كيف تُؤمن منزلك في وجود أطفال في 8 خطوات

يصل الأطفال لسن معين يتميز بالفضول والاكتشاف فهو لم يدرك بعد مفهوم السلامة أو مدى خطورة ما هو مقبل عليه، ولكن نحن ندرك هذا ونعرف أن الأطفال معرضين في هذا السن للخطر من أبسط الأشياء والتي قد لا تخطر على بالنا. لذلك من المهم جعل منازلنا مؤمنه في وجود أطفال لتجنب وقوع أي حوادث أو تعريض الطفل لأي خطر.
فتعالوا لنعطيكم بعض الأفكار لتأمين منازلكم لتكون مناسبة لوجود أطفال وهذا يشمل غرفة الطفل، الحمام، المطبخ، أو أي منطقة قد تمثل خطر على الطفل، فتابعونا.
يجب أن ترفع الأرفف بحيث أن تكون مرتفعة عن مستوى طول الطفل لتخزين أغراضك بأمان وبعيداً عن متناول الأطفال
غرفة الطفل وبالإخص سرير الطفل أحد الأماكن التي يجب أن تشعر فيها بالأمان التام عند تركه وحيداً، فلا تعلق أي لوحات فوق السرير أو أرفف أو أي شئ قد يكون ثقيل و فيه خطورة أن يقع على طفلك، ماعدا طبعاً الألعاب الخفيفة التي توضع فوق سرير الطفل والتي يجب أن تكون على بعد مناسب بحيث تُرى ولا تُلمس، وتوضع غالباً في سن صغير قبل أن يستطيع الطفل الحركة والشد.
لا تخلق ازدحام في سرير الطفل سواء بالوسائد أو اللعب فهي تعرضه لخطر الاختناق، وقم بوضع وسائد جانبية لتجنب أن يصطدم الطفل بجسمه أو رأسة في الحاجز الرأسي من السرير.
يجب تغطية مقابس الكهرباء لتجنب الصدمات الكهربية التي قد تنتج عن ملامسة طفلك للمقابس أو إدخال أشياء داخلها عند استكشافه لهذه الفتحات الغريبة.
باستخدام سور أو بوابة متحركة يمكنك وضع حدود للأطفال حتى لا يتحركوا في الأماكن البعيدة مثل الطرقات أو السلالم ويبقوا تحت أعينكم.
يجب مراعاة وضع التلفاز في مكان عالي ربما على الحائط باستخدام حامل خاص به مع إزالة أي اكسسوارات في وحدة الميديا والتي قد تكون سهل الوصول إليها. احرص أيضاً على وضع الريموت في مكان عالي بعيد عن متناول الطفل.
إذا كان أطفالك يتحركون بحرية في أنحاء المنزل فإحرص على الحد من وجود حواف حادة مثل حواف الأثاث أو الطاولات بتبديل الأثاث أو باستخدام مطاط على هذه الحواف لتجنب حدوث أية حوادث.
لا تدع أي شئ يجعلك تغفل عن وجودك مع الطفل وقت الحمام سواء كان بمكالمة تليفونية أو بوجود أحد على الباب، فلا تترك طفلك وحده في أثناء وقت الحمام، حيث لا يستغرق الوقت إلا ثواني لحدوث كارثة وخاصة في وجود مياة.
قم بوضع مناشف و سجاد مانع للتزحلق وإحذر من ترك أي شفرات حلاقة في الحمام أو أدوية في مستوى الطفل، لكن قم بوضعهم في الخزانة والتي يفضل أن تكون عالية مع غلقها جيداً.
لا تترك المطبخ في أثناء طهو الطعام أو تسخينه أو اغلقه حتى لا تعطي فرصة للأطفال أن يكونوا بالقرب من الموقد وهو مشتعل. ضع أغطية مفاتيح الموقد لتجنب الأطفال من اللعب في الغاز، إذا لم تتاح فقم بغلق الغاز في حالة عدم الاستخدام أو غلق المطبخ.
ابقى الكؤؤس والأطباق بالإضافة للمنظفات في مكان عالي بعيد عن الأطفال سواء في أرفف عالية أو في خزانات مغلقة.