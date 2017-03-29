شقة رائعة وعملية ستبهرك!

غرفة على النمط التبسيطي بأثاث رقيق ووظيفي، واستخدام اللون الرمادي مع الأزرق في تناغم رائع للأريكة والكرسي والوسائد الملونة.. مع سجادة رمادية مفروشة على الباركية، وستائر قماشية وشيفون تنسدل على النافذة، إلى جانب توافر وحدات تخزين مختلفة أيضًا فوق التلفزيون وأسفله.

كل هذا مع اللوحات البسيطة التي تُزين جدار الغرفة، ووحدات الإضاءة بأشكالها المختلفة لإنارة الغرفة.