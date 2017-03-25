10 تصميمات مصرية للدش

هل تبحث عن الدش المناسب لحمامك ، اليوم سنقدم لك مجموعة من تصمميات PM ARCHITECTS لأجمل غرف استحمام وأدشاش والتى ستنال إعجابك بالتأكيد، منها ما يناسب ميزانية محدودة وأخرى للمساحات الصغيرة وغيرها تناسب محبي الابتكار والتجديد، يعد حل غرفة الاستحمام هو الأمثل لإضافة تقسيم مميز وخصوصية لحمامك، وللحفاظ عليه جاف لأطول وقت ممكن ونظيف دائما، ومع تطور عالم الديكور ظهرت الكثير من التصميمات وهو ما سنعرضه لك اليوم لتجد ما تبحث عنه..