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10 حيل تجعل منزلك صحيًا وتغير حياتك إلى الأفضل

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Memo Rojas, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة المعيشة
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قد يبدو غريبًا هو الاعتقاد بأن النظام والتنظيف المستمر لبيوتنا يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى على حياتنا وأنه يجعلها أفضل! ولكنه في الواقع أمر حقيقي، فترتيب وتنسيق المحيط الذي نعيش فيه لديه قوة كبيرة على شخصياتنا وتنميتها، كما أن الفوضى والساحات غير المنظمة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على حياتنا اليومية أيضًا، ومن هذا المنطلق يعرض كتاب الأفكار هذا 10 حيل تجعل منزلك صحيًا كفيلة بأن تغير حياتك إلى الأفضل!

كيف تحسن صحتك؟

Cozinha MA, Ao Cubo Arquitetura e Interiores Ao Cubo Arquitetura e Interiores مطبخ سيراميك Yellow
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

عندما نسمح لكميات كبيرة من الغبار بالتراكم على مطابخنا والسيطرة عليها من وحدات تخزينية وجدران وأرضيات، أو أننا نستهين بقوة الرطوبة وقدرتها على خلق العفن على الجدران والأسطح وكذلك الأسقف، تصبح بذلك هذه البقعة من المنزل نقطة جاذبة للبكتريا والتي مع مرور الوقت سوف تجلب لنا سيل من الآثار السلبية على حياتنا.

ماذا يمكنك أن تفعل للحفاظ على صحتك وتجنب كل ما سبق؟ نحن ننصحك بإجراء تنظيف شامل للمطبخ من مرة لمرتين في الأسبوع أو إذا تعذر عليك ذلك يمكن مرة كل 15 يوم. (ولكن يجب التأكد من القيام بذلك).

في الوقت ذاته يجب أن تحرص على أن يتمتع مطبخك بتهوية سليمة وإضاءة طبيعية كافية لأن كلاهما له دور مذهل في تجنب تكوين العفن أو الأبخرة المحملة بالدهون وما غير ذلك، مما يضمن لك مطبخًا صحيًا لأسرة صحية.    

2- افتح عقلك!

Memo Rojas, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة المعيشة
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

تصميم جدران أو نوافذ زجاجية ببيتك أمر من شأنه التأثير بشكل إيجابي عليك وعلى صحتك النفسية حيث تسمح لك بأن تكون أكثر انفتاحًا على العالم وتوسع أفقك فتستطيع بالتعرض لها أن تنتج العديد من الأفكار والتمتع بحياتك بعيدًا عن الأجواء المشوشة والقذرة والتي تؤدي بدورها إلى انخفاض مستويات الإنتاجية. 

ماذا يمكنك أن تفعل أيضًا؟ أن تكون شخصًا مرتبًا بالقدر المستطاع حتى وإن تعارض ذلك مع عملك اليومي الذي يستحوذ على وقتك بالكامل، وابدأ بأبسط الأشياء يوميًا لتضع كل غرض في مكانه الصحيح فلا تترك مساحة للفوضى بأن تعم المكان.

3- الحد من القلق

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الـشعور بالقلق هو أمر شائع بين الناس الذين يعيشون في بيئات غير منظمة أو صغيرة المساحة، مما يؤثر بدوره على صحتك وتفكيرك، الأمر الذي يجعلك تدور في حلقة مفرغة طوال حياتك!

ماذا يمكنك أن تفعل؟ ننصحك بأن تعمل على خلق جو يسوده النظام والترتيب وهو أمر من السهل تحقيقه، وهذا ممكن إن حرصت على تحقيق التوزيع الجيد في الديكورات وقطع الأثاث واخترت الألوان التي تلهمك وتساعدك على الاسترخاء وخصوصًا في غرف النوم.

4- إخفاض مستويات الإجهاد

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

بعد يوم عمل شاق مليء بكل ما هو مسبب للإجهاد، بالكاد تستطيع القيام بما لديك من مهام منزلية يومية كإعداد الطعام وتنظيف المطبخ وكذلك الحمام وغسل الملابس إلى ما غير ذلك.. مما يجعلك تعود إلى نفس الدائرة المفرغة والجو غير الصحي المحمل بالأمراض.

ماذا يمكنك أن تفعل؟ للمساعدة في تحسين هذه النقطة، يجب أن تتعلم إدارة وقتك وتخصيص أوقات تتمكن خلالها من القيام بإحدى المتطلبات المنزلية اليومية حتى وإن خصصت كل يوم لنشاط معين كأن تحدد يوم لغسل الملابس، وآخر لتنظيف الحمام وآخر لتلميع الأرضيات وهكذا.

5- لا تستهين بالأعمال المنزلية

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

الأعمال المنزلية.. على الرغم من أنها تكون بمثابة غصة في حلوقنا إلى حد كبير، إلا أنها أمر شديد الأهمية بما يحققه للجسم من تناسق وصحية، في الوقت الذي ولكن بإمكانه المساهمة في الحد من نمط الحياة المستقرة بسبب الحركة المستمرة الممثلة في أداء وظائف معينة في المنزل.

ماذا يمكنك أن تفعل؟ اتباع فكرة ممتازة تتمثل في التوافق مع الأعمال المنزلية لتجنب الاستسلام لهذا الشعور والذي يؤثر سلبًا على حالتنا الصحية. حافظ على جسدك ممشوقًا من خلال حالة نشاط مستمر لأكثر من 10 دقيقة يوميًا. هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للفئة العمرية التي تتعدى الـ 40 عام.

6- بيئة بدون بكتيريا

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

البكتيريا في المنازل هي المصدر الرئيسي للتلوث ومن هذا المنطلق التنظيف المتكرر هو أمر ضروري. ماذا يمكنك أن تفعل؟ احرص على الكشف عن المناطق العرضة لتراكم التراب بشكل مستمر في بيتك، ثم قم بتطهيرها من أجل استعادة بيئة مواتية أكثر لصحتك.

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7- تعزيز اللقاء الأسري

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الجانب الاجتماعي في حياتنا هو أمر مهم جدًا للنمو والرعاية الاجتماعية، أما الشعور بالوحدة هو أمر يمكن أن يجلب أثر سلبي إلى عقلك. ماذا يمكنك أن تفعل؟ إذا كان لديك منزل نظيف ومنظم، سيكون الأمر سهلًا عليك لإنشاء تجمعات اجتماعية سواء مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى الجيران بشكل أكبر مما ينعكس إيجابًا عليك وعلى أسرتك بلا شك.

8- راحة أفضل

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

مع عدم وجود مخاوف أو توترات من أي شئ مع القدرة على النوم بشكل جيد والحصول على قدر كافي من الراحة طوال الليل، يساعدك ذلك على خلق بيئة خالية من عناصر الضغوط العالية.

9- تشجيع الإبداع

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

وجود حالة من النظام وبيئة صحية أمر له تأثير إيجابي على تعزيز الإبداع الخاص بك. لا أحد يحب أن يعمل في منطقة قذرة وقبيحة. ماذا يمكنك أن تفعل؟ قبل الجلوس للعمل، دائمًا قم بتنظيم سطح المكتب الخاص بك، ولا تبدأ بأي مهام في مكان عنوانه الفوضى.

10- التغيير مطلوب

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

عندما تشعر بحالة من الحزن في منزلك، يجب أن تعمل على تغيير شيء من أجل الحصول على السعادة التي نحن بأمس الحاجة إليها في حياتنا اليومية، لذا قم بأي شئ من الآتي.. التنظيف أو إحداث تغييرات طفيفة بأي غرفة من الغرف وهكذا.

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