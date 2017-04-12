كيف تزين مدخل منزلك بشكل صحيح

مدخل المنزل هو اول لقاء بين ضيوفك و تصميم منزلك في الجهة الداخلية منه، حيث يكون في الغالب هو المؤدي لكل الغرف الرئيسية التي تشغل أكبر مساحة من منزلك و تظهر مباشرة أمام كل من يدخل إلى المنزل أو يخرج منه، اليوم سوف نقدم لكم برفقة هوميفاي مجموعة من النماذج التي نرى أنها أحسنت استغلال المدخل بأفكار ملهمة ليظهر بالشكل المرجو و الذي نطمح إليه إليه جميعاً عن طريق اضافات بسيطة و ملحوظات مؤثرة .
في مدخل منزلك الذي يقع في مساحة ضيقة نسبياً عليك باستخدام أدوات لتقليل الشعور بالضيق قدر الإمكان و من أهم تلك العوامل التي تؤدي لهذا الغرض هي المرايات حيث تقوم بعكس الرؤية و الضوء و بالتالي تجعل هناك شعوراً بالفضول للنظر إليها و التركيز فيها و ما تعكسه، لذا فإن المرآة عامل مؤثر في مدخل منزلك الضيق لا تستغني عنها
استخدم نباتات الزينة في مدخل المنزل ليضيف شيء من البهجة و السرور و الترحاب أمام كل الضيوف، و لو أردت زيادة في التنسيق فقم بتركيب نظام إضاءة يتماشى مع أوعية النبات الذي تستخدمه في هذا المكان، لاحظ في هذا التصميم كيف أن الضوء الأصفر قد زاد من جمال الأوعية الصفراء و النبات بشكل ملحوظ
قد يكون منزلك يتجه للعملية في كل مساحاته و أنت تريد أن تستغل كل متر بشكل أكثر وظيفية و لكن بقدر قليل من الجمال، لذا يمكنك استخدام كونسول به كرسي يسمح لك بارتداء الأحذية و خلعها و الانتظار قبيل باب المنزل ، فإنه سيكون عملي لأقصى درجة لأن الكونسول في تلك الحالة سيكون بمثابة خزانة و قطعة أثاث حيوية تستخدمها في كل مرة تدخل أو تخرج منها من منزلك
لو كانت مساحة المدخل كبيرة و يؤدي مباشرة إلى مجموعة الغرف المتداخلة دون فواصل ، يمكنك أن تجعل الممر عبارة عن مساحة نظيفة و واسعة تتمتع بالنظام و اللمعان عن طريق تصميمها بأرضيات لا تنفصل مع باقي المسطح المطلة عليه و جدران متشابهه معها أيضاً حتى تبدو وكأنها مدخل للغرفة ذاتها و ليس المنزل
قد نحتاج للحظات راحة قبل الدخول للمنزل أو الانتظار عند الخروج منه، لذا فإن تصميم جلسة بسيطة بكرسسن و منضدة صغيرة سيكون من الأمور المشجعة لك لتجديد طاقتك و القاء الهموم قبل مباشرة حياتك داخل منزلك بشكل طبيعي
الأضواء الخافتة في الممرات و المداخل التي لا تتمتع بمنافذ طبيعية على المحيط الخارجي تكون مؤثرة للغاية خصوصاً عند حسن استغلال تلك الاضواء و تسليطها على اكسسوارت معبرة عن الذوق و مجسدة لفنون حقيقية
بدلاً من نباتات الزينة في المساحات الصغيرة يمكنك استغلال المدخل بطريقة مغايرة عن طريق تحديد بضعة أمتار في وسطه لتكون حديقة صغيرة و تقوم بزراعة النبات فيها الذي يتمتع برائحة ذكية و شكل جذاب يوحي بالترحاب في مواجهة الباب تماماً
اللوحات الفنية في المداخل تعد من كلاسيكيات الأناقة و لكن عليك اختيار لوحة فعلاً جذابة و ليس أي لوحة لشغل المكان، حاول ان تختار لوحة تعبر عن الهدوء و الترحاب و كذلك لها ألوان تتماشى مع لون الأثاث و الغرف المجاورة
من الأشياء البسيطة التي تحمل معها الترحاب و المعاني الجميلة عن طريق اختيار سجادة لمسح الأقدام تحمل عبارة تعبر عن ذلك أمام مدخل المنزول و يراعى فيها التماشي مع لون المدخل و شخصيته
في المدخل تماماً يمكنك على إحدى الجدران أن تصمم رفاً معدنياص به خطافات تسمح بتعليق الحقائب و المعاطف و القبعات عليها و هي وسيلة وظيفية للغاية خصوصاً لو كنت من هواة النسيان لأغراضك قبل الخروج فهي وسيلة جيدة لتذكر كل اغراضك و احتياجاتك الشخصية
يمكن أن تكون الفكرة أكثر ابداعاً و لا تأتي على البال، لماذا لا يكون المدخل مكاناً للتخزين عن طريق تصميم رف خشبي بجوار الباب في أكثر مكان لا يستخدم في المنزل و نقوم بوضع علب للتخزين عليه لنخزن فيها ما نشاء لنوفر العديد من الفرص التخزينية الاخرى بداخل المنزل و الغرف
استخدم الالوان سواء في الإكسسوارات أو في الورود التي تستخدمها للتزيين في ديكور مدخل المنزل، خصوصاً لو كانت تلك الألوان معبرة عن الابتهاج و الهدوء في الوقت ذاته مثل البرتقالي و الأصفر و الأخضر
لشيء يدعو للتأمل كثيراً، لماذا لا يكون المدخل هو مكان مكتبتك المعلقة، قم بتعليق الرفوف الخشبية بشكل متوازي فوق بعضها في مدخل المنزل ، و اجعلها بنفس لون الجدران و من ثم قم بوضع الكتب و البراويز عليها بشكل لائق و منسق
اجعل الأرضيات و الجدران في المدخل مميزة خصوصاً لو كان واسعاً و يتمتع بمساحة جيدة و فواصل طبيعية بينه و بين الغرف الأخرى