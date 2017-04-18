11 مطبخ بجزيرة مثالية للمساحات الصغيرة

مطبخ تحب النظر إليه ليس فقط لروعة ألوانه وإنما أيضًا لعملية تصميمه التي تتمتع بذكاء مفرط يتجسد في مائدة الجزيرة وشكلها الفريد حيث تتضمن من الجهة الخارجية المطلة على المجال الحيوي للمنزل أرفف مفتوحة بها نخبة من الأسبتة بخامة الخوص يتم فيها تخزين العديد من الأغراض ورغم ذلك لا تضر بإطلالة المطبخ بل على النقيض تزيده تميزًا!