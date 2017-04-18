10 حيل تجعل منزلك صحيًا وتغير حياتك إلى الأفضل

قد يبدو غريبًا هو الاعتقاد بأن النظام والتنظيف المستمر لبيوتنا يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى على حياتنا وأنه يجعلها أفضل! ولكنه في الواقع أمر حقيقي، فترتيب وتنسيق المحيط الذي نعيش فيه لديه قوة كبيرة على شخصياتنا وتنميتها، كما أن الفوضى والساحات غير المنظمة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على حياتنا اليومية أيضًا، ومن هذا المنطلق يعرض كتاب الأفكار هذا 10 حيل تجعل منزلك صحيًا كفيلة بأن تغير حياتك إلى الأفضل!
عندما نسمح لكميات كبيرة من الغبار بالتراكم على مطابخنا والسيطرة عليها من وحدات تخزينية وجدران وأرضيات، أو أننا نستهين بقوة الرطوبة وقدرتها على خلق العفن على الجدران والأسطح وكذلك الأسقف، تصبح بذلك هذه البقعة من المنزل نقطة جاذبة للبكتريا والتي مع مرور الوقت سوف تجلب لنا سيل من الآثار السلبية على حياتنا.
ماذا يمكنك أن تفعل للحفاظ على صحتك وتجنب كل ما سبق؟ نحن ننصحك بإجراء تنظيف شامل للمطبخ من مرة لمرتين في الأسبوع أو إذا تعذر عليك ذلك يمكن مرة كل 15 يوم. (ولكن يجب التأكد من القيام بذلك).
في الوقت ذاته يجب أن تحرص على أن يتمتع مطبخك بتهوية سليمة وإضاءة طبيعية كافية لأن كلاهما له دور مذهل في تجنب تكوين العفن أو الأبخرة المحملة بالدهون وما غير ذلك، مما يضمن لك مطبخًا صحيًا لأسرة صحية.
تصميم جدران أو نوافذ زجاجية ببيتك أمر من شأنه التأثير بشكل إيجابي عليك وعلى صحتك النفسية حيث تسمح لك بأن تكون أكثر انفتاحًا على العالم وتوسع أفقك فتستطيع بالتعرض لها أن تنتج العديد من الأفكار والتمتع بحياتك بعيدًا عن الأجواء المشوشة والقذرة والتي تؤدي بدورها إلى انخفاض مستويات الإنتاجية.
ماذا يمكنك أن تفعل أيضًا؟ أن تكون شخصًا مرتبًا بالقدر المستطاع حتى وإن تعارض ذلك مع عملك اليومي الذي يستحوذ على وقتك بالكامل، وابدأ بأبسط الأشياء يوميًا لتضع كل غرض في مكانه الصحيح فلا تترك مساحة للفوضى بأن تعم المكان.
الـشعور بالقلق هو أمر شائع بين الناس الذين يعيشون في بيئات غير منظمة أو صغيرة المساحة، مما يؤثر بدوره على صحتك وتفكيرك، الأمر الذي يجعلك تدور في حلقة مفرغة طوال حياتك!
ماذا يمكنك أن تفعل؟ ننصحك بأن تعمل على خلق جو يسوده النظام والترتيب وهو أمر من السهل تحقيقه، وهذا ممكن إن حرصت على تحقيق التوزيع الجيد في الديكورات وقطع الأثاث واخترت الألوان التي تلهمك وتساعدك على الاسترخاء وخصوصًا في غرف النوم.
بعد يوم عمل شاق مليء بكل ما هو مسبب للإجهاد، بالكاد تستطيع القيام بما لديك من مهام منزلية يومية كإعداد الطعام وتنظيف المطبخ وكذلك الحمام وغسل الملابس إلى ما غير ذلك.. مما يجعلك تعود إلى نفس الدائرة المفرغة والجو غير الصحي المحمل بالأمراض.
ماذا يمكنك أن تفعل؟ للمساعدة في تحسين هذه النقطة، يجب أن تتعلم إدارة وقتك وتخصيص أوقات تتمكن خلالها من القيام بإحدى المتطلبات المنزلية اليومية حتى وإن خصصت كل يوم لنشاط معين كأن تحدد يوم لغسل الملابس، وآخر لتنظيف الحمام وآخر لتلميع الأرضيات وهكذا.
الأعمال المنزلية.. على الرغم من أنها تكون بمثابة غصة في حلوقنا إلى حد كبير، إلا أنها أمر شديد الأهمية بما يحققه للجسم من تناسق وصحية، في الوقت الذي ولكن بإمكانه المساهمة في الحد من نمط الحياة المستقرة بسبب الحركة المستمرة الممثلة في أداء وظائف معينة في المنزل.
ماذا يمكنك أن تفعل؟ اتباع فكرة ممتازة تتمثل في التوافق مع الأعمال المنزلية لتجنب الاستسلام لهذا الشعور والذي يؤثر سلبًا على حالتنا الصحية. حافظ على جسدك ممشوقًا من خلال حالة نشاط مستمر لأكثر من 10 دقيقة يوميًا. هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للفئة العمرية التي تتعدى الـ 40 عام.
البكتيريا في المنازل هي المصدر الرئيسي للتلوث ومن هذا المنطلق التنظيف المتكرر هو أمر ضروري. ماذا يمكنك أن تفعل؟ احرص على الكشف عن المناطق العرضة لتراكم التراب بشكل مستمر في بيتك، ثم قم بتطهيرها من أجل استعادة بيئة مواتية أكثر لصحتك.
الجانب الاجتماعي في حياتنا هو أمر مهم جدًا للنمو والرعاية الاجتماعية، أما الشعور بالوحدة هو أمر يمكن أن يجلب أثر سلبي إلى عقلك. ماذا يمكنك أن تفعل؟ إذا كان لديك منزل نظيف ومنظم، سيكون الأمر سهلًا عليك لإنشاء تجمعات اجتماعية سواء مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى الجيران بشكل أكبر مما ينعكس إيجابًا عليك وعلى أسرتك بلا شك.
مع عدم وجود مخاوف أو توترات من أي شئ مع القدرة على النوم بشكل جيد والحصول على قدر كافي من الراحة طوال الليل، يساعدك ذلك على خلق بيئة خالية من عناصر الضغوط العالية.
وجود حالة من النظام وبيئة صحية أمر له تأثير إيجابي على تعزيز الإبداع الخاص بك. لا أحد يحب أن يعمل في منطقة قذرة وقبيحة. ماذا يمكنك أن تفعل؟ قبل الجلوس للعمل، دائمًا قم بتنظيم سطح المكتب الخاص بك، ولا تبدأ بأي مهام في مكان عنوانه الفوضى.
عندما تشعر بحالة من الحزن في منزلك، يجب أن تعمل على تغيير شيء من أجل الحصول على السعادة التي نحن بأمس الحاجة إليها في حياتنا اليومية، لذا قم بأي شئ من الآتي.. التنظيف أو إحداث تغييرات طفيفة بأي غرفة من الغرف وهكذا.
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