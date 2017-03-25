منزل صغير بأفكار رائعة

لأصحاب المنازل الصغيرة والتى تقف عائقا بين أحلامهم وامانيهم التى طالما انتظروا تحقيقها، اليوم وقد جئنا لكم بنموذج رائع لمنزل صغير وبأفكار رائعة ومميزة، حيث نجح المصمم في استغلال مساحته الصغيرة واستكمل عناصره على أحدث موضة وبأجمل أذواق والتى ستنال إعجابك بالتأكيد، وفي جولة سريعة بين أركانه سنستمتع لدقائق معا ..
وبتصميم حديث وبلمسة شبابية يأتي تصميم غرفة المعيشة يتألق باللونين الأصفر والأبيض معا، اختلفت اسجادة بنقوشها عما استخدمت في اللوحة ذات التصميم التجريدي المبتكر، جاء فراغ الاستقبال بالكامل مفتوح حيث غرفة طعام صغيرة ومعيشة مميزة معا في مكان واحد..
بالتأكيد ستحتاج في بيتك الصغيرة مكتبة عملية كالتى امامنا لتنظيم أغراضك سواء كتبك المفضلة وقطعك الديكورية وصورك العائلية وذكرياتك الهامة..
في الجانب الآخر من الاستقبال تأتي المساحة الخاصة بطاولة الطعام الصغيرة والتى جاءت لتناسب أربع أفرد، بلون أبيض وتصميم بسيط وسجادة أنيقة، ستلاحظ تصميم السقف بمستوى واحد دون أي تفاصيل لمراعاة ضيق المساحة وتوزيع إضاءة مميز..
ارتباط المطبخ بفراغ الاستقبال جاء مميز وسهل الوصول، رغم اختلاف المادة التشطيبية المستخدمة في الأرضيات ولكن جاء منسجما ومترابط بشكل رائع، واختار المصمم حل ما بين مطبخ منفصل ومفتوح حيث أضاف شابيك زجاجية ..
مطبخ حديث جدا بتفاصيل قليلة باللون الأبيض، ولكن الأرضية تأخذ البطولة كاملة بزخارف متميزة ومختلفة، بألوان ودرجات الرمادي لتتناسب مع المعدن اللامع..
الحمام الرئيسي للمنزل جاء تصميم أنيق وفندقي وبلمسة جريئة، حيث استخدم المصمم اللون الأبيض في الحمام ككل ولكن اختار الأصفر كخلفية لحوض غسيل الأيدي لتخصيصه كركن مختلف واختيار هذا اللون جاء كسمة ثابتة لفراغ الاستقبال والحمام الخاص به ..
في الأغلب ستجد مشكلة كبيرة في تصميم ممر منازلنا الصغيرة لضيق مساحته، ولكن هذا النموذج مثالي لتصميم مثل هذه الممرات، باللون الأبيض وسجادة أنيقة وبسيطة .. لن تحتاج أكثر من ذلك..
بساطة الطراز الحديث تتجسد في هذه الغرفة، حيث جاءت بسيطة جدا رغم أنها غرفة النوم الرئيسية، وإضافة اللون الوردي لترك لمسة رومانسية مميزة تخطف القلوب وتنال إعجابك ..
وللغرفة الرئيسية حمام صغير خاص بألوان محايدة وتصميم على نمط الفنادق يتألق باللون الأبيض ولمسة رائعة من الرخام ذون لون الكاكاوي..
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