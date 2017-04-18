10 حيل تجعل منزلك صحيًا وتغير حياتك إلى الأفضل

عندما نسمح لكميات كبيرة من الغبار بالتراكم على مطابخنا والسيطرة عليها من وحدات تخزينية وجدران وأرضيات، أو أننا نستهين بقوة الرطوبة وقدرتها على خلق العفن على الجدران والأسطح وكذلك الأسقف، تصبح بذلك هذه البقعة من المنزل نقطة جاذبة للبكتريا والتي مع مرور الوقت سوف تجلب لنا سيل من الآثار السلبية على حياتنا.

ماذا يمكنك أن تفعل للحفاظ على صحتك وتجنب كل ما سبق؟ نحن ننصحك بإجراء تنظيف شامل للمطبخ من مرة لمرتين في الأسبوع أو إذا تعذر عليك ذلك يمكن مرة كل 15 يوم. (ولكن يجب التأكد من القيام بذلك).

في الوقت ذاته يجب أن تحرص على أن يتمتع مطبخك بتهوية سليمة وإضاءة طبيعية كافية لأن كلاهما له دور مذهل في تجنب تكوين العفن أو الأبخرة المحملة بالدهون وما غير ذلك، مما يضمن لك مطبخًا صحيًا لأسرة صحية.