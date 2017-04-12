11 حيلة لجعل حمامك أكثر أناقة

استخدم اكسسوار النبات في حمامك فإن له مظهر جذاب و يزيد من التنوع و احساس الهدوء و السكينة في أي مكان يستخدم فيه، و لو أردت لمسة أكثر ثراءاً بما يتوافق مع موديل و تصميم حمامك فإنه يمكنك أن تستخدم النباتات المزهرة الطبيعية ذات الرائحة الذكية مما يضفي شعوراً دائماً بالراحة في كل الاوقات داخل حمامك
لو كان لديك أكثر من منشفة في الحمام و مكان مفتوح لتخزينها يرى بوضوح عليك باستخدام طريقة الفنادق في تطبيق تلك المناشف و الفوط بطريقة راقية عن طريق لفها بالشكل الظاهر أمامنا و تنسيقها وفقاً للون كل مجموعة فيها و كذلك وفقاص لاستخداماتها ، راعي أن تكون المناشف و الفوط دائماً جافة و ليس مبللة و لا تطبقها و تلفها و هي في تلك الحالة حتى لا يصدر عنها رائحة مزعجة
نسق العطور والبخور في أماكن محددة داخل حمامك و اختر أوعية مناسبة في الشكل و الطراز لطراز و تصميم حمامك، الرائحة الذكية من أجمل الإضافات غير الملموسة التي يمكن أن تجعل من حمامك محط اعجاب الجميع
حاول أن تستبدل المنسوجات بجميع أنواعها سواء كانت بشاكير أو فوط أو مناشف في أسرع وقت ممكن سواء يومياً أو يوم بعد يوم وفقاً لاستخدامك و مستوى زيارات و عددها، فلابد أن تكون جميع المناشف التي توضع في متناول الضيوف مغسولة جيداً و نظيفة و غير مستعملة من قبل، و حاول أن تختار نوعية مناشف تتوافق في لونها و شكلها و نقشتها مع تصميم الحمام بشكل عام
كن ذكياً في تكييف الخزانات الخاصة لديك بطريقة تسمح باستيعاب كل ما تريد تخزينه دون تكدس و بطريقة مريحة، وتلك الفكرة يمكن أن تحقق عن طريق تقسيم إحدى ادراج وحدة الحوض بطريقة مقسمة هندسياً مربعات أو مستطيلات تسمح باستيعاب المناشف و الأدوات و المعطرات و المستحضرات في كل تقسيمه فيها
تحتاج أن تصمم خزانات أكثر لتستوعب المناشف و المستحضرات التي تتواجد في حمامك دون أن يظهر منها أي شيء للضيوف فلا يوجد منطق يقول أن يعرف ضيوفك ماذا تستخدم في استحمامك و ماذا تفضل من مستحضرات لغسيل شعرك، حاول أن تخفي كل شيء خاص بك في خزانات مقسمة بشكل جميل لتحفظ التنسيق في حمامك و ترفع مستوى الجمال فيه
لا تهمل أبداً في الإضاءة و لا مستوياتها و لا ألوانها ، كن متحكماص في كل شيء، و لو كان حمامك صغير الحجم ستكون مهمتك أكثر أهمية في توفير ضوء قوي في كل زوايا الحمام تبرز مساحته الفعلية و تسبب ظهوره بشكل لائق أمام الجميع
من أكثر الاستخدامات العصرية للضوء هي اللمبات المدفونة خلف المرايات و في حلوق الخزانات بشكل مودرن كما يظهر لنا في هذا النموذج، عليك لتحقيق ذلك اختيار لون جيد متماشي مع لون جدران الحمام و قوي في الوقت ذاته حتى يظهر أنه متواجد في التصميم
لو كان لديك في حمامك ما يستدعي الإصلاح و التغيير فلا تتردد في ذلك الامر، فهي من الأسباب التي تعبر عن الأهمال امام ضيوفك، لاحظ في هذا الحمام الفخم كل شيء متكامل عدا لمبة محترقة في النجفة مما أفسد كل شيء
بدلاً من الستائر استخدم لمسة طبيعية من الخيزران – البوص المربوط – لعمل ستارة بشكل روستيك يجمع بين الحداثة و روح الطبيعة و البساطة في حمامك، و يجعل هناك مجالاً آخر من الجمال يكمن في تنوع الظلال و تلاعبها حينما يسقط الضوء عبر النافذة و البوص
نعود و نؤكد على أهمية الروائح الذكية في حمامك ، استخدم العود و البخور و المعطرات، و لا تدع أي مجال لوجود رائحة غير جيدة في حمامك و لا تبخل على وجود شفاط جيد التهوية في حمامك للتخلص من أي روائح قد تنتج من الصرف أو قبل تنظيف الحمام أو من كثرة الاستخدام.