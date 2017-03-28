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كيف تُؤمن منزلك في وجود أطفال في 8 خطوات

Marwa Hasan Marwa Hasan
Nursery & kids room, Pixers Pixers غرفة الاطفال
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يصل الأطفال لسن معين يتميز بالفضول والاكتشاف فهو لم يدرك بعد مفهوم السلامة أو مدى خطورة ما هو مقبل عليه، ولكن نحن ندرك هذا ونعرف أن الأطفال معرضين في هذا السن للخطر من أبسط الأشياء والتي قد لا تخطر على بالنا. لذلك من المهم جعل منازلنا مؤمنه في وجود أطفال لتجنب وقوع أي حوادث أو تعريض الطفل لأي خطر. 

فتعالوا لنعطيكم بعض الأفكار لتأمين منازلكم لتكون مناسبة لوجود أطفال وهذا يشمل غرفة الطفل، الحمام، المطبخ، أو أي منطقة قد تمثل خطر على الطفل، فتابعونا.

1.​أرفف عالية

Shadow Shed, Neil Dusheiko Architects Neil Dusheiko Architects غرفة الاطفال
Neil Dusheiko Architects

Shadow Shed

Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects

يجب أن ترفع الأرفف بحيث أن تكون مرتفعة عن مستوى طول الطفل لتخزين أغراضك بأمان وبعيداً عن متناول الأطفال

2.السرير

Little Friends Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,kid,child,animals,drawing
Pixers

Little Friends

Pixers
Pixers
Pixers

غرفة الطفل وبالإخص سرير الطفل أحد الأماكن التي يجب أن تشعر فيها بالأمان التام عند تركه وحيداً، فلا تعلق أي لوحات فوق السرير أو أرفف أو أي شئ قد يكون ثقيل و فيه خطورة أن يقع على طفلك، ماعدا طبعاً الألعاب الخفيفة التي توضع فوق سرير الطفل والتي يجب أن تكون على بعد مناسب بحيث تُرى ولا تُلمس، وتوضع غالباً في سن صغير قبل أن يستطيع الطفل الحركة والشد.

لا تخلق ازدحام في سرير الطفل سواء بالوسائد أو اللعب فهي تعرضه لخطر الاختناق، وقم بوضع وسائد جانبية لتجنب أن يصطدم الطفل بجسمه أو رأسة في الحاجز الرأسي من السرير.

3.تغطية مقابس الكهرباء

Crystal Glass 1 Gang Rocker Light Switch White with Chrome Trim Retrotouch Limited غرفة نومإضاءة زجاج White Light switches
Retrotouch Limited

Crystal Glass 1 Gang Rocker Light Switch White with Chrome Trim

Retrotouch Limited
Retrotouch Limited
Retrotouch Limited

يجب تغطية مقابس الكهرباء لتجنب الصدمات الكهربية التي قد تنتج عن ملامسة طفلك للمقابس أو إدخال أشياء داخلها عند استكشافه لهذه الفتحات الغريبة.

4.حواجز لتحديد الحركة

サークルソファ Circle sofa, YUMIKA Design YUMIKA Design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
YUMIKA Design

YUMIKA Design
YUMIKA Design
YUMIKA Design

باستخدام سور أو بوابة متحركة يمكنك وضع حدود للأطفال حتى لا يتحركوا في الأماكن البعيدة مثل الطرقات أو السلالم ويبقوا تحت أعينكم.

5.مكان وضع التلفاز

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

يجب مراعاة وضع التلفاز في مكان عالي ربما على الحائط باستخدام حامل خاص به مع إزالة أي اكسسوارات في وحدة الميديا والتي قد تكون سهل الوصول إليها. احرص أيضاً على وضع الريموت في مكان عالي بعيد عن متناول الطفل.

6.الحواف الحادة

K's HOUSE, dwarf dwarf غرفة المعيشة
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

إذا كان أطفالك يتحركون بحرية في أنحاء المنزل فإحرص على الحد من وجود حواف حادة مثل حواف الأثاث أو الطاولات بتبديل الأثاث أو باستخدام مطاط على هذه الحواف لتجنب حدوث أية حوادث.

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7.الحمام

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

لا تدع أي شئ يجعلك تغفل عن وجودك مع الطفل وقت الحمام سواء كان بمكالمة تليفونية أو بوجود أحد على الباب، فلا تترك طفلك وحده في أثناء وقت الحمام، حيث لا يستغرق الوقت إلا ثواني لحدوث كارثة وخاصة في وجود مياة. 

قم بوضع مناشف و سجاد مانع للتزحلق وإحذر من ترك أي شفرات حلاقة في الحمام أو أدوية في مستوى الطفل، لكن قم بوضعهم في الخزانة والتي يفضل أن تكون عالية مع غلقها جيداً.

8.المطبخ

Friern Barnet 1 Laura Gompertz Interiors Ltd مطبخ lamproom grey,bespoke kitchen,contemporary,blue tiles,open shelving
Laura Gompertz Interiors Ltd

Friern Barnet 1

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

لا تترك المطبخ في أثناء طهو الطعام أو تسخينه أو اغلقه حتى لا تعطي فرصة للأطفال أن يكونوا بالقرب من الموقد وهو مشتعل. ضع أغطية مفاتيح الموقد لتجنب الأطفال من اللعب في الغاز، إذا لم تتاح فقم بغلق الغاز في حالة عدم الاستخدام أو غلق المطبخ.

ابقى الكؤؤس والأطباق بالإضافة للمنظفات في مكان عالي بعيد عن الأطفال سواء في أرفف عالية أو في خزانات مغلقة.

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