3 شقق بيضاء تجمع بين غرفة المعيشة والمطبخ

عندما يتعلق الأمر بتصميم أو إعادة تجديد منزلك، فإن المساحات المفتوحة دائمًا تبدو أكثر وظيفية وتنوعًا. ومن بين النماذج المفتوحة، وأكثرها شيوعًا، هي تلك التي تجمع المطبخ وغرفة المعيشة معًا، بهدف التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للحياة اليومية، على نحو أكثر ديناميكية وعصرية.

من ناحية أخرى، يجب ألا ننسى أن المساحات داخل المنازل في مدننا أصبحت أصغر، وهذا عامل يتطلب أن تكون لدينا الاستراتيجيات المناسبة للاستفادة من كل سنتيمتر متاح لدينا، حتى أنه يمكن القضاء على الجدران غير الضرورية، ولكن دون التأثير على الهيكل الأساسي للمنزل.

في مقال اليوم، نريد أن نظهر لك طرق مختلفة لدمج المطبخ وغرفة المعيشة في مساحة واحدة، من خلال ثلاث مشاريع من تنفيذ الخبراء المسجلين في homify، والتي تنطوي على أفكار مثيرة للاهتمام من حيث الأسلوب والأداء الوظيفي، مع سيطرة تامة للون الأبيض.