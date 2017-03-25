منزل صغير بأفكار رائعة

لأصحاب المنازل الصغيرة والتى تقف عائقا بين أحلامهم وامانيهم التى طالما انتظروا تحقيقها، اليوم وقد جئنا لكم بنموذج رائع لمنزل صغير وبأفكار رائعة ومميزة، حيث نجح المصمم في استغلال مساحته الصغيرة واستكمل عناصره على أحدث موضة وبأجمل أذواق والتى ستنال إعجابك بالتأكيد، وفي جولة سريعة بين أركانه سنستمتع لدقائق معا ..