11 حيلة لجعل حمامك أكثر أناقة

حاول أن تستبدل المنسوجات بجميع أنواعها سواء كانت بشاكير أو فوط أو مناشف في أسرع وقت ممكن سواء يومياً أو يوم بعد يوم وفقاً لاستخدامك و مستوى زيارات و عددها، فلابد أن تكون جميع المناشف التي توضع في متناول الضيوف مغسولة جيداً و نظيفة و غير مستعملة من قبل، و حاول أن تختار نوعية مناشف تتوافق في لونها و شكلها و نقشتها مع تصميم الحمام بشكل عام