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11 مطبخ بجزيرة مثالية للمساحات الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
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1- عن العملية وذكاء التصميم

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

مطبخ تحب النظر إليه ليس فقط لروعة ألوانه وإنما أيضًا لعملية تصميمه التي تتمتع بذكاء مفرط يتجسد في مائدة الجزيرة وشكلها الفريد حيث تتضمن من الجهة الخارجية المطلة على المجال الحيوي للمنزل أرفف مفتوحة بها نخبة من الأسبتة بخامة الخوص يتم فيها تخزين العديد من الأغراض ورغم ذلك لا تضر بإطلالة المطبخ بل على النقيض تزيده تميزًا!

2- ألوان جديدة ولمسة مبتكرة

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign مطبخ
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

هنا استغل خبير التصميم المساحة المحيطة بالمطبخ من الخارج وكونها خالية من الإكسسوارات والأثاث ليجعل من هيكل المطبخ الخرساني الخارجي -والذي يشكل شبه جزيرة- مكتبًا عمليًا من خلال رف خشبي بسيط تم تثبيته بذلك الجدار الملون. 

3- جزيرة وطاولة في آنٍ واحد

RISTRUTTURAZIONE COERENTE DI DUE VILLETTE ADIACENTI, Bianchetti Bianchetti مطبخ
Bianchetti

Bianchetti
Bianchetti
Bianchetti

تصميم عصري في هيئة مائدة الجزيرة ولكنه في حقيقة الأمر طاولة خشبية بلون بني داكن ملتحم مع الوحدات التخزينية وتكمل حرف U يحتضنها من الخارج مقاعد عالية بلا مساند. 

4- مطبخ L الخشب سر جماله

Ristrutturazione SG, arCMdesign - Architetto Michela Colaone arCMdesign - Architetto Michela Colaone مطبخ
arCMdesign – Architetto Michela Colaone

arCMdesign - Architetto Michela Colaone
arCMdesign – Architetto Michela Colaone
arCMdesign - Architetto Michela Colaone

مطبخ بتصميم L الطرف الصغير منه يُكَوِن مائدة سفرة سطحها من الخشب باللون البني الداكن حيث استعاض المصمم به عن الرخام مما يجعل المطبخ أكثر عصرية.  

5- رف أنيق ولامع

Render di interni, Giuseppe Balestri Giuseppe Balestri مطبخ
Giuseppe Balestri

Giuseppe Balestri
Giuseppe Balestri
Giuseppe Balestri

رف أنيق الطرف الأيسر منه مثبت بالجدار والآخر مثبت بالأرضية ملمسه ناعم وسطحه لامع كوحدات المطبخ تمامًا هو في هيئة مائدة جزيرة صغيرة ولكنه يقوم بدور مائدة السفرة فقط ينقصه مقاعد من الجهتين. اختيار لون الأرضية الداكن كان موفقًا بشدة فهو الذي أظهر ملامح المطبخ بخزاناته المتعددة بيضاء اللون.  

6- بار ومائدة جزيرة في تصميم فريد

_c a s a | S _, RO|a_ RO|a_ مطبخ
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

تصميم فريد من نوعه تجد فيه البار أشبه بتصميم مائدة الجزيرة التي تضم بداخلها موقد كهربي وتمنح المطبخ مساحة إضافية لإعداد الطعام وربما تناوله أيضًا في حال إن لم تكن السفرة قريبة بهذا الشكل من المطبخ. 

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7- بهجة الألوان والعملية تحالفا هنا

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

مطبخ مبهج أساس تألقه مائدة الجزيرة المصممة بشكل وظيفي وجمالي في الوقت ذاته، فهي من الجهة الخارجية القريبة من المجال الحيوي للمنزل تحولت لمكتبة تضم نخبة كبيرة من الكتب بألوانها الزاهية وأسبتة من الخوص أكملت جمال الإطلالة.

8- ذكاء التصميم

Casa EA, Giulia Villani - Studio Guerra Giulia Villani - Studio Guerra مطبخ
Giulia Villani – Studio Guerra

Giulia Villani - Studio Guerra
Giulia Villani – Studio Guerra
Giulia Villani - Studio Guerra

مطبخ بتصميم L وحداته التخزينية على خط واحد مستقيم يكملها عند النهاية مائدة من نفس السطحر الرخامي تصنع سفرة بسيطة تتحلى بالأناقة يحيط بها أربعة كراسي بخامة الجلد والمعدن معًا.

9- مائدة جزيرة ببار مائل

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

مائدة جزيرة ببار مائل خشبي يصطف أمامه كراسي بلون العسل وأرجل فضية براقة وثابتة.

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10- مائدة بتصميم L

NUOVE FOTO CUCINE, Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. مطبخ
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

مائدة بتصميم L تستحوذ على النصف الأيسر من المطبخ في الوقت الذي يمتد منها رف خشبي عريض جهة اليمين توضع أمامه ثلاثة كراسي مريحة باللون الأخضر الداكن. 

11- مائدة مائلة!

From Single to Married!, ZENZEROdesign ZENZEROdesign مطبخ
ZENZEROdesign

ZENZEROdesign
ZENZEROdesign
ZENZEROdesign

مائدة جزيرة مائلة تصنع شكلًا غريبًا ومع ذلك فهي فريدة من نوعها ربما لن تصادفها في أي مطبخ ثانٍ.. تتميز بلونها الناصع المتناسق مع الوحدات التخزينية وتكمل معها حرف U.

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