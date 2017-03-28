كيف تُؤمن منزلك في وجود أطفال في 8 خطوات

يصل الأطفال لسن معين يتميز بالفضول والاكتشاف فهو لم يدرك بعد مفهوم السلامة أو مدى خطورة ما هو مقبل عليه، ولكن نحن ندرك هذا ونعرف أن الأطفال معرضين في هذا السن للخطر من أبسط الأشياء والتي قد لا تخطر على بالنا. لذلك من المهم جعل منازلنا مؤمنه في وجود أطفال لتجنب وقوع أي حوادث أو تعريض الطفل لأي خطر.

فتعالوا لنعطيكم بعض الأفكار لتأمين منازلكم لتكون مناسبة لوجود أطفال وهذا يشمل غرفة الطفل، الحمام، المطبخ، أو أي منطقة قد تمثل خطر على الطفل، فتابعونا.