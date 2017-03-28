7 أفكار إقتصادية وعملية لتزين غرف النوم

عندما نريد إعادة تصميم أو تجديد ديكورات غرف النوم لإعطاءها لمسة جديدة وجو رائع لتجنب الملل. ما يمنعنا دائماً هو التكاليف التي قد تكون عالية والتي تدفعنا إلى تأجيل خطوة التجديد ولكن ما لا تعرفه هو أنك يمكنك الحصول على لمسات جديدة بتكاليف قليلة وهذا ما سنعرضه عليكم في مقال اليوم، فقد جمعنا لكم بعض الأفكار الإقتصادية والتي تتيح تجديد غرف النوم بدون إحداث الكثير من التغيرات.
بلمسات بسيطة مثل إضافة بعض الصور ذات قيمة أو إضافة بعض الزهور هنا وهناك أو مرآة أو حتى مفروشات جديدة، فالإختيارات لا نهائية وسنتناولها في هذا المقال، فتابعونا..
تعد المرآة من أسهل الطرق لإحداث تغير في الفراغات. فهي لا تعطي إتساع بصري وإظهار الغرف بشكل أكبر فحسب ولكنها لديها القدرة على إظهار الغرفة بشكل ساحر وأنيق أيضاً. تعد المرآة وسيلة مفيدة وعملية أيضاً حيث أنها تعطينا فرصة إلقاء نظرة نهائية بعد إرتداء ملابسنا. فيمكنك إختيار المكان المناسب وطريقة وضعها سواء كان أفقياً أو رأسياً.
إذا لم يكن لديك ظهر للسرير، فيمكنك إحداث تغير في الغرفة بشراء واحد أو عمله بنفسك، فهناك مئات الطرق والموديلات. أسهل الأفكار هي بتثبيت عدد من الألواح الخشبية وتعليقها فهي طريقة سهلة وإقتصادية وستعطي لغرفتك شخصية فريدة.
يمكنك استغلال الحائط الفارغ في غرفتك في تسجيل ذكرياتك من خلال طباعة الصور الأقرب لقلبك وتعليقها بشكل أنيق، له شخصية وقيمة كبيرة. يمكنك طباعة الصور بالألوان، أبيض وأسود أو بأي نمط يعجبك ويناسب باليتة ألوان غرفتك.
إذا كنت من هواة الموسيقى فيمكنك تعليق أي آلة موسيقية تفضلها أو تمتلكها بهذا الشكل لتجلب الجانب الفني والإبداعي لديك لغرفتك وتضيف شخصية مميزة لها.
الأرفف تأتي بكل الأشكال والأحجام كما أنها تضيف لمسات جمالية على أي غرفة، سواء كانت المطبخ، الحمام، غرفة المعيشة أو غرف النوم، كما أنها عملية أيضاً. يمكنك وضع أرفف صغيرة في العرض لتكون قاعدة تستند عليها بعض الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية، الشموع والمزهريات لتزين غرفتك.
هل تريد تصميم بسيط لغرفتك؟ يمكنك إيجاد بدائل رائعة وعملية للطاولات الجانبية بحيث تناسب طراز غرفتك وتكون ذات تصميم مميز وجميل. في هذا المثال تم إضافة طاولات بسيطة ذات تصميم تقليدي من القش ليتناغم مع باقي الغرفة.
لايسعنا عندما نتحدث عن الديكور والزينة إلا أن نتحدث عن المفروشات فهي تلعب دور مهم في غرف النوم، سواء كانت ملايات، بطاطين، وسائد، ستائر أو سجاجيد. فهي كلها عوامل مهمة لإظهار غرفة النوم بشكل مختلف ومتميز كما يمكنك التبديل بين الأشكال والألوان والخامات المختلفة كل فترة لتجنب الملل.
قم باستغلال التخفيضات والأوكازيونات لتتمكن من الحصول على تنوع في التصمبمات بأقل الأسعار.