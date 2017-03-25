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10 تصميمات مصرية للدش

آية منير آية منير
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هل تبحث عن الدش المناسب لحمامك، اليوم سنقدم لك مجموعة من تصمميات PM ARCHITECTS لأجمل غرف استحمام وأدشاش والتى ستنال إعجابك بالتأكيد، منها ما يناسب ميزانية محدودة وأخرى للمساحات الصغيرة وغيرها تناسب محبي الابتكار والتجديد، يعد حل غرفة الاستحمام هو الأمثل لإضافة تقسيم مميز وخصوصية لحمامك، وللحفاظ عليه جاف لأطول وقت ممكن ونظيف دائما، ومع تطور عالم الديكور ظهرت الكثير من التصميمات وهو ما سنعرضه لك اليوم لتجد ما تبحث عنه..

1. أخضر ودرجاته..

عام homify
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عام

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درجات ساحر بين الأبيض والأخضر الزاهي جاء المصمم بنموذج لغرفة استحمام رائعة باستخدام فسيفساء رائع ومميز، أضاف جادر زجاجي كنوع من الخصوصية، وميز أرضيتها بمادة تشطيبية مختلفة عن المستخدم في الحمام بأكمله..

2. أرخام غير لامع بألوان هادئة..

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بعض الناس يفضلون الألوان الهادئة في الحمام وخاصة درجات البيج، لإضفاء حالة من الاسترخاء وأيضا تعد معالجة المساحات الصغيرة مع استخدام رخام غير لامع للتأكيد على حالة من الهدوء كاملة.

3. درجات رمادي بأقل إمكانيات..

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لا تحتاج أكثر من تحديد ركن للاستحمام مع ارتفاع أرضيته قليلا أو تغيير لون السيراميك المستخدم لجدرانه واختيار الدس المناسب وبذك تكون قد صممت غرفة استحمامك..

4. بلون القهوة..

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لمحبى القهوة ولونها ويود تصميم حمامه بألوانها الرائعة  يمكنك تحديد الجدار الرئيسي في غرفة استحمامك بهذا اللون ومع تصميم بسيط لقطع ديكورية ولا تنس الجدار الزجاجي.. ..

5. حمام فندقي

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وبأقل الإمكانيات وتوزيع إضاءة مثالي ستنجح في تصميم غرفة استحمامك على نمط الفنادق وبدرجات ناعمة وهادئة تساعد على الاسترخاء والشعور بالاتساع..

6. تجهيزات متعددة..

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مع تطور عالم التكنولوجيا ظهرت الكثير من الأدوات الصحية والتى تجعل من غرفة استحمامك متعددة الاستخدامات وبأحدث التقنيات..

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7. درجات من الفيروزي..

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اللون الفيروزي من أكثر الألوان الساحرة والتى تناسب الحمامات حيث تساعد على حالة الاسترخاء والراحة ..

8. تصميم مبتكر ومختلف..

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من المعتاد تقسيم الحمام بشكل تقليدي حيث يتم توزيع عناصره بمحاذاة الجدران، ولكن هنا المصمم كسر هذه القاعدة صُممت غرفة الاستحماما منتصف الحمام دون حواج وبدش مبتكر وحديث..

9. تصميم مميز..

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استكمالا لنفس الفكر وهو كسر قاعدة التقسيم التقليدي للحمام، وتصميم غرفة استحمام كمحور رئيسي للفراغ، وبألوان محايدة ولكن هذه المرة قام المصمم بتحويلها ككابينة متكاملة..

10. المساحات الصغيرة

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من أفضل الحلول وأكثرها عملية للمساحات الصغيرة في الحمامات، استبدال حوض الاستحمام بغرفة عملية وصغيرة، تؤدي وظيفتها على أكمل وجه وتحافظ على الجانب الجمالي للتصميم..

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