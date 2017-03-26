10 تصميمات تقنعك باختيار الأسود لمنضدة المطبخ

المطبخ ليس مجرد مساحة للطهي، فهو أحد المناطق الحيوية التي يتشارك فيها أفراد العائلة أوقاتهم العائلية لطهو وجبة شهية، وربما تناولها في حال تواجد بار أو طاولة صغيرة بداخله. ولهذا يجب الاهتمام بكل تفاصيله للحصول على نتيجة مُرضية في النهاية، من حيث الجمال والوظيفية.

منضدة المطبخ، واحدة من تلك التفاصيل ذات التأثير الكبير في النتيجة النهائية لـ تصميم المطبخ، سواء من الناحية الوظيفية أو الجمالية، وفي الوقت الذي تتعدد فيها الخامات والألوان المتاحة لتصميم سطحها، اخترنا لك 10 تصميمات يجمع بينهم اللون الأسود، لنسلط الضوء على تأثيره القوي والأنيق في تصميم مطبخك أيًا كان نمطه.

استعد لاختيار الأسود لسطح منضدة مطبخك!