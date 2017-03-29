شقة رائعة وعملية ستبهرك!

في هذا المقال نأخذك في جولة داخل شقة وظيفية جدًا بتصميمات رائعة، مع توفير العديد من الوحدات التخزينية في كل ركن فيها، مما يجعلك تتجنب الفوضى وانتشار الأشياء بشكل كبير، لذلك فهي للمحظوظين بالفعل، حيث اعتمدت على اللون الأبيض لطلاء كافة الجدران مع المرايا التي تزيد من مساحتها وتعطي عمق أكثر للمكان، والاّن يمكنك أن تلقي نظرة على التفاصيل..
اللون الأبيض يسيطر على أجواء المنزل بصورة كبيرة وخاصة غرفة النوم التي استخدمت حتى المفروشات باللون الأبيض مما جعلها مشرقة وناصعة البياض، الجدران خرسانية بيضاء والباب جرار زجاجي بإطار خشبي.. أما الإضاءة مميزة وواضحة حيث النجفة الكرستالية البسيطة في السقف مع وحدتي إضاءة صغيرتين على جانبي السرير، ولمسة بالأزرق السماوي في جدار مبطن على الحائط بظهر السرير.
مطبخ باللون الأبيض ينقسم إلى جزئين، جزء للأجهزة الكهربائة وجزء لمنضدة المطبخ ووحدات التخزين.. فالجدران من قطع السيراميك الأبيض ومنضدة عمل كبيرة بسطح خشبي، يحمل الحوض ويترك منطقة كبيرة للعمل والعديد من الأدراج التخزينية الكبيرة، ورفين خشبيين أعلاه.
الأرضية من السيراميك الأبيض، وتوظيف أماكن مناسبة للأجهزة الكهربائية وعمل بار خشبي صغير لتناول وجبة سريعة بكراسي سوداء أمامه.. بالإضافة إلى وحدات إضاءة مناسبة في السقف لإضاءة المطبخ كله.
استخدام باب خشبي أبيض منزلق كبير لفصل منطقة غرفة المعيشة والسفرة عن المدخل والمطبخ، بشكله الأنيق البسيط المكون من مربعات هندسية من المرايا الجميلة، والتي تقوم بدورها الرائع لزيادة اتساع الشقة وإعطاء مساحة إضافية للمكان.
البساطة تغمر هذه الغرفة بتفاصيل أنيقة وهادئة.. حيث استخدمت منضدة خشبية تلتف حولها أربعة كراسي خشبية مختلفة الشكل للبعد عن التقليدية، مع سجادة رمادية من الكتان صغيرة للمسة دافئة تحت القدمين.
دولاب خشبي أبيض بدُلف مغلقة زجاجية وخشبية بسيطة، وبجانبها مراّة في إطار يشبه اللوحة، مع استخدام وحدات إضاءة رائعة تتدلى من السقف فوق المنضدة.
لحسن الحظ أن يتواجد في منزلك مساحة مناسبة لعمل مكتبة كبيرة تضم العديد من الوحدات التخزينية لحمل الأغراض المختلفة، مما يمنع انتشار الفوضى والكراكيب بالمنزل، وبالرغم من صغر هذه الشقة إلا إن حسن تقسيمها ساعد على انشاء مكتبة خشبية بمجموعة أرفف مفتوحة ودواليب مغلقة، في مساحة كبيرة.
غرفة على النمط التبسيطي بأثاث رقيق ووظيفي، واستخدام اللون الرمادي مع الأزرق في تناغم رائع للأريكة والكرسي والوسائد الملونة.. مع سجادة رمادية مفروشة على الباركية، وستائر قماشية وشيفون تنسدل على النافذة، إلى جانب توافر وحدات تخزين مختلفة أيضًا فوق التلفزيون وأسفله.
كل هذا مع اللوحات البسيطة التي تُزين جدار الغرفة، ووحدات الإضاءة بأشكالها المختلفة لإنارة الغرفة.
غرفة صغيرة لكنها وظيفية للغاية حيث تحمل العديد من وحدات التخزين المميزة واللازمة بالتأكيد لحمل أغراض الأطفال وتجنب الفوضى بغرفتهم.. وتتكون من سرير جانبي صغير بمفروشات ملونة ومُبهجة، مع طاولة صغيرة بمراّة.. ومكتب للمذاكرة بأدراج تخزينية كثيرة، إلى جانب ذلك فقد صمم العديد من الأرفف المختلفة على الجدار.. ووحدات إضاءة جانبية مميزة لإضاءة ساطة بالغرفة.. وتبدو مناسبة تمامًا للبنات.
غرفة الأولاد تبدو أكثر قوة وجدية، تصميمات بسيطة مع العديد من وحدات التخزين المختلفة فوق السرير وبجانبه.. واستخدام مفروشات سادة على السرير، مع وحدة إضاءة بسيطة ومميزة تتدلى من السقف لإنارة الغرفة.
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