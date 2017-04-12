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كيف تزين مدخل منزلك بشكل صحيح

Mohammed Awad Mohammed Awad
COLLECT, Versat Versat الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل المنزل هو اول لقاء بين ضيوفك و تصميم منزلك في الجهة الداخلية منه، حيث يكون في الغالب هو المؤدي لكل الغرف الرئيسية التي تشغل أكبر مساحة من منزلك و تظهر مباشرة أمام كل من يدخل إلى المنزل أو يخرج منه، اليوم سوف نقدم لكم برفقة هوميفاي مجموعة من النماذج التي نرى أنها أحسنت استغلال المدخل بأفكار ملهمة ليظهر بالشكل المرجو و الذي نطمح إليه إليه جميعاً عن طريق اضافات بسيطة و ملحوظات مؤثرة .

1- استخدام المرايات

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

في مدخل منزلك الذي يقع في مساحة ضيقة نسبياً عليك باستخدام أدوات لتقليل الشعور بالضيق قدر الإمكان و من أهم تلك العوامل التي تؤدي لهذا الغرض هي المرايات حيث تقوم بعكس الرؤية و الضوء و بالتالي تجعل هناك شعوراً بالفضول للنظر إليها و التركيز فيها و ما تعكسه، لذا فإن المرآة عامل مؤثر في مدخل منزلك الضيق لا تستغني عنها

2- نباتات الزينة

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
Alfagrama estudio

استخدم نباتات الزينة في مدخل المنزل ليضيف شيء من البهجة و السرور و الترحاب أمام كل الضيوف، و لو أردت زيادة في التنسيق فقم بتركيب نظام إضاءة يتماشى مع أوعية النبات الذي تستخدمه في هذا المكان، لاحظ في هذا التصميم كيف أن الضوء الأصفر قد زاد من جمال الأوعية الصفراء و النبات بشكل ملحوظ

3- تطبيق عملي

Espacea, ESPACEA ESPACEA الممر الحديث، المدخل و الدرج
ESPACEA

ESPACEA
ESPACEA
ESPACEA

قد يكون منزلك يتجه للعملية في كل مساحاته و أنت تريد أن تستغل كل متر بشكل أكثر وظيفية و لكن بقدر قليل من الجمال، لذا يمكنك استخدام كونسول به كرسي يسمح لك بارتداء الأحذية و خلعها و الانتظار قبيل باب المنزل ، فإنه سيكون عملي لأقصى درجة لأن الكونسول في تلك الحالة سيكون بمثابة خزانة و قطعة أثاث حيوية تستخدمها في كل مرة تدخل أو تخرج منها من منزلك

4- ترك المساحة تتحدث

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte الممر الحديث، المدخل و الدرج
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

لو كانت مساحة المدخل كبيرة و يؤدي مباشرة إلى مجموعة الغرف المتداخلة دون فواصل ، يمكنك أن تجعل الممر عبارة عن مساحة نظيفة و  واسعة تتمتع بالنظام و اللمعان عن طريق تصميمها بأرضيات لا تنفصل مع باقي المسطح المطلة عليه و جدران متشابهه معها أيضاً حتى تبدو وكأنها مدخل للغرفة ذاتها و ليس المنزل

5- جلسة للاستراحة

Casa Miranda, AParquitectos AParquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

قد نحتاج للحظات راحة قبل الدخول للمنزل أو الانتظار عند الخروج منه، لذا فإن تصميم جلسة بسيطة بكرسسن و منضدة صغيرة سيكون من الأمور المشجعة لك لتجديد طاقتك و القاء الهموم قبل مباشرة حياتك داخل منزلك بشكل طبيعي 

6- أضواء و اكسسوارات

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

الأضواء الخافتة في الممرات و المداخل التي لا تتمتع بمنافذ طبيعية على المحيط الخارجي تكون مؤثرة للغاية خصوصاً عند حسن استغلال تلك الاضواء و تسليطها على اكسسوارت معبرة عن الذوق و مجسدة لفنون حقيقية 

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7- نباتات طبيعية

Casa Huiramba, Michoacán, IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج White
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

بدلاً من نباتات الزينة في المساحات الصغيرة يمكنك استغلال المدخل بطريقة مغايرة عن طريق تحديد بضعة أمتار في وسطه لتكون حديقة صغيرة و تقوم بزراعة النبات فيها الذي يتمتع برائحة ذكية و شكل جذاب يوحي بالترحاب في مواجهة الباب تماماً

8- لوحات فنية

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اللوحات الفنية في المداخل تعد من كلاسيكيات الأناقة و لكن عليك اختيار لوحة فعلاً جذابة و ليس أي لوحة لشغل المكان، حاول ان تختار لوحة تعبر عن الهدوء و الترحاب و كذلك لها ألوان تتماشى مع لون الأثاث و الغرف المجاورة 

9- سجاد الترحيب

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq الممر والمدخل
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

من الأشياء البسيطة التي تحمل معها الترحاب و المعاني الجميلة عن طريق اختيار سجادة لمسح الأقدام تحمل عبارة تعبر عن ذلك أمام مدخل المنزول و يراعى فيها التماشي مع لون المدخل و شخصيته

10 – تعليق للحقائب و المعاطف

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS الممر الحديث، المدخل و الدرج
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

في المدخل تماماً يمكنك على إحدى الجدران أن تصمم رفاً معدنياص به خطافات تسمح بتعليق الحقائب و المعاطف و القبعات عليها و هي وسيلة وظيفية للغاية خصوصاً لو كنت من هواة النسيان لأغراضك قبل الخروج فهي وسيلة جيدة لتذكر كل اغراضك و احتياجاتك الشخصية 

11- رفوف

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يمكن أن تكون الفكرة أكثر ابداعاً و لا تأتي على البال، لماذا لا يكون المدخل مكاناً للتخزين عن طريق تصميم رف خشبي بجوار الباب في أكثر مكان لا يستخدم في المنزل و نقوم بوضع علب للتخزين عليه لنخزن فيها ما نشاء لنوفر العديد من الفرص التخزينية الاخرى  بداخل المنزل و الغرف 

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12- ألوان

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

استخدم الالوان سواء في الإكسسوارات أو في الورود التي تستخدمها للتزيين في ديكور مدخل المنزل، خصوصاً لو كانت تلك الألوان معبرة عن الابتهاج و الهدوء في الوقت ذاته مثل البرتقالي و الأصفر و الأخضر

13- رفوف مكتبية

Piso en Palermo I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS الممر الحديث، المدخل و الدرج
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

لشيء يدعو للتأمل كثيراً، لماذا لا يكون المدخل هو مكان مكتبتك المعلقة، قم بتعليق الرفوف الخشبية بشكل متوازي فوق بعضها في مدخل المنزل ، و اجعلها بنفس لون الجدران و من ثم قم بوضع الكتب و البراويز عليها بشكل لائق و منسق

14- الأرضيات و الجدران

Rhombus Wall / Floor Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas جدران
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

اجعل الأرضيات و الجدران في المدخل مميزة خصوصاً لو كان واسعاً و يتمتع بمساحة جيدة و فواصل طبيعية بينه و بين الغرف الأخرى 

15- كونسول معلق

COLLECT, Versat Versat الممر الحديث، المدخل و الدرج
Versat

Versat
Versat
Versat

لو كان لديك مشكلة في المساحة فإن تعليق الكونسول بواسطة المسامير الصلب و التصميم المنفصل لمكوناته يسمح لك بالحفاظ على المساحة بشكل كبير فهو لن يحتاج أرجل و لا اماكن لوضع الكرسي فقط خزانات معلقة و مرآة بشكل عصري مميز 

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افكار رائعة لمدخل منزلك

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