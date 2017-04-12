كيف تزين مدخل منزلك بشكل صحيح

مدخل المنزل هو اول لقاء بين ضيوفك و تصميم منزلك في الجهة الداخلية منه، حيث يكون في الغالب هو المؤدي لكل الغرف الرئيسية التي تشغل أكبر مساحة من منزلك و تظهر مباشرة أمام كل من يدخل إلى المنزل أو يخرج منه، اليوم سوف نقدم لكم برفقة هوميفاي مجموعة من النماذج التي نرى أنها أحسنت استغلال المدخل بأفكار ملهمة ليظهر بالشكل المرجو و الذي نطمح إليه إليه جميعاً عن طريق اضافات بسيطة و ملحوظات مؤثرة .