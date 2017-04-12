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11 حيلة لجعل حمامك أكثر أناقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Dream Bathroom, Sculleries of Stockbridge Sculleries of Stockbridge حمامإضاءة
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تصميم الحمام يحتاج للمسة مميزة و لبعض الأفكار التي تجعل منه مميزاً و مشرفاً لك أمام الضيوف، لذا سيقوم هوميفاي اليوم بتقديم مجموعة حيل و أفكار مبدعة التي يمكن أن تغيب عنك أو قد لا تتصور أنها تؤثر بشكل كبير في ظهور حمامك بالشكل اللائق أمام الجميع ..

إليكم 11 حيلة لجعل حمامك أكثر أناقة 

1- النبات

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES حمام دوش وأحواض إستحمام
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

استخدم اكسسوار النبات في حمامك فإن له مظهر جذاب و يزيد من التنوع و احساس الهدوء و السكينة في أي مكان يستخدم فيه، و لو أردت لمسة أكثر ثراءاً بما يتوافق مع موديل و تصميم حمامك فإنه يمكنك أن تستخدم النباتات المزهرة الطبيعية ذات الرائحة الذكية مما يضفي شعوراً دائماً بالراحة في كل الاوقات داخل حمامك

2- تنظيم المناشف

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES حمام دوش وأحواض إستحمام سيراميك Brown
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

لو كان لديك أكثر من منشفة في الحمام و مكان مفتوح لتخزينها يرى بوضوح عليك باستخدام طريقة الفنادق في تطبيق تلك المناشف و الفوط بطريقة راقية عن طريق لفها بالشكل الظاهر أمامنا و تنسيقها وفقاً للون كل مجموعة فيها و كذلك وفقاص لاستخداماتها ، راعي أن تكون المناشف و الفوط دائماً جافة و ليس مبللة و لا تطبقها و تلفها و هي في تلك الحالة حتى لا يصدر عنها رائحة مزعجة

3- الرائحة و العطور

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo حمامديكورات
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

نسق العطور والبخور في أماكن محددة داخل حمامك و اختر أوعية مناسبة في الشكل و الطراز لطراز و تصميم حمامك، الرائحة الذكية من أجمل الإضافات غير الملموسة التي يمكن أن تجعل من حمامك محط اعجاب الجميع

4- تجديد المناشف

homify حماممنسوجات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

حاول أن تستبدل المنسوجات بجميع أنواعها سواء كانت بشاكير أو فوط أو مناشف في أسرع وقت ممكن سواء يومياً أو يوم بعد يوم وفقاً لاستخدامك و مستوى زيارات و عددها، فلابد أن تكون جميع المناشف التي توضع في متناول الضيوف مغسولة جيداً و نظيفة و غير مستعملة من قبل، و حاول أن تختار نوعية مناشف تتوافق في لونها و شكلها و نقشتها مع تصميم الحمام بشكل عام

5- ذكاء التخزين

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH حماممخازن
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

كن ذكياً في تكييف الخزانات الخاصة لديك بطريقة تسمح باستيعاب كل ما تريد تخزينه دون تكدس و بطريقة مريحة، وتلك الفكرة يمكن أن تحقق عن طريق تقسيم إحدى ادراج وحدة الحوض بطريقة مقسمة هندسياً مربعات أو مستطيلات تسمح باستيعاب المناشف و الأدوات و المعطرات و المستحضرات في كل تقسيمه فيها

6- مكان مخصص

Marble Vanity Unit Ligneous Designs حماممخازن
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

تحتاج أن تصمم خزانات أكثر لتستوعب المناشف و المستحضرات التي تتواجد في حمامك دون أن يظهر منها أي شيء للضيوف فلا يوجد منطق يقول أن يعرف ضيوفك ماذا تستخدم في استحمامك و ماذا تفضل من مستحضرات لغسيل شعرك، حاول أن تخفي كل شيء خاص بك في خزانات مقسمة بشكل جميل لتحفظ التنسيق في حمامك و ترفع مستوى الجمال فيه

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7- الإضاءة

Dream Bathroom, Sculleries of Stockbridge Sculleries of Stockbridge حمامإضاءة
Sculleries of Stockbridge

Dream Bathroom

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

لا تهمل أبداً في الإضاءة و لا مستوياتها و لا ألوانها ، كن متحكماص في كل شيء، و لو كان حمامك صغير الحجم ستكون مهمتك أكثر أهمية في توفير ضوء قوي في كل زوايا الحمام تبرز مساحته الفعلية و تسبب ظهوره بشكل لائق أمام الجميع

8- الضوء المدفون

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design حمام حجر Beige
Lotos Design

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

من أكثر الاستخدامات العصرية للضوء هي اللمبات المدفونة خلف المرايات و في حلوق الخزانات بشكل مودرن كما يظهر لنا في هذا النموذج، عليك لتحقيق ذلك اختيار لون جيد متماشي مع لون جدران الحمام و قوي في الوقت ذاته حتى يظهر أنه متواجد في التصميم

9- غير ما تلف

Danhaus SCHÖNHAGEN, Danhaus GmbH Danhaus GmbH حمام
Danhaus GmbH

Danhaus GmbH
Danhaus GmbH
Danhaus GmbH

لو كان لديك في حمامك ما يستدعي الإصلاح و التغيير فلا تتردد في ذلك الامر، فهي من الأسباب التي تعبر عن الأهمال امام ضيوفك، لاحظ في هذا الحمام الفخم كل شيء متكامل عدا لمبة محترقة في النجفة مما أفسد كل شيء

10- ستائر من الخوص

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery حمام
Sky Gallery

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

بدلاً من الستائر استخدم لمسة طبيعية من الخيزران – البوص المربوط – لعمل ستارة بشكل روستيك يجمع بين الحداثة و روح الطبيعة و البساطة في حمامك، و يجعل هناك مجالاً آخر من الجمال يكمن في تنوع الظلال و تلاعبها حينما يسقط الضوء عبر النافذة و البوص

11- بخور

homify حمام MDF Beige
homify

homify
homify
homify

نعود و نؤكد على أهمية الروائح الذكية في حمامك ، استخدم العود و البخور و المعطرات، و لا تدع أي مجال لوجود رائحة غير جيدة في حمامك و لا تبخل على وجود شفاط جيد التهوية في حمامك للتخلص من أي روائح قد تنتج من الصرف أو قبل تنظيف الحمام أو من كثرة الاستخدام.

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