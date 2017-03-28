7 أفكار إقتصادية وعملية لتزين غرف النوم

عندما نريد إعادة تصميم أو تجديد ديكورات غرف النوم لإعطاءها لمسة جديدة وجو رائع لتجنب الملل. ما يمنعنا دائماً هو التكاليف التي قد تكون عالية والتي تدفعنا إلى تأجيل خطوة التجديد ولكن ما لا تعرفه هو أنك يمكنك الحصول على لمسات جديدة بتكاليف قليلة وهذا ما سنعرضه عليكم في مقال اليوم، فقد جمعنا لكم بعض الأفكار الإقتصادية والتي تتيح تجديد غرف النوم بدون إحداث الكثير من التغيرات.

بلمسات بسيطة مثل إضافة بعض الصور ذات قيمة أو إضافة بعض الزهور هنا وهناك أو مرآة أو حتى مفروشات جديدة، فالإختيارات لا نهائية وسنتناولها في هذا المقال، فتابعونا..