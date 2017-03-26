3 شقق بيضاء تجمع بين غرفة المعيشة والمطبخ

عندما يتعلق الأمر بتصميم أو إعادة تجديد منزلك، فإن المساحات المفتوحة دائمًا تبدو أكثر وظيفية وتنوعًا. ومن بين النماذج المفتوحة، وأكثرها شيوعًا، هي تلك التي تجمع المطبخ وغرفة المعيشة معًا، بهدف التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للحياة اليومية، على نحو أكثر ديناميكية وعصرية.
من ناحية أخرى، يجب ألا ننسى أن المساحات داخل المنازل في مدننا أصبحت أصغر، وهذا عامل يتطلب أن تكون لدينا الاستراتيجيات المناسبة للاستفادة من كل سنتيمتر متاح لدينا، حتى أنه يمكن القضاء على الجدران غير الضرورية، ولكن دون التأثير على الهيكل الأساسي للمنزل.
في مقال اليوم، نريد أن نظهر لك طرق مختلفة لدمج المطبخ وغرفة المعيشة في مساحة واحدة، من خلال ثلاث مشاريع من تنفيذ الخبراء المسجلين في homify، والتي تنطوي على أفكار مثيرة للاهتمام من حيث الأسلوب والأداء الوظيفي، مع سيطرة تامة للون الأبيض.
في أول مشروع لنا، حيث نأخذكم إلى أمريكا اللاتينية، لاكتشاف التصميم الداخلي لمنزل تعيش به عائلة واحدة، وقد تم إعادة تصميم المطبخ، مع جدار خشبي غير مكتمل، يفصل بين منطقة غرفة نوم وغرفة المعيشة، فيما تم التخلص من الجزء الذي يفصل فيه بين المطبخ وغرفة المعيشة، للحصول على مزيد من المساحة، في حين استخدمت طاولة المطبخ لتكون بمثابة الفاصل بين المناطق لأغراض مختلفة.
وسيلة فعالة جدًا للحصول على المساحة والضوء، وسوف ترضي أولئك الذين يسعون جاهدين لفصل أقسام المنزل بطريقة أو بأخرى. إضافة إلى كونه مكان وظيفي للوجبات السريعة وغير الرسمية، فإن طاول المركز في الطبخ، تحدد مساحته، وتسمح بدمجه تمامًا مع غرفة المعيشة.
مع ذلك، نلاحظ أن المواد والتشطيبات المستخدمة تنسجم تمامًا مع مصالح بقية المنزل، بحيث تتناغم منطقة التشارك الاجتماعي.
يسمح الهيكل الجديد من المطبخ إنشاء منضدة كبيرة، مضاءة تمامًا. مع أسطح مصقولة من الأثاث، اكتست بالكامل باللون الأبيض، حتى بالإضافة إلى أن تأثير الإضاءة القوية، يمنح المطبخ طابع شخصي مميز، بينما يُضفي طابع الحداثة على المشروع بأكمله.
عندما نرى هذا المطبخ، نفكر في سؤال واحد: من الذي قال أن اللون الأبيض باردًا؟ هذا الفضاء يثبت العكس تمامًا.
دعنا الآن نريك الكلاسيكية، التي هي أفضل تعبير عن مفهوم الفضاء المفتوح في المطبخ.
في هذا التصميم، نجد الأثاث والأجهزة الكهربائية التي تم دمجها في الجدران، مع استخدام الطاولة والمقاعد الستة لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، التي تعمل فيها الأرائك على ضبط الإيقاع الديكوري. كما نرى أيضًا انتشار الأبيض في توازن مع الأرضية الداكنة ومع العناصر التي اكتست بألوان الباستيل، مثل الوسائد التي نراها في المقدمة.
ننهي مقالنا مع هذا التصميم المير للاهتمام، والذي ينطوي على فكرة أكثر من ذكية، حيث القدرة على إخفاء المطبخ أو اظهاره حسب احتياجات أصحاب المنزل! ربما لا ترى في تلك الصورة سوى طاولة الطعام الرمادية، وبجانبها منضدة بيضاء تبدو كمنضدة المركز داخل المطبخ، ولكننا لا نرى المطبخ!
تلك هي المفاجأة التي تنتظرك في الصورة التالية..
إلى جانب كونه حلًا مثاليًا للغاية عندما يتعلق الأمر باستخدام الفضاء، فإن هذا المطبخ أيضًا يتمتع بكونه حديث ومثير للاهتمام بشكل كبير، فكما ترى من الصورة، الأبواب القابلة للطي، التي كنت تعتقد أنها مجرد خزانة، تخفي ورائها مساحة للمطبخ، نظمت تمامًا وتم دمجها في غرفة المعيشة بكل ذكاء.
نحن نريد أيضًا تسليط الضوء على ميزة أخرى نعتبرها هامة، وهي السقف الزائف، الذي يغطي جزءًا من تلك المساحة الاجتماعية، حيث يضم منفذ وعدة مصابيح، في حين تم دمج الإضاءة غير المباشرة، كحل رائع لإضافة بعض التفاصيل الديكورية.
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