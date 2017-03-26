10 تصميمات تقنعك باختيار الأسود لمنضدة المطبخ

المطبخ ليس مجرد مساحة للطهي، فهو أحد المناطق الحيوية التي يتشارك فيها أفراد العائلة أوقاتهم العائلية لطهو وجبة شهية، وربما تناولها في حال تواجد بار أو طاولة صغيرة بداخله. ولهذا يجب الاهتمام بكل تفاصيله للحصول على نتيجة مُرضية في النهاية، من حيث الجمال والوظيفية.
منضدة المطبخ، واحدة من تلك التفاصيل ذات التأثير الكبير في النتيجة النهائية لـ تصميم المطبخ، سواء من الناحية الوظيفية أو الجمالية، وفي الوقت الذي تتعدد فيها الخامات والألوان المتاحة لتصميم سطحها، اخترنا لك 10 تصميمات يجمع بينهم اللون الأسود، لنسلط الضوء على تأثيره القوي والأنيق في تصميم مطبخك أيًا كان نمطه.
استعد لاختيار الأسود لسطح منضدة مطبخك!
النغمات الداكنة تتمتع بأناقة عالية، وقدرة كبيرة على جذب الأنظار، خاصة في المساحات الواسعة، كما في هذا المطبخ العصري. كل شيء فيه تم انتقائه بدقة تنم عن ذوق رفيع، المزهريات البيضاء التي تصنع تناغمًا مع هيكل المنضدة والخزانات، وورق الحائط في الجدار الجانبي بألوانه الأرجوانية المماثلة للزهور على المنضدة، ولا يمكن للون آخر اتمام تلك السمفونية الفاخرة سوى الأسود.
في مطبخ على نمط البحر الأبيض المتوسط، حيث يكثر الأبيض والبيج، يمكنك الاستعانة بالأسود لسطح المنضدة بكل ثقة، لتحصل على توازن لوني بين النغمات الفاتحة والداكنة، إضافة إلى التناقض اللوني الجذاب للأبيض والأسود.
المساحات المفتوحة أصبحت نمط تصميم شائع في وقتنا الحالي، خاصة مع تقلص مساحات المنازل، مما يجعلها حل مثالي للاستمتاع بمساحة واسعة بعض الشيء، وهو ما يتطلب التخلص من الفواصل والجدران، واستبدالها بفاصل بصري. في التصميم أمامنا، حققالأسود في سطح المنضدة وهيكل المطبخ بأكمله، فاصلًا بصريًا رائعًا، إضافة إلى تناقضه مع الأبيض في الجدارن.
إذا كان مطبخك يتمتع بتصميم عصري، ومنضدة فريدة كما في هذا المثال، سيكون من الرائع تزيينها بلون أسود لإبراز تميزها وجعلها نقطة محورية في المطبخ، تجذب الأنظار إليها فور دخول المطبخ، إضافة إلى التناقض اللوني الرائع في حال كان اللون الأخر هو الأبيض.
قاعدة النمط التبسيطي هي: القليل دائمًا يعني الكثير. القليل من قطع الأثاث، القليل من التفاصيل الديكورية، مع ترك الكثير من الفضاء، لذا أنت بحاجة إلى لمسة مميزة لا تشغل المزيد من المساحة، وسطح المنضدة الأسود أكثر من كاف لمنحك هذا التأثير. فقط تأمل هذا المطبخ!
وسط مساحة بيضاء، يتخللها بعض البلاطات الرمادية المزرقشة برسومات هندسية، وإضاءات خفية أسفل خزانة المطبخ، تألق سطح المنضدة الأسود ليمنح هذا المطبخ الاسكندينافي لمسة أنيقة بارزة، تحقق مزيجًا رائعًا مع الديكور الحجري في الجدار المقابل لها.
وسط مزيج من الحجارة والأخشاب في مطبخ ريفي، يُصبح اللون الأسود خيار مثالي، للتكيف مع النغمات الفاتحة والترابية، وإضفاء لمسة مميزة وأنيقة على أجواء المطبخ الهادئة. تأمل تأثيره الرائع في هذا المطبخ الريفي، خاصة مع تحقيق تناغم بين سطح المنضدة والالأرفف الخشبية على الجدار الحجري، وأيضًا وحدة الإضاءة المتدلية من السقف!
حتى وسط الألوان والبلاطات المرقشة، والتفاصيل الخشبية، والنباتات الخضراء، ستجد أن الأسود يتكيف جيدًا لإتمام اللوحة الاستوائية في مطبخ بسيط، وإضفاء لمسة أنيقة على أجوائه المفعمة بالحيوية.
إذا ذكرت الكلاسيكية، ذكر اللون الأسود. ليس هناك لون أكثر ملائمة لرقي الكلاسيكية من الأسود الداكن لأجواء مفعمة بالترف الفاخر، كما في هذا المطبخ الرائع، مع تصميمه الخشبي والثريا الثمينة التي تتدلى من السقف فوق المنضدة السوداء في لمسة كلاسيكة مُبهرة.
أحد مزايا انتقاء اللون الأسود لمطبخك، هو أنه يتمتع بالأناقة الكافية التي تغنيك عن إضافة أية تفاصيل أخرى، مما يوفر عليك عناء الاختيار بين أساليب التزيين المختلفة، وأيضًا يوفر في ميزانيتك، حتى وإن كان المطبخ بأكمله قد اكتسى باللون الأسود، كل ما تحتاج إليه هو فقط بعض الأضواء ويصبح مطبخك جاهزًا لإبهار كل من يراه.
إن كنت في حيرة لاختيار خامة تصميم منضدة المطبخ، يمكنك الاطلاع على تصميمات مُلهمة في هذا المقال: بين الجرانيت والرخام.. 15 تصميم مُلهم لمنضدة المطبخ