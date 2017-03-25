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منزل صغير بأفكار رائعة

آية منير آية منير
VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
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لأصحاب المنازل الصغيرة والتى تقف عائقا بين أحلامهم وامانيهم التى طالما انتظروا تحقيقها، اليوم وقد جئنا لكم بنموذج رائع لمنزل صغير وبأفكار رائعة ومميزة، حيث نجح المصمم في استغلال مساحته الصغيرة واستكمل عناصره على أحدث موضة وبأجمل أذواق والتى ستنال إعجابك بالتأكيد، وفي جولة سريعة بين أركانه سنستمتع لدقائق معا ..

غرفة معيشة مميزة..

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

وبتصميم حديث وبلمسة شبابية يأتي تصميم غرفة المعيشة يتألق باللونين الأصفر والأبيض معا، اختلفت اسجادة بنقوشها عما استخدمت في اللوحة ذات التصميم التجريدي المبتكر، جاء فراغ الاستقبال بالكامل مفتوح حيث غرفة طعام صغيرة ومعيشة مميزة معا في مكان واحد..

مكتبة عملية ..

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

بالتأكيد ستحتاج في بيتك الصغيرة مكتبة عملية كالتى امامنا لتنظيم أغراضك سواء كتبك المفضلة وقطعك الديكورية وصورك العائلية وذكرياتك الهامة..

طاولة طعام صغيرة..

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

في الجانب الآخر من الاستقبال تأتي المساحة الخاصة بطاولة الطعام الصغيرة والتى جاءت لتناسب أربع أفرد، بلون أبيض وتصميم بسيط وسجادة أنيقة، ستلاحظ تصميم السقف بمستوى واحد دون أي تفاصيل لمراعاة ضيق المساحة وتوزيع إضاءة مميز..

مطبخ سهل الوصول..

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

ارتباط المطبخ بفراغ الاستقبال جاء مميز وسهل الوصول، رغم اختلاف المادة التشطيبية المستخدمة في الأرضيات ولكن جاء منسجما ومترابط بشكل رائع،  واختار المصمم حل ما بين مطبخ منفصل ومفتوح حيث أضاف شابيك زجاجية ..

مطبخ حديث..

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

مطبخ حديث جدا بتفاصيل قليلة باللون الأبيض، ولكن الأرضية تأخذ البطولة كاملة بزخارف متميزة ومختلفة، بألوان ودرجات الرمادي لتتناسب مع المعدن اللامع..

حمام بلمسة جريئة..

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. حمام
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

الحمام الرئيسي للمنزل جاء تصميم أنيق وفندقي وبلمسة جريئة، حيث استخدم المصمم اللون الأبيض في الحمام ككل ولكن اختار الأصفر كخلفية لحوض غسيل الأيدي لتخصيصه كركن مختلف واختيار هذا اللون جاء كسمة ثابتة لفراغ الاستقبال والحمام الخاص به ..

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ممر أنيق..

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. الممر الحديث، المدخل و الدرج
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

في الأغلب ستجد مشكلة كبيرة في تصميم ممر منازلنا الصغيرة لضيق مساحته، ولكن هذا النموذج مثالي لتصميم مثل هذه الممرات، باللون الأبيض وسجادة أنيقة وبسيطة .. لن تحتاج أكثر من ذلك..

غرفة نوم بسيطة ..

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة نوم
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

بساطة الطراز الحديث تتجسد في هذه الغرفة، حيث جاءت بسيطة جدا رغم أنها غرفة النوم الرئيسية، وإضافة اللون الوردي لترك لمسة رومانسية مميزة تخطف القلوب وتنال إعجابك ..

حمام خاص ..

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. حمام
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

وللغرفة الرئيسية حمام صغير خاص بألوان محايدة وتصميم على نمط الفنادق يتألق باللون الأبيض ولمسة رائعة من الرخام ذون لون الكاكاوي..

يمكنك قراءة .. منزل مبهج ملئ بالأفكار المبتكرة

6 نماذج لحمام أبيض يبهر ضيوفك

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