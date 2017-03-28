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7 أفكار إقتصادية وعملية لتزين غرف النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
Projeto de interiores numa casa de Praia , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة نوم
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عندما نريد إعادة تصميم أو تجديد ديكورات غرف النوم لإعطاءها لمسة جديدة وجو رائع لتجنب الملل. ما يمنعنا دائماً هو التكاليف التي قد تكون عالية والتي تدفعنا إلى تأجيل خطوة التجديد ولكن ما لا تعرفه هو أنك يمكنك الحصول على لمسات جديدة بتكاليف قليلة وهذا ما سنعرضه عليكم في مقال اليوم، فقد جمعنا لكم بعض الأفكار الإقتصادية والتي تتيح تجديد غرف النوم بدون إحداث الكثير من التغيرات.

بلمسات بسيطة مثل إضافة بعض الصور ذات قيمة أو إضافة بعض الزهور هنا وهناك أو مرآة أو حتى مفروشات جديدة، فالإختيارات لا نهائية وسنتناولها في هذا المقال، فتابعونا..

​1.إضافة مرآة

Um convite a dormir e sonhar com castelos e princesas, alma portuguesa alma portuguesa غرفة نوم
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

تعد المرآة من أسهل الطرق لإحداث تغير في الفراغات. فهي لا تعطي إتساع بصري وإظهار الغرف بشكل أكبر فحسب ولكنها لديها القدرة على إظهار الغرفة بشكل ساحر وأنيق أيضاً. تعد المرآة وسيلة مفيدة وعملية أيضاً حيث أنها تعطينا فرصة إلقاء نظرة نهائية بعد إرتداء ملابسنا. فيمكنك إختيار المكان المناسب وطريقة وضعها سواء كان أفقياً أو رأسياً.

​2.ظهر سرير جديد

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا لم يكن لديك ظهر للسرير، فيمكنك إحداث تغير في الغرفة بشراء واحد أو عمله بنفسك، فهناك مئات الطرق والموديلات. أسهل الأفكار هي بتثبيت عدد من الألواح الخشبية وتعليقها فهي طريقة سهلة وإقتصادية وستعطي لغرفتك شخصية فريدة.

​3.حائط جاليري

REMODELAÇÃO APARTAMENTO LISBOA, fernando piçarra fotografia fernando piçarra fotografia غرفة نوم
fernando piçarra fotografia

fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia

يمكنك استغلال الحائط الفارغ في غرفتك في تسجيل ذكرياتك من خلال طباعة الصور الأقرب لقلبك وتعليقها بشكل أنيق، له شخصية وقيمة كبيرة. يمكنك طباعة الصور بالألوان، أبيض وأسود أو بأي نمط يعجبك ويناسب باليتة ألوان غرفتك.

​4.التزين بالألات الموسيقية

APARTAMENTO TURÍSTICO BAIRRO ALTO I - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة نوم
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

إذا كنت من هواة الموسيقى فيمكنك تعليق أي آلة موسيقية تفضلها أو تمتلكها بهذا الشكل لتجلب الجانب الفني والإبداعي لديك لغرفتك وتضيف شخصية مميزة لها.

​5.أرفف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأرفف تأتي بكل الأشكال والأحجام كما أنها تضيف لمسات جمالية على أي غرفة، سواء كانت المطبخ، الحمام، غرفة المعيشة أو غرف النوم، كما أنها عملية أيضاً. يمكنك وضع أرفف صغيرة في العرض لتكون قاعدة تستند عليها بعض الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية، الشموع والمزهريات لتزين غرفتك.

​6.طاولة جانبية

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

هل تريد تصميم بسيط لغرفتك؟ يمكنك إيجاد بدائل رائعة وعملية للطاولات الجانبية بحيث تناسب طراز غرفتك وتكون ذات تصميم مميز وجميل. في هذا المثال تم إضافة طاولات بسيطة ذات تصميم تقليدي من القش ليتناغم مع باقي الغرفة.

​7.مفروشات جديدة

Projeto de interiores numa casa de Praia , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة نوم
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

لايسعنا عندما نتحدث عن الديكور والزينة إلا أن نتحدث عن المفروشات فهي تلعب دور مهم في غرف النوم، سواء كانت ملايات، بطاطين، وسائد، ستائر أو سجاجيد. فهي كلها عوامل مهمة لإظهار غرفة النوم بشكل مختلف ومتميز كما يمكنك التبديل بين الأشكال والألوان والخامات المختلفة كل فترة لتجنب الملل.

قم باستغلال التخفيضات والأوكازيونات لتتمكن من الحصول على تنوع في التصمبمات بأقل الأسعار.

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