي يمتد منها رف خشبي عريض جهة اليمين توضع أمامه ثلاثة كراسي مريحة باللون الأخضر الداكن.
مائدة جزيرة مائلة تصنع شكلًا غريبًا ومع ذلك فهي فريدة من نوعها ربما لن تصادفها في أي مطبخ ثانٍ.. تتميز بلونها الناصع المتناسق مع الوحدات التخزينية وتكمل معها حرف U.